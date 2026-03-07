Новини
Мебелите поскъпват с до 5%

7 Март, 2026 10:56 450 8

Бум в поръчките на мебели заради силното строителството

Мебелите поскъпват с до 5% - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Докато мебелните фирми в Европа изпитват трудности и фалит, в България секторът бележи растеж, сочат данни на Браншовата камара на мебелната промишленост. Основен фактор за това е бумът на строителството, включително нови жилища и хотели, които изискват обзавеждане.

В една от големите мебелни компании в Русе мениджърът по човешки ресурси Христо Дъров посочи, че ръстът в поръчките за 2025 г. се очаква да надхвърли 15%. „Много хора купуват имоти, които трябва да бъдат обзаведени. Това движи пазара“, обясни той, цитиран от Нова телевизия.

От компанията прогнозират скок на цените на мебелите с 3–5% заради повишените заплати, по-скъпи материали и логистични разходи, както и новите директиви на ЕС за проследимост на дървесината.

Сроковете за доставка зависят от поръчката – за серийно производство срокът е между една и две седмици, а за специализирани мебели може да се удължи до 30–40 дни.

Основен проблем в бранша е недостигът на работници. В компанията в Русе са решили този проблем чрез внос на кадри от седем държави, включително Бангладеш, Индия, Непал, Пакистан, Уганда и Нигерия. Дъров уточни, че чуждите работници се справят добре и компанията не разчита изцяло на тях, като същевременно въвежда автоматизация и нови технологии.

За тази година водещи са натуралните цветове и семплите форми. Популярни са минималистичните мебели и практичните решения, с пясъчни тонове, комбинирани с акценти в зелено или наситено синьо. В иновациите влизат и фолирани покрития на кухненски елементи, които не оставят отпечатъци след допир.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
  • 1 Аз Кочо

    4 1 Отговор
    В западна Европа мебелните производители водят класациите по фалити. В бг разбира се че мебелите ще поскъпват защото всичко живо купува имоте и после обзавежда и после се опитва да продаде. И това ще свърши.. Сделките вече намаляват по информация на брокерите

    10:59 07.03.2026

  • 2 Абе

    4 2 Отговор
    Тава заради войната в Иран ли е?

    Коментиран от #4, #5

    11:08 07.03.2026

  • 3 Сега е така

    3 1 Отговор
    Ноделаверата с имоти свърши, скоро приключват и скъпите ремонти. Лудите се наиграха

    11:09 07.03.2026

  • 4 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    със сигурност не е заради еврото!

    11:10 07.03.2026

  • 5 Цецо Асенов

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Не, заради бъ гъ вуетата дето които ги хване ги лъже както си иска и най вече продавачите, строителите и брокерите през медиите. Да живеят алъците без които няма делаверка хахах

    Коментиран от #6

    11:11 07.03.2026

  • 6 Лигльо

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Цецо Асенов":

    Не спре да ривешъъ

    11:16 07.03.2026

  • 7 Мдаа

    2 0 Отговор
    Сега поскъпват, а след година ще са без работа с тия цени, и ще искат държавата да им помага

    11:18 07.03.2026

  • 8 Българин

    0 0 Отговор
    Еми сега е много тежка криза и е нормално цените да скачат!

    11:24 07.03.2026