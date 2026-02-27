Лихвите по ипотечни заеми удариха дъното в САЩ

Средният лихвен процент по най-популярния - 30-годишен фиксиран ипотечен кредит, падна до 5,99%, посочва Mortgage News Daily, достигайки най-ниските си нива от 2022 г. През февруари 2025 г. лихвеният процент беше 6,89%.
Спадът в доходността се дължи на комбинация от фактори, включително нова несигурност, предизвикана от митата, охлаждаща инфлация и икономическа слабост.
Докато лихвите за кратко се понижиха в диапазона от 5% за няколко часа през януари, те се възстановиха същия ден. Това е малко вероятно този път, според Матю Греъм, главен оперативен директор на Mortgage News Daily.
Спадът на лихвените проценти вероятно ще предизвика повече рефинансиране, което се увеличава през последните няколко седмици. Заявленията за рефинансиране на жилищен кредит са с около 130% по-високи, отколкото преди година, според Асоциацията на ипотечните банкери.
По-ниските лихви са положителен знак в навечерието на важния пролетен пазар на жилища. Купувачите, които навлизат на пазара днес, ще имат по-голяма покупателна способност, отколкото миналата пролет.
Например, купувач, който внесе 20% първоначална вноска за средно цената на жилище, около 400 000 USD според Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти, ще има месечно плащане от 1916 USD за главницата и лихвата. Преди една година това плащане щеше да е 2105 USD. Разликата от 189 USD е съществена за някои домакинства.
Въпреки че разликата в месечното плащане може да не изглежда голяма, повече кредитополучатели биха отговаряли на условията за заем като цяло при днешните по-ниски лихви. Главният икономист на The Realtors, Лорънс Юн, отбеляза в своя доклад за предстоящите продажби на жилища за януари, че „С лихвените проценти по ипотеките, приближаващи се до 6%, допълнителни 5,5 милиона домакинства, които не можеха да отговарят на условията за ипотека преди 1 година, биха отговаряли на условията при днешните по-ниски лихви“.
Той направи уговорката, че повечето новоквалифицирани домакинства не действат незабавно, „но въз основа на миналия опит около 10% биха могли да навлязат на пазара – потенциално добавяйки приблизително 550 000 нови купувачи на жилища тази година в сравнение с миналата година“.
Досега заявленията за ипотека за закупуване на жилище не са наблюдавали сериозна реакция на по-ниските лихви. Тези заявления бяха само с 8% по-високи на годишна база в средата на февруари.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Казанлъшкия
Коментиран от #4, #5
15:15 27.02.2026
2 Интересно
Коментиран от #6
15:19 27.02.2026
3 Аз Кочо
15:19 27.02.2026
4 Интересно
До коментар #1 от "Казанлъшкия":И това ще стане. Почакай още няколко месеца.
Коментиран от #7
15:19 27.02.2026
5 Аз Кочо
До коментар #1 от "Казанлъшкия":6 пр. ФИКСИРАНА ЗА 30.ГОДИНИ.
тук е 3+ с Гпр ПЛАВАЩА ГОДИШНА. може да се променя веднъж или два пъти в годината
Усещаш ли разликата ?
Коментиран от #8
15:21 27.02.2026
6 Тръпчо
До коментар #2 от "Интересно":Икономиката гори но търсене няма. Цените да смешно високи и американците го разбират за разлика от ганю
15:22 27.02.2026
7 Казанлъшкия
До коментар #4 от "Интересно":За няколко месеца чак не вярвам да се случи ,но наистина цените падат ( днес видях един апартамент ,който е в Младост и в трагично състояние, беше 160 000 евро ,сега го пуснали 125000 евро) и явно се усеща някаква несигурност у нас.
Коментиран от #15
15:22 27.02.2026
8 Казанлъшкия
До коментар #5 от "Аз Кочо":Е, запитай се дали наистина вярваш ,че за 30г.лихвата дори в САЩ ще ти е фиксирана ... Банките имат право винаги поради форсмажорни (за тях поне) обстоятелства да променят условията в тяхна полза. И там правят големи шмекерии и взимат накрая жилищата на хората.
Коментиран от #9
15:25 27.02.2026
9 Аз Кочо
До коментар #8 от "Казанлъшкия":Братле, мога да ти се закълна че фиксирана лихва не се пипа от банката по никакъв начин и е гарантирана от правителството (Фани май и още две агенции на правителството). Ти обаче можеш да се откачиш по няколко начина.
Във Франция им афиксирана 25 годишна лихва
В Канада най използваната е 5 годишна ФИКСИРАНА.
15:30 27.02.2026
10 Марков
Коментиран от #12
15:33 27.02.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В РУСИЯ + НОВА КЪЩА + ТРАКТОР ЗА ДА СИ ГИ КОСИШ
И ДЖИПКА :)
15:36 27.02.2026
12 Вуьо, "ако" е най великата дума, НО
До коментар #10 от "Марков":Продажбите на предстоящи жилища спадат до рекордно ниско ниво в данните, от вече ниски нива, поради големи спадове в Юга и Средния Запад.Януари беше лош месец след спада през декември. А предходните месеци бяха ревизирани надолу. Продажбите на предстоящи жилища, проследяващи броя на подписаните договори през януари, намаляха с 0,8% сезонно коригирани от ревизирания надолу декември, до най-ниското ниво, регистрирано в данните на Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти, които датират от средата на 2010 г. В сравнение с януари 2011 г., по време на жилищния срив и първия януари в поредицата от данни, предстоящите продажби намаляха с 20%
Продажби на предстоящи жилища в сравнение с януари на предходни години (исторически данни чрез YCharts ):
2025: -0,8% (на годишна база)
2024: -4,8%
2023: -13,0%
2022: -35,2%
2021: -41,4%
2020: -34,8%
2019: -31,1%
2018: -32,9%.
Коментиран от #13, #14
15:37 27.02.2026
13 Към моя коментар
До коментар #12 от "Вуьо, "ако" е най великата дума, НО":Метриката за висящи продажби проследява договори, които са подписани през януари, но все още не са приключени и все още могат да бъдат анулирани, защото купувачите не могат да си позволят застраховка на жилището, не могат да продадат собствения си дом или по други причини. Процентът на анулирания е висок.
15:39 27.02.2026
14 хххаааха
До коментар #12 от "Вуьо, "ако" е най великата дума, НО":Какво се ти стана без кавички?
15:41 27.02.2026
15 Интересно
До коментар #7 от "Казанлъшкия":След няколко месеца гледай лихвеният процент на ипотечните. Това ти казах.
15:47 27.02.2026