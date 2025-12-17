Новини
Имоти »
Италия реализира една от най-мащабните инфраструктурни трансформации

Италия реализира една от най-мащабните инфраструктурни трансформации

17 Декември, 2025 14:43 975 4

  • италия-
  • гис-
  • железопътна инфраструктура

ГИС системите играят ключова роля в управлението на италианските железници

Италия реализира една от най-мащабните инфраструктурни трансформации - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италия реализира една от най-мащабните инфраструктурни трансформации в Европа, при която над 18 000 километра железопътна мрежа и прилежащата среда се картографират и анализират с помощта на географски информационни системи (ГИС).

В основата на този процес стои ArcGIS – платформа за пространствени, триизмерни и времеви анализи, използвана в планирането, проектирането и управлението на железопътните гари и инфраструктура в страната.

Италианският национален железопътен оператор Rete Ferroviaria Italiana (RFI) мащабно надгражда своята дългогодишна ГИС система с над 400 нови слоя, която обхваща не само жп инфраструктура, но и заобикалящата я среда – население, бизнеси, училища, болници, туристически обекти, зелени площи, транспортни връзки и модели на придвижване на хората.

Италия реализира една от най-мащабните инфраструктурни трансформации

Всяка гара се разглежда не като изолирана сграда, а като част от активна градска система. Чрез пространствен анализ RFI получава ясна картина за това:

  • как инфраструктурата влияе върху безопасността, достъпа и качеството на средата;
  • какви са рисковете за инфраструктурата – наводнения, инциденти;
  • кой живее и работи в района на гарите;
  • как хората достигат до тях – пеша, с велосипед или обществен транспорт;
  • какви услуги липсват и какви са реалните нужди на местната общност;
  • как се движат пешеходци, автомобили и споделени превозни средства.

Този подход позволява всяка гара да получи индивидуално решение, съобразено с местния контекст – от големите градове до малките населени места.

Италия реализира една от най-мащабните инфраструктурни трансформации

От карти към инвестиции за милиарди

RFI използва ГИС платформата за прозрачно управление на над 1 200 текущи инфраструктурни проекта, финансирани с част от 25 млрд. евро по Европейския механизъм за възстановяване и устойчивост. Пространствените данни и анализи са в основата на вземането на стратегически решения и насочването на инвестиции на национално и регионално ниво. Сред конкретните резултати са:

  • обновяване на около 600 гари;
  • изграждане на нови високоскоростни линии, включително в Южна Италия;
  • инвестиции от 41 млн. евро за пешеходни и велосипедни пространства около гарите;
  • нови 150 млн. евро за мрежа от велоалеи, свързващи университети с железопътни станции.

Гарите – новите центрове на градския живот

С помощта на ГИС данни, неизползвани пространства в гарите се превръщат в места с реална стойност за хората и местните общности – кафенета, магазини и обществени услуги, coworking и социални пространства, здравни пунктове и аптеки в по-малки населени места, както и културни и екологични центрове.

Италия реализира една от най-мащабните инфраструктурни трансформации

Резултатът е ново поколение железопътни гари – технологично напреднали, екологично устойчиви и ориентирани към нуждите на хората, а не само към транспорта. И всичко това на базата на ГИС анализ на средата.

Как ГИС подпомага планирането на устойчива инфраструктура

Примерът на Италия показва как ГИС технологиите не просто визуализират данни, а се превръщат в стратегически инструмент за национално развитие, по-добра мобилност и по-високо качество на живот.

Днес един от всеки четирима италианци живее или работи на 15 минути пеша от гара – доказателство, че когато инфраструктурата се планира с разбиране за пространството и хората, ефектът е мащабен и дългосрочен.

Интегрирани ГИС подходи се прилагат и у нас с подкрепата на Есри България, като подпомагат общини, държавни институции и бизнеси при анализа на територията и вземането на информирани решения, базирани на пространствени данни.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 0 Отговор
    Имах възможността да пътувам с желизниците им.Добре подържани,чисти,норли,не като нашите,"поддържани"от зависимите,рияни,миришещи разнородни по възраст и пол нашенци и вашенци.Никъде не видях написано и надраскано.

    Коментиран от #2

    14:52 17.12.2025

  • 2 Ицо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Потвърждавам. И аз използвах няколко пъти италианските железници през лятото, нямам забележка. Безупречно чисто, прохладно, удобни, бързи!

    15:00 17.12.2025

  • 3 селяк

    0 0 Отговор
    Споко след половин милион години и при нас ще се случи това

    15:16 17.12.2025

  • 4 българина

    0 0 Отговор
    единствените които ще имат ползва са поредния лидъл или друг аналог къде да си налравят магазина... всичко друго е ала бала.... окрупняване база данни и подаряване на който трябва

    15:22 17.12.2025