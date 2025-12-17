Италия реализира една от най-мащабните инфраструктурни трансформации в Европа, при която над 18 000 километра железопътна мрежа и прилежащата среда се картографират и анализират с помощта на географски информационни системи (ГИС).

В основата на този процес стои ArcGIS – платформа за пространствени, триизмерни и времеви анализи, използвана в планирането, проектирането и управлението на железопътните гари и инфраструктура в страната.

Италианският национален железопътен оператор Rete Ferroviaria Italiana (RFI) мащабно надгражда своята дългогодишна ГИС система с над 400 нови слоя, която обхваща не само жп инфраструктура, но и заобикалящата я среда – население, бизнеси, училища, болници, туристически обекти, зелени площи, транспортни връзки и модели на придвижване на хората.

Всяка гара се разглежда не като изолирана сграда, а като част от активна градска система. Чрез пространствен анализ RFI получава ясна картина за това:

как инфраструктурата влияе върху безопасността, достъпа и качеството на средата;

какви са рисковете за инфраструктурата – наводнения, инциденти;

кой живее и работи в района на гарите;

как хората достигат до тях – пеша, с велосипед или обществен транспорт;

какви услуги липсват и какви са реалните нужди на местната общност;

как се движат пешеходци, автомобили и споделени превозни средства.

Този подход позволява всяка гара да получи индивидуално решение, съобразено с местния контекст – от големите градове до малките населени места.

От карти към инвестиции за милиарди

RFI използва ГИС платформата за прозрачно управление на над 1 200 текущи инфраструктурни проекта, финансирани с част от 25 млрд. евро по Европейския механизъм за възстановяване и устойчивост. Пространствените данни и анализи са в основата на вземането на стратегически решения и насочването на инвестиции на национално и регионално ниво. Сред конкретните резултати са:

обновяване на около 600 гари ;

; изграждане на нови високоскоростни линии, включително в Южна Италия;

инвестиции от 41 млн. евро за пешеходни и велосипедни пространства около гарите;

за пешеходни и велосипедни пространства около гарите; нови 150 млн. евро за мрежа от велоалеи, свързващи университети с железопътни станции.

Гарите – новите центрове на градския живот

С помощта на ГИС данни, неизползвани пространства в гарите се превръщат в места с реална стойност за хората и местните общности – кафенета, магазини и обществени услуги, coworking и социални пространства, здравни пунктове и аптеки в по-малки населени места, както и културни и екологични центрове.

Резултатът е ново поколение железопътни гари – технологично напреднали, екологично устойчиви и ориентирани към нуждите на хората, а не само към транспорта. И всичко това на базата на ГИС анализ на средата.

Примерът на Италия показва как ГИС технологиите не просто визуализират данни, а се превръщат в стратегически инструмент за национално развитие, по-добра мобилност и по-високо качество на живот.

Днес един от всеки четирима италианци живее или работи на 15 минути пеша от гара – доказателство, че когато инфраструктурата се планира с разбиране за пространството и хората, ефектът е мащабен и дългосрочен.

Интегрирани ГИС подходи се прилагат и у нас с подкрепата на Есри България, като подпомагат общини, държавни институции и бизнеси при анализа на територията и вземането на информирани решения, базирани на пространствени данни.

