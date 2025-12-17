Новини
Имоти »
Откриха първия голям супермаркет в жилищна сграда

Откриха първия голям супермаркет в жилищна сграда

17 Декември, 2025 15:55 498 5

  • магазин-
  • хипермаркет-
  • жилищна сграда-
  • концепция-
  • софия-
  • инвестиции

Той се намира в жилищния комплекс, строящ се на мястото на бившия гараж на УБО в столичния квартал "Оборище"

Откриха първия голям супермаркет в жилищна сграда - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През последните години сме свидетели как големите вериги супермаркети си прокарват път към клиентите, откривайки магазини, колкото се може по-близо до крайния потребител. Днес една от тях откри първия не само в София, но и в България голям хранителен магазин на партерното ниво на нова голяма жилищна сграда.

Това да имаш магазин в жилищната сграда, в която живееш е безспорен плюс и определено удобство както за собствениците, така и за наемателите на апартаменти в него, коментират специалисти. Наличието на добра инфраструктура играе ключова роля при продажбата и отдаването под наем на жилища. Силният интерес към новото строителство подтиква предприемачите да реализират нови решения, които определено привличат купувачи.

Новият магазин е разположен на площ от близо 2000 кв.м на партерния етаж на голяма жилищна сграда, част от комплекс, който през последните години се изгражда върху терена на бившия гараж на УБО в близост до „Театър зад Канала“ и парка „Заимов“ в столичния квартал „Оборище“. Инвестицията е на стойност 40 млн. лв.

Целта на веригата е да открие и други подобни обекти не само в София, но и в други големи градове, където се строят големи нови жилищни комплекси.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям

    1 0 Отговор
    плюс в сграда с живущи , да влизат и излизат от сутрин до вечер хора са пазаруват ?! И къде ще паркират ?

    Коментиран от #5

    15:59 17.12.2025

  • 2 не е плюс а

    1 0 Отговор
    Кръст.
    На гробище

    16:00 17.12.2025

  • 3 7373727272

    1 0 Отговор
    Това го има и на запад и на изток.Не сте първи с такива магазини в жилишните сгради,единственото различно че в чужбина такива магазини се правят в общежития за да не мърдат гурбеджиите от общежитието.

    16:00 17.12.2025

  • 4 Името ми е

    2 0 Отговор
    В сградата на кръговото на входа на Бургас има лидл на партерния етаж.

    16:01 17.12.2025

  • 5 Ти прочетели

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голям":

    Статията

    16:02 17.12.2025