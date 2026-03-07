Новини
Кейт Мидълтън се потопи в индийската култура на „Златната миля“ в Лестър

7 Март, 2026

Принцесата на Уелс демонстрира танцови умения, почете фестивала Холи и посети местни бизнеси

Кейт Мидълтън се потопи в индийската култура на „Златната миля“ в Лестър - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кейт Мидълтън впечатли с танцови умения и ентусиазъм по време на посещението си на емблематичната „Златна миля“ в Лестър, където се срещна с представители на индийската общност. Принцесата на Уелс се присъедини към боливудски изпълнители, опита традиционен чай и разгледа местни семейни бизнеси, докато хората празнуваха индуисткия фестивал Холи - символ на цветовете, любовта и пролетта.


Облечена в елегантна рокля и жакет, Кейт бе посрещната с традиционен гирлянд от червени цветя и почете традицията, като остана боса до края на събитието. Тя участва и в ритуална церемония в храма „Шриджи Дхам Хавели“, носейки цветен гирлянд и извършвайки възлияние с мляко пред божеството Бог Кришна.

След културната програма принцесата се разходи до местния магазин и посети емблематичния ресторант „Боби“, кръстен на популярен боливудски филм от 1973 г., където опита индийски чай.

Междувременно принц Уилям бе на официално посещение в Корнуол по случай Деня на Свети Пиран, националния празник на графството, и посети Западен Корнуол, за да отличи усилията на местната общност за възстановяване след бурята „Горети“.


Източник: Dir.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е то

    1 0 Отговор
    азиатската общност е 80% от малобритания, индийците са половината от нея.

    10:58 07.03.2026

  • 2 6135

    2 0 Отговор
    Ох мамичко, недей!
    Лестър и култура!?
    Че то там нормален човек може да мине и да оцелее само в танк и при това с въздушна поддръжка от поне три щурмувака.

    11:00 07.03.2026