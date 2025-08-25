Новини
Времето днес, прогноза за понеделник, 25 август: Облачността се увеличава, започват валежи

25 Август, 2025 05:25

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Дневните температури ще са между 25 и 30°, за София - около 25°

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Облачността от запад на изток ще се увеличава, предаде БНТ. Валежи се очакват първоначално главно в планинските райони в Западна и в Централна България.

През деня по-съществени ще са в източната половина от страната. На много места там ще превали и ще прегърми. Докато в северозападните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево. Ще духа до умерен северозападен вятър, в Източна България - югоизточен. Дневните температури ще са между 25 и 30°, за София - около 25°.

По морето - от 24 до 27°. Облачността ще е значителна там, следобед – купеста и купесто-дъждовна. На много места се очакват краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици.

Ще духа умерен вятър с посока от изток-североизток. Температурата на морската вода е 25-26°. Вълнението на морето отново ще се усили - ще бъде 2-3 бала.

И в планините облачността ще е по-често значителна. И там в много райони ще превали и ще прегърми.

Ще се задържи особено ветровито, освен това - ще духа умерен и силен вятър, посоката ще е от запад-северозапад.

През следващите дни до петък ще е слънчево. Само във вторник вероятността за краткотрайни превалявания е по-голяма, но пък главно в планинските райони в Югозападна България. Вятърът ще е предимно слаб, в източната половина от страната - по-често умерен. Температурите постепенно ще се повишават и до петък ще са отново предимно над 30, до около 35°.


