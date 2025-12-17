Имотният пазар обръща посоката: Къде е България

След няколко години на несигурност, забавени сделки и предпазливо поведение, международните инвеститори отново увеличават присъствието си на пазара на недвижими имоти, сочи анализ на консултантската компания Colliers за инвестиционните нагласи през 2026 г. Наблюдава се постепенно възстановяване на активността, пренареждане на приоритетите и засилен интерес към пазари с по-висок потенциал за доходност – включително в Централна и Източна Европа.

В глобален план инвеститорите все по-често се отказват от пасивни стратегии и търсят директен контрол върху активите си. Делът на т.нар. „core“ инвестиции остава значителен, но в същото време нараства апетитът към по-гъвкави и активни модели на управление. Индустриалните и логистичните имоти, жилищните комплекси под наем и търговските площи продължават да привличат капитал, а секторът на центровете за данни се утвърждава като един от най-динамичните сегменти на пазара.

В Европа възстановяването се усеща най-силно в утвърдените пазари като Великобритания, Германия и Франция, където ликвидността и прозрачността остават ключови фактори. Паралелно с това обаче инвеститорите все по-често разширяват географския си фокус, насочвайки се към Южна Европа и страните от Централна и Източна Европа, където съотношението между риск и възвръщаемост е по-привлекателно.

Именно в този контекст България започва да се появява на картата на международния инвестиционен интерес. Макар страната да не е сред водещите пазари по обем на сделки, тя се възползва от по-широката регионална тенденция за търсене на алтернативни дестинации с по-ниска входна цена и потенциал за растеж.

Индустриалните и логистичните имоти, особено около основните транспортни коридори и големите градове, се очертават като един от най-перспективните сегменти. Допълнителен интерес се наблюдава и към жилищни проекти с дългосрочна доходност, както и към модерни офис площи, отговарящи на изискванията за енергийна ефективност и устойчивост.

Докладът подчертава и нарастващото значение на технологичната инфраструктура – центрове за данни и свързани активи, които се превръщат в стратегически ресурс за икономиките. За държави като България това отваря възможност за позициониране като регионална локация за диверсификация на портфейлите, особено на фона на търсенето на по-гъвкави и ценово конкурентни пазари.

За местните инвеститори сигналите също са важни. Възстановяването на глобалния интерес и постепенното раздвижване на капитала създават условия българските играчи да заемат по-силни позиции, преди пазарът да стане по-конкурентен. Анализаторите посочват, че именно в подобни преходни периоди се отварят най-добрите възможности за стратегически сделки и дългосрочно позициониране.

Въпреки по-оптимистичните прогнози, експертите остават предпазливи. Предизвикателства като достъпа до финансиране, разходите за строителство и регулаторната среда ще продължат да влияят върху инвестиционните решения. В същото време обаче посоката е ясна – имотният пазар излиза от фазата на изчакване и навлиза в нов етап, в който селективността и качеството на активите ще бъдат решаващи.

За България това означава шанс, но и тест. Дали страната ще успее да се възползва от възраждащия се интерес и да привлече устойчиви инвестиции, ще зависи не само от глобалните тенденции, но и от способността на пазара да предложи прозрачност, стабилност и дългосрочна визия за развитие.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg