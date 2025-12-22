Леко поскъпване на цените на жилищата през 2026 година

Между 5% и 8% се очаква да бъде поскъпването на жилищата у нас през 2026 г. Това от една страна ще се дължи на пазара на умереност, който предстои да видим в следващите 12 месеца. От друга - в резултат на намаляването на задължителните минимални резерви на банките кредитирането ще се стимулира. Това ще даде допълнителен тласък на сделките с жилища.
„След присъединяването на България към еврозоната ставката на задължителните минимални резерви на банките ще се понижи от 12% в момента до 1%. Това ще освободи ресурс за тези институции за допълнително отпускане на ипотечни кредити“, казва Явор Пейчев, изпълнителен директор на Имотека.
Според него, през 2026 г. ще станем свидетели на умерено предлагане и търсене. Дори и предлагането да се повиши, то няма да изпревари търсенето, тъй като няма предпоставка за по-ниски доходи, а напротив – купувачите ще се стремят все повече да подобряват качеството си на живот. Основното търсене в първите 6 месеца от годината ще бъде за лични нужди, като фокусът ще бъде върху 2-стайните и 3-стайните жилища.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 8% Леко
09:57 22.12.2025
2 Мечтите ще са безплатни за гладните брок
Коментиран от #3, #5
09:57 22.12.2025
3 Зарзават
До коментар #2 от "Мечтите ще са безплатни за гладните брок":Знаеш ли колко селинджери, като теб съм им взел последните стотинки само и само да си вземат така мечтаната панелка в студИентски. Комисион от 10% плащат.
Коментиран от #4, #10
10:00 22.12.2025
4 Браво
До коментар #3 от "Зарзават":Много си умен, нали нямаш нищо против да ти се възхищавам. Единствено си мисля че с такива комисионни, може да се окаже че освен да пишеш в сайта, може и в сайта да пишат за теб, в рубриката крими.
10:05 22.12.2025
5 хех
До коментар #2 от "Мечтите ще са безплатни за гладните брок":Така и не разбрахте, че брокерите печелят не толкова от цената на имота, колкото от броя сделки. Най-големите удари правят, като се юрнат всички да продават на безценица. Като е скъп имота, клиента се услушва и потрива с месеци, а като ги пуснеш на промоция, същия клиент купува по 4-5 наведнъж.
Коментиран от #8
10:07 22.12.2025
6 Аз Кочо
10:10 22.12.2025
7 Хуц хуц
За поскъпването на жилищата има точно 2 причини:
1) Спекула и алчност
2) Изпиране на парите от корупция, организирана престъпност и сива икономика
Това е. Точка.
Между другото, търсенето е в пъти по-малко от предлагането и е само в големите градове. И поне половината новозакупени апартаменти стоят необитаеми продължително време.
10:12 22.12.2025
8 Аз Кочо
До коментар #5 от "хех":Много продавачи не ползват брокери. Мнения го строители също. Брокерите печелят от стари трудно продаваеми жилища. С намаляването на сделките много брокита ще останат без работа
Когато цените падат никой не купува а чак аоще по ниски ЦЕНИ.
10:14 22.12.2025
9 Прогнозата на магданоза
10:17 22.12.2025
10 Взел си ама друг път затова висиш тук за
До коментар #3 от "Зарзават":Защото имаш опашка от клиенти! Приличаш на разказвач рибар!
10:22 22.12.2025
11 Любопитен
10:31 22.12.2025
12 леле мале
Вие сте срам за журналистиката и следва комисия да ви разследва!
ЕЦБ, СБ и ЕК предупредиха още миналата година за балон на имотите у нас! Вие само пропагандадирате спекула и погрешни финансови решения!
10:45 22.12.2025