Парадокс: Спадът в инвестициите улеснява живота на наемателите

Забавянето на покупките на имоти по гръцката програма „Златна виза“, продиктувано от повишаването на праговете, неочаквано спомогна за облекчаване на недостига на жилища в Атина, увеличавайки предлагането на пазара за дългосрочни наеми.

След рекордната 2024 г., когато инвестициите в недвижими имоти по програмата възлизаха на 2,75 млрд. EUR, през 2025 г. се наблюдава значителен спад. През първите девет месеца на миналата година притокът от инвестиции в недвижими имоти по програмата спадна с 24%, достигайки приблизително 1,46 млрд. EUR (в сравнение с 1,925 млрд. EUR за същия период на 2024 г.). През третото тримесечие спадът се ускори до 32,7% (527 млн. EUR спрямо 783,7 млн. EUR година по-рано).

Това се случи след влизането в сила на нови, по-високи прагове за програмата „Златна виза“.

Спадът в интереса към програмата съвпадна със законодателни промени, които дадоха тласък на пазара на дългосрочни наеми:

Закон от 2024 г. забрани краткосрочното отдаване под наем (например чрез Airbnb) на новопридобити имоти по програмата "Златна виза".

От приблизително 16 000 имота, закупени от чужденци до края на 2024 г., почти 15 000 са навлезли на пазара за дългосрочни наеми веднага след покупката.

Очаква се между 1000 и 2000 завършени апартамента скоро да навлязат на пазара. Освен това, преобразуването на неизползвани търговски имоти може да добави от 3000 до 5000 апартамента в столичния район на Атина до 2027 г.

Инвеститорите са намерили начин да достигнат долния праг от 250 000 EUR: закупуване и преобразуване на стари исторически или търговски сгради (офиси, складове) в жилищни апартаменти.

Това изключение предизвика вълна от ремонти в центъра на Атина (Екзархия, Пирея и др.).

Тези проекти имат по-ниски строителни разходи и, най-важното, осигуряват необходимото предлагане на жилища на пазара с недостиг.

Въпреки общия спад, чуждестранните купувачи все още представляват приблизително 40% от сделките на пазара на жилищни недвижими имоти в Атина. Властите значително намалиха времето за обработка на заявленията, а някои скорошни заявления бяха одобрени за по-малко от 30 дни, което е в рязък контраст с 18-месечните забавяния, типични за 2024 г.

