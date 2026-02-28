Активизира се търсенето на жилища по Черноморието (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент в Созопол. Имотът се намира в комплекса Санта Марина. Разгънатата му застроена площ е 92 кв.м и е продава напълно обзаведен.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Оценка 1 от 3 гласа.
1 Мфа
08:02 28.02.2026
2 Сзо
Коментиран от #4
08:06 28.02.2026
3 Ха ха ха, миуенка ма
08:10 28.02.2026
4 Брокер
До коментар #2 от "Сзо":Вярно е, вчера някакъв звъннал в офиса, май било грешка ама нищо, вижда се, че има интерес
08:13 28.02.2026
5 гдфгфдг
08:29 28.02.2026
