Предновогодишните отстъпки за апартамент в нов жилищен комплекс достигнаха 30% в Русия

Предновогодишните отстъпки за масови нови жилищни комплекси в Русия достигнаха 30%, като минималните отстъпки започват от 4%, съобщават посредници.

„Размерът на предновогодишните отстъпки за нови жилищни комплекси зависи от проекта, като някои лотове могат да бъдат закупени с отстъпка от 30% или повече. През декември 2025 г. търсенето и динамиката на резервациите са високи, както за луксозни, така и за бизнес апартаменти. Разликата спрямо същия период на миналата година е, че делът на разсрочените планове е намалял; днес клиентите получават най-благоприятните условия със 100% плащане и ипотека“, казва директорът на отдела по продажби на FSK Group Анна Козлова Светлана Бирина.

В същото време Анастасия Горбун, директор продажби на Samolet Group, отбеляза, че средната отстъпка за по-голямата част от предлаганите жилища не надвишава 4%, което е малко по-ниско от очакваните 9% в края на 2024 г. „Отстъпки от около 26% се предлагат само за избран набор от апартаменти, което е само с 1% по-високо от предходната година. Сред атрактивните оферти: популярните финансови условия остават в сила, включително намалени лихви по ипотечни програми за една до две години“, добави тя. Инвеститорите все повече наблягат не само на отстъпките, но и на предлагането на дългосрочни разсрочени планове и безплатно довършване или обзавеждане, каза Дмитрий Софронов, търговски директор на Dars Group. Редица проекти предлагат паркоместа и складови помещения като подарък – или със значителни отстъпки, или като част от пакета на сделката.

През последния месец на годината броят на сделките почти винаги е с 15-20% по-висок от средногодишния, отбелязва Алексей Попов, главен анализатор в Cian. „Част от това увеличение произтича от желанието да се „довършат нещата през изминалата година“, докато друга част се обяснява с увеличени плащания или с ефекта от рекламни кампании, предлагащи отстъпки“, обяснява той. Активността на предприемачите в тази област в момента е по-ниска, отколкото през първата половина на годината.

Възстановяването на търсенето, на фона на прехода на Централната банка на Русия към намаляване на лихвите, позволява на много хора да изпълнят плановете си за продажби без допълнителни корекции на цените. „Основното послание на рекламните съобщения през четвъртото тримесечие на тази година не е „Купувайте, докато има отстъпки“, а „Купувайте, преди да поскъпне поради новите условия на семейните ипотеки“, добави той.

Търсенето на жилища през декември 2025 г. е с приблизително 30% по-високо, отколкото през същия месец на 2024 г., като приблизително 20% от запитванията са за имоти с бонуси и отстъпки, каза Анна Терехова, директор продажби на предприемача Marmax. Анатолий Баталин, търговски директор на Garden Ring Group, е съгласен, отбелязвайки, че търсенето не е било толкова високо от вероятно три години. Експертите отдават динамиката на търсенето на предстоящите промени в програмата за семейни ипотеки. Софронов също така свързва динамиката на търсенето с несигурността около цените, които биха могли да се повишат от новата година поради увеличението на ДДС.

Отстъпките трябва да се оценяват въз основа на действителната динамика на цените на подобни имоти на конкретно място, като се вземат предвид перспективите за баланса на търсенето и предлагането, както и конкурентните ценови опции, отбеляза Сергей Зайцев, директор продажби на федералната компания Etazhi, в разговор с ТАСС. „Има случаи, когато цената на имот с отстъпка е по-висока от цената на подобен имот без никаква отстъпка. Освен това, когато се разглеждат разсрочени планове и ипотеки, делът на ликвидните имоти обикновено е около 10-15% поради допълнителни разходи, докато при плащания в брой достига 25-30%. Всичко обаче зависи от ценовата политика на конкретния жилищен комплекс и избраната от него стратегия за промотиране“, казва експертът. Някои предприемачи периодично провеждат разпродажби на ограничен набор от имоти, предлагайки реални отстъпки, докато други предлагат отстъпки за труднопродаваеми имоти.

Според Баталин, на фона на лудостта на купувачите, интересът на предприемачите към промоции и отстъпки е намалял тази година. За разлика от миналата година, когато търсенето беше по-слабо, отстъпките не са реална полза за купувачите, а по-скоро маркетингов ход, при който отстъпката се отчита в увеличението на цената.

