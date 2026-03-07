Седем големи археологически обекта получават държавно финансиране за проучвания през тази година. Сред тях са Хераклия Синтика, Рациария, солниците край Провадия и средновековната крепост Русокастро.

Отпуснатата сума надхвърля милион и 400 000 евро. В списъка на приоритетните обекти е и свещеният град на траките Перперикон. Разкопките там започват през юни и ще продължат 4 месеца.

Археолозите са категорични, че един човешки живот не стига за проучване на Перперикон. Работата там започна преди 25 години и все още повече от половината територия на комплекса е недокосната. Всяко лято учените разкриват малки фрагменти от живота в него, който се разпростира седем хиляди години назад във времето, пише БНР.

Перперикон е разделен на три части – Акропол, Южен и Северен квартал. В първата част разкопките приключиха, а от няколко години се проучва южното подградие. Северното ще остане за някога в бъдещето, разказа професор Николай Овчаров.

Той е ръководител на научната експедиция на Перперикон от самото ѝ начало – от над две десетилетия. Още тогава археологът изрази хипотезата, че градът е създаден заради светилищата си и близките до него златни рудници.

Трудно могат да се изброят туристите, посетили Перперикон през годините. Част от тях се отбиват и в историческия музей в Кърджали, където е подредена най-внушителната изложба за скалния град, каза директорът на музея Милен Камарев.

Археологическите разкопки и новите открития са в основата на туристическия бум у нас, смята професор Николай Овчаров.

Поредното археологическо лято на Перперикон ще започне през юни с 60 работници от близките села. Проучванията отново ще са в южния квартал на скалния град.

