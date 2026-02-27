Лихвите по ипотечни заеми удариха дъното в САЩ

Средният лихвен процент по най-популярния - 30-годишен фиксиран ипотечен кредит, падна до 5,99%, посочва Mortgage News Daily, достигайки най-ниските си нива от 2022 г. През февруари 2025 г. лихвеният процент беше 6,89%.

Спадът в доходността се дължи на комбинация от фактори, включително нова несигурност, предизвикана от митата, охлаждаща инфлация и икономическа слабост.

Докато лихвите за кратко се понижиха в диапазона от 5% за няколко часа през януари, те се възстановиха същия ден. Това е малко вероятно този път, според Матю Греъм, главен оперативен директор на Mortgage News Daily.

Спадът на лихвените проценти вероятно ще предизвика повече рефинансиране, което се увеличава през последните няколко седмици. Заявленията за рефинансиране на жилищен кредит са с около 130% по-високи, отколкото преди година, според Асоциацията на ипотечните банкери.

По-ниските лихви са положителен знак в навечерието на важния пролетен пазар на жилища. Купувачите, които навлизат на пазара днес, ще имат по-голяма покупателна способност, отколкото миналата пролет.

Например, купувач, който внесе 20% първоначална вноска за средно цената на жилище, около 400 000 USD според Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти, ще има месечно плащане от 1916 USD за главницата и лихвата. Преди една година това плащане щеше да е 2105 USD. Разликата от 189 USD е съществена за някои домакинства.

Въпреки че разликата в месечното плащане може да не изглежда голяма, повече кредитополучатели биха отговаряли на условията за заем като цяло при днешните по-ниски лихви. Главният икономист на The Realtors, Лорънс Юн, отбеляза в своя доклад за предстоящите продажби на жилища за януари, че „С лихвените проценти по ипотеките, приближаващи се до 6%, допълнителни 5,5 милиона домакинства, които не можеха да отговарят на условията за ипотека преди 1 година, биха отговаряли на условията при днешните по-ниски лихви“.

Той направи уговорката, че повечето новоквалифицирани домакинства не действат незабавно, „но въз основа на миналия опит около 10% биха могли да навлязат на пазара – потенциално добавяйки приблизително 550 000 нови купувачи на жилища тази година в сравнение с миналата година“.

Досега заявленията за ипотека за закупуване на жилище не са наблюдавали сериозна реакция на по-ниските лихви. Тези заявления бяха само с 8% по-високи на годишна база в средата на февруари.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg