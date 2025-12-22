Леко поскъпване на цените на жилищата през 2026 година

Между 5% и 8% се очаква да бъде поскъпването на жилищата у нас през 2026 г. Това от една страна ще се дължи на пазара на умереност, който предстои да видим в следващите 12 месеца. От друга - в резултат на намаляването на задължителните минимални резерви на банките кредитирането ще се стимулира. Това ще даде допълнителен тласък на сделките с жилища.

„След присъединяването на България към еврозоната ставката на задължителните минимални резерви на банките ще се понижи от 12% в момента до 1%. Това ще освободи ресурс за тези институции за допълнително отпускане на ипотечни кредити“, казва Явор Пейчев, изпълнителен директор на Имотека.

Според него, през 2026 г. ще станем свидетели на умерено предлагане и търсене. Дори и предлагането да се повиши, то няма да изпревари търсенето, тъй като няма предпоставка за по-ниски доходи, а напротив – купувачите ще се стремят все повече да подобряват качеството си на живот. Основното търсене в първите 6 месеца от годината ще бъде за лични нужди, като фокусът ще бъде върху 2-стайните и 3-стайните жилища.

