Зам.-кметът на София Николай Неделков: Сметоизвозването в шест района ще се извършва на по-ниски цени

Зам.-кметът на София Николай Неделков: Сметоизвозването в шест района ще се извършва на по-ниски цени

5 Март, 2026 18:52 379 2

Става дума за районите „Искър“, „Кремиковци“, Панчарево (зона 2) и  „Връбница“, „Нови Искър“, „Банкя“ (зона 5)

Зам.-кметът на София Николай Неделков: Сметоизвозването в шест района ще се извършва на по-ниски цени - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сметоизвозването в шест районите „Искър“, „Кремиковци“, Панчарево (зона 2) и „Връбница“, „Нови Искър“, „Банкя“ (зона 5) ще се извършва на по-ниски цени, съобщи пред медиите зам.-кметът на Столична община в направление „Околна среда“ Николай Неделков, предават от БТА. Договорите първоначално са подписани на цени, обявени в поръчката, като веднага след това бяха сключени анекси за извършване на дейностите на по-ниски цени, обясни той.

Представителите на фирмата-изпълнител с официални писма изявиха желание, че могат да намалят цената, на която ще работят и съответно договорите са подписани на 285 лева на тон за събиране и транспортиране на битовия отпадък и на цена от 200 лева на тон за събиране и транспортиране на едрогабаритния отпадък, посочи Неделков.

Това са цени много по-различни от спекулациите, които слушахме в последните месеци, че ще бъдат подписани договори на 325 лева, на 350 лева, коментира той. Кметът Терзиев и Столична община успяха да се преборят за намаляване на цената, добави зам.-кметът.

Това решава проблема в „Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“, „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“. В останалите зони ще се съобразим с решението на Административния съд, посочи той.

За едните зони трябва да преразгледаме поръчките, за другите - имаме възможност както да бъдат пуснати нови конкурси, така и да се разгледат други възможности, които ще обсъдим с кмета на СО, каза Неделков.

С подписването на договорите се гарантира дългосрочна стабилност на сметосъбирането и сметоизвозването до 2031 г., посочиха от пресцентъра на Столичната община по-рано днес. Уточняват, че услугата ще се изпълнява при значително по-строг контрол и при цени, които защитават обществения интерес – 145,72 евро (приблизително 285 лв.) на тон за битов отпадък и 102,26 евро (около 200 лв.) на тон за едрогабаритни отпадъци.


София / България
  • 1 ДС внучето

    1 0 Отговор
    Видяхте ли, бе! Вкарахме ви в леврозоната и вече забогатявате!

    19:10 05.03.2026

  • 2 операция

    2 0 Отговор
    позлатяване на мутри

    19:13 05.03.2026

