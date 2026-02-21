Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ценово достъпни къщи в близост до Пловдив (ВИДЕО)
Ценово достъпни къщи в близост до Пловдив (ВИДЕО)

21 Февруари, 2026 08:00

Имотът се намира в Първомай

Ценово достъпни къщи в близост до Пловдив (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - модерна къща в село Първомай, в близост до ПЛовдив. Срещу 180 000 EUR новият собственик получава имот, построен през 2002 г. Разгънатата му застроена площ е 110 кв.м. Към него има и двор от 815 кв.м. Къщата се продава напълно обзаведена.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Пловдив / България
Оценка 1.3 от 15 гласа.
  • 1 с тия очертаващите се ремонити на шахти

    25 3 Отговор
    на кого са му притрябвали свръхнадценените бараки в територията

    08:07 21.02.2026

  • 2 ИнтересТно

    34 6 Отговор
    Къща, която не трябва да струва повее от 18 хил. € и искат 180к€ ?!!! Алооо, в БГ то сме бе, забравихте ли, ке нефа на Европа

    Коментиран от #7

    08:14 21.02.2026

  • 3 имоти корпорейшън

    17 0 Отговор
    отгоре над статията се пише...ТАЗИ СТАТИЯ Е С ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ!!!

    08:15 21.02.2026

  • 4 Пич

    22 7 Отговор
    Голямото боксуване започна ! С наколенкаджийския ход на ГЕРБ и ПП да ни набутат в еврозоната, срива на имотния пазар ще започне много по рано, отколкото очаквах!

    Коментиран от #6, #33

    08:18 21.02.2026

  • 5 хе хе

    23 4 Отговор
    За същите пари, човек може да си купи къща в Айндховен. Къде е Първомай, къде е Айндховен?

    Коментиран от #18, #21

    08:27 21.02.2026

  • 6 Глупусти

    6 13 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Викаш най-после имотния балон ще гръмне?
    А иначе в България имотите са в Евро, откак го има Еврото и Еврозоната.

    Коментиран от #8, #10, #23

    08:29 21.02.2026

  • 7 Аве

    12 11 Отговор

    До коментар #2 от "ИнтересТно":

    Що плещиш глупости? 18К евро по днешни цени, ще ти струва само изготвянето на проекта и разходите свързани с него! В момента в който почнете да строите или поне ремонтирате, ще разберете за какво иде реч!

    Коментиран от #24

    08:32 21.02.2026

  • 8 Пич

    21 4 Отговор

    До коментар #6 от "Глупусти":

    Преди не повече от два три месеца гледах къща в Грац за 120 000 евро, която беше по-голяма и по хубава от показаната! Ако не не схващаш, голямото пране на пари с имотите приключи !!! Оттук - само надолу !!!

    Коментиран от #9, #28

    08:32 21.02.2026

  • 9 хе хе

    2 11 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Дали не схващам? Я прочети пак какво съм написал.

    08:33 21.02.2026

  • 10 То бива да си проста пепедeбeйка, ама

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Глупусти":

    Инфлацията, бе говедо невнятно, еврото я наду поне двойно само за последната половин година.

    Коментиран от #11

    08:34 21.02.2026

  • 11 Глупусти

    7 7 Отговор

    До коментар #10 от "То бива да си проста пепедeбeйка, ама":

    Викаш Еврото наду инфлацията, а не популиста Асен Василев, който вдигна пенсии и заплати без покритие от икономиката? И защо обиждаш? Познаваме ли се?

    Коментиран от #14

    08:36 21.02.2026

  • 12 две страхотни новини

    14 7 Отговор
    Еврото дойде.
    Възраждане си отиде.

    08:37 21.02.2026

  • 13 начо

    4 14 Отговор
    Хубава къща
    Реална цена

    08:40 21.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хохо Бохо

    15 3 Отговор
    Има защо имотите около Първомай да са "ценово изгодни" То местните бягат от тоя район, брокерите проценти сънуват

    08:48 21.02.2026

  • 16 начо

    11 3 Отговор
    реална цена каде двайсе иляди

    09:03 21.02.2026

  • 17 Българин

    9 2 Отговор
    В Първомай 180 х.евро! Луди хора!Намолвина може и да струва!

    09:26 21.02.2026

  • 18 аааа

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "хе хе":

    Кое в Айндховен ти харесва повече от Първомай? Климата ли, хората ли, качеството на живот ли, цените на стоките и услугите ли...? Кое? Някога изобщо ходил ли си в Айндховен?

    Коментиран от #19, #25

    10:12 21.02.2026

  • 19 ха ха ха

    8 5 Отговор

    До коментар #18 от "аааа":

    все едно да питаш, какво в Мерцедес ти харесва повече от москвич, е няма смисъл да ти отговарят

    Коментиран от #20, #22

    10:18 21.02.2026

  • 20 аааа

    4 9 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха ха":

    И теб да питам, посещавал ли си ги някога тези две места? Май живеете с двайсетина - трийсе години в миналото. Да ми сравняваш град в сърцето на Тракия, където всеки втори е милионер от рента, с град в който лятото всяка година се пада или в сряда, или в четвъртък, и всеки втори е толкова затънал в кредити, че ако се разболее за три дни става просяк... Кое е Мерцедеса и кое Москвича в случая?

    Коментиран от #26

    10:25 21.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лопата Орешник

    4 8 Отговор

    До коментар #19 от "ха ха ха":

    Има , има какво да пита! Той те е питал де!! Кое ти харесва повече в Айндховен? Климата може би? Хората и те едни топли!! Цените и данъците много ниски! Или щото звучи по така, западно и всичко е по хубаво от тук?

    10:29 21.02.2026

  • 23 Не, не

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Глупусти":

    Нали като приемехме еврото ти се провикваше как цинити ши скочат тройно в евро? Е скочиха и какво от това? Има ли статистика на каква цена аджиба се сключват сделките, не няма!

    10:35 21.02.2026

  • 24 Докато има будали да

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Аве":

    Купувате ше плащате по 20 к евро за ремонт на баня от 3 м2.

    Нещо струва толкова колкото е готов да плати купувача

    10:36 21.02.2026

  • 25 А ти

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "аааа":

    Някога излизал си от орешкову?

    10:39 21.02.2026

  • 26 Вуе

    12 2 Отговор

    До коментар #20 от "аааа":

    "където всеки втори е милионер от рента"

    Пиини си бозътъ и си изял баничката и после па си лягай че утре си при милионери на от рента да му слугуваш

    10:42 21.02.2026

  • 27 Сглобяемите метални къщи

    7 4 Отговор
    ще изместят останалите видове строителство

    Коментиран от #30

    10:53 21.02.2026

  • 28 Видях

    2 9 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    какво. Като приказваш, доказвай. Без линк към писанията ти е само Кочовса врява за бобец.

    Коментиран от #31

    11:01 21.02.2026

  • 29 Аз Кочо

    10 3 Отговор
    В Лиеж Белгия 66 м2 РЕАЛНИ струват 130 к евро има и по евтино!!!!.
    Кой тук ще ме убеди че в България е по евтино?
    Ако някой иска да опита моля за числа.
    Реални м2 , стандарт на живот, БВП, заплата средна, инфраструктура, история, архитектура,чистота, транспорт, паркиране цени на храни и услуги и т.н

    Коментиран от #36, #58

    11:06 21.02.2026

  • 30 бай Даньо

    7 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сглобяемите метални къщи":

    Така е, ако имаш свой терен направо си е на сметка сглобяемото жилище
    А иначе от старо да правиш ново, ми се струва доста трудно, освен ако не си майстор-строител

    11:07 21.02.2026

  • 31 Вуе

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "Видях":

    Ето ти линк пристига, а ти кога ще започнеш да бърбориш с линкове? Никога, твоето е само ла ла ла ленд, на изуст хахаха

    11:09 21.02.2026

  • 32 отчаяни последни напъни

    11 0 Отговор
    Да се изгърби още някой ба ла ма.
    Какво ценово достъпно има в 200 000 евро на село в земята на пловдивските команчи?
    Вие наред ли сте?
    Какво собствено ще правите там? В в този генгерлик човек може да си скове къщурка за 10 000 долара и да си подивява почти безплатно.

    И аз продавам ценово одсъпна маза, пардон бизнес помощение - склад. 5 кв м. с мухъл и без слънце, ценово е достъпна за 100 000 евро.
    Хайде народе! Купувай, колко са 100 000 евро е ЕЗ, а сетих се колко са заплатите ви за 10 години :)

    11:44 21.02.2026

  • 33 виж пич

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ако не беше дъвката ЕЗ, имотен балон просто нямаше да има. Можеше да има поскъпване, но не и балон!
    На запад от нас при същите заплати имотите са 3 пъти по-ниски. Мъ не са в ЕЗ и ето ви "причина".
    Зер ЕЗ ще ми плаща ипотеката и данъците.

    Коментиран от #35

    11:46 21.02.2026

  • 34 мдаа

    10 0 Отговор
    В близост до Пловдив.
    Както Марийка казала - Иванчо ме обслужи отпред. Ама не точно отпред, ами в близост....

    После ми би един шамар за 5 лв. Всмисъл че ми взе 5 лв. Ценово достъпен беше шамарът един вид.

    11:50 21.02.2026

  • 35 еми

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "виж пич":

    аз кредит нямам, не моа та мисла, опраай се

    11:52 21.02.2026

  • 36 Реални,ахха

    3 9 Отговор

    До коментар #29 от "Аз Кочо":

    заминавай за там, купи го, плати му данъците, наеми майстори, намери работа, и айде дим за там... Питането е за къща, не за двустайка без белгийски шоколад!

    Коментиран от #37, #38, #42

    12:44 21.02.2026

  • 37 Аз Кочо

    9 1 Отговор

    До коментар #36 от "Реални,ахха":

    Само неграмотните и пенсионерите останахте в бг. Всеки по кадърен и с акъла си е на запад.
    Ако искаш пак да ти се смеят намери ми статия за нереалните м2 на запад.
    и къщи съм ти показвал. Последната беше на 60 км от Париж с двор 500 м2 на цена 200 к евро.

    Коментиран от #39

    13:04 21.02.2026

  • 38 Аз Кочо

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Реални,ахха":

    Ето ти къща, 145 м2 РЕАЛНИ пак в Лиеж. Двор 68 м2. В близост до автобусни спирки, магазини и училища, тази къща с четири спални ще ви очарова със своя комфорт и функционалност.
    Разполага с напълно оборудвана кухня, идеална за ежедневно ползване, и градина, идеална за наслаждаване на слънчеви дни.

    Коментиран от #40, #43, #62

    13:25 21.02.2026

  • 39 Ха ха ха

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "Аз Кочо":

    Е то вуето е милицай, високо платен и с висше убразувание

    Коментиран от #41

    13:29 21.02.2026

  • 40 Аз Кочо

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "Аз Кочо":

    Във Варна, Пловдив и Бургас искат толкова за скапана панелка цялат за ремонт.

    Населението на град Лиеж (Liège) в Белгия е приблизително 200 000 - 210 000 души (към началото на 2020-те години), което го прави един от най-големите градове в страната. По-широката агломерация (районът около града) има значително повече жители.

    13:30 21.02.2026

  • 41 Знаем си го

    7 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха ха":

    Ние, той е най, най .....

    13:31 21.02.2026

  • 42 За сравнение

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "Реални,ахха":

    Населението на община Първомай е 22 574 жители. Тази къща в с 35 м2 по малка от онази в Белгия. Дворът е много по голям но къщата е построена на ливада и гъстотата на населението в града Лиеж е по 10 в сравнение с тази на Първомай. За БВП нмямасмисъл да говорим.
    Тази къща е замръзнала в ерата на социализмът докато другата е в стил модерна селска котедж.

    Изобщо не може да има сравнение но цената в Първомай бие на очи за Първомай хахах

    13:38 21.02.2026

  • 43 Гост

    3 7 Отговор

    До коментар #38 от "Аз Кочо":

    Кочо, брат, заприх се! Къща се купува навсякъде, ама Дом не се прави къде да е!!! Там какво ще правиш, какво ще работиш, на какъв език ще говориш? Въобще, ти Кой си, Там? То за примера на тези пари може и цял град в Сомалия да купиш, и?
    Защо дъвчете тези глупости ви се чудя!!!

    Коментиран от #44, #45

    13:41 21.02.2026

  • 44 Вуе

    6 3 Отговор

    До коментар #43 от "Гост":

    Казвал съм ти 100 пъти, да не ме мислиш. Аз съм гражданин на страна от Г7 и от там гражданин на света.. Докато то трябва да идеш да се молиш за американска виза аз съм в Usa през месец на екскурзия, когато реша хващам самолета и си бия камшика. Аз вуе съм по дърт от теб на години но ти явно си старец по манталитет. Света отдавна е глобален. Хората имат имоти в по 5 държави, и света за тегне един дом.

    И вие когато изпускаш спора недей да се измъкваш с държави за които никога не съм говорил тук. Аз винаги говоря за западна Европа, сащ, Канада и Австралия. Ако Тошко те влече Шриланка или Джибути ходи там да спориш

    Коментиран от #47, #48

    13:49 21.02.2026

  • 45 Що бе

    7 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гост":

    Езици се учат, занаят също, ма ако ти е по хубаво при команчите ок, избора си е твой

    Коментиран от #46, #51

    13:53 21.02.2026

  • 46 Да за вуето

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Що бе":

    Да научи език е по сложно от ядрена физика.
    Днес всяко българче говори английски а много по два три езика. Ама мързел си е мързел от девет планини ще донесе водъ но ще се оправдае колко е тежко и сложно и непоносимо човек да живее в бяла държава.
    Неможача си е неможач и затова ще мръмка тук как инвестицията му била връхта и как всички трябва да се прецакаме като него

    13:57 21.02.2026

  • 47 Гост

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Вуе":

    О, Вуьо, извинявай, ама много! Мислех че тук във форума сме само несретници, бедни, прости хора! ВъоПще не подозирах че сред нас има такива знатни особи, еле пък от Гей 7 общността!
    Ужас, срам мъ е!
    ПС
    Тая седмица коя смяна си в миалното да се видим, и да ти дам колета с кренвирши, лютеница и Сланина?

    13:59 21.02.2026

  • 48 Гост

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Вуе":

    Ама къв пос празнах тука а, нешо да каеш

    Коментиран от #50

    14:04 21.02.2026

  • 49 333

    1 3 Отговор
    Първомай е град

    Коментиран от #52

    14:06 21.02.2026

  • 50 Ще кажа че те е

    5 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гост":

    Яд, яд на кутийки, хахаха, няма какво да кажеш, защото нямаш знанията, предполагам нямаш и образувание- вишЬО. Мързи те да четеш, НО пък обожаваш да се излагаш като спориш с хора които са над нивото ти. Понякога да замълчиш е по умно отколкото да говориш лупости вуеее ххах

    14:11 21.02.2026

  • 51 Гост

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Що бе":

    Нема лошо! Дай едни евраци 😂😂😂 па връи да учиш език и занаят, що не! Свят широк, електрони Бол!

    Коментиран от #53

    14:16 21.02.2026

  • 52 Софиянец

    1 6 Отговор

    До коментар #49 от "333":

    Градът е един - София, и всички като Кочо идвате да бачкате и да сте под наем в него

    Коментиран от #54, #55

    14:18 21.02.2026

  • 53 Защо да не даде

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "Гост":

    Ти нямаш евраци а само кредити няма как да дадеш. Моме инвестирай в себе си в образование а не в кутийки не другаде а в бъ гъ

    14:26 21.02.2026

  • 54 Ааа, чек чекай малко

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Софиянец":

    Софиянец е който е роден в София, за пришълците и домозетовете това не важи. А както сам се хвалиш, си набутан и с кредити, така че - ай у лево

    14:27 21.02.2026

  • 55 Ххаах

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Софиянец":

    Ето това се нарича СЕЛСКИ манталитет. Селото никога няма да те напусне, гражданино хахах

    Коментиран от #57

    14:27 21.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Гол та ци

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ххаах":

    Ши бачкате за парче ляб и пуд наим и ши пукати балоня ха ха ха

    15:28 21.02.2026

  • 58 Оттегчен

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Аз Кочо":

    Влез в имот.бг - обява в Красно село - 36м2 в Германия ,Мюнхен - 240 000€ - това са реалните цени

    Коментиран от #60

    15:33 21.02.2026

  • 59 От Територията

    0 0 Отговор
    Първомай е толкова "близо" до Пловдив, колкото е Ботевград до София.

    16:33 21.02.2026

  • 60 Мюнхен е една от най

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Оттегчен":

    скъпите и желани градове в Германия, която пък е страната в която най малко хора притежават имоти. Примерът ти не е адекватен, защото ако влезеш в имот бг и отидеш на Иван Вазов, Лозенец, докторската, изток, център ще откриеш дори и по фрапантни случаи.

    Заплатите в Мюнхен са по 3 на тези в София

    Покупателната способност в Мюнхен е по 2 в сравнение с тази в София.

    17:17 21.02.2026

  • 61 Бръм

    0 1 Отговор
    Никак не е лоша къщата, прилича на дом. Е, не е позиционирана в квартално гето от модерен тип в голям град, но това и е чара. Цената определено по-добра от на гарсониера в блок. Дори околният терен човек може да го облагороди по свое виждане и нужди, а не да чака 5 десетилетия общината да му нареди плочките на тротоара.

    Коментиран от #63

    17:20 21.02.2026

  • 62 начо

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Аз Кочо":

    И като се огледаш, около теб все мароканци и кюрди

    Коментиран от #64

    17:24 21.02.2026

  • 63 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Бръм":

    "Цената определено по-добра от на гарсониера в блок

    Ето от там тръгва заблудата на повечето хора в бг.

    Цената на тази къща е смешно висока, а сравнението с гарсониерата прави цената и да изглежда нормална даже и евтина, защото цената на гарсониерата пък е нереално висока за българските показатели на икономика, живот и т.н

    17:25 21.02.2026

  • 64 И като погледнеш в България

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "начо":

    Се получава същото и вървим на там с набира на всякакви чужденци от третия свят като в допълнение много български роми и турци.

    17:26 21.02.2026