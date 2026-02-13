Кардинална промяна при купуването на жилища през 2026 година

През последните години броят на покупките на жилища за собствено ползване и тези с цел инвестиция, бяха почти равни, с лек ръст на първите. През 2026 г., обаче ще се наблюдава значителна промяна, като над 70% от покупките ще са с цел лично ползване. Покупките на жилищни имоти с цел препродажба на по-висока цена ще спаднат драстично през 2026 година. Ако до момента печалбата от подобен тип сделка беше почти сигурен резултат, то несигурността по отношение на ценовите нива през идните месеци, както и нагласите на потребителите, ще накара спекулативните участници да забавят значително темпото.

„Инвестиционните сделки са онзи сегмент от пазара, който през тази година вероятно ще претърпи най-драстични изменения. Техният дял ще падне наполовина – от 25% средно за 2025 г. той ще стане 10-15% в предстоящите месеци. Тенденцията ще важи както за хората, купуващи на зелено с цел излизане от инвестицията след Акт 16, така и за онези, които действат на вторичния пазар, разчитайки на естествения ръст на цените“, коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на АДРЕС.

Достъпността на банковото кредитиране се очаква да се задържи на относително стабилни нива, макар че второто полугодие на 2025 г. и началото на 2026 г. дават индикации за леко затягане на финансирането.

През изминалите 12 месеца доходите са изпреварвали инфлацията почти 3 пъти. Ако първият показател е нараснал с цели 12% за периода, то инфлацията се е покачила с 4.4%. Това е и една от предпоставките за активния пазар през изминалата година.

„Изминалата 2025 година бе разнородна по отношение на активността. Ако началото бе изключително динамично, то към края отчетохме лек спад в активността, поне по отношение на запитванията. В края на годината обаче цифрите отново са положителни. Големите градове – София, Пловдив, Варна и Бургас, регистрират ръст от 11% в общия обем сделки. Общо за България покачването е 6%, а в основните градове, в които компанията работи, ръстът е 9%“, посочва Тенекеджиева.

Според нея, активността на пазара ще бъде и в пряка зависимост от пазара на труда. Макар в края на годината повече от половината от компаниите с дейност у нас да не планираха съкращения /62%/, предизвикателствата пред заетостта, свързани с растящите разходи за труд, трудното намиране на квалифицирана работна ръка и регулаторните тежести, вероятно ще се усетят и у нас. Подобна тенденция би дала и пряко отражение върху пазара на имоти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg