Новини
Имоти »
Седем големи археологически обекта получават държавно финансиране за проучвания

Седем големи археологически обекта получават държавно финансиране за проучвания

7 Март, 2026 09:30 453 3

  • археология-
  • финансиране

Сред тях са Хераклия Синтика, Рациария, солниците край Провадия и средновековната крепост Русокастро

Седем големи археологически обекта получават държавно финансиране за проучвания - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Седем големи археологически обекта получават държавно финансиране за проучвания през тази година. Сред тях са Хераклия Синтика, Рациария, солниците край Провадия и средновековната крепост Русокастро.

Отпуснатата сума надхвърля милион и 400 000 евро. В списъка на приоритетните обекти е и свещеният град на траките Перперикон. Разкопките там започват през юни и ще продължат 4 месеца.

Археолозите са категорични, че един човешки живот не стига за проучване на Перперикон. Работата там започна преди 25 години и все още повече от половината територия на комплекса е недокосната. Всяко лято учените разкриват малки фрагменти от живота в него, който се разпростира седем хиляди години назад във времето, пише БНР.

Перперикон е разделен на три части – Акропол, Южен и Северен квартал. В първата част разкопките приключиха, а от няколко години се проучва южното подградие. Северното ще остане за някога в бъдещето, разказа професор Николай Овчаров.

Той е ръководител на научната експедиция на Перперикон от самото ѝ начало – от над две десетилетия. Още тогава археологът изрази хипотезата, че градът е създаден заради светилищата си и близките до него златни рудници.

Трудно могат да се изброят туристите, посетили Перперикон през годините. Част от тях се отбиват и в историческия музей в Кърджали, където е подредена най-внушителната изложба за скалния град, каза директорът на музея Милен Камарев.

Археологическите разкопки и новите открития са в основата на туристическия бум у нас, смята професор Николай Овчаров.

Поредното археологическо лято на Перперикон ще започне през юни с 60 работници от близките села. Проучванията отново ще са в южния квартал на скалния град.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Пепрерикон се преекспонира.

    09:50 07.03.2026

  • 2 Чудесно

    0 0 Отговор
    А ще бъдат ли допуснати нови млади археолози да ръководят разкопки, или иманярската мафия на старите мутри не позволява? Тези обекти ги превърнахте в частни имения в които отделни фамилии се изхранват трето поколение и друг не може да припари. Също като базата в Антарктида.

    09:54 07.03.2026

  • 3 Оги

    0 0 Отговор
    Ще има ли и за екскурзия на Пимпира с колежки?

    10:00 07.03.2026