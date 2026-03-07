Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иван Демерджиев: Големият въпрос е ще има ли пълно мнозинство коалицията на Радев

7 Март, 2026 11:44, обновена 7 Март, 2026 10:52

Бившият президент е ракетата носител на „Прогресивна България“, заяви бившият вътрешен министър

Снимка: bTV
Бившият вътрешен министър Иван Демерджиев не потвърди дали ще бъде кандидат-депутат от коалиция „Прогресивна България“, но заяви, че отговорът ще стане ясен, когато листите бъдат официално регистрирани.

Той подчерта, че не вижда „никаква енигма“ около формацията и напомни, че коалицията вече е регистрирана в ЦИК за изборите.

По думите му зад създаването на коалицията стои Румен Радев, а нейната регистрация чрез вече съществуващи партии е била техническо решение заради кратките срокове до вота.

„Времето не позволяваше да се мине нормалният път – да се създаде партия, да изгради структури и след това да участва в изборите“, каза той.

„Прогресивна България“ е регистрирана чрез Гълъб Донев и Димитър Стоянов, а в нея влизат три формации – „Движение нашия народ“, Социалдемократическата партия и „Социалдемократи“.

Демерджиев коментира, че именно Радев е „моторът“ и ракетата носител на проекта и човекът, който му дава политическа енергия. Според него големият въпрос преди изборите вече не е дали коалицията ще спечели, а дали може да стигне до пълно мнозинство. Тази прогноза се подкрепя и от международни публикации, според които новата коалиция на бившия президент влиза в кампанията с очаквания за силен резултат.

Демерджиев отхвърли внушенията за „затопляне“ между Румен Радев и ГЕРБ, като коментира, че не вижда подобен процес. Повод за въпроса станаха спекулации след публични появи на представители на различни политически сили около честванията на 3 март. Той заяви, че не усеща напрежение вътре в самата коалиция, а по-скоро вижда „голям страх“ у политическите ѝ опоненти.

На въпрос с кого би управлявала коалицията, Демерджиев не даде конкретни имена, но очерта принцип.

Според него естествени партньори могат да бъдат само онези политически сили, които действително припознават целите, заявени от Радев – а не търсят поредната временна конструкция за власт.

Той предупреди, че именно подобни „сглобки“ са довели до настоящата криза на доверие в политическата система.

На въпрос дали има вътрешно напрежение в „Прогресивна България“, Иван Демерджиев отговори, че лично не усеща такова. Той отказа да влиза в тълкувания на публикации и послания в социалните мрежи, включително на Десислава Радева, и подчерта, че не е човекът, който трябва да коментира чужди постове.

„Аз лично назовавам всички с имената им и фактите с истинските им имена“, каза той.

Бившият вътрешен министър коментира и темата за предстоящите избори, като защити част от действията на служебното ръководство на МВР. Според него ходовете на министър Емил Дечев са „правилни“, а реакциите срещу някои кадрови промени показват колко чувствителна е темата за честността на вота. Още в края на февруари от МВР обявиха, че ще има специален щаб и план за координация на структурите на министерството за изборите.


Оценка 3.2 от 6 гласа.
  • 1 Прогрес

    13 1 Отговор
    с военни и червени пенсионери ? Стига щуротии и безумия !

    10:55 07.03.2026

  • 2 Пропаднали будали

    9 1 Отговор
    НЕ ! Стига вече шарлатани радево-пепейци, дебили и лицемерни сглобки с всякакви политически отпадъци, които вредят на обикновените хора !

    10:57 07.03.2026

  • 3 кой му дреме

    8 1 Отговор
    ама вие верно ли повервахте че Мунчо Ушите щял да прави партия и да спасява бг ?

    10:58 07.03.2026

  • 4 Мая

    7 3 Отговор
    Ако Демерджиев е в листв или някакъв министър при Радев ще е пълен провал. На този човек му личи, че е корумпе и отгоре на всичко е некомпетентен, но послушен.

    10:59 07.03.2026

  • 5 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Със Гълъб Донев,Копринков и подобни на тях със сигурност няма да има мнозинство.Щях да гласувам за него но с тази информация която излиза,ако е вярна няма в никакъв случай да си дам гласа за неговата партия.Това са изключително компрометирани и омазани в корупция хора които стават политици защото са некадърници и единственото което могат е да се занимават с интриги кражби и лъжи.

    10:59 07.03.2026

  • 6 Бях точне с кеша

    4 1 Отговор
    Не се надявай, търси да се похарчиш другаде.

    11:01 07.03.2026

  • 7 Радев

    7 0 Отговор
    тотално се проваля и по-добре сега, а не да губи парламентарно време с речи, които нищо смислено не казват. Пътят на копринката!

    11:06 07.03.2026

  • 8 Бих

    4 0 Отговор
    Гласувал за Радев ,но като виждам с какви се е обградил ,пак няма да гласувам

    11:10 07.03.2026

  • 9 Аз не го избирам

    3 0 Отговор
    Този бивш генерал няма силен гръбнак. По време на хремата, урсула го накара да въведе във България т.н. "цифров сертификат"! А той имаше и глупостта даже да си го признае пред медиите: "Защо го въведохте:" "От ЕС ни накараха..!" Е, хубаво, ама кой те е избрал? Урсула или ние? И утре пак, ако си "избран", кого пак ще слушаш? Не нас, нали?

    11:12 07.03.2026

  • 10 Промяна

    3 0 Отговор
    ЕДНОЛИЧНИЯТ ВЛАСТЕЛИН МЕСИЕВ СМЯТА ЧЕ С ЧЕРВЕНИТЕ КОМУНИСТИ ЩЕ СЕ НАСТАНИ В ПАРЛАМЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ АМА ДАЛИ ИМА ТОЛКОВА МАЛОУМНИЦИ ДА ВИ ПОДАРЯТ ТОПЛИ МЕСТЕНЦА В ПАРЛАМЕНТА С ОБИЛНИ ФИНАНСИ ХАХАХАХА

    11:13 07.03.2026

  • 11 Промяна

    3 0 Отговор
    НЕ СТИГА ЧЕ МЕСИЯТА НАЗНАЧИ ГЮРОВИТЕ КОИТО БЕЗ ИЗБОРИ ТЕРОРИЗИРАТ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА РУШАТ СИСТЕМИТЕ ИНСТИТУЦИИТЕ НАГЛЕЯТ ДЪРЖАТ СЕ АРОГАНТНОАМИ И ПО ВСИЧКИ МЕДИИ ИНТЕРНЕТЕ ИЗЛИЗАТЕ И ЛЪЖЕТЕ ОТВРАТИТЕЛНО ДЪРТИКОМУНИСТИ СТЕ

    11:16 07.03.2026

  • 12 клюкарката

    5 0 Отговор
    Агенцията на народа предрича пълен крах за коалицията на Радев.Народа не желае цар.А той точно за такъв се тъкми.Мечтата му е да измени конституцията и да стане пожизнен президент като Путин.Никакви борби с корупция,мафии не се очакват.Целта е кръга около Радев да заграбят абсолютната власт за по-дълъг период.Радев подкрепян от олигарсите ще царува както цар Борис не го е правил.А народа го очаква тежка мизерия и нищета.

    Коментиран от #15

    11:22 07.03.2026

  • 13 тиририрам

    2 0 Отговор
    Неоправдан оптимизъм. Можеше да се случи през 2021 г., но последваха серия саботажи, които избирателите още помнят.

    11:23 07.03.2026

  • 14 Перо

    5 0 Отговор
    Най-некадърния вътрешен министър за всички времена!

    11:23 07.03.2026

  • 15 ЕГН-то не прощава

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "клюкарката":

    Мисля, че ситуацията с пожизнения президент в онази държава показва много добре НА ВСИЧКИ, че законодателите са имали много повече МЪДРОСТ от прилагащите закона!

    11:26 07.03.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ще имате 150 ножки. Рая ви го каза в прав текст. Ч киджии.

    11:27 07.03.2026

  • 17 Българин

    2 0 Отговор
    Радев трябва открито трябва да заяви, че ще служи на ДПС и официално ще работи за Пеевски. Така хората ще му повярват и ще му осигурят, така желаната изборна победа!

    11:27 07.03.2026

  • 18 Кау.нска глутница

    3 0 Отговор
    Все отбор юнаци , намазали филийката от Боташев.

    11:28 07.03.2026

  • 19 Скоро

    2 0 Отговор
    ще разберем политическият багаж на новия месия. А до тогава бившите военни и полицай -комунисти въздишащи по-доброто старо време,ще пикират от студио в студио. Няма как хора обърнати назад към миналото да задават тона на младите .Очакват ни Годо и сие...Бог да пази изстрадала БЪЛГАРИЯ

    11:30 07.03.2026

  • 20 Запознат

    2 0 Отговор
    ......Каза господин "Бях точен с парите. "

    11:31 07.03.2026

