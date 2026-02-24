Новини
Имоти »
Поколение Z избира акции пред жилища

Поколение Z избира акции пред жилища

24 Февруари, 2026 22:51 1 010 25

  • жилище-
  • финтех-
  • поколение z-
  • инвестиция

Двустаен апартамент срещу акции от S&P 500

Поколение Z избира акции пред жилища - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Поколение Z е първото поколение, което израства изцяло с високите технологии. Това неминуемо оказва влияние върху начина на мислене, начина на печелене на пари, начина на инвестиции. Ако предишните поколения преди него считаха за сигурна инвестицията в жилище, вземаха 25-30-годишни ипотеки с цел да си осигурят по-спокойни старини, имайки собствен дом, то поколение Z постави нова тенденция, която може да преобърне пазара на недвижими имоти и да го направи доста по-непрогнозируем.

За поколение Z усилията, които трябва да вложи, за да инвестира в жилище, са много, сложни и отнемащи време. Днес родените в края на миналия и началото на този век предпочитат да отворят поредната платформа за търговия на акции на телефона си и буквално за секунди да купят част о т акции на Аррlе, Місrоѕоft или Nvіdіа чpeз индeĸcния фoнд Ѕ&Р 500.

Най-новите данни на Glоbаl Rеtаіl Іnvеѕtоr Оutlооk сочат, че близо 30% от представителите на поколение Z инвестират в акции още докато са студенти. Така на практика намалява шансът в по-късен етап да инвестират в жилища, тъй като вече са избрали да влагат парите си в акции. За сравнение, едва 6% от представителите на поколението на Ваbу Вооmеrѕ (бел. ред. техните баби и дядовци) са обмисляли да инвестират в акции. Изводът на анализатори е, че днес младите са много повече проактивни.

Друга причина представителите на поколение Z да предпочитат акциите пред жилището, е желанието им да си осигурят стабилни доходи на възможно най-млада възраст. Идеята за пенсиониране на 40 години на фона на взет 30-годишен ипотечен кредит е абсурдна, но същата идея при инвестиции в акции, е напълно реалистична.

Чрез покупката на акции, а не на жилище, представителите на поколение Z искат да вземат в свои ръце доходите си в пенсионна възраст, а не да разчитат на държавата, както е положението с представителите на двете поколения преди тях.

В България се наблюдава подобна тенденция, макар и в доста начален етап. Българските младежи са привлечени от десетки финтех платформи, които дават достъп до Уoлcтpийт и от факта, че могат да влязат в инвестиция с 50 или 100 EUR от месечния си бюджет и да ги инвестира директно в ТОП 500 на американската икономика.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да ве да

    12 1 Отговор
    Да да и повечето стават жертви още на ливъридж капаните, а да не говорим, че не купуват точно акции, а някакви "права" на тези акции😉 Това е една еврейско/американска врътка за която малцина от тях знаят и си дават сметка и те така, притежават илюзии 😉
    Джензитата са големи шарандурници 🤣

    Коментиран от #23

    23:01 24.02.2026

  • 2 Пич

    12 1 Отговор
    Толкова тъпотии на куп и Дянков не може да каже!!! Ако всяка акция носеше доходи, само милионери щяха да вървят по улиците. Всъщност, тези с акциите пукат като пуканки, и само единици печелят! Имотите може да имат загуби, но никога не са толкова грандиозни загуби! Но от дженбZитата - толкова! Тях ги мързи да работят, и чакат чудеса! И това на фона на ярък умствен дефицит!!!

    Коментиран от #5, #15

    23:02 24.02.2026

  • 3 Перо

    12 2 Отговор
    Това поколение е зомбирано, наркоманизирано и не става за нищо! Няма нито интелектуални, нито общообразователни, нито специализирани умения, нито физически данни за работа и битовизъм! Едно загубено поколение!

    Коментиран от #6

    23:07 24.02.2026

  • 4 ТИР

    6 0 Отговор
    Ама за какво са им жилища, виртуална приятелка и нежелание да създават семейство. ще седят пред компа и ще хрупат бобулечки,,,

    23:10 24.02.2026

  • 5 тръц

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    А и къде живеят тия дечурлига?Ами ,да, в къщите на мама или баба.

    Коментиран от #10

    23:11 24.02.2026

  • 6 Aлфа Bълкът

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    Това поколение всъщност е много умно, защото поколение Х дето са им бащи и майки си народиха по 1 дете. И келешите ще имат по 1-2 апартамента без да им се налага да те теглят кредити и да се блъскат.

    Коментиран от #20

    23:12 24.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Поколението (00), (WC), Z- ащо си мисли, че светът започва от него❗

    23:13 24.02.2026

  • 8 Бастардо

    6 3 Отговор
    Няма по-сигурно от инвестиционното злато.Да,това е дългосрочна инвестиция,но е по сигурна от всички други алабализми.От години си го купувам,по малко,и сега съм на много голяма печалба.

    23:14 24.02.2026

  • 9 хехе

    7 1 Отговор
    ами така е понеже нямат пари за жилище

    23:16 24.02.2026

  • 10 Пич

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "тръц":

    Прекаленото обгрижване вреди най много на децата! Аз представям една истина като шега, и с това меря акъла. Казвам че най полезното действие в живота на един мъж е да се ожени. После жена му започва да изисква, и той ще, не ще, става милионер!

    23:17 24.02.2026

  • 11 604

    3 0 Отговор
    те зъ туй още ги дондуркът мами и тати ....

    23:21 24.02.2026

  • 12 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Поколение Z не иска да прави секс
    поколение Z е признато за най-сексуално неактивната група млади хора.

    Те имат достъп до сайтове за запознанства, порно и откровени разговори, но въпреки това хората, родени между 1998 и 2012 г., все още преживяват „сексуален спад“:

    — Един на всеки четирима мъже в САЩ изобщо не е правил секс през последната година. Само преди 10 години само един на всеки осем можеше да се „похвали“ с това;

    — Броят на възрастните, които правят секс поне веднъж седмично, е намалял – 37% през 2024 г. в сравнение с 55% през 1990 г.;

    — Броят на младите хора, които правят секс веднъж седмично или повече, е намалял от 51,8% на 37,4%.

    23:21 24.02.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    3 3 Отговор
    Куриозното е, че времето на акциите вече отмина - последните няколко десетилетия парите бяха лесни, лихвите клоняха към нула и това движеше пазара - тоя филм свърши. Зетките си закопават кинтата.
    Но края на ниските лихви е и край на инвестициите в строителство, така че и останалите са прецакани.

    Коментиран от #18

    23:22 24.02.2026

  • 14 Сатана Z

    2 0 Отговор
    ...Американският телевизионен водещ Грег Гатфийлд казва, че не джаджите, а училищата и родителите са виновни за глупостта на младите хора.
    Според невролозите, поколение Z е първото поколение, което е по-лошо от своя предшественик по отношение на интелигентността. Децата, родени между 1997 и 2010 г., се представят по-зле по почти всеки когнитивен показател, включително внимание, грамотност и т.н. И виновникът, разбира се, е идентифициран - злият екран.

    Но ето какво е важното: инструментите не ви правят по-глупави. Да обвинявате технологиите за деградацията е като да обвинявате машинката си за знака на долара на тила си. Те са просто инструмент. Проблемът не е в инструмента. Проблемът е в системата, която дава на децата инструмент, като същевременно премахва дисциплината, стандартите и критичното мислене.
    Все едно да дадете на пиян човек ключовете от колата си и да се изненадате, че се блъска в магазин 7-Eleven. Учителските синдикати настояваха за локдауни. Училищата затвориха и родителите се паникьосаха. А сега са изненадани, че децата им имат лоши резултати на изпитите.

    23:24 24.02.2026

  • 15 Лудия касапин

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Всяка акция добре разучена, със солиден фундамент и добър бизнес акция може да ти докара милиони. Ако инвестираш милиони. За по малките играчи важи приказката капка по капка вир става. На равни вноски на равни интервали от време и чакаш сложната лихва да почне да работи. За апартамент вече не е оферта, да теглиш заем за 200 000 евро и да го пуснеш за 700 евро наем с който даже не можеш да си покриеш и вноската, не е инвестиция.

    23:28 24.02.2026

  • 16 Сатана Z

    3 1 Отговор
    🏋️ Поколението Z не е мързеливо, а оцелява ⁉️

    📰 Колумнистка на „Таймс“ Рейчъл Ричардсън отказва да обвини поколението Z в мързел, отбелязвайки, че то е трябвало да се изправи пред най-неблагоприятните условия в близката история. Статията анализира поредицата от кризи, които са породили характерен светоглед „перманентна криза“ сред представителите на това поколение:

    🔹 Финансов капан. Завършилите британски университет са хванати в капан на дълговете поради студентските заеми: размерът на дълга расте по-бързо, отколкото могат да го изплатят. За да се избегнат от тази ситуация, е необходима заплата от поне 66 000 паунда – но за повечето тази цифра остава недостижима.

    🔹 Икономика в казино стил. Лишени от традиционни средства за натрупване на капитал (като недвижими имоти), младите хора се обръщат към криптовалути, мем монети и залагания. Това поведение може да се разглежда като финансов нихилизъм – рационален отговор на настоящите обстоятелства.
    🔹 Въздействие върху пазара на труда. Разпространението на гиг икономиката, високата младежка безработица и свиващите се възможности за работа поради въвеждането на изкуствен интелект водят до тенденция към увеличаване на несигурната заетост без социално осигуряване.


    🔹 Токсична политическа среда. Зумърите са навършили пълнолетие в период на икономически кризи, пандемии, нарастваща социална поляризация и военни конфликти. В резултат на това политическата нестабилност се е превърнала в нещо обичайно за тях,

    23:28 24.02.2026

  • 17 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Токсична политическа среда. Зумърите са навършили пълнолетие в период на икономически кризи, пандемии, нарастваща социална поляризация и военни конфликти. В резултат на това политическата нестабилност се е превърнала в нещо обичайно за тях, неизменно подхранвайки тревожността. Младите хора са принудени да се адаптират към свят, където дългосрочните цели са размити, а увереността в бъдещето остава неуловим лукс.


    🔹 Социалните медии като спусък на стреса. Въпреки че са най-дигиталното поколение, много от тях съжаляват за времето, прекарано в социалните медии. Те вярват, че социалните медии са най-вредни за психичното здраве на подрастващите.
    В крайна сметка авторът сякаш стига до заключението, че ако животът прилича на компютърна игра на „хардкор“ ниво на трудност, където правилата постоянно се променят в ущърб на играча, тогава стратегията „да останеш на дивана“ понякога изглежда единствената рационална – дори само за да се спести енергия преди следващия удар на съдбата.

    Имаме един въпрос: защо авторът вярва, че всичко горепосочено засяга само потребителите на Zoom? Не засяга ли всички останали? Не трябва ли останалите от нас да изплащат заеми, да търсят работа или да спестяват?

    23:30 24.02.2026

  • 18 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    Пенсионерите фондове движат пазара. Освен държавни облигации купуват и акции през индекси, така че голяма част от парите отиват във топ 100 фирми по пазарна капитализация.

    Коментиран от #19

    23:35 24.02.2026

  • 19 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "таксиджия 🚖":

    Пенсионните фондове клавиатурата сама си избира думите рибираши Ей Ай рибираши

    23:38 24.02.2026

  • 20 Перо

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":

    Това е глупост на родителите, че произвеждат боклук, а не че боклука е умен!

    Коментиран от #24

    23:42 24.02.2026

  • 21 Поколение Z

    0 1 Отговор
    "Поколение Z" това са участниците в СВО, обозначавали се със "Z"!

    23:48 24.02.2026

  • 22 Цървул

    2 0 Отговор
    Най-много 10% от поколението Z , ще успеят по този начин . Останалите ще спят на улицата .

    00:32 25.02.2026

  • 23 Я обясни

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "да ве да":

    Кое е уловка или врътка? S/P последните няколко десетилетия носи среден годишен доход от 10%, а любимите ти евреи, които толкова много обичаш, пишат, че човек трябва да инвестира 1/3 в бизнес, 1/3 в земя/имоти и 1/3 да държи в кеш. Не си по-умен от евреите на тема финанси, нали така?

    01:08 25.02.2026

  • 24 Aлфа Вълкът

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    И защо да са боклуци – защото не искат да се затворят в една панелка и 40г да блъскат в консервна фабрика, и все да не им стигат парите ли?

    01:15 25.02.2026

  • 25 Пешо

    1 0 Отговор
    Акции=хартийки. Друго си е недвижимият имот.

    02:22 25.02.2026