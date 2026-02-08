Съдбата на созополския остров "Св. св. Кирик и Юлита"

До края на месеца в района на созополския остров св. св. Кирик и Юлита започват проучвателни дейности на кейовата стена. Те ще са първа стъпка към изграждането на зона за обществен достъп след като кабинетът в оставка предостави част от територията му на Министерството на транспорта, уточнява Нова телевизия.
Сагата със съдбата на острова продължава десетилетия. Сега обаче тя влиза в нова фаза. Прехвърлянето на 35 дка от територията му от Министерството на културата към ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) провокира остра реакция на местната власт.
„Няма никаква концепция или стратегия, върху която ние да се фокусираме и която да обсъдим. На нас ни обещават колко хубаво ще бъде, обаче аз на думи не вярвам. Не е ясно как, без становище на експертен съвет, е извършено изменянето в действащата кадастрална карта. Свети Кирик и Юлита е част от генезиса на Созопол“, казва кметът на Созопол Тихомир Янакиев.
Плановете на държавата за международни терминали и музеи, включват модернизация, която приоритетно да осигури достъп до културното наследство, твърдят от „Пристанищна инфраструктура“.
„Предвиждаме е развитието на терминал за обществен достъп за пътнически превози, което да осигури възможност на корабите, които в момента акостират на рибарското пристанище, да имат нормално място за акостиране и качване на пътници, повишаване на цялостната безопасност и възможност за извършване на допълнителни превози за каботажно плаване. Смятам, че синергията между пристанището и Центъра за подводна археология на Министерството на културата категорично ще бъде водеща при реализацията на проекта“, обяснява Николай Йорданов, изпълнителен директор на ДППИ.
Йорданова отричат на мястото да се строят хотели или игрални зали, но историците имат други притеснения.
„Идеите за остров на музеите са прекрасни, но за съжаление не са подплатени финансово. Първите стъпки са свързани само с укрепване на Рибарското училище. Тук има една опасност – Министерството на културата, МРРБ и ДППИ да не станат „много баби – хилаво дете“. Инфраструктурата на острова не може да съществува сама за себе си, тя е органично свързана с града“, коментира Димитър Недев, директор Общински културен институт „Музеен център“ в Созопол.
А за местните жители островът е станал като паметник на институционалното неразбирателство.
Междувременно над 150 археолози подкрепиха петиция, с която настояват за отмяна на решението на Министерски съвет като рисково за бъдещия облик на острова като културно-исторически център.
1 ужасТ
08:46 08.02.2026
2 Пич
Коментиран от #3
08:50 08.02.2026
3 идеята за огромно казино на острова
До коментар #2 от "Пич":е стара като света. Затова махнаха морската база от там.
Коментиран от #5
08:52 08.02.2026
4 Лост
09:01 08.02.2026
5 Пич
До коментар #3 от "идеята за огромно казино на острова":Каквото и да е , винаги ще бъде по добре отколкото да пустее и да не може да докара два лева (упс, евро, извинете) !
Коментиран от #6
09:02 08.02.2026
6 аха
До коментар #5 от "Пич":Кой има власт да разкара гранично поделение от там, за да издигне казино? Морската граница ли се е променила, та е отпаднала необходимостта там да има граничари?
Коментиран от #14
09:09 08.02.2026
7 Гошо
09:12 08.02.2026
8 Данко Харсъзина
09:25 08.02.2026
9 Боруна Лом
09:26 08.02.2026
10 Прокуратура ?
09:30 08.02.2026
11 Св. Мук
09:48 08.02.2026
12 Свети Влах
09:49 08.02.2026
13 Тошко
09:54 08.02.2026
15 Вуе
11:16 08.02.2026