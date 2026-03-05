Три проекта с мисия и архитектурните системи на ЕТЕМ

Архитектурните системи са важна част от качествените сгради – тези, които променят средата и носят истинска стойност.

През последните години много от проектите, реализирани с решения на ЕТЕМ, са именно такива — функционални, устойчиви и съобразени с нуждите на общността. Тези проекти показват, че качеството, инженерната прецизност и иновативните решения могат да променят средата – в полза на хората, които я използват.

Представяме три проекта с добавена стойност за здравеопазването, спорта и образованието, при които силата на добрата архитектура е подкрепена от високотехнологични алуминиеви системи.

МБАЛДБ „Света Анастасия“, Бургас

Болницата, която носи надежда

В сърцето на бургаския квартал „Зорница“ израства новата детска болница „Св. Анастасия“ – модерно лечебно заведение с площ над 28 000 кв. м, проектирано от архитектурно студио Кабано. Това не е просто строителен проект, а инвестиция в бъдещето на най-малките пациенти.

В новата детска болница в Бургас системите на ЕТЕМ играят централна роля за създаването на безопасна, светла и енергийно ефективна среда. Вентилируемата система E97GH осигурява невероятна визия и енергийна ефективност, което е особено важно за детски лечебни заведения. Окачените фасади E85 и EF50 позволяват максимално естествено осветление и отлична топлинна изолация, като същевременно подчертават модерната визия на сградата. Отваряемите системи E75FD, EW70 и E45 допринасят за комфорта на пациентите и персонала чрез надеждна вентилация, стабилност и удобство при експлоатация.

Състезателна писта A1 Motor Park, Самоков

Спортна инфраструктура от ново поколение

Един от най-впечатляващите спортни проекти у нас разчита на комбинация от високотехнологични фасадни решения на ЕТЕМ. Системата E85 SG & Cap оформя динамичната визия на сградата чрез големи остъклени повърхности и отлична устойчивост на атмосферни влияния — ключово за планинския климат в Самоков. В конструкцията е интегрирана и системата E45, която позволява прецизно съчетаване на отваряеми и фиксирани елементи, без да нарушава цялостната фасадна линия.

За входните и функционални зони е използвана E75 FD, система за врати с високи изолационни показатели и изключителна здравина — идеална за обекти с интензивно натоварване като спортни съоръжения.

Състезателна писта A1 Motor Park в Самоков впечатлява с панорамно остъкляване, модерна архитектура и пространства, създадени за професионални тренировки и големи събития.

Нов учебен корпус на Гимназия „Г. С. Раковски“

Сграда за модерно образование

Новият корпус на гимназия „Г. С. Раковски“ е сред отличените в конкурса „Сграда на годината“ в категория Социална инфраструктура – Наука, култура и образование. Проектът впечатлява с модерна образователна среда, функционална архитектура и устойчиви материали.

В модернизацията на учебното заведение са включени две от най-успешните системи на ЕТЕМ. Фасадната система E85 осигурява висока енергийна ефективност и изобилие от естествена светлина — фактори, които доказано подобряват учебната среда. Отваряемата система E45 допринася за естествената вентилация и комфорта в класните стаи, като същевременно поддържа елегантната визия на сградата.

Тези решения гарантират оптимално естествено осветление, здравословна среда и ниски енергийни разходи – ключови фактори за съвременните учебни пространства.

Когато си водеща компания в създаването на архитектурни системи, носиш и отговорността да бъдеш част от проекти, които променят средата и оставят следа. ЕТЕМ се стреми да бъде не само доставчик на решения, а активен партньор в изграждането на пространства с дългосрочна стойност. Пространства, които служат на деца, ученици, спортисти и на цялата общност.

