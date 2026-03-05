Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Белгия »
Белгия заяви, че няма да окаже военна подкрепа на САЩ и Израел срещу Иран

Белгия заяви, че няма да окаже военна подкрепа на САЩ и Израел срещу Иран

5 Март, 2026 18:35 1 258 43

  • иран-
  • белгия-
  • израел-
  • сащ-
  • тео франкен

Според министъра американско-израелските атаки нарушават международното право, макар и да са "оправдани от съображения за глобалната сигурност"

Белгия заяви, че няма да окаже военна подкрепа на САЩ и Израел срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен изключи възможността страната да окаже военна подкрепа на Израел и САЩ във войната им срещу Иран, предаде белгийската новинарска агенция Белга, цитирана от БТА.

Пред депутати от ресорната комисия в белгийския парламент Франкен обясни, че Белгия може да предостави военна подкрепа в Близкия изток, но все още не е получавала официално подобно искане.

Той уточни, че Белгия би била готова да действа, ако получи искане от страни като Йордания и Обединените арабски емирства, тъй като подобна военна подкрепа би била "в съответствие с международното право". Подкрепата за такива държави, по думите му, би била оправдана, защото тези държави са нападнати от Иран. Като член на Европейския съюз Белгия също има задължение да помогне на Кипър.

Франкен обаче ясно разграничи подобна помощ от настоящата военна кампания на САЩ и Израел, която той определи като "противоречаща на международното право". "Затова участие в тези операции няма да има", посочи белгийският министър.

Той отново изказа подкрепата на страната си към системата на международното право. "Въпреки че системата невинаги функционира ефективно на практика, Белгия има силен интерес тя да бъде спазвана като малка държава членка на ЕС", подчерта Франкен.

Според него американско-израелските атаки нарушават международното право, макар и да са "оправдани от съображения за глобалната сигурност".


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    35 1 Отговор
    Баджанакът на Епстийн остана без Белгийски шоколад.

    Коментиран от #16

    18:37 05.03.2026

  • 2 Международното право

    4 36 Отговор
    не е нарушено само от кремълкото жуже.
    Стои в бункера и пази правото.

    Коментиран от #28

    18:39 05.03.2026

  • 3 Лилава Жена

    21 5 Отговор
    Естествено и очевидно е че САЩ играят ляв Тарикат и Келеш, Тръмп е никой демократите ще го обесят за топките до края на годината ,а анестезираните джендъри от Капитан Британия ще си отдъхнат от лудите му републиканци най накрая

    18:39 05.03.2026

  • 4 демократ

    11 12 Отговор
    В Белгия е забранено без съдебно решение да се прави тест за бащинство.Това говори достатъчно що за стока са.

    18:40 05.03.2026

  • 5 3579

    33 3 Отговор
    Това е реакция на нормално мислещи хора. Оръжието не носи мир! А ние ...

    Коментиран от #10

    18:40 05.03.2026

  • 6 Да,бе

    9 7 Отговор
    Пак добре,че не са обявили джихад на щатите и Юдея от белгийският меджлис...

    18:40 05.03.2026

  • 7 ЗАПРИянов го дириш при мутрата!?!?!!?!?!

    15 1 Отговор
    Опелото ще си плати!

    Коментиран от #19

    18:41 05.03.2026

  • 8 Евроатлантици

    26 2 Отговор
    Някой от европейските лидери май започнаха да се осъзнават

    18:42 05.03.2026

  • 9 Жено,

    9 0 Отговор
    конструирай си мисълта в разбираем текст.
    Иначе напразно го духа.ш.

    18:43 05.03.2026

  • 10 .....

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "3579":

    Ми ни викаме Мир, Мир, ма никой не ни обръща внимание както виждаш.

    Коментиран от #22

    18:43 05.03.2026

  • 11 Пич

    22 2 Отговор
    Европейците като отделни държави разбраха, че те ще са от страната на булката, и ще бъдат най много сексени!!! И вече чухме остри критики от редица държави!!! Но тъпите Урсулианци като представители на обединена Европа изчетоха една декларация в стил - мън мън мън, и са се снишили като комунисти!!!

    Коментиран от #12

    18:44 05.03.2026

  • 12 Ха,ха

    0 9 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    От кой ма?

    18:46 05.03.2026

  • 13 Факти

    3 17 Отговор
    След търговската война и набезите към Гренландия, Тръмп няма дори да посмее да поиска помощ от ЕС. Дори и той не е толкова нагъл. Знае много добре, че отговорът е НЕ. САЩ и без това нямат нужда от помощ. Целта им не е окупация. Ще разбомбят военните обекти на Иран и ще си ходят. Тази война скоро ще приключи.

    Коментиран от #18

    18:46 05.03.2026

  • 14 Не е

    22 2 Отговор
    обединено НАТО. Дори никак.
    Израел управлява само правителството на САЩ.

    18:46 05.03.2026

  • 15 Атома фъргай бай Дончо!

    0 14 Отговор
    Атома!

    18:47 05.03.2026

  • 16 Европеец

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Заглавието ми харесва.... Нато-мато....ха,ха,ха.....

    18:48 05.03.2026

  • 17 Хохо Бохо

    12 1 Отговор
    Дания и Гренландия какво мислят?

    18:48 05.03.2026

  • 18 Невярващ

    16 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Объркал си се .
    Иран са се подготвили много добре за дълга война . Тръмп няма полезен ход . До седмица ще се опита с изявление за победа да се оттегли , но зависи до колко ще е силна репутационната щета за него .
    Ако реши да продължи , ще го разностят в Щатите на изборите ,а може и импийчмънт по-рано .

    18:50 05.03.2026

  • 19 Хохо Бохо

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "ЗАПРИянов го дириш при мутрата!?!?!!?!?!":

    Запрянов подписа за учението на САЩ. Когато правим учение със САЩ Сащ не плащат за използване на летища и инфраструктура. Та тези самолети са на учение за по - евтинко на краваря. Ганю плаща и ще яде ракети за да богатее краваря

    18:51 05.03.2026

  • 20 000

    17 1 Отговор
    Нато току-що приключи своя "живот".

    18:51 05.03.2026

  • 21 Ташаков

    3 14 Отговор
    Бг копеите са по-големи фанатици и от аятоласите

    18:53 05.03.2026

  • 22 Абе...

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от ".....":

    Ние нищо не викаме! Само се покланяме и се съгласяваме, я с Изтока, я със Запада. Някои трябва да спасяват кожи, а и богатствата са по- вълнуващи от съдбата на хората. Но винаги идва видов ден!

    18:56 05.03.2026

  • 23 Аналлизатор

    9 1 Отговор
    Тия урсулски джендъри съвсем изтрещяха...

    18:57 05.03.2026

  • 24 гост

    13 1 Отговор
    Царят е гол, Тръмп е луд, Натаняху е убиец!

    18:58 05.03.2026

  • 25 долу ес

    7 1 Отговор
    Моленбек чака!!!!

    18:59 05.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 .....

    4 3 Отговор
    Кво мисли ООН за СВО в Украйна?

    19:02 05.03.2026

  • 28 Хаген Дас

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Международното право":

    Ще въртите, въртите и пак до Путин ще стигнете! За разлика от Тръмп и Нетаняхо Русия не удрят на посоки!

    19:02 05.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Атина Палада

    8 1 Отговор
    Испания,Италия и Белгия...

    19:03 05.03.2026

  • 31 хаха

    7 6 Отговор
    А байганьовците както винаги се спотайват с окендзаните си потури ...
    Типичната им "национална" черта. Тиху-миху си дал гАза "под наем" ама без наем.

    Важното му е някой да не му пукне някой шамар, че ще последва ново одрищяване.
    Вие въобще можели ли сте някога да заемете някаква ПОЗИЦИЯ ве страхливци?
    Ей така да се изтъпаните и да заявите какво правите и защо го правите и на който не му харесва да ходи да се ... ?

    Коментиран от #42

    19:04 05.03.2026

  • 32 Хипотетично

    4 2 Отговор
    Ако САЩ и Израел не са в състояние да си постигнат целите в Иран, та да чакат Белгия да го стори, спукана им е работата, а с отказа си в същност Брюксел си надценява възможностите.

    19:05 05.03.2026

  • 33 Страх ме е

    6 1 Отговор
    Една по една мишените намаляват Като че ли останахме ние и гърците

    Коментиран от #37

    19:05 05.03.2026

  • 34 пуделите почнаха да се дърпат

    8 0 Отговор
    Испания ,Белгия ,Румъния ,Унгария ,Словакия ,Чехия ,Гърция ...

    Коментиран от #43

    19:06 05.03.2026

  • 35 1111

    5 1 Отговор
    Айде сеа - след англичаните, италианците и белгийците станаха копейки...
    Щом не си за Украйна, САЩ и Израел, значи си копейка. Туй неутралитет, няма такова жуотно.

    19:07 05.03.2026

  • 36 Бот

    5 1 Отговор
    Евреите и краварите си помислиха, че Иран е Палестина или Венецуела, но този път изтеглиха късата клечка. Ще гризнат дръвцето!

    19:08 05.03.2026

  • 37 паниката

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "Страх ме е":

    Спокойно бе, не ти ли стана ясно, че Ердоган, предупреди Иран и така ни пази сянка.

    19:08 05.03.2026

  • 38 малко истински факти

    2 4 Отговор
    То пък САЩ дори и не им пука за разни белгийци , а те взели да дрънкочат.

    19:10 05.03.2026

  • 39 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    След пенделите Санчес, Микрон и жабарката Пъпешони, тия белгийски xомосекшуaли също се окопитиха да се опънат на световните терористи Израел и кучето им САЩ.

    19:12 05.03.2026

  • 40 Само питам

    6 0 Отговор
    Краварите дали ще нападат Куба сега ?
    Ама май и Венецуела ще изтърват !!

    19:13 05.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ей бастун!

    9 2 Отговор

    До коментар #31 от "хаха":

    Народът на 80% е срещу ционистките терористи, само управляващите външнопоставяни марионетки и НПО утайките по задължение подкрепят световните престъпници, но инак се снишават, че уж няма нищо! Каква позиция повече искаш от народа без ниаккви права, бе боклук?! Ти българин ли си изобщо?!

    19:19 05.03.2026

  • 43 дааа

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "пуделите почнаха да се дърпат":

    само цион балканските проститутки ще останат единствените презрени европейски боклуци подкрепящи военнопрестъпниците натеняху и тръмп

    19:22 05.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания