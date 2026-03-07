Новини
Интерес към добре обзаведени жилища
  Тема: Недвижими имоти

Интерес към добре обзаведени жилища

7 Март, 2026

Двустаен апартамент в пловдивския квартал Тракия се оферира срещу 152 900 евро

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в пловдивския квартал "Тракия". Цената му е 152 900 EUR. Имотът е с южно изложение и се намира в близост до парк "Лаута", училища и детски градини.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този

    2 0 Отговор
    Евтин диван и за секс не става, защото ще протрие коленете и на двамата!

    08:02 07.03.2026

  • 2 Коче бъъързо ставай

    0 3 Отговор
    От дивана в хола на вашите да обясниш за балонЯ! И графика за Сан Франциско със средни цени и проценти спад от СРИВЪТ!!!!3! И да не забравиш да си отговаряш сам. МолА ти са, много миййй важнУ твойтУ мнениЙ. Ако се чудиш що съм станал толкова рано- отивам да бачкам малко часпром- нямам намерение да хленча, да се оплаквам и да мрънкам колко е несправедлив животът.

    Коментиран от #3

    08:12 07.03.2026

  • 3 Май

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коче бъъързо ставай":

    Не схващаш, че не е важно кой колко иска, а кой колко ще даде.

    08:26 07.03.2026