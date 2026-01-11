Новини
Петър Стоянов за кризата през 1997 г.: Бяхме на една крачка от гражданска война

11 Януари, 2026 20:18

"По време на своята президентска кампания повтарях неуморно: България трябва да стане член на НАТО и на Европейския съюз. Една гражданска война ни отдалечаваше фатално и от двете“, коментира президентът Стоянов

Президентът на България в периода 1997–2002 г. Петър Стоянов направи в студиото на „На Фокус“ ретроспекция на първите дни от своята президентска кариера и обсъди ключовите решения, които, според него, са определили бъдещето на страната.

Той припомни тежката ситуация, която е заварил като новоизбран президент: "Тогава беше страшно. Бяхме на една крачка от гражданска войната. Всичко, което ми беше в главата тогава, бе как да се избегне това положение“.

Президентът разказа и за критичната роля на БСП в този момент: „Аз не само обясних на БСП, а направих многократно изявления – всички български медии ги отразиха, че БСП трябва да се откаже от мандата. Направих такова изявление и в Брюксел“.

Според Стоянов, ключовата му цел е била да гарантира стабилността на страната и нейната евроатлантическа ориентация: „По време на своята президентска кампания повтарях неуморно: България трябва да стане член на НАТО и на Европейския съюз. Една гражданска война ни отдалечаваше фатално и от двете“.

По повод външнополитическите предизвикателства, той разказа: „Жириновски ме нападна грубо за това, че България иска да се присъедини към НАТО и Европейския съюз. Аз отговорих: аз обичам Русия, но повече обичам България.“

Стоянов акцентира върху цивилизационния избор на страната: „Под цивилизационният избор разбирах способността на едно общество да се организира така, че да произвежда свободна пазарна икономика, да има висок стандарт на живот, широк пакет от права и свободи, правосъдие и свобода да се пътува навсякъде“.

На въпрос за икономическото развитие на страната, Стоянов отбеляза: „Ние сме най-бедната страна в Европейския съюз, но нашият брутен вътрешен продукт на глава от населението е 25% по-висок от този в Сърбия и 50% по-висок от Македония. Това е резултат от правилния цивилизационен избор“.

В заключение, Стоянов призова към активност на гражданите: „Отваряйте си очите и гласувайте. В една демокрация мнозинствата понякога грешат. Ролята на лидера е да убеди хората накъде да вървят, а не да се оправдава с "глас народен , глас Божи“.


  • 1 Последния Софиянец

    42 1 Отговор
    С евреин президент гражданска война.

    20:33 11.01.2026

  • 2 Да,бе

    57 1 Отговор
    А може би гражданска война беше по-добрият вариант за България...Направо сигура...

    Коментиран от #23, #27, #30

    20:33 11.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    66 0 Отговор
    Нещастен опулен комунистически кон. С Кюмура разрушиха България.

    20:33 11.01.2026

  • 4 яааа Пешко президентчето

    57 0 Отговор
    изскочи отнякъде... Не ни липсваше досега, няма да ни липсва и по-нататък. След него остана един генерал, който за 24 часа бе произведен от ефрейтор ... за огромни заслуги към жената на едно бракоразводно адвокатче...

    Коментиран от #7

    20:33 11.01.2026

  • 5 кочияш

    44 1 Отговор
    абе не беше кой знае какъв конь от обора...

    20:34 11.01.2026

  • 6 Кон

    41 0 Отговор
    Ненормалник

    20:34 11.01.2026

  • 7 евроцентър

    23 0 Отговор

    До коментар #4 от "яааа Пешко президентчето":

    димо гяурски, нали

    20:35 11.01.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    40 0 Отговор
    Прави се на герой.. На никаква крачка от гражданска война не бяхме. Имаше пияни лумпени по площадите и подскачащи студенти и ученици.
    Гражданска война става с оръжие. Лумпените и студентите нямаха оръжие. Ако милиционерите им бяха зашили по два шамара щяха да се разциврят и да приберат в къщи.

    20:37 11.01.2026

  • 9 гдфгфдг

    39 0 Отговор
    махни се бе зъбат кон

    20:37 11.01.2026

  • 10 филибето

    28 0 Отговор
    По него време бомби падаха в София и на други места,но той мълчеше ,като чекист на разпит!

    20:46 11.01.2026

  • 11 Глас народен - глас Божи

    25 1 Отговор
    Този фокусник все някакви "фабрики" затваряше. Спомням си като загуби от Първанов как влачеше жена си за лакътя, за да го придружи за изявление пред медиите.🤭

    20:47 11.01.2026

  • 12 Верно ли бе

    27 1 Отговор
    Само те тоя липсваше. Сега сигурно ще почнат и него да го показват всеки ден по всички телевизии като някои други неприятни и омръзнали муцуни.

    20:50 11.01.2026

  • 13 АБРЕ ПЕТРЕ

    29 1 Отговор
    С ЦИГАНИНА СТЕ ЗА МАНДРОВАНЕ СЕДНАЛ СИ ДА ГОВОРИШ ГЛУПОСТИ .

    20:50 11.01.2026

  • 14 Баба Яга

    26 1 Отговор
    Журналистът защо не пита коня, с чии пари си осигури къща и живот в Швейцария?! - Предател и муфтаджия в Пловдив.

    20:54 11.01.2026

  • 15 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    БУХАЛ,А ТРЯБВА ДА ВИ УТИЛИЗИРАМЕ

    Коментиран от #17

    20:54 11.01.2026

  • 16 Дайджест

    2 18 Отговор
    Тогава трябваше да вържем Жан Виден за една УАЗ ка и да го влачим по Цариградско.

    Коментиран от #44

    20:54 11.01.2026

  • 17 Тиху!

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Боруна Лом":

    Ломски циганин.

    20:55 11.01.2026

  • 18 Банан

    15 1 Отговор
    Иванка и Петранка съсипаха България

    Коментиран от #47

    20:56 11.01.2026

  • 19 Механик

    16 2 Отговор
    Само едно ще попитам : Това животно още ли е живо?

    Коментиран от #41

    20:56 11.01.2026

  • 20 ?????

    18 1 Отговор
    Пешо Бракоразводния да не се прави на голям герой, щото макар и по-бедни от него помним разни неща.
    Егати и държавата щом тоя ни беше президент.
    Слава Богу че беше за кратко и всички го разбраха що за личност е и предпочетоха даже Първанов пред него.

    20:59 11.01.2026

  • 21 всички знаят

    14 2 Отговор
    че тоя е лъжец и крадец а той излязъл акъли да дава..

    20:59 11.01.2026

  • 22 Кашпировски

    9 0 Отговор
    Вервайте ми!

    21:00 11.01.2026

  • 24 Българин..

    18 1 Отговор
    Един от най големите бохлуци по време на ограбването на българският народ! Прогони 3 милиона българи!

    21:02 11.01.2026

  • 25 Според Гечев

    10 1 Отговор
    Събитията 1996 са инициирани отвън. Говори, че са намирали чужденци ръководещи протестите със 7 -8 радиостанции. Виновник за банковата криза е Тодор Вълчев, вероятно вербуван в Берлин, който малко преди фалита на банките бяга в Швейцария при семейството си. Подава сам оставка като шеф на БНБ. Виденов и Вълчев са се карали за безобразните разрешителни, които Вълчев е издавал на банки неизпълняващи минимални условия.Къде забравяте правитествата преди това на Беров "За Бога, не купувайте", На Филип Димитров, СДС, Демократична Партия, На Луканов. редица правителства преди Виденов. 5 управления преди Виденов, и БКП го предадоха, защото отказа на СССР да даде тръбите, алчните руски олигарси. Отказа да приватизира БТК за 4 милиарда. Отказа на Сорос. Правителството на Виденов преговаря с МВФ и те уреждат Валутен Борд, но Костов обира лаврите.
    Отвън идва и заповед да изчезнат храните, на следващ ден след оставка магазините пълни.

    21:02 11.01.2026

  • 26 Ами

    11 1 Отговор
    Тоя пък от къде изникна :)

    21:02 11.01.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    13 1 Отговор
    Аз бях един от тези, които щурмувахме Народното събрание. Бях най отпред. Дори ме има на кадри, които излъчиха по телевизията. Тогава не носехме маски и качулки. Никаква заплаха от гражданска война не е имало. Бяхме малко и невъоръжени. И да имахме някакво оръжие, все тая. Милиционерите щяха да ни смачкат като хлебарки.

    21:03 11.01.2026

  • 29 французин

    11 0 Отговор
    Идиот с конски зъби,манастирски катър.

    21:03 11.01.2026

  • 30 Мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Сега сме на половин крачка от гражданска война!
    Понеже едни купени марионетки в парламента и техните пдлги в телевизии и сайтове, ни обясняват от доста време, как влизането в заробвазоната, бил "цивилизационен избор" на българите?!
    И сега когато кризата се обостри в геометрична прогресия, тиквите не желаят да управляват България, понеже има шанс да ги брулят!

    21:04 11.01.2026

  • 31 Жалко

    7 1 Отговор
    Знаеха, че гражданската война щеше да изрине тея боклуци със старите комунисти.

    Коментиран от #56

    21:07 11.01.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    10 1 Отговор
    Този никому неизвестен бракоразводен адвокат остави Негово Величество цар Симеон II /последният коронован цар в историята на Света/ да виси в коридора на президентството, за да го унижи. През това време в главата на царя се е заформила идеята, как да прати СДС в краката на личния си бодигард. Проклет да си Петьо ,конски сине.

    21:08 11.01.2026

  • 33 така е

    5 1 Отговор
    А сега младите неумни си счупиха сами страната. Сега да запретват ръкави и да си я оправят. Каквато си я направят в такава ще живеят в бъдеще.

    Коментиран от #45

    21:13 11.01.2026

  • 34 А где

    1 1 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #50

    21:14 11.01.2026

  • 35 ганев

    4 1 Отговор
    ТОЗИ..ОЗЪБЕНИЯТ ..КОН...ЗА КОЙТО..И АЗ ГЛАСУВАХ....НИ ДОНЕСЕ...НАТО И ДРУГИТЕ ..ДИВАЩИНИ

    Коментиран от #49

    21:15 11.01.2026

  • 36 По онова време

    3 0 Отговор
    имаше хора, вероятно от чужди държави, които избираха българи преподаватели и студенти, малки групи, чиято цел да ги изкарат на площадите, Всички събития още преди 1996 са режисирани отвън. По темата говорят много Сакс и Ханке От алчните руски олигарси, бягащи в САЩ и Британия, и други държави с интереси. По Концесиите ще ги познаете. Целта беше унищожаването на предприятия, за да не сме конкуренция на Запада. Нови машини в заводи се продаваха за желязо. Други се изкупуваха на безценица и закриваха като завод за маратонки. Произвеждахме компютри Правец, имахме космонавти. Хладилник Мраз още работи при дядо ми, безотказно. Лъжеха ни, че с туризъм сме щяли да просперираме и земеделие. Хората си продадоха масивите от лозя и ги изкорениха, унищожиха ЕДИН милион едър рогат добитък, хората плачеха, селекции след Освобождението. При Костов два блока на Шкода, заминаха, платени за АЕЦ. Сега коментирайки събитията с тогавашни студенти, признават, че са били излъгани жестоко.

    21:17 11.01.2026

  • 37 един съвет от мен

    4 0 Отговор
    тази тема е важна но все пак в момента е много важно като излизате навън в леда и нямате как по друг начин да се предпазите правете следното
    движете се с леко разтворени крака
    правете малки крачки
    опитайте се да ги правите сравнително бързо
    при възможност ръцете леко встрани
    този метод съм го изпитвал много пъти и помага защото дори да се подхлъзнете при малките крачки другия крак почти веднага стъпва още повече че се движите относително бързо и той веднага може да опре тялото
    ръцете встрани помагат за баланса
    приятно ходене

    Коментиран от #43

    21:17 11.01.2026

  • 39 Данко Пиратина

    2 0 Отговор
    - Брат, имам 2 лоши новини...
    - Обедини ги.
    - Гаджето ти ни изневерява.

    21:17 11.01.2026

  • 40 Дрът русофил

    1 5 Отговор
    Петьо прати Русийката за зелен хайвер! Затова нии, дрътите русодебили, го мразим!

    21:18 11.01.2026

  • 41 Смърфиета

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Трябваше Виденов да поведе българия към гражданска война и баретите да обият ръководството на СДС, вкл. него, и да ги изгорат у варели със нафта на Плана.

    21:19 11.01.2026

  • 42 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Тогава си счупихме държавата, и после комунистите взеха всичко и станаха капиталисти, милионери, олигарси. Бяхме млади и глупави. И ни използваха. Сега младите счупиха държавата. Но им казват генерация Z.
    Историята се повтаря.

    21:21 11.01.2026

  • 43 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "един съвет от мен":

    А да въртиме ли глава и да се правиме, че кълвеме трици наоколо?

    21:22 11.01.2026

  • 45 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "така е":

    Първо ще върнете онези чували, които разкарвахте със самолети!

    Коментиран от #48

    21:23 11.01.2026

  • 46 Никога не сме били

    1 1 Отговор
    На крачка от гражданска война ! Никога. Лъжец

    21:24 11.01.2026

  • 47 защо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Банан":

    Верно, ама не си казаха.

    21:25 11.01.2026

  • 48 бре

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "1111":

    Защо? Какво общо имате с "онези" чували?
    С кои самолети сме ги разкарвали?

    Коментиран от #55

    21:25 11.01.2026

  • 49 Смърфиета

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "ганев":

    А защо си гласувал за него, прусстако?

    21:25 11.01.2026

  • 50 Смърфиета

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "А где":

    В твоята уста, и то на онази, която те е родила, семпло същество!

    21:26 11.01.2026

  • 51 И защо бре недоразумение

    1 1 Отговор
    Си повтарял неуморно: България трябва да стане член на НАТО и на Европейския съюз ? А? Сега на сила ги карат и пари им дават

    21:27 11.01.2026

  • 52 Ъхъъъъъъ....

    1 0 Отговор
    направих многократно изявления – всички български медии ги отразиха, че БСП трябва да се откаже от мандата който спечели с честни избори. Направих такова изявление и в Брюксел“.

    21:28 11.01.2026

  • 53 Горски

    1 0 Отговор
    Отново с участието на ДПС и Тодор Вълчев член на Ремски клуб. Жестоки караници между Вълчев и Първанов, че не може "куцо, кьораво и сакато" да притежава банка. Отделно Виденов отказа на Сорос, Сорос му спретна инфлацията. Виденов си позволи да не продаде БТК за 4 милиарда долара, която Никито Василев продаде за няколко стотин милиона долара. Виденов имаше проблеми и с олигарсите от Газпром, които искаха собственост на тръбите. Нашите заводи и фирми са получавали заповеди да задържат в складовете храната. След идването на БСП партийният функционер по политикономика и комсомолеца Софиянски, на следващият ден магазините бяха пълни с храна. Тогава започна голямото крадене и унищожаване на България. На миналите избори Виденов се кандидатира, гледайте му пресконференцията и отново българския народ гласува за поробителите си- ГЕРБ, ПП, ДБ, СДС, ДПС, или не гласуваха над 60%. Най-важните избори в Историята на България. Унищожиха ни. България беше хвърлена в политически хаос след 10.11.1989г. А икономическата криза дойде 10 години по-късно, след разрухата, грабежа и бандитската приватизация на държавната икономика.

    21:30 11.01.2026

  • 54 Кажи бре мурджо

    1 0 Отговор
    И сега свободна пазарна икономика, висок стандарт на живот, широк пакет от права и свободи, правосъдие ли имаме? Кое от пожеланията се случи подла гнидичко? Не за теб а за хората ?

    21:31 11.01.2026

  • 55 Аха

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "бре":

    Щом не разбираш, сигурно българският не ти е майчин език. Затова ще пробвам на 2-3 други
    Aviadilo=Samatala =eroplano

    21:31 11.01.2026

  • 56 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Жалко":

    Ако имаще гражданска война, Желко Ражнатович щеше да се изсипе през калотина и да изгори този и другите от престъпната банда СДС във варели с нафта на Плана планина, един гол баир до София, и Цеца Ражнатович щеше да възпее този подвиг! А не всеки ден да слушаме заклинанията на Кая, прибалтийската овчарка на Вурсола.

    21:31 11.01.2026

