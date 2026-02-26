Геополитиката променя значително инвестиционния пазар в недвижими имоти (ВИДЕО)

Динамичната геополитическа действителност несъмнено дава сериозно отражение на световната икономика и отделните отрасли като търговия, производство, логистика и не на последно място пазара на недвижими имоти.

Отражението върху имотния сегмент е многоаспектно. Най-важният аспект е, че се създава допълнителна несигурност и това определено не помага на инвеститорите. „По веригата тази несигурност рефлектира върху свиването или затварянето на част от индустриите, тъй като с влизането на някакви мита в сила, бизнес моделът става невъзможен. Като затвори едно производствено предприятие, ще има свободни производствени площи или пък търсенето им ще намалее. Така, че по-много различни начини тези мита се отразяват индиректно на пазара на недвижими имоти. Но несигурността като цяло пречи и не благоприятства инвестициите в недвижими имоти“, коментира специално за най-големия сайт за недвижими имоти у нас imot.bg Станимира Пашова, главен изпълнителен директор на Cushman & Wakefield Forton.

Стигна се до момент, в който не само физическите лица, но и големите инвеститори заемат изчаквателна позиция. Част от тях разглеждат алтернативни инвестиционни инструменти, тъй като това винаги съществува като възможност.

„Наблюдаваме краткосрочен ефект, т.е. тази несигурност забавя инвестициите, но не само в сектора на недвижимите имоти, а в редица други сектори. От друга страна, ако това с митата се окаже нещо трайно, то ще събуди друг вид движение – когато има мита и протекционистична политика, започва движение на инвестиционни потоци, които връщат производства, създават местни производства. Тоест има друг вид движени, което за да се наблюдава, е необходимо малко повече време – има малко средносрочен до дългосрочен ефект, ако това в митата се окаже нещо постоянно“, допълва Пашова.

Първоначално митата на Тръмп се очакваше да бъде еднократно действие с бърз ефект, който бързо да се абсорбира от пазара. Сега, обаче това се повтаря и това не е позитивен фактор за пазара на имоти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg