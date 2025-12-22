Новини
Имоти »
Леко поскъпване на цените на жилищата през 2026 година

Леко поскъпване на цените на жилищата през 2026 година

22 Декември, 2025 09:55 585 12

  • жилища-
  • цени-
  • прогноза-
  • явор пейчев-
  • имотека-
  • 2026

Увеличението ще е между 5% и 8%

Леко поскъпване на цените на жилищата през 2026 година - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Между 5% и 8% се очаква да бъде поскъпването на жилищата у нас през 2026 г. Това от една страна ще се дължи на пазара на умереност, който предстои да видим в следващите 12 месеца. От друга - в резултат на намаляването на задължителните минимални резерви на банките кредитирането ще се стимулира. Това ще даде допълнителен тласък на сделките с жилища.

„След присъединяването на България към еврозоната ставката на задължителните минимални резерви на банките ще се понижи от 12% в момента до 1%. Това ще освободи ресурс за тези институции за допълнително отпускане на ипотечни кредити“, казва Явор Пейчев, изпълнителен директор на Имотека.

Според него, през 2026 г. ще станем свидетели на умерено предлагане и търсене. Дори и предлагането да се повиши, то няма да изпревари търсенето, тъй като няма предпоставка за по-ниски доходи, а напротив – купувачите ще се стремят все повече да подобряват качеството си на живот. Основното търсене в първите 6 месеца от годината ще бъде за лични нужди, като фокусът ще бъде върху 2-стайните и 3-стайните жилища.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 8% Леко

    2 0 Отговор
    "Леко "

    09:57 22.12.2025

  • 2 Мечтите ще са безплатни за гладните брок

    6 0 Отговор
    Брокери през 2026 г. Ненормални наивници

    Коментиран от #3, #5

    09:57 22.12.2025

  • 3 Зарзават

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мечтите ще са безплатни за гладните брок":

    Знаеш ли колко селинджери, като теб съм им взел последните стотинки само и само да си вземат така мечтаната панелка в студИентски. Комисион от 10% плащат.

    Коментиран от #4, #10

    10:00 22.12.2025

  • 4 Браво

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зарзават":

    Много си умен, нали нямаш нищо против да ти се възхищавам. Единствено си мисля че с такива комисионни, може да се окаже че освен да пишеш в сайта, може и в сайта да пишат за теб, в рубриката крими.

    10:05 22.12.2025

  • 5 хех

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мечтите ще са безплатни за гладните брок":

    Така и не разбрахте, че брокерите печелят не толкова от цената на имота, колкото от броя сделки. Най-големите удари правят, като се юрнат всички да продават на безценица. Като е скъп имота, клиента се услушва и потрива с месеци, а като ги пуснеш на промоция, същия клиент купува по 4-5 наведнъж.

    Коментиран от #8

    10:07 22.12.2025

  • 6 Аз Кочо

    3 0 Отговор
    Проблемът в България е че няма статистика на реалността. Когато се говори за поскъпване се има предвид цените които се обявяват по сайтовете а не цените на които реално се сключват сделките. Така че дали поскъпването ще малко или голямо зависи от мечтите на продавача. Този пазар достигна пика си. От тук натам сделките ще намаляват. След време и цените.

    10:10 22.12.2025

  • 7 Хуц хуц

    4 0 Отговор
    Много ме кефи как обясняват астрономическите цени на жилищата с разни логично звучащи явления - пазар на умереност, банкови резерви и тн.
    За поскъпването на жилищата има точно 2 причини:
    1) Спекула и алчност
    2) Изпиране на парите от корупция, организирана престъпност и сива икономика
    Това е. Точка.
    Между другото, търсенето е в пъти по-малко от предлагането и е само в големите градове. И поне половината новозакупени апартаменти стоят необитаеми продължително време.

    10:12 22.12.2025

  • 8 Аз Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "хех":

    Много продавачи не ползват брокери. Мнения го строители също. Брокерите печелят от стари трудно продаваеми жилища. С намаляването на сделките много брокита ще останат без работа

    Когато цените падат никой не купува а чак аоще по ниски ЦЕНИ.

    10:14 22.12.2025

  • 9 Прогнозата на магданоза

    2 0 Отговор
    Минимум 20%!

    10:17 22.12.2025

  • 10 Взел си ама друг път затова висиш тук за

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зарзават":

    Защото имаш опашка от клиенти! Приличаш на разказвач рибар!

    10:22 22.12.2025

  • 11 Любопитен

    1 0 Отговор
    Така си мечтаете за новата година или? Да стане леко поевтиняване обаче?!

    10:31 22.12.2025

  • 12 леле мале

    1 0 Отговор
    Колкото по-очевидно пазара изпада в стагнация, толкова по-очевидни стават напъните ви да надувате балон!
    Вие сте срам за журналистиката и следва комисия да ви разследва!

    ЕЦБ, СБ и ЕК предупредиха още миналата година за балон на имотите у нас! Вие само пропагандадирате спекула и погрешни финансови решения!

    10:45 22.12.2025