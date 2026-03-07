Интерес към добре обзаведени жилища

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - 2-стаен апартамент в пловдивския квартал "Тракия". Цената му е 152 900 EUR. Имотът е с южно изложение и се намира в близост до парк "Лаута", училища и детски градини.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 Този
08:02 07.03.2026
2 Коче бъъързо ставай
Коментиран от #3
08:12 07.03.2026
3 Май
До коментар #2 от "Коче бъъързо ставай":Не схващаш, че не е важно кой колко иска, а кой колко ще даде.
08:26 07.03.2026