Кейт Мидълтън се потопи в индийската култура на „Златната миля“ в Лестър

Кейт Мидълтън впечатли с танцови умения и ентусиазъм по време на посещението си на емблематичната „Златна миля“ в Лестър, където се срещна с представители на индийската общност. Принцесата на Уелс се присъедини към боливудски изпълнители, опита традиционен чай и разгледа местни семейни бизнеси, докато хората празнуваха индуисткия фестивал Холи - символ на цветовете, любовта и пролетта.

Облечена в елегантна рокля и жакет, Кейт бе посрещната с традиционен гирлянд от червени цветя и почете традицията, като остана боса до края на събитието. Тя участва и в ритуална церемония в храма „Шриджи Дхам Хавели“, носейки цветен гирлянд и извършвайки възлияние с мляко пред божеството Бог Кришна.

След културната програма принцесата се разходи до местния магазин и посети емблематичния ресторант „Боби“, кръстен на популярен боливудски филм от 1973 г., където опита индийски чай.

Междувременно принц Уилям бе на официално посещение в Корнуол по случай Деня на Свети Пиран, националния празник на графството, и посети Западен Корнуол, за да отличи усилията на местната общност за възстановяване след бурята „Горети“.

Източник: Dir.bg.