Съдбата на созополския остров "Св. св. Кирик и Юлита"

До края на месеца в района на созополския остров св. св. Кирик и Юлита започват проучвателни дейности на кейовата стена. Те ще са първа стъпка към изграждането на зона за обществен достъп след като кабинетът в оставка предостави част от територията му на Министерството на транспорта, уточнява Нова телевизия.

Сагата със съдбата на острова продължава десетилетия. Сега обаче тя влиза в нова фаза. Прехвърлянето на 35 дка от територията му от Министерството на културата към ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) провокира остра реакция на местната власт.

„Няма никаква концепция или стратегия, върху която ние да се фокусираме и която да обсъдим. На нас ни обещават колко хубаво ще бъде, обаче аз на думи не вярвам. Не е ясно как, без становище на експертен съвет, е извършено изменянето в действащата кадастрална карта. Свети Кирик и Юлита е част от генезиса на Созопол“, казва кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

Плановете на държавата за международни терминали и музеи, включват модернизация, която приоритетно да осигури достъп до културното наследство, твърдят от „Пристанищна инфраструктура“.

„Предвиждаме е развитието на терминал за обществен достъп за пътнически превози, което да осигури възможност на корабите, които в момента акостират на рибарското пристанище, да имат нормално място за акостиране и качване на пътници, повишаване на цялостната безопасност и възможност за извършване на допълнителни превози за каботажно плаване. Смятам, че синергията между пристанището и Центъра за подводна археология на Министерството на културата категорично ще бъде водеща при реализацията на проекта“, обяснява Николай Йорданов, изпълнителен директор на ДППИ.

Йорданова отричат на мястото да се строят хотели или игрални зали, но историците имат други притеснения.

„Идеите за остров на музеите са прекрасни, но за съжаление не са подплатени финансово. Първите стъпки са свързани само с укрепване на Рибарското училище. Тук има една опасност – Министерството на културата, МРРБ и ДППИ да не станат „много баби – хилаво дете“. Инфраструктурата на острова не може да съществува сама за себе си, тя е органично свързана с града“, коментира Димитър Недев, директор Общински културен институт „Музеен център“ в Созопол.

А за местните жители островът е станал като паметник на институционалното неразбирателство.

Междувременно над 150 археолози подкрепиха петиция, с която настояват за отмяна на решението на Министерски съвет като рисково за бъдещия облик на острова като културно-исторически център.

