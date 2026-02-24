Поколение Z избира акции пред жилища

Поколение Z е първото поколение, което израства изцяло с високите технологии. Това неминуемо оказва влияние върху начина на мислене, начина на печелене на пари, начина на инвестиции. Ако предишните поколения преди него считаха за сигурна инвестицията в жилище, вземаха 25-30-годишни ипотеки с цел да си осигурят по-спокойни старини, имайки собствен дом, то поколение Z постави нова тенденция, която може да преобърне пазара на недвижими имоти и да го направи доста по-непрогнозируем.
За поколение Z усилията, които трябва да вложи, за да инвестира в жилище, са много, сложни и отнемащи време. Днес родените в края на миналия и началото на този век предпочитат да отворят поредната платформа за търговия на акции на телефона си и буквално за секунди да купят част о т акции на Аррlе, Місrоѕоft или Nvіdіа чpeз индeĸcния фoнд Ѕ&Р 500.
Най-новите данни на Glоbаl Rеtаіl Іnvеѕtоr Оutlооk сочат, че близо 30% от представителите на поколение Z инвестират в акции още докато са студенти. Така на практика намалява шансът в по-късен етап да инвестират в жилища, тъй като вече са избрали да влагат парите си в акции. За сравнение, едва 6% от представителите на поколението на Ваbу Вооmеrѕ (бел. ред. техните баби и дядовци) са обмисляли да инвестират в акции. Изводът на анализатори е, че днес младите са много повече проактивни.
Друга причина представителите на поколение Z да предпочитат акциите пред жилището, е желанието им да си осигурят стабилни доходи на възможно най-млада възраст. Идеята за пенсиониране на 40 години на фона на взет 30-годишен ипотечен кредит е абсурдна, но същата идея при инвестиции в акции, е напълно реалистична.
Чрез покупката на акции, а не на жилище, представителите на поколение Z искат да вземат в свои ръце доходите си в пенсионна възраст, а не да разчитат на държавата, както е положението с представителите на двете поколения преди тях.
В България се наблюдава подобна тенденция, макар и в доста начален етап. Българските младежи са привлечени от десетки финтех платформи, които дават достъп до Уoлcтpийт и от факта, че могат да влязат в инвестиция с 50 или 100 EUR от месечния си бюджет и да ги инвестира директно в ТОП 500 на американската икономика.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да ве да
Джензитата са големи шарандурници 🤣
Коментиран от #23
23:01 24.02.2026
2 Пич
Коментиран от #5, #15
23:02 24.02.2026
3 Перо
Коментиран от #6
23:07 24.02.2026
4 ТИР
23:10 24.02.2026
5 тръц
До коментар #2 от "Пич":А и къде живеят тия дечурлига?Ами ,да, в къщите на мама или баба.
Коментиран от #10
23:11 24.02.2026
6 Aлфа Bълкът
До коментар #3 от "Перо":Това поколение всъщност е много умно, защото поколение Х дето са им бащи и майки си народиха по 1 дете. И келешите ще имат по 1-2 апартамента без да им се налага да те теглят кредити и да се блъскат.
Коментиран от #20
23:12 24.02.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
23:13 24.02.2026
8 Бастардо
23:14 24.02.2026
9 хехе
23:16 24.02.2026
10 Пич
До коментар #5 от "тръц":Прекаленото обгрижване вреди най много на децата! Аз представям една истина като шега, и с това меря акъла. Казвам че най полезното действие в живота на един мъж е да се ожени. После жена му започва да изисква, и той ще, не ще, става милионер!
23:17 24.02.2026
11 604
23:21 24.02.2026
12 Сатана Z
поколение Z е признато за най-сексуално неактивната група млади хора.
Те имат достъп до сайтове за запознанства, порно и откровени разговори, но въпреки това хората, родени между 1998 и 2012 г., все още преживяват „сексуален спад“:
— Един на всеки четирима мъже в САЩ изобщо не е правил секс през последната година. Само преди 10 години само един на всеки осем можеше да се „похвали“ с това;
— Броят на възрастните, които правят секс поне веднъж седмично, е намалял – 37% през 2024 г. в сравнение с 55% през 1990 г.;
— Броят на младите хора, които правят секс веднъж седмично или повече, е намалял от 51,8% на 37,4%.
23:21 24.02.2026
13 ДрайвингПлежър
Но края на ниските лихви е и край на инвестициите в строителство, така че и останалите са прецакани.
Коментиран от #18
23:22 24.02.2026
14 Сатана Z
Според невролозите, поколение Z е първото поколение, което е по-лошо от своя предшественик по отношение на интелигентността. Децата, родени между 1997 и 2010 г., се представят по-зле по почти всеки когнитивен показател, включително внимание, грамотност и т.н. И виновникът, разбира се, е идентифициран - злият екран.
Но ето какво е важното: инструментите не ви правят по-глупави. Да обвинявате технологиите за деградацията е като да обвинявате машинката си за знака на долара на тила си. Те са просто инструмент. Проблемът не е в инструмента. Проблемът е в системата, която дава на децата инструмент, като същевременно премахва дисциплината, стандартите и критичното мислене.
Все едно да дадете на пиян човек ключовете от колата си и да се изненадате, че се блъска в магазин 7-Eleven. Учителските синдикати настояваха за локдауни. Училищата затвориха и родителите се паникьосаха. А сега са изненадани, че децата им имат лоши резултати на изпитите.
23:24 24.02.2026
15 Лудия касапин
До коментар #2 от "Пич":Всяка акция добре разучена, със солиден фундамент и добър бизнес акция може да ти докара милиони. Ако инвестираш милиони. За по малките играчи важи приказката капка по капка вир става. На равни вноски на равни интервали от време и чакаш сложната лихва да почне да работи. За апартамент вече не е оферта, да теглиш заем за 200 000 евро и да го пуснеш за 700 евро наем с който даже не можеш да си покриеш и вноската, не е инвестиция.
23:28 24.02.2026
16 Сатана Z
📰 Колумнистка на „Таймс“ Рейчъл Ричардсън отказва да обвини поколението Z в мързел, отбелязвайки, че то е трябвало да се изправи пред най-неблагоприятните условия в близката история. Статията анализира поредицата от кризи, които са породили характерен светоглед „перманентна криза“ сред представителите на това поколение:
🔹 Финансов капан. Завършилите британски университет са хванати в капан на дълговете поради студентските заеми: размерът на дълга расте по-бързо, отколкото могат да го изплатят. За да се избегнат от тази ситуация, е необходима заплата от поне 66 000 паунда – но за повечето тази цифра остава недостижима.
🔹 Икономика в казино стил. Лишени от традиционни средства за натрупване на капитал (като недвижими имоти), младите хора се обръщат към криптовалути, мем монети и залагания. Това поведение може да се разглежда като финансов нихилизъм – рационален отговор на настоящите обстоятелства.
🔹 Въздействие върху пазара на труда. Разпространението на гиг икономиката, високата младежка безработица и свиващите се възможности за работа поради въвеждането на изкуствен интелект водят до тенденция към увеличаване на несигурната заетост без социално осигуряване.
🔹 Токсична политическа среда. Зумърите са навършили пълнолетие в период на икономически кризи, пандемии, нарастваща социална поляризация и военни конфликти. В резултат на това политическата нестабилност се е превърнала в нещо обичайно за тях,
23:28 24.02.2026
17 Сатана Z
🔹 Социалните медии като спусък на стреса. Въпреки че са най-дигиталното поколение, много от тях съжаляват за времето, прекарано в социалните медии. Те вярват, че социалните медии са най-вредни за психичното здраве на подрастващите.
В крайна сметка авторът сякаш стига до заключението, че ако животът прилича на компютърна игра на „хардкор“ ниво на трудност, където правилата постоянно се променят в ущърб на играча, тогава стратегията „да останеш на дивана“ понякога изглежда единствената рационална – дори само за да се спести енергия преди следващия удар на съдбата.
Имаме един въпрос: защо авторът вярва, че всичко горепосочено засяга само потребителите на Zoom? Не засяга ли всички останали? Не трябва ли останалите от нас да изплащат заеми, да търсят работа или да спестяват?
23:30 24.02.2026
18 таксиджия 🚖
До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":Пенсионерите фондове движат пазара. Освен държавни облигации купуват и акции през индекси, така че голяма част от парите отиват във топ 100 фирми по пазарна капитализация.
Коментиран от #19
23:35 24.02.2026
19 таксиджия 🚖
До коментар #18 от "таксиджия 🚖":Пенсионните фондове клавиатурата сама си избира думите рибираши Ей Ай рибираши
23:38 24.02.2026
20 Перо
До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":Това е глупост на родителите, че произвеждат боклук, а не че боклука е умен!
Коментиран от #24
23:42 24.02.2026
21 Поколение Z
23:48 24.02.2026
22 Цървул
00:32 25.02.2026
23 Я обясни
До коментар #1 от "да ве да":Кое е уловка или врътка? S/P последните няколко десетилетия носи среден годишен доход от 10%, а любимите ти евреи, които толкова много обичаш, пишат, че човек трябва да инвестира 1/3 в бизнес, 1/3 в земя/имоти и 1/3 да държи в кеш. Не си по-умен от евреите на тема финанси, нали така?
01:08 25.02.2026
24 Aлфа Вълкът
До коментар #20 от "Перо":И защо да са боклуци – защото не искат да се затворят в една панелка и 40г да блъскат в консервна фабрика, и все да не им стигат парите ли?
01:15 25.02.2026
25 Пешо
02:22 25.02.2026