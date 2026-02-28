Новини
Активизира се търсенето на жилища по Черноморието (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

28 Февруари, 2026 08:00 668 6

Тристаен апартамент в Созопол се оферира срещу 152 000 EUR

Активизира се търсенето на жилища по Черноморието (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 3-стаен апартамент в Созопол. Имотът се намира в комплекса Санта Марина. Разгънатата му застроена площ е 92 кв.м и е продава напълно обзаведен.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мфа

    5 0 Отговор
    Там украйнците деист ват здраво!Украинската мафия вилнее по нашето Моне, докато Гюро облизва Мадам на площада!

    08:02 28.02.2026

  • 2 Сзо

    6 0 Отговор
    Как от една обява разбраха че се активизира търсенето на имоти по черноморието?

    Коментиран от #4

    08:06 28.02.2026

  • 3 Ха ха ха, миуенка ма

    8 0 Отговор
    Стига лъжи ма како, пазара умря, търсенето е нула, и по морето, и в полето

    08:10 28.02.2026

  • 4 Брокер

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сзо":

    Вярно е, вчера някакъв звъннал в офиса, май било грешка ама нищо, вижда се, че има интерес

    08:13 28.02.2026

  • 5 гдфгфдг

    2 0 Отговор
    гаННчо тъпото

    08:29 28.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.