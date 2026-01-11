Петър Стоянов за кризата през 1997 г.: Бяхме на една крачка от гражданска война

Президентът на България в периода 1997–2002 г. Петър Стоянов направи в студиото на „На Фокус“ ретроспекция на първите дни от своята президентска кариера и обсъди ключовите решения, които, според него, са определили бъдещето на страната.
Той припомни тежката ситуация, която е заварил като новоизбран президент: "Тогава беше страшно. Бяхме на една крачка от гражданска войната. Всичко, което ми беше в главата тогава, бе как да се избегне това положение“.
Президентът разказа и за критичната роля на БСП в този момент: „Аз не само обясних на БСП, а направих многократно изявления – всички български медии ги отразиха, че БСП трябва да се откаже от мандата. Направих такова изявление и в Брюксел“.
Според Стоянов, ключовата му цел е била да гарантира стабилността на страната и нейната евроатлантическа ориентация: „По време на своята президентска кампания повтарях неуморно: България трябва да стане член на НАТО и на Европейския съюз. Една гражданска война ни отдалечаваше фатално и от двете“.
По повод външнополитическите предизвикателства, той разказа: „Жириновски ме нападна грубо за това, че България иска да се присъедини към НАТО и Европейския съюз. Аз отговорих: аз обичам Русия, но повече обичам България.“
Стоянов акцентира върху цивилизационния избор на страната: „Под цивилизационният избор разбирах способността на едно общество да се организира така, че да произвежда свободна пазарна икономика, да има висок стандарт на живот, широк пакет от права и свободи, правосъдие и свобода да се пътува навсякъде“.
На въпрос за икономическото развитие на страната, Стоянов отбеляза: „Ние сме най-бедната страна в Европейския съюз, но нашият брутен вътрешен продукт на глава от населението е 25% по-висок от този в Сърбия и 50% по-висок от Македония. Това е резултат от правилния цивилизационен избор“.
В заключение, Стоянов призова към активност на гражданите: „Отваряйте си очите и гласувайте. В една демокрация мнозинствата понякога грешат. Ролята на лидера е да убеди хората накъде да вървят, а не да се оправдава с "глас народен , глас Божи“.
До коментар #4 от "яааа Пешко президентчето":димо гяурски, нали
Гражданска война става с оръжие. Лумпените и студентите нямаха оръжие. Ако милиционерите им бяха зашили по два шамара щяха да се разциврят и да приберат в къщи.
До коментар #15 от "Боруна Лом":Ломски циганин.
Коментиран от #41
Егати и държавата щом тоя ни беше президент.
Слава Богу че беше за кратко и всички го разбраха що за личност е и предпочетоха даже Първанов пред него.
20:59 11.01.2026
25 Според Гечев
Отвън идва и заповед да изчезнат храните, на следващ ден след оставка магазините пълни.
21:02 11.01.2026
30 Мнение
До коментар #2 от "Да,бе":Сега сме на половин крачка от гражданска война!
Понеже едни купени марионетки в парламента и техните пдлги в телевизии и сайтове, ни обясняват от доста време, как влизането в заробвазоната, бил "цивилизационен избор" на българите?!
И сега когато кризата се обостри в геометрична прогресия, тиквите не желаят да управляват България, понеже има шанс да ги брулят!
21:04 11.01.2026
37 един съвет от мен
движете се с леко разтворени крака
правете малки крачки
опитайте се да ги правите сравнително бързо
при възможност ръцете леко встрани
този метод съм го изпитвал много пъти и помага защото дори да се подхлъзнете при малките крачки другия крак почти веднага стъпва още повече че се движите относително бързо и той веднага може да опре тялото
ръцете встрани помагат за баланса
приятно ходене
- Обедини ги.
- Гаджето ти ни изневерява.
21:17 11.01.2026
Трябваше Виденов да поведе българия към гражданска война и баретите да обият ръководството на СДС, вкл. него, и да ги изгорят у варели със нафта на Плана.
21:19 11.01.2026
Историята се повтаря.
А да въртиме ли глава и да се правиме, че кълвеме трици наоколо?
Първо ще върнете онези чували, които разкарвахте със самолети!
Коментиран от #48
21:23 11.01.2026
Верно, ама не си казаха.
21:25 11.01.2026
Защо? Какво общо имате с "онези" чували?
С кои самолети сме ги разкарвали?
С кои самолети сме ги разкарвали?
А защо си гласувал за него, прусстако?
В твоята уста, и то на онази, която те е родила, семпло същество!
Щом не разбираш, сигурно българският не ти е майчин език. Затова ще пробвам на 2-3 други
Aviadilo=Samatala =eroplano
Aviadilo=Samatala =eroplano
Ако имаще гражданска война, Желко Ражнатович щеше да се изсипе през калотина и да изгори този и другите от престъпната банда СДС във варели с нафта на Плана планина, един гол баир до София, и Цеца Ражнатович щеше да възпее този подвиг! А не всеки ден да слушаме заклинанията на Кая, прибалтийската овчарка на Вурсола.
