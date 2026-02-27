Hyatt се стреми към петкратно разширяване на инидйския пазар

Hyatt Hotels очаква да увеличи петкратно присъствието си в Индия през идните 5 години. Американският хотелски оператор залага на скок във вътрешните пътувания и нарастващи потребителски разходи в най-населената страна в света.

Глобалните хотелски вериги се надпреварват да се разширяват на пазара в Индия, възползвайки се от възстановяването на пътуванията за отдих сред по-богатите потребители след пандемията, предизвикана от коронавируса.

„Като се има предвид растежът на индустрията, бих казал, че след 5 години би трябвало да имаме 5 пъти повече хотели, отколкото имаме днес, защото това е, което пазарът би оправдал“, каза президентът и главен изпълнителен директор на Hyatt Hotels Марк С. Хопламазян на конференцията HOPE в Гоа.

Hyatt, която управлява 55 хотела в Индия, включително в градове като Ню Делхи, Мумбай и Бенгалуру, по-рано си беше поставила за цел да разшири мрежата си до 100 имота до 2030 г. В световен мащаб Hyatt има над 1400 хотела.

Според консултантската компания Mordor Intelligence, растежът на населението на Индия, бързата урбанизация и нарастващите стремежи към пътувания са движеща сила за индустрия, която се очаква почти да се удвои до 55,7 млрд. USD до 2031 г. от 23,5 млрд. USD през 2025 г.

Конкурентите също се разширяват. Hilton Worldwide (HLT.N) миналата година заяви, че планира да учетвори портфолиото си от хотелски стаи в Индия за пет години, докато Leela Hotels (LEEA.NS) заяви в петък, че перспективите ѝ за фискалната 2027 г. зависят от заможното търсене и недостига на луксозни стаи в страната.

„Индия е място за инвестиции, това е дългосрочен залог“, каза Хопламазян.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg