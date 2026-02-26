Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Имоти »
Геополитиката променя значително инвестиционния пазар в недвижими имоти (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Геополитиката променя значително инвестиционния пазар в недвижими имоти (ВИДЕО)

26 Февруари, 2026 11:21 776 2

  • imot.bg-
  • станимира пашова-
  • инвестиции-
  • геополитика

Митата на Тръмп забавиха разширяването на инвестиции в сектора

Геополитиката променя значително инвестиционния пазар в недвижими имоти (ВИДЕО) - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Динамичната геополитическа действителност несъмнено дава сериозно отражение на световната икономика и отделните отрасли като търговия, производство, логистика и не на последно място пазара на недвижими имоти.

Отражението върху имотния сегмент е многоаспектно. Най-важният аспект е, че се създава допълнителна несигурност и това определено не помага на инвеститорите. „По веригата тази несигурност рефлектира върху свиването или затварянето на част от индустриите, тъй като с влизането на някакви мита в сила, бизнес моделът става невъзможен. Като затвори едно производствено предприятие, ще има свободни производствени площи или пък търсенето им ще намалее. Така, че по-много различни начини тези мита се отразяват индиректно на пазара на недвижими имоти. Но несигурността като цяло пречи и не благоприятства инвестициите в недвижими имоти“, коментира специално за най-големия сайт за недвижими имоти у нас imot.bg Станимира Пашова, главен изпълнителен директор на Cushman & Wakefield Forton.

Стигна се до момент, в който не само физическите лица, но и големите инвеститори заемат изчаквателна позиция. Част от тях разглеждат алтернативни инвестиционни инструменти, тъй като това винаги съществува като възможност.

„Наблюдаваме краткосрочен ефект, т.е. тази несигурност забавя инвестициите, но не само в сектора на недвижимите имоти, а в редица други сектори. От друга страна, ако това с митата се окаже нещо трайно, то ще събуди друг вид движение – когато има мита и протекционистична политика, започва движение на инвестиционни потоци, които връщат производства, създават местни производства. Тоест има друг вид движени, което за да се наблюдава, е необходимо малко повече време – има малко средносрочен до дългосрочен ефект, ако това в митата се окаже нещо постоянно“, допълва Пашова.

Първоначално митата на Тръмп се очакваше да бъде еднократно действие с бърз ефект, който бързо да се абсорбира от пазара. Сега, обаче това се повтаря и това не е позитивен фактор за пазара на имоти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имотите са в траур

    2 1 Отговор
    Лека им пръс

    Коментиран от #2

    11:40 26.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.