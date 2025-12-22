Новини
Предновогодишните отстъпки за апартамент в нов жилищен комплекс достигнаха 30% в Русия

22 Декември, 2025 16:11 571 21

Редица проекти предлагат паркоместа и складови помещения като подарък

Предновогодишните отстъпки за апартамент в нов жилищен комплекс достигнаха 30% в Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Предновогодишните отстъпки за масови нови жилищни комплекси в Русия достигнаха 30%, като минималните отстъпки започват от 4%, съобщават посредници.

„Размерът на предновогодишните отстъпки за нови жилищни комплекси зависи от проекта, като някои лотове могат да бъдат закупени с отстъпка от 30% или повече. През декември 2025 г. търсенето и динамиката на резервациите са високи, както за луксозни, така и за бизнес апартаменти. Разликата спрямо същия период на миналата година е, че делът на разсрочените планове е намалял; днес клиентите получават най-благоприятните условия със 100% плащане и ипотека“, казва директорът на отдела по продажби на FSK Group Анна Козлова Светлана Бирина.

В същото време Анастасия Горбун, директор продажби на Samolet Group, отбеляза, че средната отстъпка за по-голямата част от предлаганите жилища не надвишава 4%, което е малко по-ниско от очакваните 9% в края на 2024 г. „Отстъпки от около 26% се предлагат само за избран набор от апартаменти, което е само с 1% по-високо от предходната година. Сред атрактивните оферти: популярните финансови условия остават в сила, включително намалени лихви по ипотечни програми за една до две години“, добави тя. Инвеститорите все повече наблягат не само на отстъпките, но и на предлагането на дългосрочни разсрочени планове и безплатно довършване или обзавеждане, каза Дмитрий Софронов, търговски директор на Dars Group. Редица проекти предлагат паркоместа и складови помещения като подарък – или със значителни отстъпки, или като част от пакета на сделката.

През последния месец на годината броят на сделките почти винаги е с 15-20% по-висок от средногодишния, отбелязва Алексей Попов, главен анализатор в Cian. „Част от това увеличение произтича от желанието да се „довършат нещата през изминалата година“, докато друга част се обяснява с увеличени плащания или с ефекта от рекламни кампании, предлагащи отстъпки“, обяснява той. Активността на предприемачите в тази област в момента е по-ниска, отколкото през първата половина на годината.

Възстановяването на търсенето, на фона на прехода на Централната банка на Русия към намаляване на лихвите, позволява на много хора да изпълнят плановете си за продажби без допълнителни корекции на цените. „Основното послание на рекламните съобщения през четвъртото тримесечие на тази година не е „Купувайте, докато има отстъпки“, а „Купувайте, преди да поскъпне поради новите условия на семейните ипотеки“, добави той.

Търсенето на жилища през декември 2025 г. е с приблизително 30% по-високо, отколкото през същия месец на 2024 г., като приблизително 20% от запитванията са за имоти с бонуси и отстъпки, каза Анна Терехова, директор продажби на предприемача Marmax. Анатолий Баталин, търговски директор на Garden Ring Group, е съгласен, отбелязвайки, че търсенето не е било толкова високо от вероятно три години. Експертите отдават динамиката на търсенето на предстоящите промени в програмата за семейни ипотеки. Софронов също така свързва динамиката на търсенето с несигурността около цените, които биха могли да се повишат от новата година поради увеличението на ДДС.

Отстъпките трябва да се оценяват въз основа на действителната динамика на цените на подобни имоти на конкретно място, като се вземат предвид перспективите за баланса на търсенето и предлагането, както и конкурентните ценови опции, отбеляза Сергей Зайцев, директор продажби на федералната компания Etazhi, в разговор с ТАСС. „Има случаи, когато цената на имот с отстъпка е по-висока от цената на подобен имот без никаква отстъпка. Освен това, когато се разглеждат разсрочени планове и ипотеки, делът на ликвидните имоти обикновено е около 10-15% поради допълнителни разходи, докато при плащания в брой достига 25-30%. Всичко обаче зависи от ценовата политика на конкретния жилищен комплекс и избраната от него стратегия за промотиране“, казва експертът. Някои предприемачи периодично провеждат разпродажби на ограничен набор от имоти, предлагайки реални отстъпки, докато други предлагат отстъпки за труднопродаваеми имоти.

Според Баталин, на фона на лудостта на купувачите, интересът на предприемачите към промоции и отстъпки е намалял тази година. За разлика от миналата година, когато търсенето беше по-слабо, отстъпките не са реална полза за купувачите, а по-скоро маркетингов ход, при който отстъпката се отчита в увеличението на цената.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


  • 1 Атина Палада

    12 7 Отговор
    никой не иска в Русийка

    16:14 22.12.2025

  • 2 хаха

    7 4 Отговор
    Очакваме увеличение на броя на необслужваните кредити в Траша да достигне >7% и тогава настъпва купона.
    Скоро...
    ХАХАХА!

    Коментиран от #8

    16:15 22.12.2025

  • 3 Механик

    11 3 Отговор
    даже и на нашите копейки не им се ходи в Матушка

    16:15 22.12.2025

  • 4 Супер оферти

    8 4 Отговор
    Дано нашите копейки и всякакви там руски подлоги да се хванат на тази въдица, да си продадат панелките и да заминат за Русия, там да си купят апартаменти и да заживеят в рая, тъкмо ще се отървем от тях.

    16:16 22.12.2025

  • 5 лошо значи за Русия криза

    3 5 Отговор
    тук пък за честито за еврозоната
    за апартамент в нов жилищен комплекс цените достигнаха 30% в сравнение с миналата година

    16:23 22.12.2025

  • 6 Сатана Z

    3 5 Отговор
    По-добре евтин апартамент в Русия ,отколкото безплатен гроб в Украйна.

    16:24 22.12.2025

  • 7 Георги

    4 5 Отговор
    гледам центаджиите долу са се изказали без да прочетат статията. На кратко търсенето е 30% по-голямо от миналата година по това време, а тези отстъпки са мижай да те лажем, зашото аналогични имоти без отстъпки а дори по-евтини. Пише го в статията. Ама така работи пропагандата и наивните се връзват още на заглавието.

    Коментиран от #9

    16:25 22.12.2025

  • 8 и тогава настъпва купона.

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    русофоборсуците цъкалници на крипто копейки
    ще затанцуват казачок от радост
    когато бат им зелко клекне и подпише капитулация
    според исканията на Русия

    Коментиран от #16

    16:26 22.12.2025

  • 9 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    Колега-и ти ли като мен си правен в задния отвор????

    Коментиран от #11

    16:29 22.12.2025

  • 10 Европейските подлоги

    5 6 Отговор
    От Брюксел пък вдигат за коледа цените с 30% на овчите глави с агнешки поглед живеещи в ЕС.Храната също за да дават пари на уникалните украинци които са дошли от Марс и са много важни за съществуването на земята.Защото ако се върнат на Марс кислорода ще спре тук.В знак на почит направиха на кокаиновият терминатор златна 🚾.

    16:29 22.12.2025

  • 11 Георги

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    не, като тебе втори няма

    16:31 22.12.2025

  • 12 Гориил

    6 6 Отговор
    Борбата срещу европейската агресия ще продължи изключително в руската икономика. Абсолютно всичко в тази сфера е стабилно и управляемо. Москва отказва да позволи дестабилизиране на финансите ѝ и постоянно отвръща на удара. Спадът в продажбите на нови жилища е свързан с планирания висок банков лихвен процент, който, докато преди две години беше над 20 процента, сега е 15 процента. Тази мярка позволи руската инфлация да се задържи на 6 процента, с перспектива да падне до 3 процента през 2026 г. Русия е четвъртата по големина икономика в света и всякакви опити за нейното възпрепятстване ще завършат за Европа със срам и унижение.

    Коментиран от #18

    16:32 22.12.2025

  • 13 ипотекар

    5 1 Отговор
    Спокойно , след Нова година в България ще има отстъпки от минус 70 % от цената на имота .Търпение !

    16:33 22.12.2025

  • 14 Запомнете едно Европа днес е едно

    4 4 Отговор
    голямо 🚾 но утре ще е обществено двойно 🚾🚾 с кафяви стени на пръски и аромат на умряла риба в бидон.

    16:35 22.12.2025

  • 15 !!!?

    5 2 Отговор
    30% отстъпки в Русия...ето къде Копейкин и Глутница могат да вложат копейките си...!!!?

    16:37 22.12.2025

  • 16 И тогава

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "и тогава настъпва купона.":

    ти ще пуснеш жълто в гащите от радост... ама едва ли някой ще капитулира.Раша потъва.

    16:38 22.12.2025

  • 17 !!!?

    7 0 Отговор
    В Троекуровсокото гробище парцелите поскъпнали с 300%, а отстъпките за жилища достигнали 30%...пазарна икономика "руски мир" !!!?

    16:43 22.12.2025

  • 18 ру БЛАТА

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Чухте ли копейки 🤩 страхотно е там за живеене 🏆няма инфлация 💸бензин по-евтино от водата🍾 Райна земята какво ще чакате стягайте се и еднопосочно💸

    16:43 22.12.2025

  • 19 Честито ЕВРО

    5 1 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    16:44 22.12.2025

  • 20 Ленин🍌🍌

    6 1 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    16:44 22.12.2025

  • 21 русофил

    1 0 Отговор
    Да вървим натам братя, да оставим България на българите !

    16:54 22.12.2025