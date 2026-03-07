Иван Демерджиев: Големият въпрос е ще има ли пълно мнозинство коалицията на Радев

Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев не потвърди дали ще бъде кандидат-депутат от коалиция „Прогресивна България“, но заяви, че отговорът ще стане ясен, когато листите бъдат официално регистрирани.
Той подчерта, че не вижда „никаква енигма“ около формацията и напомни, че коалицията вече е регистрирана в ЦИК за изборите.
По думите му зад създаването на коалицията стои Румен Радев, а нейната регистрация чрез вече съществуващи партии е била техническо решение заради кратките срокове до вота.
„Времето не позволяваше да се мине нормалният път – да се създаде партия, да изгради структури и след това да участва в изборите“, каза той.
„Прогресивна България“ е регистрирана чрез Гълъб Донев и Димитър Стоянов, а в нея влизат три формации – „Движение нашия народ“, Социалдемократическата партия и „Социалдемократи“.
Демерджиев коментира, че именно Радев е „моторът“ и ракетата носител на проекта и човекът, който му дава политическа енергия. Според него големият въпрос преди изборите вече не е дали коалицията ще спечели, а дали може да стигне до пълно мнозинство. Тази прогноза се подкрепя и от международни публикации, според които новата коалиция на бившия президент влиза в кампанията с очаквания за силен резултат.
Демерджиев отхвърли внушенията за „затопляне“ между Румен Радев и ГЕРБ, като коментира, че не вижда подобен процес. Повод за въпроса станаха спекулации след публични появи на представители на различни политически сили около честванията на 3 март. Той заяви, че не усеща напрежение вътре в самата коалиция, а по-скоро вижда „голям страх“ у политическите ѝ опоненти.
На въпрос с кого би управлявала коалицията, Демерджиев не даде конкретни имена, но очерта принцип.
Според него естествени партньори могат да бъдат само онези политически сили, които действително припознават целите, заявени от Радев – а не търсят поредната временна конструкция за власт.
Той предупреди, че именно подобни „сглобки“ са довели до настоящата криза на доверие в политическата система.
На въпрос дали има вътрешно напрежение в „Прогресивна България“, Иван Демерджиев отговори, че лично не усеща такова. Той отказа да влиза в тълкувания на публикации и послания в социалните мрежи, включително на Десислава Радева, и подчерта, че не е човекът, който трябва да коментира чужди постове.
„Аз лично назовавам всички с имената им и фактите с истинските им имена“, каза той.
Бившият вътрешен министър коментира и темата за предстоящите избори, като защити част от действията на служебното ръководство на МВР. Според него ходовете на министър Емил Дечев са „правилни“, а реакциите срещу някои кадрови промени показват колко чувствителна е темата за честността на вота. Още в края на февруари от МВР обявиха, че ще има специален щаб и план за координация на структурите на министерството за изборите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогрес
10:55 07.03.2026
2 Пропаднали будали
10:57 07.03.2026
3 кой му дреме
10:58 07.03.2026
4 Мая
10:59 07.03.2026
5 ШЕФА
10:59 07.03.2026
6 Бях точне с кеша
11:01 07.03.2026
7 Радев
11:06 07.03.2026
8 Бих
11:10 07.03.2026
9 Аз не го избирам
11:12 07.03.2026
10 Промяна
11:13 07.03.2026
11 Промяна
11:16 07.03.2026
12 клюкарката
Коментиран от #15
11:22 07.03.2026
13 тиририрам
11:23 07.03.2026
14 Перо
11:23 07.03.2026
15 ЕГН-то не прощава
До коментар #12 от "клюкарката":Мисля, че ситуацията с пожизнения президент в онази държава показва много добре НА ВСИЧКИ, че законодателите са имали много повече МЪДРОСТ от прилагащите закона!
11:26 07.03.2026
16 Данко Харсъзина
11:27 07.03.2026
17 Българин
11:27 07.03.2026
18 Кау.нска глутница
11:28 07.03.2026
19 Скоро
11:30 07.03.2026
20 Запознат
11:31 07.03.2026