Радостин Василев: Не съм се виждал с Пеевски в Дубай, МЕЧ със сигурност ще влезе в парламента

7 Март, 2026 11:43, обновена 7 Март, 2026 10:48 997 25

Позициите на държавния глава по международни теми са се променили, смята политикът

Радостин Василев: Не съм се виждал с Пеевски в Дубай, МЕЧ със сигурност ще влезе в парламента - 1
Снимка: bTV
Председателят на МЕЧ Радостин Василев коментира в предаването "Тази събота и неделя" пътуването си до Дубай и спекулациите в медиите.

„Бях на планирана екскурзия със съпругата ми. На 27-и тя имаше рожден ден. Трябваше на 2-ри да се прибера, пътувах на 27-и и останах до 4-ти. Не съм се виждал с Пеевски там. Нямам общност с Пеевски – да разочаровам жълтите медии“, заяви той.

По думите му ситуацията на място не е била толкова напрегната, колкото се представя.

„Нищо не видях. Нямаше да знам, че там има напрежение, ако не бяха българските телевизии.“

Василев уточни, че е подал заявление за евакуация чрез сайта на Министерството на външните работи и се е прибрал с полет заедно с други български граждани.

„Подадох заявление в сайта на Министерството на външните работи за евакуация и ме прибраха с 326 българи със самолет през нощта.“

По отношение на сигурността Василев заяви, че слабостите в отбраната са резултат от дългогодишни проблеми. „Най-лесният отговор е, че 30 и повече години в България в отбраната не се инвестираше, а се крадеше – и то с изключително големи темпове.“

Той подчерта, че защитата на страната на практика се базира на съюзническите механизми в рамките на НАТО. „Казано е, че защитата на България се осъществява на база на общи съюзнически механизми.“

Всички участници в предстоящата изборна надпревара вече са регистрирани – 14 партии и 10 коалиции ще се борят за място в 52-рото Народно събрание. До началото на предизборната кампания остават 12 дни, но политическите заявки вече са направени.

Лидерът на МЕЧ заяви, че партията му със сигурност ще влезе в следващия парламент и ще се стреми да бъде ключов фактор. „Аз нямам съмнение, че ще бъдем част от следващото Народно събрание, защото сме били неотклонни от пътя, който сме декларирали.“

Според него успехът за формацията ще бъде възможността да помогне за създаване на ново мнозинство.

„Успех ще бъде МЕЧ да бъде критичният елемент, който ще даде възможност за формиране на антикорупционно мнозинство в следващия парламент.“

Василев заяви, че партията му е готова на политически компромиси, ако целта е изолирането на определени политически фигури. „Ние сме склонни на всякакви компромиси с ПП-ДБ, „Възраждане“, Румен Радев – само и само да изолираме Пеевски и Борисов от участие във властта.“

Повод за коментар станаха и данните от социологическо изследване, което поставя МЕЧ под изборната бариера. Василев беше категоричен, че не вярва на подобни прогнози.

„В България социологии не се правят. От първо лице ви казвам – това е стъкмистика на хора, които много добре знаят електоралните нагласи.“ Той даде пример с предишни избори, когато според него прогнозите са били далеч от реалния резултат.

„Миналия път ни даваха 1,7%, а ние имахме 4,7%. Ако сега ни дават 3,5%, спокойно може да имаме 8%.“ И заключи с категорично послание: „Социологията най-ясно излиза на 20 април.“

Василев коментира и политическите процеси около президента Румен Радев, като изрази притеснения от неговите позиции.

„За мен е недопустим и разочароващ ход най-близките до него хора да говорят по този начин за политически проект.“ Той смята, че позициите на държавния глава по международни теми са се променили.

„Сега Радев казва, че Иран трябва да премахне ядрената си и балистичната програма. При положение, че води преговори за разоръжаване – това не е Радев, това е нещо ново.“

Според Василев подобна непоследователност е тревожна. „Ако така се въртиш и си толкова мек политически, това означава, че утре можеш да си с Борисов.“

Лидерът на МЕЧ беше категоричен, че партията му няма да участва в управление заедно с ГЕРБ или ДПС.

„Напълно подкрепям министъра на вътрешните работи. Трябва да започне и по всички районни управления да ги подменя", заяви Василев.

По думите му системата е силно зависима от стари политически влияния.

„Там е завладяно от хора на бивши министри на ГЕРБ. Сливането на МВР с организираната престъпност се реже точно по този начин", каза още той.


България
  • 1 Мдаааа

    16 0 Отговор
    А ,НЯКОЙ НЯМА ЛИ ДА ПИТА КЪДЕ Е ШИШЛИКА?

    Коментиран от #15

    10:50 07.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Радко

    14 1 Отговор
    истината !

    10:51 07.03.2026

  • 4 Боруна Лом

    13 1 Отговор
    ВСИЧКИ СИ ГОНИТЕ ЛИЧНИТЕ ИНТЕРЕСИ!ПУУУУ

    10:51 07.03.2026

  • 5 ккк

    10 4 Отговор
    ще влезне ама някой друг път

    10:53 07.03.2026

  • 6 Психолог

    16 3 Отговор
    На това костюмирано адвокатче на лицето му е изписано "ИЗМАМА".

    10:54 07.03.2026

  • 7 най-вероломно

    3 10 Отговор
    Що не протестираха тези същите хора кога путин нападна най-вероломно Украйна!?

    Коментиран от #10

    10:54 07.03.2026

  • 8 Няма бира

    11 4 Отговор
    Гела от 3г не е казвал истината

    10:55 07.03.2026

  • 9 Политолог

    9 2 Отговор
    Историята показва, че патерици-партии без програма и звучни лозунги и малосричкови наименования изкарват по един два парламента.

    10:56 07.03.2026

  • 10 Защото

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "най-вероломно":

    Митрофанова не ги финансира да го правят.

    10:57 07.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не бъди сигурен

    11 4 Отговор
    чеще влезеш в парламента, след каруцарските изпълнения срещу Йотова. Не съм й привърженик, но стана смешен, гласувах за твб предните избори, но си малкото итн чалагари. Воден си за носа от шиши и мутрата.

    10:59 07.03.2026

  • 13 Хорхе

    8 1 Отговор
    Руди дубайски е бил на агитация за нови симпатизанти в Емирството.

    11:05 07.03.2026

  • 14 Надежди

    5 1 Отговор
    говежди мечеви

    11:08 07.03.2026

  • 15 Тенденция

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаааа":

    Терзиев бил с децата на хижа, Сандов и той по "сенейному", Василев бил с жена си на Бали.. и т. н. Тия хора свян нямат да се оправдават с роднини и деца..

    11:11 07.03.2026

  • 16 Абе

    4 0 Отговор
    И тоа ли си е развевал меча из Дубай?

    Коментиран от #24

    11:13 07.03.2026

  • 17 С нашите пари от заплатите ви

    3 0 Отговор
    разходки по Дубай и Малдивите. Хората не могат да си платят тока и водата, те се разхождат по екзотични дестинации.
    Огромни са ви заплатите, това е проблемът, че и на всеки 3 месеца си ги увеличавате.
    Безобразие, та и срам нямате.
    Цяла София пропищя от 200 лв. сметки за ток, по половината села хората не са живели в домовете си, пак 200 лв. сметки ток.

    11:20 07.03.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Чкиджии... Райка ви го каза в прав текст.

    11:24 07.03.2026

  • 19 Дръта чанта

    1 0 Отговор
    Със сигурност ще флезеш извън парламента

    11:25 07.03.2026

  • 20 Мухахаха

    1 0 Отговор
    Професия предател продажен

    11:28 07.03.2026

  • 21 добре де

    2 0 Отговор
    Не си се срещал с Пеевски, а само с хората, които перат и управляват милиардите му на място. Между другото купи един апартамент за подарък на съпругата. Парите за апартамента са от комисионата за добре свършената работа относно бизнеса на феномена. Аз пък си мисля колко "умен" трябва да си, че точно преди избори да се изтипосаш в Дубай? Ако нямаш нищо общо с бизнеса и парите на феномена, Дубай би била последната дестинация, за която би се сетил. И дай личната карта на жена си да видим кога точно има рожден ден.

    11:28 07.03.2026

  • 22 Мечтател

    0 0 Отговор
    Аз ще гласувам за Киро Брейка

    11:30 07.03.2026

  • 23 Толбухин

    2 0 Отговор
    Не те ли е срам ? Подал си заявление за евакуация.
    Нагъл безочлив лъжлив сигани...н.

    11:30 07.03.2026

  • 24 да, бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    меч! Развявал си е джобното ножче. Като видиш агресивен тип, да знаеш, че оръжието му е микроскопично и затова го избива на лудост.

    11:31 07.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

