Къща извън града: защо все повече българи напускат бетона

Къща извън града: защо все повече българи напускат бетона

24 Ноември, 2025 10:33

Уморени от шума, задръстванията и презастрояването

Къща извън града: защо все повече българи напускат бетона - 1
Снимка: unsplash.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През последните години един от най-ясно изразените имотни трендове в България е масовото изместване на интереса от апартаментите в центъра към къщи в покрайнините. Данните на Imoti.com показват, че от 2022 г. насам броят на търсенията за „къща край София“ расте с над 30% годишно, а през 2025 г. се очаква тенденцията да достигне рекордни нива, пише segabg.com.

Промяната не е просто мода. Тя е резултат от цялостна трансформация на начина, по който живеем и работим. След пандемията, дистанционната заетост и дигиталните професии дадоха възможност на хиляди хора да напуснат града, без да се лишават от кариера или доходи.

Преди пет години всички искаха апартамент в Лозенец. Сега търсят къща в Лозен, Панчарево или Горна Малина. Промени се не просто търсенето, а манталитетът – хората осъзнаха, че времето и спокойствието са новият лукс.

В тази статия ще разгледаме основните причини за постоянно растящия интерес към покупка на къща извън големия град.

1. Свободата има адрес – извън града

Къщата не е просто имот, тя е пространство за дишане. Докато апартаментите предлагат удобство, но ограничение, домът извън града дава усещане за автономност.

Повечето купувачи търсят не просто квадратура, а начин на живот. Искат двор, в който децата да играят, място за барбекю, възможност да гледат града отдалеч.

2. София – град с пръстен от нови квартали

Ако преди 10 години пазарът на къщи около София беше ограничен, днес появата на нови комплекси и подобрената инфраструктура промениха играта.

Панчарево, Бистрица, Герман, Лозен, Бояна, Драгалевци и Банкя са сред най-търсените райони. Средните цени за нови къщи там варират от 250 000 до 650 000 евро, като в премиум зони като Симеоново и Драгалевци достигат над милион евро.

В същото време по-малки населени места като Нови хан, Кокаляне, Пожарево или Локорско предлагат отлична алтернатива за бюджет между 150 000 и 300 000 евро.

Според анализаторите на Imoti.com, все по-често купувачите избират имоти с изглед към планината и бърз достъп до главни пътни артерии – не просто за уикенд бягство, а за постоянно живеене.

3. От офис към домашен кабинет

Една от най-големите причини за ръста на пазара на къщи е промяната в начина на работа. Все повече специалисти работят дистанционно – от IT инженери и архитекти до предприемачи и маркетинг експерти.

Това позволи на хората да съчетаят спокойствието на природата с удобствата на града. За мнозина офисът вече е в двора, а срещите – в Zoom.

4. Къщата като инвестиция

Според Imoti.com вторият най-чест мотив за покупка на къща е инвестицията. Пазарът на имоти в България продължава да расте, а търсенето на имоти извън големите градове води до стабилно поскъпване.

Много семейства купуват имоти в селата около София, Варна или Пловдив, които първоначално ползват като вила, а след време превръщат в основно жилище.

Нараства и интересът към пасивните къщи и еко строителството – проекти с нисък разход на енергия, соларни панели и интелигентни системи за управление. Това не е просто екологично решение, а инвестиция, която намалява разходите в дългосрочен план.

5. Животът сред природата – не само романтика

Животът извън града носи редица предимства – чист въздух, тишина и лично пространство. Но има и своите предизвикателства.
Поддръжката на двор, отоплението през зимата и транспортната зависимост са фактори, които трябва да се обмислят внимателно.

Много купувачи решават този проблем чрез споделени услуги и кооперативен модел на живеене – няколко семейства купуват съседни имоти и си делят разходите за поддръжка, охрана и инфраструктура.

Това създава нов тип общности – малки, модерни квартали от хора със сходен начин на мислене, които се подкрепят и споделят ресурси.

6. Къщата като символ на промяната

Преди години имот означаваше сигурност. Днес той означава свобода и гъвкавост.
Къщата извън града не е просто имот, а отражение на новия начин на живот – близо до природата, но с достъп до технологиите.

Според данни от Imoti.com над 40% от търсенията в сегмента „къщи“ идват от хора между 30 и 45 години – активното поколение на дистанционната икономика.
Те не искат лукс, а баланс – пространство, въздух, време за себе си.

7. Варна и Пловдив – морето и спокойствието на втория град

Варна и Пловдив също преживяват своя „зелен ренесанс“.
В морската столица квартали като Виница, Траката и Галата се превърнаха в притегателен център за хора, които искат да са близо до морето, но далеч от трафика.

В Пловдив интересът е концентриран около кварталите Първенец, Белащица и Брестник, където се изграждат модерни еднофамилни комплекси с ниска етажност и големи дворове.

Тези райони бележат среден ръст на цените от 12% за година – показател, че търсенето е стабилно и далеч не е моментна мода.

8. Еко тенденцията – къщата на бъдещето

Новите купувачи не търсят просто квадратура, а устойчивост.
Имоти с фотоволтаици, енергийно ефективни прозорци и системи за събиране на дъждовна вода вече не са екзотика, а стандарт в по-високия клас къщи.

Строителните фирми отговарят на това търсене – все повече проекти предлагат „умни домове“, които могат да се управляват дистанционно чрез мобилно приложение.

9. Какво показват данните на Imoti.com

През първите девет месеца на 2025 г. в платформата Imoti.com са публикувани над 22 000 обяви за къщи, като 41% от тях са за района на София и София-област.
Средният период, за който една къща намира купувач, е около 3 месеца, което е два пъти по-бързо спрямо периода преди пандемията.

Това ясно показва, че къщата вече не е лукс, а новата норма.

10. Как да изберем правилната къща

Изборът на къща изисква търпение и ясно определени приоритети. Първата стъпка е да се реши дали имотът ще се използва целогодишно или сезонно. След това идва анализът на инфраструктурата – път, интернет, училища и медицински услуги в близост.

Imoti.com предлага филтри по локация, квадратура, година на строителство и тип отопление, които улесняват търсенето. Важно е купувачът да преглежда внимателно снимките, да посещава имота на място и да проверява документите – удостоверение за собственост, кадастрална скица и акт 16.

11. От „вила за уикенда“ към „дом за живота“

Промяната в мисленето на купувачите е очевидна. Къщата вече не е втори имот, а основен дом.
Семействата търсят място, където децата да растат сред зеленина, а възрастните – да намират спокойствие след работа.

Къщата като социален феномен

Феноменът „извън града“ е не само икономически, но и културен. Той е част от новата вълна на „slow living“ – начин на живот, при който качеството на времето е по-важно от скоростта.

Социолози отбелязват, че този тип избор е част от по-широка тенденция – хората се отдръпват от прекомерната урбанизация, търсят природа, общност и лична идентичност.

Къщата извън града не е просто имотна сделка. Тя е символ на промяна в ценностите – връщане към природата, към времето със семейството, към спокойствието.

Тази тенденция няма да отмине. Напротив – именно този сегмент ще продължи да се развива най-бързо през следващите години.

Може би в бъдеще границата между града и селото ще изчезне, а хората ще живеят в „умни села“ – свързани, дигитални и зелени.

Дотогава обаче, една проста истина остава: истинският лукс е въздухът, тишината и домът, който сам си избрал.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


  • 1 честен ционист

    8 19 Отговор
    Ганчо скоро ще хваща и гората. Да живееш в селската къща и гледаш прася, скоро ще се класифицира за домашен тероризъм.

    Коментиран от #6, #8, #10, #15

    10:38 24.11.2025

  • 2 бою циганина

    21 2 Отговор
    направихме всичко възможно по селата да е невъзможно за оцеляване, само моите кафеви роднини и хора с пари оцеляват там

    10:40 24.11.2025

  • 3 дата център България

    3 4 Отговор
    Не ви трябва да ходите по селата. Там бригада Вагнер първо ще ремонтира.

    10:40 24.11.2025

  • 4 Цец

    25 3 Отговор
    Вуе, от кога ти говоря че населението на София намалява, защото хората се изнасят от града а идват само за да работят в града? Тия копторчета дето ги купувате само за да си смятате печалбата на хартия и си стоят празни са пасив а не актив. Скоро ще разберете че има излишък на апартаменти а не недостиг. Но тогава ще е късно защото цените ви ще се сринат. Хахайа

    Коментиран от #9, #25

    10:41 24.11.2025

  • 5 дядо поп

    20 2 Отговор
    Защо ли , ще ви кажа защо. Първо заради спокойствието , бягството от шарени зони и борба за паркиране пред блоковете. И най важното което много хора дори не подозират , най големия обир на народа. Няма да е далеч деня в който според спусната директива от нашите управници или от ЕС много от жилищните сгради ще се обявят за опасни и с изтичащ срок за безопасно живеене в тях , шах и мат! Представете си колко земя ви се полата при един осем етажен блок с по три апартамента (и то при положение , че земята под блока не е общинска собственост).

    Коментиран от #30

    10:42 24.11.2025

  • 7 честен пионер

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Георги":

    Не се притеснявай, с тая гадна душица дето носи, все някъде ще си намери майстора.

    10:44 24.11.2025

  • 8 и ще се лежи в паниза

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ако случайно имаш домашно животно, различно от куче или котка.

    10:45 24.11.2025

  • 9 честен ционист

    5 11 Отговор

    До коментар #4 от "Цец":

    Ще те видя като дойде жълтурът и ти вземе работното място, а ти на село в смарткъщата как копаш картофи на двора.

    Коментиран от #13

    10:46 24.11.2025

  • 10 Трол

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Но трябва да се уточни, че да те пребият и да ти откраднат прасето няма да е домашен тероризъм.

    10:47 24.11.2025

  • 11 Цецо Асенов

    12 4 Отговор
    Селските имоти в бг вече са на цени като на шатота по долината на Лоара. Инвеститори чафка ви е изпила мозъците със сламка хахай

    Коментиран от #31, #36

    10:47 24.11.2025

  • 12 Кака веска терзиев

    9 3 Отговор
    Ви поздравява с нови зони.

    10:48 24.11.2025

  • 13 Цец

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    С тази фискална политика след две години и жълтурките няма да стоят у бг. Те и сега на 100 човека 80 изчезват на запад хаха

    10:50 24.11.2025

  • 14 Филм - Смяна на местата

    19 2 Отговор
    Селяндурите продават да отидат в Софията, а градските шопи им купуват къщите и започват да живеят там.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂В София живеят само селяни вече!!!!!!!

    Коментиран от #21

    10:52 24.11.2025

  • 16 Пловдивчанин

    17 1 Отговор
    Наскоро се сдобихме с къща в едно от селата близо до Пловдив и почти завършихме ремонта, естествено подменихме целите ВиК и ел. инсталации, пребоядисахме навсякъде, сложихме ламинат и сега е като нова. Обмислям варианта за слънчеви панели за ток, в момента имаме слънчев панел само за топла вода, който осигурява безпроблемно топлата вода през по-голямата част от годината, но като сложим и такива за ток сметките ще паднат драстично. Отоплението засега е с климатици, понеж енямам време да се занимавам с дърва или пелети, но след години може би ще помислим. От местоработата ми до селото по магистралата се стига за 20 минути, докато до апартамента ми в час пик понякога отнема повече от час.

    Коментиран от #19, #22

    11:00 24.11.2025

  • 17 Леля Гошо

    15 3 Отговор
    Един декар двор, безпроблемно паркиране на четири автомобила, две грамадни кучета и три котки, чист въздух, зеленина, овощни дръвчета, пойни птички, невероятен изглед, 250 кв.м. застроена площ + стопанска сграда, всичко това на цената на апартаменче 65 квадрата без гараж в центъра. Е, има и някои недостатъци, но преимуществата ся много повече.

    Коментиран от #26

    11:02 24.11.2025

  • 18 Сила

    8 4 Отговор
    Нещо не съм забелязал такава тенденция , но София се "уплътнява " със селяндури не с дни , а с часове ...!!!? За пример варненските селяци и помаци изкупиха Оборище , Шипка , Кракра , Сан Стефано и превърнаха Докторската в провинциален битак и бостан , направиха Центъра на София на кален чобански кър !!!

    11:03 24.11.2025

  • 19 Настя

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пловдивчанин":

    И ние така няправихме в Авдеевка преди години.

    11:04 24.11.2025

  • 20 Баба Гошка

    10 1 Отговор
    А с комманчите как стоят нещата? Имаше на времето вилни зони, където берачите влизаха необезпокоявани и беряха до последната вилица. Собствениците освен за щетите по взлома, трябваше да плащат и за елементарна покъщнина всеки път, когато ходиха "на село". А с канализацията как стоят нещата?

    Коментиран от #28

    11:05 24.11.2025

  • 21 Георги

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Филм - Смяна на местата":

    не бъркай селянин със селяндур - различни са.

    11:10 24.11.2025

  • 22 Георги

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Пловдивчанин":

    само това със слънчевите панели за ток за да спестяваш от ток не го разбирам

    Коментиран от #27, #29

    11:12 24.11.2025

  • 23 нямат вода и нямат удобства

    2 5 Отговор
    но е по тихо и хубав въздуха . а защо са повече незнам . на село кат има много работни места и условия , защо градовете се пръскат а селата са обезлюдени . кражби и изнасилвания има и в града и в селото . но селата се обезлюдиха . така е . сега се пълнят . сигурно не са българи съвсем . смесени са между малцинствата . помаци , цигани , селяни . така има нова порода . леко мургави селяни дето си говорят български . и са повечето гастарбайтери . за пари .

    11:15 24.11.2025

  • 24 Мечтата на всеки нов гражданин

    6 0 Отговор
    наследник на селяндури да си вземе къща на село до града, но да получава от някъде градски доходи. Това се удава само на дигиталните номади. Иначе в корумпираната и превзета от крадлива политическа класа България селата са почти занулени, със затихващи функции и арендатори, които отглеждат само култури, подлежащи на механизирана обработка и прибиране на реколтата, като те епизодично предлагат някакви кратковременни работни места най-вече на черно , а други работни места освен кметския наместник има точно нула на брой.

    11:18 24.11.2025

  • 26 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Леля Гошо":

    А наследственият данък казаха ли ти, колко ще ти е след 5 год?

    Коментиран от #32

    11:21 24.11.2025

  • 28 Сила

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Баба Гошка":

    Абе ти верваш ли на тия провинциални брокерчета на имоти , нали и англичаните уж купуваха имоти и къщи в БГ то .... биха си камшика с 200 и даже не желаят да си спомнят за този необмислена авантюра !!!

    11:22 24.11.2025

  • 30 Нема кво да си представям

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "дядо поп":

    Написано е в нотариалния акт. За ново строителство при три апартамента на етаж и 8 етажа, 350 кв.м застроена площ имаш 14.68 кв.м. от площта под блока. Има варианти с по-голяма площ, но ще го разбереш по цената.

    Примерът ти обаче не е удачен. С 8 етажа се правят сгради с минимум две секции и с по 4-5 апартамента на етаж. Сметката става друга.

    11:24 24.11.2025

  • 32 Леля Гошо

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "честен ционист":

    Никой не моец да ти каже какви ще са данъците след 5 години. За сега данък за унаследяване на имот не се дължи.

    11:27 24.11.2025

  • 33 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Солар":

    опитах ама не ми излезе сметката, ще може ли да ми обясниш, как като дадеш 20-30...50 хиляди за соларна система ще пестиш от ток. Предварително благодаря. Иначе имам съседи със солари, много са удобни да им светят крушките докато си събират багажа да се изнесат на 2-я ден без ток. Един агрегат е по-евтин и надежден вариант.

    Коментиран от #39

    11:27 24.11.2025

  • 34 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Лигльо":

    Забрави да споменеш и за рушветите за разрешителни и други

    11:33 24.11.2025

  • 35 Бау бау

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Лигльо":

    Аре марж на обекто и дръж лопатата изправена алячоооо

    11:34 24.11.2025

  • 36 Плачко

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Цецо Асенов":

    Живея в къща в Симеоново от години,като имам и жилища в широкия център на София.За извън София ти трябват задължително 2 коли , като едната е хубаво да е проходим джип с хубави гуми и предавки.Знаеш ли как се подържа голяма къща?Това не е за хора като теб от аванс до заплатка и къде се возят на градския транспорт.Даже не знам кога минава автобуса,защото времето ми е ценно и не мога да си представя в дъжд,сняг или жега да вися 30 - 50мин. и да го чакам

    Коментиран от #41, #44, #45, #47

    11:41 24.11.2025

  • 38 шаа

    3 0 Отговор
    средните цени за нови къщи там варират до 650 000 евро... примерно 3000 евро заплата, без отделяне на храна и други неща, всичко 100% използвано за къща от 650k стават за къмто 20 години. това за средна цена къща и 100% заплата. ако се сложи по 1/3 възможност за спестяване (2/3 отиват за живот), стават 60 години. май съм се родил в грешна епоха (или в грешна страна)

    11:43 24.11.2025

  • 39 енергозависим

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Георги":

    Точна сметка може да се направи когато се зададат точни начални условия. Ако не ти спира тока няма голям смисъл при сегашните цени да инсталираш фотоволтаична система. По-добре е да вложиш средствата в изолация, вентилация с рекуперация, термопомпа. За аварийни случаи един малък агрегат и нафтова печка в основното помещение ще свършат работа. Много скъпо е при авария или бедствие да очакваме същия комфорт.

    Много хора си монтират индивидуални ФЕЦ. Ако се понагласят входните данни на сметката могат да излязат на печалба, но след 7-8 години. Реалният икономически анализ е по-суров.

    Коментиран от #43

    11:44 24.11.2025

  • 40 Плачко

    1 4 Отговор
    Има и евтини разпадащи се коптори като за теб,но там има много проблеми/няма вода,спира тока,няма лекари и магазини/ и има много Бразилци и не те виждам и 2 дена да изкараш.Ама да тракаш от панелката по клавиатурката - нямаш равен

    Коментиран от #46

    11:45 24.11.2025

  • 41 Крадльо

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Плачко":

    Така сте вие от ГЕРБ, "работите" и докато спите.

    Коментиран от #48

    11:50 24.11.2025

  • 42 Хихи

    3 0 Отговор
    Много се развеселих за масонско Локорско и обявените цени😂 Там за тези пари 150-300 хил може да купите само барака и то, ако се продава изобщо. В Кокаляне също са по-високи и т. н. Иначе за изнасянето извън града си е така, но беше изгодно да сте се сетили малко преди или леко след ковида, вече за жалост е малко късничко и доста скъпичко😉 Има и значение дали сте в "индустриалните" т. е. нивите м/у складове и заводчета около Бужурище и Елин Пелин в нацвъкани "комплексчета" от къщи или някъде в планината, покрай гората, водата с гледка и пр.! Така де не е просто само една къща извън града, а къде и каква😉

    11:56 24.11.2025

  • 43 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "енергозависим":

    в нова къща съм, термопомпа и подово навсякъде, 16 см изолация, под покрива 20 и тройни стъклопакети. Каквото знаехме за изолацията направихме. Исках и фотоволтаици , но при оферта от около 50к преди 3 години, просто нямаше никога да я избия. Взех си агрегат за 2500лв и като спре тока, вързвам всичко на него без термопомпата. Нея я замества камина, която така или иначе си бяхме сложили. Съседите, които разчитат само на солари се изнасят на 2-я ден зимата, а да дам 15-20к само за лампи и хладилник съвсем не виждам смисъл.

    12:00 24.11.2025

  • 44 Зетко Вуе

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Плачко":

    Живееш колко да живееш, това твоето живот ли е, на наврян зет, куфара ти е винаги готов

    Коментиран от #49, #51

    12:26 24.11.2025

  • 46 Вуе

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Плачко":

    Предпочитам да тракам от панелката отколкото на открито, скрит зад торбите с цимент на обекто от 6 до 18 и събот и неделя рамо до рамо с Страхил хахайа

    12:36 24.11.2025

  • 47 Вуе

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Плачко":

    Аз пък съм Джейсън Стейтъм, не ме ли позна мушмунроГ хихихи

    Коментиран от #50

    12:54 24.11.2025

  • 51 Серко

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Зетко Вуе":

    Кщата верно е на тъщата, ама аз и лепих стеропор и са съм съинвеститор, и софеанец вече

    Коментиран от #52, #53

    13:30 24.11.2025

  • 53 Плачко

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Серко":

    Не сам казал че кащата е моя , верно е на майката на женами , ама кой полива фикоса и рине на кокошките сека сутрин - яз, ако не бех язе , теа софеанци чека да си умрат от мръзел, яз си додех работлив от Годлево и са сам боркер и прудавам ного гаражи и те така те

    13:56 24.11.2025

  • 54 Трап

    0 1 Отговор
    Абсолютно. Гетото вече не става за живот, с тия кутийки населени със скотове от ганьовски произход. Човек трябва да живее в къща с двор, както е било хилиядолетия наред, а не в общежитие в гетото. Само негърската музика липсва. Чакам къщата да стане догодина и паля с 200. Само 11 постоянни жители. От ляво запустяла къща, от дясно ливада, отзад запустяла къща, само отпред една баба, ама пък тя колко да изкара още и още няколко ливади? Рай!

    Коментиран от #55

    14:10 24.11.2025

  • 55 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Трап":

    И отзада Команчите

    Коментиран от #56

    14:13 24.11.2025

  • 56 Трап

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ха ха ха":

    Нали това говоря. Няма никой в селото. Почти напълно е замряло. Идеален рай.

    14:28 24.11.2025