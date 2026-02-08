Новини
Съдбата на созополския остров "Св. св. Кирик и Юлита"

8 Февруари, 2026 08:43 1 386 15

  созопол
  св. св. кирик и юлита
  остров
  бъдеще
  реновация

До края на февруари започват проучвателни дейности на кейовата стена

Съдбата на созополския остров "Св. св. Кирик и Юлита" - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

До края на месеца в района на созополския остров св. св. Кирик и Юлита започват проучвателни дейности на кейовата стена. Те ще са първа стъпка към изграждането на зона за обществен достъп след като кабинетът в оставка предостави част от територията му на Министерството на транспорта, уточнява Нова телевизия.

Сагата със съдбата на острова продължава десетилетия. Сега обаче тя влиза в нова фаза. Прехвърлянето на 35 дка от територията му от Министерството на културата към ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) провокира остра реакция на местната власт.

„Няма никаква концепция или стратегия, върху която ние да се фокусираме и която да обсъдим. На нас ни обещават колко хубаво ще бъде, обаче аз на думи не вярвам. Не е ясно как, без становище на експертен съвет, е извършено изменянето в действащата кадастрална карта. Свети Кирик и Юлита е част от генезиса на Созопол“, казва кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

Плановете на държавата за международни терминали и музеи, включват модернизация, която приоритетно да осигури достъп до културното наследство, твърдят от „Пристанищна инфраструктура“.

Предвиждаме е развитието на терминал за обществен достъп за пътнически превози, което да осигури възможност на корабите, които в момента акостират на рибарското пристанище, да имат нормално място за акостиране и качване на пътници, повишаване на цялостната безопасност и възможност за извършване на допълнителни превози за каботажно плаване. Смятам, че синергията между пристанището и Центъра за подводна археология на Министерството на културата категорично ще бъде водеща при реализацията на проекта“, обяснява Николай Йорданов, изпълнителен директор на ДППИ.

Йорданова отричат на мястото да се строят хотели или игрални зали, но историците имат други притеснения.

Идеите за остров на музеите са прекрасни, но за съжаление не са подплатени финансово. Първите стъпки са свързани само с укрепване на Рибарското училище. Тук има една опасност – Министерството на културата, МРРБ и ДППИ да не станат „много баби – хилаво дете“. Инфраструктурата на острова не може да съществува сама за себе си, тя е органично свързана с града“, коментира Димитър Недев, директор Общински културен институт „Музеен център“ в Созопол.

А за местните жители островът е станал като паметник на институционалното неразбирателство.

Междувременно над 150 археолози подкрепиха петиция, с която настояват за отмяна на решението на Министерски съвет като рисково за бъдещия облик на острова като културно-исторически център.

Созопол / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ужасТ

    9 2 Отговор
    Някой нещо е направил в Созопол, без да е под контрола на рибарите? Пълна анархия в тази държава. Заклевам се.

    08:46 08.02.2026

  • 2 Пич

    7 9 Отговор
    Разни си умират да се правят на по католици от папата! На този остров няма нищо друго, освен бивши изтърбушени казарми със зеещи прозорци, и стоянки на корабите на гранична полиция! Какви музеи, какви глупости? Никой не ходи на почивка за да марширува по музеи! Когато съм посещавал музея на Созопол, никога не е имало повече от шепа хора. Този остров трябва да се даде на бизнеса, който да го направи в чудесно място за забавления и изкарване на купища пари!!!

    Коментиран от #3

    08:50 08.02.2026

  • 3 идеята за огромно казино на острова

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    е стара като света. Затова махнаха морската база от там.

    Коментиран от #5

    08:52 08.02.2026

  • 4 Лост

    8 2 Отговор
    То , защото морска гара в Бургас е пълна с кораби.Освен военните кораби на НАТО по време на някое учение ,никой друг на спира.

    09:01 08.02.2026

  • 5 Пич

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "идеята за огромно казино на острова":

    Каквото и да е , винаги ще бъде по добре отколкото да пустее и да не може да докара два лева (упс, евро, извинете) !

    Коментиран от #6

    09:02 08.02.2026

  • 6 аха

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Кой има власт да разкара гранично поделение от там, за да издигне казино? Морската граница ли се е променила, та е отпаднала необходимостта там да има граничари?

    Коментиран от #14

    09:09 08.02.2026

  • 7 Гошо

    6 0 Отговор
    Мой да го дадат за нуди плаж, няма да слагат камери, само с дрон ще снимт

    09:12 08.02.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Там десетилетия цари разруха. И то точно под стария град. Сложили са един голям портал за да няма достъп. Но без идейни проекти и проектиране нищо няма да стане. За пореден път ще се откраднат едни пари.

    09:25 08.02.2026

  • 9 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ТРЪМП ОЩЕ ЛИ НЕ ГО Е ВЗЕЛ?

    09:26 08.02.2026

  • 10 Прокуратура ?

    8 0 Отговор
    Прокуратура има ли в тази държава? След като не са спазени всички процедури, това е престъпление.

    09:30 08.02.2026

  • 11 Св. Мук

    4 0 Отговор
    Свети този, свети онзи та чак до свети Мукавей…

    09:48 08.02.2026

  • 12 Свети Влах

    4 0 Отговор
    Много светии станаха, вече не се събират в календара, не остана място за тях…

    09:49 08.02.2026

  • 13 Тошко

    3 1 Отговор
    Май министър Бачев, ще е първият който ще влезне в затвора!

    09:54 08.02.2026

  • 15 Вуе

    0 0 Отговор
    ти ко ши кажиш, м?

    11:16 08.02.2026