Ценово достъпни къщи в близост до Пловдив (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - модерна къща в село Първомай, в близост до ПЛовдив. Срещу 180 000 EUR новият собственик получава имот, построен през 2002 г. Разгънатата му застроена площ е 110 кв.м. Към него има и двор от 815 кв.м. Къщата се продава напълно обзаведена.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 с тия очертаващите се ремонити на шахти
08:07 21.02.2026
2 ИнтересТно
Коментиран от #7
08:14 21.02.2026
3 имоти корпорейшън
08:15 21.02.2026
4 Пич
Коментиран от #6, #33
08:18 21.02.2026
5 хе хе
Коментиран от #18, #21
08:27 21.02.2026
6 Глупусти
До коментар #4 от "Пич":Викаш най-после имотния балон ще гръмне?
А иначе в България имотите са в Евро, откак го има Еврото и Еврозоната.
Коментиран от #8, #10, #23
08:29 21.02.2026
7 Аве
До коментар #2 от "ИнтересТно":Що плещиш глупости? 18К евро по днешни цени, ще ти струва само изготвянето на проекта и разходите свързани с него! В момента в който почнете да строите или поне ремонтирате, ще разберете за какво иде реч!
Коментиран от #24
08:32 21.02.2026
8 Пич
До коментар #6 от "Глупусти":Преди не повече от два три месеца гледах къща в Грац за 120 000 евро, която беше по-голяма и по хубава от показаната! Ако не не схващаш, голямото пране на пари с имотите приключи !!! Оттук - само надолу !!!
Коментиран от #9, #28
08:32 21.02.2026
9 хе хе
До коментар #8 от "Пич":Дали не схващам? Я прочети пак какво съм написал.
08:33 21.02.2026
10 То бива да си проста пепедeбeйка, ама
До коментар #6 от "Глупусти":Инфлацията, бе говедо невнятно, еврото я наду поне двойно само за последната половин година.
Коментиран от #11
08:34 21.02.2026
11 Глупусти
До коментар #10 от "То бива да си проста пепедeбeйка, ама":Викаш Еврото наду инфлацията, а не популиста Асен Василев, който вдигна пенсии и заплати без покритие от икономиката? И защо обиждаш? Познаваме ли се?
Коментиран от #14
08:36 21.02.2026
12 две страхотни новини
Възраждане си отиде.
08:37 21.02.2026
13 начо
Реална цена
08:40 21.02.2026
15 Хохо Бохо
08:48 21.02.2026
16 начо
09:03 21.02.2026
17 Българин
09:26 21.02.2026
18 аааа
До коментар #5 от "хе хе":Кое в Айндховен ти харесва повече от Първомай? Климата ли, хората ли, качеството на живот ли, цените на стоките и услугите ли...? Кое? Някога изобщо ходил ли си в Айндховен?
Коментиран от #19, #25
10:12 21.02.2026
19 ха ха ха
До коментар #18 от "аааа":все едно да питаш, какво в Мерцедес ти харесва повече от москвич, е няма смисъл да ти отговарят
Коментиран от #20, #22
10:18 21.02.2026
20 аааа
До коментар #19 от "ха ха ха":И теб да питам, посещавал ли си ги някога тези две места? Май живеете с двайсетина - трийсе години в миналото. Да ми сравняваш град в сърцето на Тракия, където всеки втори е милионер от рента, с град в който лятото всяка година се пада или в сряда, или в четвъртък, и всеки втори е толкова затънал в кредити, че ако се разболее за три дни става просяк... Кое е Мерцедеса и кое Москвича в случая?
Коментиран от #26
10:25 21.02.2026
22 Лопата Орешник
До коментар #19 от "ха ха ха":Има , има какво да пита! Той те е питал де!! Кое ти харесва повече в Айндховен? Климата може би? Хората и те едни топли!! Цените и данъците много ниски! Или щото звучи по така, западно и всичко е по хубаво от тук?
10:29 21.02.2026
23 Не, не
До коментар #6 от "Глупусти":Нали като приемехме еврото ти се провикваше как цинити ши скочат тройно в евро? Е скочиха и какво от това? Има ли статистика на каква цена аджиба се сключват сделките, не няма!
10:35 21.02.2026
24 Докато има будали да
До коментар #7 от "Аве":Купувате ше плащате по 20 к евро за ремонт на баня от 3 м2.
Нещо струва толкова колкото е готов да плати купувача
10:36 21.02.2026
25 А ти
До коментар #18 от "аааа":Някога излизал си от орешкову?
10:39 21.02.2026
26 Вуе
До коментар #20 от "аааа":"където всеки втори е милионер от рента"
Пиини си бозътъ и си изял баничката и после па си лягай че утре си при милионери на от рента да му слугуваш
10:42 21.02.2026
27 Сглобяемите метални къщи
Коментиран от #30
10:53 21.02.2026
28 Видях
До коментар #8 от "Пич":какво. Като приказваш, доказвай. Без линк към писанията ти е само Кочовса врява за бобец.
Коментиран от #31
11:01 21.02.2026
29 Аз Кочо
Кой тук ще ме убеди че в България е по евтино?
Ако някой иска да опита моля за числа.
Реални м2 , стандарт на живот, БВП, заплата средна, инфраструктура, история, архитектура,чистота, транспорт, паркиране цени на храни и услуги и т.н
Коментиран от #36, #58
11:06 21.02.2026
30 бай Даньо
До коментар #27 от "Сглобяемите метални къщи":Така е, ако имаш свой терен направо си е на сметка сглобяемото жилище
А иначе от старо да правиш ново, ми се струва доста трудно, освен ако не си майстор-строител
11:07 21.02.2026
31 Вуе
До коментар #28 от "Видях":Ето ти линк пристига, а ти кога ще започнеш да бърбориш с линкове? Никога, твоето е само ла ла ла ленд, на изуст хахаха
11:09 21.02.2026
32 отчаяни последни напъни
Какво ценово достъпно има в 200 000 евро на село в земята на пловдивските команчи?
Вие наред ли сте?
Какво собствено ще правите там? В в този генгерлик човек може да си скове къщурка за 10 000 долара и да си подивява почти безплатно.
И аз продавам ценово одсъпна маза, пардон бизнес помощение - склад. 5 кв м. с мухъл и без слънце, ценово е достъпна за 100 000 евро.
Хайде народе! Купувай, колко са 100 000 евро е ЕЗ, а сетих се колко са заплатите ви за 10 години :)
11:44 21.02.2026
33 виж пич
До коментар #4 от "Пич":Ако не беше дъвката ЕЗ, имотен балон просто нямаше да има. Можеше да има поскъпване, но не и балон!
На запад от нас при същите заплати имотите са 3 пъти по-ниски. Мъ не са в ЕЗ и ето ви "причина".
Зер ЕЗ ще ми плаща ипотеката и данъците.
Коментиран от #35
11:46 21.02.2026
34 мдаа
Както Марийка казала - Иванчо ме обслужи отпред. Ама не точно отпред, ами в близост....
После ми би един шамар за 5 лв. Всмисъл че ми взе 5 лв. Ценово достъпен беше шамарът един вид.
11:50 21.02.2026
35 еми
До коментар #33 от "виж пич":аз кредит нямам, не моа та мисла, опраай се
11:52 21.02.2026
36 Реални,ахха
До коментар #29 от "Аз Кочо":заминавай за там, купи го, плати му данъците, наеми майстори, намери работа, и айде дим за там... Питането е за къща, не за двустайка без белгийски шоколад!
Коментиран от #37, #38, #42
12:44 21.02.2026
37 Аз Кочо
До коментар #36 от "Реални,ахха":Само неграмотните и пенсионерите останахте в бг. Всеки по кадърен и с акъла си е на запад.
Ако искаш пак да ти се смеят намери ми статия за нереалните м2 на запад.
и къщи съм ти показвал. Последната беше на 60 км от Париж с двор 500 м2 на цена 200 к евро.
Коментиран от #39
13:04 21.02.2026
38 Аз Кочо
До коментар #36 от "Реални,ахха":Ето ти къща, 145 м2 РЕАЛНИ пак в Лиеж. Двор 68 м2. В близост до автобусни спирки, магазини и училища, тази къща с четири спални ще ви очарова със своя комфорт и функционалност.
Разполага с напълно оборудвана кухня, идеална за ежедневно ползване, и градина, идеална за наслаждаване на слънчеви дни.
Коментиран от #40, #43, #62
13:25 21.02.2026
39 Ха ха ха
До коментар #37 от "Аз Кочо":Е то вуето е милицай, високо платен и с висше убразувание
Коментиран от #41
13:29 21.02.2026
40 Аз Кочо
До коментар #38 от "Аз Кочо":Във Варна, Пловдив и Бургас искат толкова за скапана панелка цялат за ремонт.
Населението на град Лиеж (Liège) в Белгия е приблизително 200 000 - 210 000 души (към началото на 2020-те години), което го прави един от най-големите градове в страната. По-широката агломерация (районът около града) има значително повече жители.
13:30 21.02.2026
41 Знаем си го
До коментар #39 от "Ха ха ха":Ние, той е най, най .....
13:31 21.02.2026
42 За сравнение
До коментар #36 от "Реални,ахха":Населението на община Първомай е 22 574 жители. Тази къща в с 35 м2 по малка от онази в Белгия. Дворът е много по голям но къщата е построена на ливада и гъстотата на населението в града Лиеж е по 10 в сравнение с тази на Първомай. За БВП нмямасмисъл да говорим.
Тази къща е замръзнала в ерата на социализмът докато другата е в стил модерна селска котедж.
Изобщо не може да има сравнение но цената в Първомай бие на очи за Първомай хахах
13:38 21.02.2026
43 Гост
До коментар #38 от "Аз Кочо":Кочо, брат, заприх се! Къща се купува навсякъде, ама Дом не се прави къде да е!!! Там какво ще правиш, какво ще работиш, на какъв език ще говориш? Въобще, ти Кой си, Там? То за примера на тези пари може и цял град в Сомалия да купиш, и?
Защо дъвчете тези глупости ви се чудя!!!
Коментиран от #44, #45
13:41 21.02.2026
44 Вуе
До коментар #43 от "Гост":Казвал съм ти 100 пъти, да не ме мислиш. Аз съм гражданин на страна от Г7 и от там гражданин на света.. Докато то трябва да идеш да се молиш за американска виза аз съм в Usa през месец на екскурзия, когато реша хващам самолета и си бия камшика. Аз вуе съм по дърт от теб на години но ти явно си старец по манталитет. Света отдавна е глобален. Хората имат имоти в по 5 държави, и света за тегне един дом.
И вие когато изпускаш спора недей да се измъкваш с държави за които никога не съм говорил тук. Аз винаги говоря за западна Европа, сащ, Канада и Австралия. Ако Тошко те влече Шриланка или Джибути ходи там да спориш
Коментиран от #47, #48
13:49 21.02.2026
45 Що бе
До коментар #43 от "Гост":Езици се учат, занаят също, ма ако ти е по хубаво при команчите ок, избора си е твой
Коментиран от #46, #51
13:53 21.02.2026
46 Да за вуето
До коментар #45 от "Що бе":Да научи език е по сложно от ядрена физика.
Днес всяко българче говори английски а много по два три езика. Ама мързел си е мързел от девет планини ще донесе водъ но ще се оправдае колко е тежко и сложно и непоносимо човек да живее в бяла държава.
Неможача си е неможач и затова ще мръмка тук как инвестицията му била връхта и как всички трябва да се прецакаме като него
13:57 21.02.2026
47 Гост
До коментар #44 от "Вуе":О, Вуьо, извинявай, ама много! Мислех че тук във форума сме само несретници, бедни, прости хора! ВъоПще не подозирах че сред нас има такива знатни особи, еле пък от Гей 7 общността!
Ужас, срам мъ е!
ПС
Тая седмица коя смяна си в миалното да се видим, и да ти дам колета с кренвирши, лютеница и Сланина?
13:59 21.02.2026
48 Гост
До коментар #44 от "Вуе":Ама къв пос празнах тука а, нешо да каеш
Коментиран от #50
14:04 21.02.2026
49 333
Коментиран от #52
14:06 21.02.2026
50 Ще кажа че те е
До коментар #48 от "Гост":Яд, яд на кутийки, хахаха, няма какво да кажеш, защото нямаш знанията, предполагам нямаш и образувание- вишЬО. Мързи те да четеш, НО пък обожаваш да се излагаш като спориш с хора които са над нивото ти. Понякога да замълчиш е по умно отколкото да говориш лупости вуеее ххах
14:11 21.02.2026
51 Гост
До коментар #45 от "Що бе":Нема лошо! Дай едни евраци 😂😂😂 па връи да учиш език и занаят, що не! Свят широк, електрони Бол!
Коментиран от #53
14:16 21.02.2026
52 Софиянец
До коментар #49 от "333":Градът е един - София, и всички като Кочо идвате да бачкате и да сте под наем в него
Коментиран от #54, #55
14:18 21.02.2026
53 Защо да не даде
До коментар #51 от "Гост":Ти нямаш евраци а само кредити няма как да дадеш. Моме инвестирай в себе си в образование а не в кутийки не другаде а в бъ гъ
14:26 21.02.2026
54 Ааа, чек чекай малко
До коментар #52 от "Софиянец":Софиянец е който е роден в София, за пришълците и домозетовете това не важи. А както сам се хвалиш, си набутан и с кредити, така че - ай у лево
14:27 21.02.2026
55 Ххаах
До коментар #52 от "Софиянец":Ето това се нарича СЕЛСКИ манталитет. Селото никога няма да те напусне, гражданино хахах
Коментиран от #57
14:27 21.02.2026
57 Гол та ци
До коментар #55 от "Ххаах":Ши бачкате за парче ляб и пуд наим и ши пукати балоня ха ха ха
15:28 21.02.2026
58 Оттегчен
До коментар #29 от "Аз Кочо":Влез в имот.бг - обява в Красно село - 36м2 в Германия ,Мюнхен - 240 000€ - това са реалните цени
Коментиран от #60
15:33 21.02.2026
59 От Територията
16:33 21.02.2026
60 Мюнхен е една от най
До коментар #58 от "Оттегчен":скъпите и желани градове в Германия, която пък е страната в която най малко хора притежават имоти. Примерът ти не е адекватен, защото ако влезеш в имот бг и отидеш на Иван Вазов, Лозенец, докторската, изток, център ще откриеш дори и по фрапантни случаи.
Заплатите в Мюнхен са по 3 на тези в София
Покупателната способност в Мюнхен е по 2 в сравнение с тази в София.
17:17 21.02.2026
61 Бръм
Коментиран от #63
17:20 21.02.2026
62 начо
До коментар #38 от "Аз Кочо":И като се огледаш, около теб все мароканци и кюрди
Коментиран от #64
17:24 21.02.2026
63 Гост
До коментар #61 от "Бръм":"Цената определено по-добра от на гарсониера в блок
Ето от там тръгва заблудата на повечето хора в бг.
Цената на тази къща е смешно висока, а сравнението с гарсониерата прави цената и да изглежда нормална даже и евтина, защото цената на гарсониерата пък е нереално висока за българските показатели на икономика, живот и т.н
17:25 21.02.2026
64 И като погледнеш в България
До коментар #62 от "начо":Се получава същото и вървим на там с набира на всякакви чужденци от третия свят като в допълнение много български роми и турци.
17:26 21.02.2026