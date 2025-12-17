Откриха първия голям супермаркет в жилищна сграда

През последните години сме свидетели как големите вериги супермаркети си прокарват път към клиентите, откривайки магазини, колкото се може по-близо до крайния потребител. Днес една от тях откри първия не само в София, но и в България голям хранителен магазин на партерното ниво на нова голяма жилищна сграда.

Това да имаш магазин в жилищната сграда, в която живееш е безспорен плюс и определено удобство както за собствениците, така и за наемателите на апартаменти в него, коментират специалисти. Наличието на добра инфраструктура играе ключова роля при продажбата и отдаването под наем на жилища. Силният интерес към новото строителство подтиква предприемачите да реализират нови решения, които определено привличат купувачи.

Новият магазин е разположен на площ от близо 2000 кв.м на партерния етаж на голяма жилищна сграда, част от комплекс, който през последните години се изгражда върху терена на бившия гараж на УБО в близост до „Театър зад Канала“ и парка „Заимов“ в столичния квартал „Оборище“. Инвестицията е на стойност 40 млн. лв.

Целта на веригата е да открие и други подобни обекти не само в София, но и в други големи градове, където се строят големи нови жилищни комплекси.

