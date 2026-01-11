Новини
Боряна Димитрова: Към този момент бихме имали парламент с паритет между ГЕРБ, ПП-ДБ и евентуална нова партия

11 Януари, 2026 19:10 1 241 43

Над 40% от анкетираните в проучване на "Алфа Рисърч" в края на миналата година казват, че най-добрият вариант за управлението на страната е свързано с нова партия

Боряна Димитрова: Към този момент бихме имали парламент с паритет между ГЕРБ, ПП-ДБ и евентуална нова партия - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Към този момент бихме имали един парламент с приблизителен паритет между ГЕРБ, ПП-ДБ и евентуална нова партия. Това формира отново въпросът – България накъде? Какъв тип коалиции, какъв тип съюзи?“, каза в „120 минути“ социологът от „Алфа Рисърч“ Боряна Димитрова.

Над 40% от анкетираните в проучване на социологическата агенция в края на миналата година казват, че най-добрият вариант за управлението на страната е свързано с нова партия.

По думите на Боряна Димитрова не всички анкетирани визират партия на президента. Тя уточни, че хората, които имат доверие в Радев, са около 20%, което според нея формира една изключително интересна картина.

Социологът направи уточнението, че това не е директен електорален въпрос и не е заявка, че човек ще пусне бюлетината си за този или онзи субект, а това е предпочитание какъв тип управление иска избирателят.

„Нямаме тотално разплитане на политическата система, а по-скоро може да се очаква някакъв тип пренареждане“, коментира Боряна Димитрова.

„Не можем обаче да се правим, че няма слон в стаята. Всички говорят, от една страна, ще има ли президентът свой политически проект. Ще се включи ли в тези избори, няма ли. За нас като социолози е притеснително както това да се правим, че няма такава възможност и да не видим какви са обществените очаквания в тази посока, така и да нагнетяваме предварителни нагласи, които към този момент не са факт“, каза социологът.

„Затова зададохме по-общо въпрос – какъв тип управление очаквате. Имаме тези 40%, които казват, че предпочитат управление около нова политическа партия. Това невинаги означава един политически субект. Когато кръстосаме този въпрос с предпочитанията на хората, ние виждаме, че под управление около нов политически субект, се визира една много широка гама от модалности“, обясни още Димитрова.

„От такива, които искат нова, по-истинска дясна партия, други искат лява, националистическа, евроскептична, еврооптимистична. Има едно пъстро множество“, допълни тя.

„Това не е непременно израз на фокусиране върху един политически проект. Това в по-голяма степен е израз не неудовлетвореността от начина, по който сега се конструира политическото управление“, обясни още Боряна Димитрова.

По думите ѝ в това изследване парламентът бележи исторически антирекорд с доверие от едва 5%.

Тя каза още, че е интересно това, че се очаква по-висока избирателна активност и до урните да излязат до половин милион души. Това означава около 10% по-висока избирателна активност.

„Едно увеличаване на избирателната активност има поне три много важни следствия. Първо – много по-висока легитимност на избраното, и второ – намалява тежестта на купения вот. Това означава и навлизане на нови социални групи във вота – най-младите“, коментира Боряна Димитрова.

Евро – дума на 2025 г.

„Българското обществено мнение остава разделено по отношение на приемането на еврото - с около 6-7 пункта доминират привържениците. В хода на годината те се увеличаваха. Намаляха страховете, които произтичат от фалшивите новини. Това беше думата на годината, защото имаше и съпротива, и очаквания“, коментира социологът от „Алфа Рисърч“.

„Еврото беше мечта на поколения българи. Но то се превърна и във възможна отправна точка за създаване на нови политически проекти. Така че в думата „евро“ изкристализират различни пластове на българското общество“, допълни тя.

„Голямата линия е на европейската принадлежност на България и ние не виждаме сериозна разломна линия по този въпрос“, каза Боряна Димитрова.


  • 1 си дзън

    9 26 Отговор
    Да се забрани на руснаците с купеното двойно гражданство да гласуват в България.
    Те са граждани на страна обявила ни за "вражеска". Нали не искаме да станем втори Крим.

    Коментиран от #10, #25

    19:13 11.01.2026

  • 2 Или

    15 6 Отговор
    Страх тресе кочината! Много тронове на ГЕРБ/ДПС плюят по президента от страх, защото той със сигурност ще ги измете ! А " Боташ" им е опорка, зададена, но никой не споменава защо правителствата на ГЕРБ/ ДПС не взеха стотинка корпоративен данък от Лукойл, а само служебния кабинет на Радев взе последно 214 милиона данък от Лукойл. .... Защо ли!?!?

    Коментиран от #41

    19:16 11.01.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    16 4 Отговор
    пак същата боза! Мноо давате на ППДБ я се разходете из провинцията - 10-11 %!

    19:17 11.01.2026

  • 4 Не бързаме-избори и пак избори

    5 8 Отговор
    Всичко зависи от Възраждане.
    Още отсега Костя да каже за България ли е, за Русия ли е, за Бойко ли е?
    Ама журналистите дето питат, Пеевски и Бойко ги уволняват...

    19:17 11.01.2026

  • 5 Ха-ха ха ха ха

    9 1 Отговор
    А сега другари и другарки ПАК ОТ СЪЩОТО ОРЕЛ РАК И ЩУКА ...

    19:17 11.01.2026

  • 6 хора гласувайте

    14 8 Отговор
    не може един нахален сикаджийски циганин и е едни канадски шарлатани да печелят избори

    19:17 11.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    12 2 Отговор
    Ако в България имаше закони - нямаше да ни стигнат затворите!
    ... но щяхме да сме достатъчно богати да се договорим с турците да си пращаме затворниците в техните...

    Но в България няма закони - ЗАЩОТО НЯМА НАРОД!

    Коментиран от #32

    19:18 11.01.2026

  • 8 Платени прогнози

    18 2 Отговор
    Купена агенция.

    19:18 11.01.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    15 2 Отговор
    Изглежда, че целта на протеста беше да изхвърли БСП и ИТН от управлението, а не ГЕРБ и ДПС

    Да са ви честити новите коалиционери и управляващи: ГЕРБ - ПП -ДБ - ДПС!

    Коментиран от #28

    19:19 11.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 КГБ ДС

    3 1 Отговор
    С родени от червеното Знаме ДС-активисти......
    НИКОГА!

    19:20 11.01.2026

  • 12 Софиянец

    4 9 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ВЛИЗАТ С 5%

    19:21 11.01.2026

  • 13 Руски колхозник

    4 3 Отговор
    Отдавна казах,че по този ред ще е новият парламент. ГЕРБ, пп-дб, възраждане, дпс Делян...бсп , меч, и надолу под бариерата останалите

    19:22 11.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 факт

    6 4 Отговор
    Според Димитрова Меч влизат в парламента, а Величие отпадат. Това никак не звучи достоверно. Знам много хора, които ще гласуват за Величие и нито един, който ще подкрепи Меч. Моето е обикновена социология, не е професионална като Димитрова, което обаче не означава, че не отразява коректно обществените нагласи. Радостин Василев дразни със самонадеяното си поведение, а Расташки лъсна в схема с имотни измами. Няма как такива хора да имат подкрепата на над 4% от електората, освен ако изборите не се проведат като последните . Подценявате българите.

    Коментиран от #18

    19:22 11.01.2026

  • 16 АЛФА РИСЪРЧ са били винаги

    13 3 Отговор
    Най точни. Но къде е ИТН? Защо сте им дали 1,2 процента? Да имат субсидия ли? Ха на бас че няма да се доберат до 1%

    Коментиран от #36

    19:23 11.01.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    От де толкова много мечове и ножове...

    19:23 11.01.2026

  • 18 Как ще отпадат Величие

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "факт":

    Дават им 4.2 процента от АЛФА рисърч

    Коментиран от #31

    19:23 11.01.2026

  • 19 Снайперист

    4 0 Отговор
    Ура, другари

    19:25 11.01.2026

  • 20 Равни гласове между ГЕРБ и ПП-ДБ ли

    5 6 Отговор
    След като герберастите бяха изритани с най масовите протести от 35 години и ще имат колкото ПП/ДБ ли?

    19:25 11.01.2026

  • 21 ТАКА Е. ТОВА Е ИСТИНАТА.

    2 3 Отговор
    А ТУК НЕКОИ КОГА ЧУЯТ ЗА НОВА ПАРТИЯ ИЛИ РАДЕВ И ЗАЛЯГАТ В ОКОПИТЕ. СТРАХ И ОБИДИ САМО. ЩЕ СИ ГОВОРИМ ПАК СЛЕД ТРИ МЕСЕЦА. ДА НЕ СЕ ПОКРИЕТЕ. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТЧЕТА СЛУЖБИ И МААЛАТА НЯМА ДА ИМ ПОМОГНАТ НА ТУУЛУУУПА И ШИШКОТО.

    19:25 11.01.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Шишик ще има повече. Проучването на Боряна не отчита купения и корпоративния вот. А Шишко ще купува яко.

    19:28 11.01.2026

  • 23 Лев

    9 0 Отговор
    Никога не вярвайте на Алфа Рисърч и Маркет Линкс !!!

    Коментиран от #29

    19:29 11.01.2026

  • 24 Брата

    7 0 Отговор
    А тази не спря да се прави на филмова звезда с тези фалшиви усмивки и фриволчене

    19:31 11.01.2026

  • 25 Дрън, дрън.

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Слава Богу, засега Русия ни е обявила само за "неприятелска" държава въпреки, че продажните ни политици се стараят да станем и "вражеска"...

    19:33 11.01.2026

  • 26 ЛАПНИ ШАРАНОВ ЗАБЛУДЕНОВ ОВЧЕВ

    8 0 Отговор
    СОЦИОЛОЗИ АГЕНЦИЙ ТЕЛЕВИЗИИ ЛЪЖАТ И ЗАБЛУЖДАВАТ НАРОДА ДА ГЛАСУВА.ЗА ТЯХНАТА ПАРТИЯ.ТИЯ БЪЛГАРИ ОЩЕ ЛИ НЕ СЕ.УСЕЩАТ ЧЕ ГИ БАЛАМОСВАТ !?

    19:33 11.01.2026

  • 27 !!!?

    6 2 Отговор
    Копейкин каза, че управлява сам...а Мистър Кеш ще му бъде говорител !

    19:35 11.01.2026

  • 28 Така е.

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    от 36 години мечтата на нашите баш "демократи" е СДС - Стани Да Седна.

    19:36 11.01.2026

  • 29 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Лев":

    Абс. Точно- вярвайте ЕДИНСТВЕНО на Борисов!

    19:36 11.01.2026

  • 30 Гост

    3 3 Отговор
    Как всички мразят свинята пеефски, от дъното на душата си, и има 9%. Откъде тия проценти?

    19:39 11.01.2026

  • 31 къде им ги дават

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Как ще отпадат Величие":

    На таблицата никакви ги няма. Предвидено е Меч да влезе. В последните дни, след запорите на Брейка от Расташки и заплахите как Василев щял да го съди за още 100 000 евро, и малкото им заблудени фенове прогледнаха и бариерата могат да минат само с изборни измами.

    19:40 11.01.2026

  • 32 Закони има,

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    но "независимата" ни съдебна система не може да осъди платежоспособен престъпник...

    19:41 11.01.2026

  • 33 Много дрън дрън

    3 0 Отговор
    и само тъпи дрън-дрън. Това предаване трябва да бъде под поставено сериозен анализ дали си заслужава или само отблъсква мислещите.

    19:42 11.01.2026

  • 34 Петър

    3 0 Отговор
    Вие публикувате смо това, което искате. Продажници

    19:42 11.01.2026

  • 35 9689

    2 1 Отговор
    Боряно,престани да рекламираш мутренската престъпна партия.Иначе ни очаква вартоломеева нощ.Народът няма да издържи повече шепа мутри и помагачи да го грабят.

    19:43 11.01.2026

  • 36 Обосновано предположение.

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "АЛФА РИСЪРЧ са били винаги":

    ИТН ще "влезе" в новото Народно Събрание с по-добър резултат от предишните избори...

    19:45 11.01.2026

  • 37 Айдяяя

    7 0 Отговор
    обработката на стадото почна...

    19:46 11.01.2026

  • 38 ихууууууууй

    2 0 Отговор
    На майка ви партера , не паритета . Всички станахте специалисти по всичко , а на две магарета сено не можете да разделите .

    19:49 11.01.2026

  • 39 Това ако е истина

    1 0 Отговор
    лъжци и крадци като ПП и ДБ да вдигат процент, мога само да кажа, това стадо заслужава съдбата си да е лъгано и крадено.

    19:51 11.01.2026

  • 40 А, не!

    0 0 Отговор
    Никакви пепейски мошеници и мърлячи. Да си се коалират с дявола,най им отива.

    19:52 11.01.2026

  • 41 Радев ще създаде още една копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Или":

    Вреден чичак е той, но може, да поразмести малко пластовете в НС, после да му спадне рейтинга до санитарен мнинимум и да го изместят нови партии, изградени от млади хора с авангардно прозападно мислене - без особено значение дали са либерали или консерватори, дори най-добре от двата типа, за да има равновесие и конкурентност. Радев е аналогов човек, телефон с шайба - той няма как, да вирее в обкpъжение от млади, модерно мислещи хора.

    19:55 11.01.2026

  • 42 нннн

    0 0 Отговор
    Добрият кон веднъж се спъва на един и същи камък.
    Много българи си избират една партия, и каквито и грешки, даже престъпления, тя да направи, колкото и пъти да ги излъже, гласуват все за нея. Доста мaло yмнo ми изглежда.
    Хора, помнете кой-какви ги е надробил и мислете като гласувате!

    19:55 11.01.2026

  • 43 Уса

    0 0 Отговор
    Тръмп не работи със соросоиди и ЛГБТ спрете да си фантазирате извратеняци

    19:55 11.01.2026

