Белгия заяви, че няма да окаже военна подкрепа на САЩ и Израел срещу Иран

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен изключи възможността страната да окаже военна подкрепа на Израел и САЩ във войната им срещу Иран, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.
Пред депутати от ресорната комисия в белгийския парламент Франкен обясни, че Белгия може да предостави военна подкрепа в Близкия изток, но все още не е получавала официално подобно искане.
Той уточни, че Белгия би била готова да действа, ако получи искане от страни като Йордания и Обединените арабски емирства, тъй като подобна военна подкрепа би била "в съответствие с международното право". Подкрепата за такива държави, по думите му, би била оправдана, защото тези държави са нападнати от Иран. Като член на Европейския съюз Белгия също има задължение да помогне на Кипър.
Франкен обаче ясно разграничи подобна помощ от настоящата военна кампания на САЩ и Израел, която той определи като "противоречаща на международното право". "Затова участие в тези операции няма да има", посочи белгийският министър.
Той отново изказа подкрепата на страната си към системата на международното право. "Въпреки че системата невинаги функционира ефективно на практика, Белгия има силен интерес тя да бъде спазвана като малка държава членка на ЕС", подчерта Франкен.
Според него американско-израелските атаки нарушават международното право, макар и да са "оправдани от съображения за глобалната сигурност".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #16
18:37 05.03.2026
2 Международното право
Стои в бункера и пази правото.
Коментиран от #28
18:39 05.03.2026
3 Лилава Жена
18:39 05.03.2026
4 демократ
18:40 05.03.2026
5 3579
Коментиран от #10
18:40 05.03.2026
6 Да,бе
18:40 05.03.2026
7 ЗАПРИянов го дириш при мутрата!?!?!!?!?!
Коментиран от #19
18:41 05.03.2026
8 Евроатлантици
18:42 05.03.2026
9 Жено,
Иначе напразно го духа.ш.
18:43 05.03.2026
10 .....
До коментар #5 от "3579":Ми ни викаме Мир, Мир, ма никой не ни обръща внимание както виждаш.
Коментиран от #22
18:43 05.03.2026
11 Пич
Коментиран от #12
18:44 05.03.2026
12 Ха,ха
До коментар #11 от "Пич":От кой ма?
18:46 05.03.2026
13 Факти
Коментиран от #18
18:46 05.03.2026
14 Не е
Израел управлява само правителството на САЩ.
18:46 05.03.2026
15 Атома фъргай бай Дончо!
18:47 05.03.2026
16 Европеец
До коментар #1 от "Сатана Z":Заглавието ми харесва.... Нато-мато....ха,ха,ха.....
18:48 05.03.2026
17 Хохо Бохо
18:48 05.03.2026
18 Невярващ
До коментар #13 от "Факти":Объркал си се .
Иран са се подготвили много добре за дълга война . Тръмп няма полезен ход . До седмица ще се опита с изявление за победа да се оттегли , но зависи до колко ще е силна репутационната щета за него .
Ако реши да продължи , ще го разностят в Щатите на изборите ,а може и импийчмънт по-рано .
18:50 05.03.2026
19 Хохо Бохо
До коментар #7 от "ЗАПРИянов го дириш при мутрата!?!?!!?!?!":Запрянов подписа за учението на САЩ. Когато правим учение със САЩ Сащ не плащат за използване на летища и инфраструктура. Та тези самолети са на учение за по - евтинко на краваря. Ганю плаща и ще яде ракети за да богатее краваря
18:51 05.03.2026
20 000
18:51 05.03.2026
21 Ташаков
18:53 05.03.2026
22 Абе...
До коментар #10 от ".....":Ние нищо не викаме! Само се покланяме и се съгласяваме, я с Изтока, я със Запада. Някои трябва да спасяват кожи, а и богатствата са по- вълнуващи от съдбата на хората. Но винаги идва видов ден!
18:56 05.03.2026
23 Аналлизатор
18:57 05.03.2026
24 гост
18:58 05.03.2026
25 долу ес
18:59 05.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 .....
19:02 05.03.2026
28 Хаген Дас
До коментар #2 от "Международното право":Ще въртите, въртите и пак до Путин ще стигнете! За разлика от Тръмп и Нетаняхо Русия не удрят на посоки!
19:02 05.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Атина Палада
19:03 05.03.2026
31 хаха
Типичната им "национална" черта. Тиху-миху си дал гАза "под наем" ама без наем.
Важното му е някой да не му пукне някой шамар, че ще последва ново одрищяване.
Вие въобще можели ли сте някога да заемете някаква ПОЗИЦИЯ ве страхливци?
Ей така да се изтъпаните и да заявите какво правите и защо го правите и на който не му харесва да ходи да се ... ?
Коментиран от #42
19:04 05.03.2026
32 Хипотетично
19:05 05.03.2026
33 Страх ме е
Коментиран от #37
19:05 05.03.2026
34 пуделите почнаха да се дърпат
Коментиран от #43
19:06 05.03.2026
35 1111
Щом не си за Украйна, САЩ и Израел, значи си копейка. Туй неутралитет, няма такова жуотно.
19:07 05.03.2026
36 Бот
19:08 05.03.2026
37 паниката
До коментар #33 от "Страх ме е":Спокойно бе, не ти ли стана ясно, че Ердоган, предупреди Иран и така ни пази сянка.
19:08 05.03.2026
38 малко истински факти
19:10 05.03.2026
39 Данко Харсъзина
19:12 05.03.2026
40 Само питам
Ама май и Венецуела ще изтърват !!
19:13 05.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ей бастун!
До коментар #31 от "хаха":Народът на 80% е срещу ционистките терористи, само управляващите външнопоставяни марионетки и НПО утайките по задължение подкрепят световните престъпници, но инак се снишават, че уж няма нищо! Каква позиция повече искаш от народа без ниаккви права, бе боклук?! Ти българин ли си изобщо?!
19:19 05.03.2026
43 дааа
До коментар #34 от "пуделите почнаха да се дърпат":само цион балканските проститутки ще останат единствените презрени европейски боклуци подкрепящи военнопрестъпниците натеняху и тръмп
19:22 05.03.2026