Поколение Z е първото поколение, което израства изцяло с високите технологии. Това неминуемо оказва влияние върху начина на мислене, начина на печелене на пари, начина на инвестиции. Ако предишните поколения преди него считаха за сигурна инвестицията в жилище, вземаха 25-30-годишни ипотеки с цел да си осигурят по-спокойни старини, имайки собствен дом, то поколение Z постави нова тенденция, която може да преобърне пазара на недвижими имоти и да го направи доста по-непрогнозируем.

За поколение Z усилията, които трябва да вложи, за да инвестира в жилище, са много, сложни и отнемащи време. Днес родените в края на миналия и началото на този век предпочитат да отворят поредната платформа за търговия на акции на телефона си и буквално за секунди да купят част о т акции на Аррlе, Місrоѕоft или Nvіdіа чpeз индeĸcния фoнд Ѕ&Р 500.

Най-новите данни на Glоbаl Rеtаіl Іnvеѕtоr Оutlооk сочат, че близо 30% от представителите на поколение Z инвестират в акции още докато са студенти. Така на практика намалява шансът в по-късен етап да инвестират в жилища, тъй като вече са избрали да влагат парите си в акции. За сравнение, едва 6% от представителите на поколението на Ваbу Вооmеrѕ (бел. ред. техните баби и дядовци) са обмисляли да инвестират в акции. Изводът на анализатори е, че днес младите са много повече проактивни.

Друга причина представителите на поколение Z да предпочитат акциите пред жилището, е желанието им да си осигурят стабилни доходи на възможно най-млада възраст. Идеята за пенсиониране на 40 години на фона на взет 30-годишен ипотечен кредит е абсурдна, но същата идея при инвестиции в акции, е напълно реалистична.

Чрез покупката на акции, а не на жилище, представителите на поколение Z искат да вземат в свои ръце доходите си в пенсионна възраст, а не да разчитат на държавата, както е положението с представителите на двете поколения преди тях.

В България се наблюдава подобна тенденция, макар и в доста начален етап. Българските младежи са привлечени от десетки финтех платформи, които дават достъп до Уoлcтpийт и от факта, че могат да влязат в инвестиция с 50 или 100 EUR от месечния си бюджет и да ги инвестира директно в ТОП 500 на американската икономика.

