Поскъпването на жилищата не зависи от годината на строеж на сградата в Сърбия

Пазарът на недвижими имоти в съседна Сърбия демонстрира стабилен ръст на цените през четвъртото тримесечие на 2025 г., сочи индексът на цените на апартаментите (ARPI), който достигна 187,56. На годишна база, спрямо 2024 г., цените на апартаментите в Сърбия са се увеличили с 6%.

Интересното е, че динамиката на растеж на цените е била практически идентична както за вторичния, така и за първичния пазар: цените в „старите сгради“ са се увеличили с 6,04% през изминалата година, докато в „новите сгради“ бележат ръст от 5,92%.

Продажби

Пазарът също показа значителен ръст в парично изражение. Броят на сключените договори за покупко-продажба на апартаменти възлиза на 11 741, което е леко увеличение с 0,5% в сравнение с предходната година. Общата стойност на сделките обаче достигна 1,131 млрд. EUR, което демонстрира значително увеличение от 11,4% на годишна база. Тази разлика между минималното увеличение на броя на сделките и значителното увеличение на общата им стойност потвърждава високата ценова инфлация на пазара на жилища.

Ценова динамика по региони

Регионалната пазарна динамика беше неравномерна. По отношение на растежа на цените, най-висок годишен темп (6,55%) е регистриран в Белградска област, следвана от Войводина (6,26%), Южна и Източна Сърбия (5,49%) и Шумадия и Западна Сърбия (4,62%).

