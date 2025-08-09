Новини
Имоти »
Край Несебър откриха нови ценни находки за древния град

Край Несебър откриха нови ценни находки за древния град

9 Август, 2025 09:43 641 6

  • несебър-
  • археология-
  • жилища

Древни каменни стени, останки от жилищни сгради и предмети от бита са част от откритите артефакти

Край Несебър откриха нови ценни находки за древния град - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Древни каменни стени, останки от жилищни сгради, предмети от бита, оцелели хилядолетия на морското дъно. Това са само част от ценните находки, открити това лято от подводните археолози край бреговете на Несебър. Изследователите от единствения по рода си у нас Център по подводна археология от над 60 години търсят артефакти в акваторията на древна Месамбрия.

Месамбрия. Така траките нарекли селището, което изградили преди 3200 години на мястото на днешния Несебър, пише Нова телевизия. Векове по-късно полуостровът станал елинска колония, а след това бил завладян от римляните. В началото на 9-ти век след обсада, водена от хан Крум, градът станал част от българската държава.

След като няколко пъти морето поглъщало територии от полуострова, днес огромна част от древния Несебър все още е под вода. Това лято обаче подводните археолози успяват да отвоюват от морското дъно нови архитектурни свидетелства за мащабите на античния град. Открити са крепостни стени и вълноломи, разказват изследователите от Центъра за подводна археология в Созопол.

„Изследваме една антична стена, направена от големи квадри. Особено интересно през този сезон е, че под нея открихме система от дървени греди, изключително големи и масивни дървени греди, много добре запазени от Античността до днес, с които е бил укрепен глинестият терен в тази част около полуострова. И освен това откриваме много забити колове в терена около крепостта, с които допълнително се е заздравявал този крайбрежен терен. Предстои да вземем проби от дървените греди и колове, за да ги изпратим за радиовъглеродно датиране и по този начин ще установим кога е била построена тази стена”, обясни д-р Найден Прахов, директор на Центъра за подводна археология в Созопол.

Подводните археологически находки и в момента са защитени от режимите за опазване на културните богатства, но вече се планира да бъдат включени и в границите на архитектурно-историческия резерват на Месамбрия. А още тази есен ще продължат по-задълбочените проучвания на потъналия град.

Заедно с българските археолози, в изследванията това лято се включиха и осем чуждестранни студенти. Те идват чак от Канада и САЩ, за да усвоят тънкостите на подводните разкопки. „Избрах тази школа в България, защото тук под водата могат да се изследват едновременно различни периоди от античната история. Да бъдем част от подобни открития – това е възможност, която се получава веднъж в живота”, казва Конър.

„Всички те подготвят отчети за своята работа в рамките на тази школа пред техните университети и институти и по този начин представят подводното културно наследство на България пред една много широка международна аудитория”, обясни д-р Прахов.

След задължителния инструктаж на сушата, на морското дъно археологическите мисии изискват отлично усвоени леководолазни умения. Обучението включва също и прецизно търсене с уреди, разпознаване и внимателно съхранение на всички артефакти, открити в процеса на обучението. От важно значение е и точният опис на находките, както и картирането на цялата акватория, така че подводните археолози да не пропуснат нито едно ценно откритие в потъналото пристанище.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Несебър / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Районът около Черно море е заселен от стотици хиляди години още от преди потопа в Черно море.

    09:49 09.08.2025

  • 2 Аз Кочо

    1 2 Отговор
    Кой го интересува тоа Несебър вее,да падът теа цени в Софиа това нормално ли е с тиа цени

    Коментиран от #3

    10:18 09.08.2025

  • 3 Амадо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз Кочо":

    Еее ако не изплачиш ниможе,връщай се на село, на столицата и трябват шерпи да движат икономиката а ти си мислиш,че като си дошъл некой ти е длъжен.

    10:38 09.08.2025

  • 4 баба Димитра

    0 0 Отговор
    Все се чудя,по социализЪма ровеха,копаха и нищо не се чуваше.Изглежда само злато ги е интересувало.А от двадесетина години археолозите откриха много нещо.Браво.Само солницата до Провадия е велико откритие.На 8хил.години.Тогава е нямало още шопи дори.

    Коментиран от #5

    10:40 09.08.2025

  • 5 Историк

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "баба Димитра":

    Защо мислиш, че е нямало шопи? Според някои наши учени, шопите са преки потомци на определени тракийски племена. Траките също са потомци на някого. Така че нищо чудно днешните шопи да са правнуци на онези, които са изгрдили древните солници.

    10:48 09.08.2025

  • 6 Да ви припомня

    0 0 Отговор
    Подводната археология е единият от аспектите, по които работи Институтът по океанология към БАН. През пролетта на 2017 г. изчезна проф. Пейчев - човек, който преди това е бил директор на този институт. След броени дни работници влезли в необитаема сграда, където държали складирани материали. Те го намериха там обесен. Никой от близките и колегите му не е забелязал каквито и да било индикации, че този човек смята да слага край на живота си. Било известно обаче, че той е разработвал метод за получаване на електричество от морска вода, а това не било изгодно за някои среди.

    10:54 09.08.2025