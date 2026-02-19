Новини
БНБ прогнозира устойчив икономически растеж през първата половина на 2026 г.

19 Февруари, 2026

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реалният брутен вътрешен продукт на България ще продължи да нараства устойчиво на годишна база през първата половина на 2026 г. с темпове близки до тези от първата половина на миналата 2025 година. Това предвижда Българската народна банка в тримесечното си издание "Икономически преглед“.

От БНБ прогнозират, че растежът на вътрешното търсене ще се забави, но икономическата активност ще продължи да бъде подкрепяна от всичките му подкомпоненти – най-вече частното потребление, следвано от инвестициите в основен капитал и правителственото потребление.

От централната банка предвиждат, че износът на стоки и услуги ще се възстанови през първата половина на годината предвид изчерпването на факторите, които са го ограничавали през 2025 г. Въпреки това, с оглед на забавянето на външното търсене за български стоки и услуги през първото и второто тримесечие на 2026 г. и на очакваното повишаване на вноса, БНБ очаква приносът на нетния износ за икономическата активност да продължи да бъде отрицателен.

Според последното издание на макроикономическата прогноза на БНБ, публикувано през януари тази година, БВП на страната се очаква да нарасне с 3,1 на сто на годишна база през 2026 година, припомня БТА.

По отношение на инфлацията от БНБ отбелязват, че регулярно провежданите от Националния статистически институт бизнес анкети за стопанската конюнктура показват, че през декември 2025 г. делът на мениджърите в секторите на услугите и на промишлеността, които очакват повишения на продажните цени през следващите 3 месеца, нараства спрямо предходния месец, както и спрямо декември 2024 г.

Това може да бъде индикация за ускоряване на инфлацията при базисните компоненти на потребителската кошница в краткосрочен период и съответства на наблюдавания в икономиката засилен ценови натиск по веригата на предлагане, пише в документа.

От централната банка посочват, че с оглед на текущите тенденции, на техническите допускания за динамиката на цените на основни суровини на международните пазари, на прогнозираната динамика на пазара на труда и икономическата активност в страната, се очаква инфлацията да се забави слабо през първата половина на 2026 г.

Основен фактор за това е очакваното намаляване на инфлацията при храните и при някои от услугите вследствие на възстановяването на стандартната ДДС ставка от 20 на сто за доставка на хляб и брашно и за ресторантьорски и кетъринг услуги през януари 2025 г.

Същевременно фактори, които се очаква да продължат да имат значително проинфлационно влияние, са прогнозираното нарастване на разходите за труд на единица продукция и на частно потребление, пише в материала, който е изготвен на база наличните макроикономическите показатели, публикувани към 16 януари 2026 година.

В последната си макроикономическа прогноза от БНБ заявиха, че инфлацията, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени, ще достигне 3,6 на сто в края на 2026 година.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 частник

    13 1 Отговор
    Устойчив растеж на заплатите на държавните служители.Друго няма как да има

    07:39 19.02.2026

  • 3 Факти

    2 2 Отговор
    БНБ прогнозира устойчив икономически растеж през първата половина на 2026 г. благодарение на леврото

    Коментиран от #5

    07:41 19.02.2026

  • 4 Не разбрал

    7 0 Отговор
    БНБ прогнозира устойчив икономически растеж през първата половина на 2026 г. а
    През 2023 г. СГС призна Орлин Владимиров, съпругът на Евгения, за виновен в умишлено убийство

    07:43 19.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Бъркат РЪСТА на ЦЕНИТЕ с
    РЪСТ на ИКОНОМИКАТА❗

    Коментиран от #6

    07:46 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    Краставиците от 3 лв вече са 6 лв.
    Но това не означава, че произвеждаме, купуваме и ядем двойно повече краставици❗

    07:50 19.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    На краставичар краставици тръгнали да продават❗

    07:50 19.02.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор
    Кое в ком.7 и 8 е повод за прем. ком. 6🤔

    07:51 19.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ха ха

    4 1 Отговор
    растеж чрез грабеж и евро политики за война

    08:06 19.02.2026

  • 12 България окупирана държава

    5 2 Отговор
    България замесена в напрежението с Иран !
    На вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
    7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
    Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !

    08:14 19.02.2026

  • 13 Шопо

    5 0 Отговор
    Вече няма Народна Банка
    БНБ е филиал на ЕЦБ

    08:15 19.02.2026

  • 14 БНБ кражбата има устойчив ръст

    4 0 Отговор
    Поредните лъжи и небивалици от БНБ мафия! Цените как са?

    09:19 19.02.2026

