Защо средностатистическият европеец не може да си купи жилище

20 Април, 2026 15:55

Причината е острата жилищна криза в Европейския съюз

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Острата жилищна криза в ЕС пречи на европейците „с нормални работни места“, включително учители, медицински сестри и полицаи, да намерят собствен дом. Това беше признато от еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен на пресконференция в Барселона, излъчена на живо от пресслужбата на Европейската комисия.

„В продължение на много години наблюдаваме как жилищната криза в Европа ескалира и не сме в състояние да се справим с нея на европейско ниво“, подчерта той. „Днес се намираме в разгара на тази криза, в която нормални хора с нормални работни места – медицински сестри, учители и полицаи – не могат да живеят сред хората, на които служат, защото не могат да си позволят жилище със средната си заплата. Виждаме млади хора, които не могат да започнат своя възрастен живот, защото често живеят с родителите си 10 години по-дълго, отколкото биха искали.“

Европейският комисар нарече ситуацията „нетърпима“ и подчерта, че това е огромен проблем, но не предложи никакви конкретни мерки за справяне с жилищната криза.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми питайте

    41 4 Отговор
    Мърсулина нали всички са богати уж

    15:57 20.04.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    21 6 Отговор
    щото горивата и храните му не са най евтините в ес като в бг

    15:57 20.04.2026

  • 3 1488

    36 7 Отговор
    щото и украинците трябва да имат де да спят

    15:58 20.04.2026

  • 4 Чакайте скоро

    19 4 Отговор
    И на нас да ни забранят, а на тия дето имат- да им се отнемат.

    16:01 20.04.2026

  • 5 провинциалист

    28 5 Отговор
    Е как защо? Защото е в клуба на богатите, затова.

    16:03 20.04.2026

  • 6 Хм Хм

    45 4 Отговор
    Ми много ясно - не могат да крадат. Защо някои хора имат по 6-7 апартамента в София, купуват си ваканционни жилища по морето и Банско. За капак купуват в Гърция за ужас на самите гърци.
    Като няма кой да им провери парите и дали са платени данъци върху тях...
    Но кой ще им проверява далаверите, като самите прокурори са първи по сделки с недвижими имоти.

    Коментиран от #27

    16:04 20.04.2026

  • 7 И Киев е Руски

    13 9 Отговор
    ОБЕСЕТЕ СЕ неГод.ици и кризата ще свърши

  • 8 Механик

    40 12 Отговор
    Защо задавате такива въпроси? Какво стана с прехваления запад, дето там било цветя и рози? Нали уж те ни сочеха с пръст, че сме бедни, щото не сме демокрация, па се оказа, че ние бедните имаме жилища, те, богатите нямат?
    Как става тая работа? Ще продължаваме ли да се равняваме по тях или ... ?

    16:04 20.04.2026

  • 9 хех

    17 12 Отговор
    Защо прикривате лъжа с въпрос още от заглавието? Кой среден европеец не може да си позволи жилище, като в целия ЕС има жилища за по 2-3 заплати, а в България е пълно с такива. Отворете партньорски си сайт имот.бг и пребройте колко къщи се продават в България до 5000 евро.

    Коментиран от #13

    16:05 20.04.2026

  • 10 провинциалист

    9 7 Отговор
    Е как защо? Защото е в клуба на богатите, затова.

    16:05 20.04.2026

  • 11 123

    19 8 Отговор
    Спокойно , в Клуба на богатите е така.България следва същия път за съжаление.Докато беше в клуба на бедните, същите можеха да си позволят жилище, макар и панелно.

    16:07 20.04.2026

  • 12 Аз Кочо

    25 5 Отговор
    Глупости, жилища има колкото искаш но на смешно високи цени. Лихвите по кредитите все още са ниски и в западна Европа но те ще се увеличат заради растящата инфлация. Освен това цените са скъпи в големите градове на западна Европа защото има имиграция на богати хора от сащ, Азия и цял свят които да готови да плащат тези цени. В периферията на тези градове както и извън тях цените са като тези в бедна България дори и по ниски на места.

    16:08 20.04.2026

  • 13 Тошо

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "хех":

    Вярваш ли си ?Ако отговорът е да, значи си много заблуден.

    Коментиран от #15

    16:09 20.04.2026

  • 14 не съм

    13 24 Отговор
    Не съм видял бездомен западноевропеец. Всички си имат къщи за които, можем само да завиждаме. Това , че нашите комундели ни грабят и са ни докарали до просешка тояга е друг въпрос. Не се притеснявайте, още по-лошо ще стане. Обработиха ви и продължават да ви обработват. Ще се усетите когато няма накъде.

    16:10 20.04.2026

  • 15 хех

    8 6 Отговор

    До коментар #13 от "Тошо":

    Над 30 обяви за къщи има до 5000 евро и над 400 обяви за къщи до 10 000 евро.

    Коментиран от #24

    16:14 20.04.2026

  • 16 Цецо Асенов

    15 4 Отговор
    Това с цените го направих централните банки които печатиха пари в продължение на десетилетие а през 2020 напечатиха толкова колкото за цялото десетилетие . Въпреки всичко сега сделките в много западноевропейски държави се сринаха и цените в повечето от тях паднаха. Безумиетме в ЦЕИ където хората се взеха много на сериозно. Този балон рано или късно ще изгърми. Вече се наблюдава срив на сделките и в ЦЕИ следват цемите

    16:15 20.04.2026

  • 17 Сатана Z

    14 6 Отговор
    Европейците Ще трябва живеят като американският данъкоплатец- на улицата в кашон или в колиба от шперплат.

    16:18 20.04.2026

  • 18 Аз Кочо

    12 4 Отговор
    И понеже знам че наш вуи вече пише пост в който ще каже че лъжа за цените в западна Европа прилагам справка от Евростат
    Държави, където цените са под пика от предходни години (година на пика):

    Финландия: -16,6% (второ тримесечие на 2022 г.), обратно към нивата от 2010 г.
    Италия: -11,3% (второ тримесечие на 2011 г.)
    Германия: -9,8% (второ тримесечие на 2022 г.)
    Швеция: -7,1% (второ тримесечие на 2022 г.)
    Франция: -5,7% (трето тримесечие на 2022 г.)
    Австрия: -4,8% (трето тримесечие на 2022 г.)
    В Италия цените на съществуващите жилища все още са под нивата си от 2011

    В Испания цените минаха върховете от 2008 едва миналата година до тогава бяха под върховете им от 2008 г тоест 17 г цените не можеха да наваксат след предишния гръм на имотния ябалон

    16:24 20.04.2026

  • 19 Амадо

    8 4 Отговор
    Ох няма да падат цинити в бъ гъ, тук никога няма опасност от нищо, от война, земетресение, наводнение, и т.н но пак миии лошу,....

    16:27 20.04.2026

  • 20 Дзак

    3 3 Отговор
    Никой ли не забелязва, че новото строителство не е предназначено за местни. В цяла Европа масовото строителството било 50-те, 60-те и 70-те години, през индустриалния бум след войната.

    Коментиран от #23

    16:35 20.04.2026

  • 21 Важно е

    5 3 Отговор
    че засега може да си позволи да яде три пъти на ден. Стига негативни новини! Домашните любимци например се хранят по два пъти на ден.

    16:40 20.04.2026

  • 22 наплива на талази хлебарки с родата им е

    9 4 Отговор
    Причината за острата жилищна криза в Европейския съюз

    Коментиран от #50

    16:40 20.04.2026

  • 23 Цецо Асенов

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Дзак":

    Новото строителство почти навсякъде по света е в колапс защото не е купувано. И затова почти всяко правителство измисля какви ли не програми УЖ за подкрепа на младите семейства което в същност не е в тяхна подкрепа а в подкрепа на строителите - инвеститори на тези жилища.

    Сделките с ново строителство на запад почти навсякъде са сринати както в Европа така и в сащ и канада

    16:41 20.04.2026

  • 24 бабабооо

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "хех":

    Да де, ама 100-200 километра минимум от мястото, където работиш и ти е семейството. В Сицилия е пълно с къщи за 1000 евро, ама ходи ти живей на фичковци.

    Коментиран от #25

    16:42 20.04.2026

  • 25 Вуееее

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "бабабооо":

    Глупости. Но си прав че в България това няма как да стане защото имаме само една счупена магистрала и няма как да да пътуваш всеки ден на 100.км от София. Това обаче е масово на запад и милиони хора пътуват по хубаво магистрали за да отидат на работа в лудницата на града и да с приберат на спокойствие вечерта далеч от гетото.

    16:47 20.04.2026

  • 26 Хи хи

    10 4 Отговор
    При капитализма работника не трябва да има собствено жилище, щото ще е много задоволен и няма да му се работи ! Само при комунизма всички могат да имат собствени жилища !! Затова цените сега хвърчат, за да може само някои да си купят, а другите трябва да са под наем !!

    Коментиран от #28

    16:48 20.04.2026

  • 27 ум царува, ум робува, ум патки пасе

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хм Хм":

    "Ми много ясно - не могат да крадат."

    По точно народа им за разлика от нас е сполтен и защитава общите си интереси, а не на тази или онази партия, реагира още веднага и не им позволява като нас да си изкарват мандатите до края за да продължават да крадат, за да ги "накаже" чак на изборите, където ако както у нас отидат да гласуват само техни протежета ще ги избират всеки път отново и отново.

    16:49 20.04.2026

  • 28 Гост

    7 5 Отговор

    До коментар #26 от "Хи хи":

    Отново глупости. Когато хората най вече младите не могат да си купят жилища те напускат града и се местят там където могат да си позволят.
    Прочети за Торонто и за Сан Франциско както и за силициевата долина.. Младите хора масово се изнасят а градовете остават без обслужващ персонал и специалисти. Всичко там замира

    Коментиран от #33, #35

    16:52 20.04.2026

  • 29 хаха

    3 4 Отговор
    Младите не могат да купят жилище, защото високите данъци им изяждат парите и вдигат цените, а регулациите пречат да се строи и също вдигат цените. Ако млад човек работи добра работа за примерно 5000 евро на месец, държавата с прогресивен данък ще го остави на 3 и за всичко ще му иска и ДДС. Така как да събере примерно 100000 за самоучастие и после да внася вноски по 2-3000 месечно по ипотека? В същото време за нов строеж регулациите искат все по-високи разходи, ДДС и т.н. и вместо по 100000 и по 10000 жилища на година се строи за 1000000 по 500-1000 на година. С по-ниски данъци младежът щеше да спестява 4-5г по 1500-2000 и да има за самоучастието, после тия пари да са му вноската. Ама пък как ще има "социална справедливост" безработните да взимат колкото работещите?
    Другото- наемите и те са убийствени заради данъците. Който иска чисто 1000, трябва да отдаде на 2000, за да плати данъците. Още един проблем- защитата на наемателите. Заради нея собствениците почти не искат да отдават или искат огромна цена с огромен депозит и гаранции, че имаш стабилна работа. Защото, ако наемател спре да плаща, че няма пари, не просто няма пипане да се гони, а хазяинът е длъжен да му плаща сметките.
    Кога ли социализъм е водил до нещо друго освен мизерия?

    Коментиран от #34

    16:55 20.04.2026

  • 30 Аз кочо

    1 2 Отговор
    Ннееееееее, стигаааа

    17:00 20.04.2026

  • 31 Меркелица

    6 1 Отговор
    А мигрантите къде ще спят?

    17:03 20.04.2026

  • 32 Защото е

    3 3 Отговор
    в клуба на богатите

    17:07 20.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    Каомдържиш празно жилище на запад данъците са още по високи. И тук вече става така. За сега всички ер БНБ в бъ гънтрябва да се декларират в общината и шест е облагат с данъци. А после ще се въведе данък за празен имот и в България както е в Ез. Данъците в България тепърва ше растат.

    Коментиран от #36, #43

    17:12 20.04.2026

  • 35 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    И като се преместят ще идат при снежинките, там имотите са по евтини !!

    Коментиран от #37

    17:12 20.04.2026

  • 36 Хи хи

    1 4 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Няма да стане. Ако някой се опита да го направи, излизаме от ЕС за нула време, а този който ще ни изкара ще спечели изборите с 99% !

    Коментиран от #38

    17:15 20.04.2026

  • 37 Гост

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Хи хи":

    От Торонто отидоха във Халифакс и Албърта.
    Сега Онтарио запада а Албърта и атлантическитенпровинции просперират. От Сан Франциско и силициевата долина се местят в централните и западните части на сащ. Цените на имотите падат и има масово фалити.

    От София ще има масово изнасяне към Пловдив или към секат язамтези които са голям офис или в чужбина.

    Коментиран от #40

    17:16 20.04.2026

  • 38 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хи хи":

    Ням някой, в Ез има правила. И ако някой реши да изкарва бъ гъ от Ез ще видиш не 150.к на жълтите павета а 1 млн и 500.к хахахах

    Коментиран от #39

    17:17 20.04.2026

  • 39 Хи хи

    1 7 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    Радев печели, а той е ПРО Путин. ще има да чакаш на жълтите павета някой да плаче за ЕС, особено пък ако вдигнат данъците на имотите !!

    Коментиран от #41

    17:22 20.04.2026

  • 40 Хи хи

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Гост":

    Изобщо, ама ИЗОБЩО не ми пука къде ходят, ко щат и на Марс да вървят !

    Коментиран от #42

    17:23 20.04.2026

  • 41 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Хи хи":

    Ще видим,.но си помни думите защото винаги след като си на а к Ун ги забравяш хахаха

    17:28 20.04.2026

  • 42 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хи хи":

    И на мен, просто ти казвам че както сега София намалява по население ако тая простотия с цените продължи ще останете още по малко софЕнци хахах

    Коментиран от #46

    17:29 20.04.2026

  • 43 хаха

    3 5 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Аз не говоря за България, а за цял ЕС. В България не сме толкова зле като Германия, УК, Франция, Италия, Испания, Холандия и т.н. В България младите с 10% плосък данък като цяло един се оправят(тия с поне 3-4000лв/1500-2000 евро нетни заплати), други заради ниските заплати за начална работа нямат грам шанс. Но още не сме видели германски наеми по 1500-2000 за едностаен, ДОД до 50%, депозити за влизане под наем на жилище хиляди евра и подобни. Статията е все пак за ЕС, а не за България само.

    Коментиран от #44, #45

    17:31 20.04.2026

  • 44 Гост

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "хаха":

    А аз ти говоря точно за България..и това обяснявам но никой не чете. Пътя на данъците в България е нагоре. Пари няма а кредитите който държавата тегли вече послъпват.

    Коментиран от #47

    17:34 20.04.2026

  • 45 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "хаха":

    И не срванявай само данъците в България с тези на запад а сравни и заплатите. Защото в Германия те са по 5; на българските а цените в магазина там и тук са съшите

    Коментиран от #48

    17:36 20.04.2026

  • 46 Хи хи

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "Гост":

    Плюс това не забравяй, че там така ги таковат, но не могат да мърдат щото са ги хванали за топките, а у нас хората скачат и протестират, ако трябва и свалят правителства.

    17:38 20.04.2026

  • 47 хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "Гост":

    Да. Явно е неразбиране. В моя коментар за данъците говоря за ЦЕЛИЯ ЕС. У нас сме изключение и не го и споменавам нашето. Затова и давам удръжки 40-50% от заплатата, данък на дохода от наем пак 40-50% да го прави двоен, наем 2000 евро(в Холандия, Германия, Франция, Испания е масов в големите градове). Затова и давам цена на апартамент до 1000000, защото там стигат толкова нормалните по 50-60кв.м.
    Отговорът ти беше за България на нещо писано за Западна Европа. Затова и писах, че коментирам цялостно заради това, че статията е "Средният европеец не може да си позволи жилище", а не "българинът не може да си позволи жилище". И дано не дойде западната разсипия с данъците и регулациите и у нас.

    Коментиран от #49, #54

    17:38 20.04.2026

  • 48 хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #45 от "Гост":

    В Германия наем в Берлин е над 1500 евро. Нетната СРЕДНА заплата е към 2000-2200 евро. Води се бруто 3000. МРЗ е към 1500 нето, а високите са така облагани прогресивно, че 5 пъти средната дава 3 пъти средната НЕТО- 18500 бруто=7500 нето след 11000 удръжки. И тия 18500 са 1% от населението, а не е масово.
    Българин с 1000 евро чисто под наем в София има в себе си след наема 500 евро свободни при идея по-ниски цени на услуги. Немец на 2000 евро пак остава при късмет да е с нисък наем с 500 евро за ток, вода, храна, телефон, транспорт и т.н. Не си мисли, че немците са богати. Одраха им кожите с данъци и цените на енергията. Германия губи годишно хиляди инженери и лекари, почти всеки завършил университет бяга. Защо ли? Защото отиват в Швейцария, Люксембург, САЩ, Кипър на по-ниски данъци и по-високи заплати. Вече даже обмислят данък за емиграция- 20-25% от оценката на цялото ти имущество еднократно, белким те спре да избягаш. Англия и Франция вече имат този данък.

    Коментиран от #51, #53

    17:44 20.04.2026

  • 49 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "хаха":

    Отново обяснявам, защото явно не си в час. НА ЗАПАД ИМА ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ КОЕТО СКОРО ШЕ СЕ ВЪРНЕ ТУК ЗАШОТО ПРЕДИ 15 ГОДИНИ И В БЪЛГАРИЯ БЕШЕ СЪШОТО. Та тези 50. пр облагане са за хора които печелят над 100 к годишно а тези на минимална заплата не плащат данък за разлика от бг където 80.пр са на минимална и плащат данък. Това с 1 млн евро за апартамент отново е партенка защото и в София вече искат милиони за апартамент от 100 м2

    В Париж и в Лондон може да се купи апартамент от 50 м2 за около 300-350 к евро толкова колкото се иска за панелка във Варна а за София вече няма под 300 к . Говоря за България защото тук също вече не може да се купи нищо от средният работещ. Цените са смешни вече са по високи от тези в западна Европа сащ и канада

    Коментиран от #52

    17:45 20.04.2026

  • 50 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "наплива на талази хлебарки с родата им е":

    Ето до какво води неконтролираната имиграция – стагнация на заплатите и имотна криза!
    Ето защо, освен че трябва да се борим с нелегалната имиграция, трябва да бъдем много строги и към легалната!
    От имигрантите печелят само чорбаджиите, обикновените хора духат супата!

    17:46 20.04.2026

  • 51 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "хаха":

    "Германия наем в Берлин е над 1500 евро. Нетната СРЕДНА заплата е към 2000-2200"

    В София наем = 700 евро.
    Средна заплата 1600 евро бруто

    Средна брутна месечна заплата: Около 4 000 евро (48 000 евро / 12 месеца).
    Средна нетна заплата (чисто): Нетната заплата силно зависи от данъчния клас (семейно положение, деца, църква). Средно в Германия остават около 65% от брутната сума. При 4000 евро бруто, нетната заплата може да варира между 2 300 и 2 700 евро в зависимост от данъчния клас.


    Средна цена на кв. метър (студен наем): Между 13,11 € и 16,20 €. За ново строителство цените често надвишават 20 € – 27 € на кв. м.
    Едностаен апартамент (50 кв. м):
    Студен наем: Около 800 € – 1 050 €.
    Топъл наем: Приблизително 1 000 € – 1 230 €.
    Двустаен апартамент (75 кв. м):
    Средният топъл наем е около 1 650 €. В централни райони като Мите (Mitte) цените достигат 1 750 €

    Както казах в България 80 процента да на минимална заплата И ПЛАШАТ ДАНЪК ВЪРХУ НЕЯ в Германия минималната не се облага

    Коментиран от #59

    17:51 20.04.2026

  • 52 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "Гост":

    Явно не си много запознат с Германия. до 12348 евро- 0 данък, до 69879 14-42% прогресивно, до 277826 42%, над 277826 45%. МРЗ им е около 2000 евро на месец, необлагаемият доход е към 1000 евро. Т.е. тези на МРЗ плащат на половината си заплата 14% ДОД.
    И много ме интересува данъкът на високо платените, защото общак на МРЗ не те лекува в болница, не ти прави операция на сърцето, не проектира нов автомобил или компютър, не оправя електрическата мрежа и т.н. А и, когато тези хора се изнесат, бюджетът си търси досегашния приход от по-ниско платените и вдига и техния данък да изравни.
    В целия Запад топ 10% плащат над 50% от данъците и пак се реве да се дерат повече. После защо държавите затъвали....

    Коментиран от #55, #58

    17:56 20.04.2026

  • 53 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "хаха":

    Отново лъжеш и надценяваш както те устройва

    стандартен апартамент от около 85 кв. м, общите разходи за режийни обикновено са между 280 € и 400 €.
    Ето разбивка на основните пера:
    Отопление и топла вода: Това е най-голямото перо. За среден апартамент сумата е около 120 € – 180 €.
    Електричество: В Германия токът е сравнително скъп. За домакинство от двама души средната сметка е около 80 € – 110 € (в зависимост от това дали използвате енергоспестяващи уреди).
    Вода, боклук и поддръжка: Обикновено са включени в „топлия наем“ (Warmmiete) и възлизат на около 60 € – 90 €.
    Интернет и телевизия: Стандартен пакет със скорост 100 Mbps струва около 35 € – 50 €. Задължителната такса за радио и телевизия (Rundfunkbeitrag) е 18,36 € на домакинство.
    Сравнение с доходите

    В София ако имаш три радиатора плащаш повече отколкото в берлин

    17:57 20.04.2026

  • 54 Прогресивен данък

    5 1 Отговор

    До коментар #47 от "хаха":

    Вече е договорено, че ще бъде въведен, иначе - Фалит на държавата. Другите данъци също ♂️, евтините пари свършиха, идва кръчмаря със сметката. Данък имот е най лесен за вдигане, също пропорционално и според пазарни цени

    17:57 20.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Гост

    5 1 Отговор
    12348 евро- 0

    ДА,.ТОВА КАЗВАМ НО нЕ ЧЕТЕШ, ЧЕТИ БЕ ВУи.ЧЕТИ

    НУЛА ДАНЪК ВЪРХУ МИНИМАЛНАТА В ГЕРМАНИЯ

    В БЪЛГАРИЯ ДОПЛАЩАШ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ЛЕКАР ИЛИ ПОСЕЩЕНИЕ В БОЛНИЦА
    НА ПЪРВО МЯСТО Е ЕВРОПА СМЕ ПО ДОЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СЛЕД КАТО ВЕЧЕ СМЕ ПЛАТИЛИ ОСИГУРОВКИ ЗА ТЯХ

    плашаюр за частни уроци след като в училище децата би трябвало да са добре подготвени.
    Това са скрити данъци е България има и много други тях защо ме го смяташ?

    18:01 20.04.2026

  • 58 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "хаха":

    Отново, не повтаряй това което съм написал аз за да те опровергая а прочети ти какво пишеш защото сега излиза че не си писал лупостите които си написал

    18:04 20.04.2026

  • 59 хаха

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "Гост":

    Първа лъжа:
    "80% от хората в България са на минимална заплата". Не са. Според НСИ средната заплата е 1600 евро, а някак си тези с над 3500-4000 евро са около 10000 човека. Как така милиони на 600 евро срещу 10000 топ платени дават 1600 средно?
    "Към началото на 2026 г. броят на осигурените лица на минимална работна заплата (МРЗ) в България е приблизително 400 000 – 440 000 души. Точният брой варира спрямо промените в минималния осигурителен доход (МОД) и новите нива на заплащане." източник- НАП
    "Към края на декември 2025 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България възлиза на 2,34 милиона души по предварителни данни на НСИ"
    как изкара, че 440000 са 80% от 2340000?
    Втора лъжа:
    "В Германия МРЗ не се облага". Необлагаемият доход е до около 1000 евро на месец. МРЗ e бруто 2409 евро. Т.е. плащат ДОД на ставка 14% на около 1409 евро.
    Аз ти говорех за наеми в Берлин, Мюнхен и другите големи градове. Ти даваш наеми в по-малките. И тук в Пловдив наем е наполовина на софийския, а в Пещера и 1/4.

    18:05 20.04.2026

  • 60 хаха

    1 3 Отговор
    Първа лъжа:
    "80% от хората в България са на минимална заплата". Не са. Според НСИ средната заплата е 1600 евро, а някак си тези с над 3500-4000 евро са около 10000 човека. Как така милиони на 600 евро срещу 10000 топ платени дават 1600 средно?
    "Към началото на 2026 г. броят на осигурените лица на минимална работна заплата (МРЗ) в България е приблизително 400 000 – 440 000 души. Точният брой варира спрямо промените в минималния осигурителен доход (МОД) и новите нива на заплащане." източник- НАП
    "Към края на декември 2025 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България възлиза на 2,34 милиона души по предварителни данни на НСИ"
    как изкара, че 440000 са 80% от 2340000?
    Втора лъжа:
    "В Германия МРЗ не се облага". Необлагаемият доход е до около 1000 евро на месец. МРЗ e бруто 2409 евро. Т.е. плащат ДОД на ставка 14% на около 1409 евро.
    Аз ти говорех за наеми в Берлин, Мюнхен и другите големи градове. Ти даваш наеми в по-малките. И тук в Пловдив наем е наполовина на софийския, а в Пещера и 1/4.

    Коментиран от #61, #62, #63, #64, #66

    18:05 20.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 БЕРЛИН

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "хаха":

    Средна брутна месечна заплата: Около 4 000 евро (48 000 евро / 12 месеца).
    Средна нетна заплата (чисто): Нетната заплата силно зависи от данъчния клас (семейно положение, деца, църква). Средно в Германия остават около 65% от брутната сума. При 4000 евро бруто, нетната заплата може да варира между 2 300 и 2 700 евро в зависимост от данъчния клас.


    Средна цена на кв. метър (студен наем): Между 13,11 € и 16,20 €. За ново строителство цените често надвишават 20 € – 27 € на кв. м.
    Едностаен апартамент (50 кв. м):
    Студен наем: Около 800 € – 1 050 €.
    Топъл наем: Приблизително 1 000 € – 1 230 €.
    Двустаен апартамент (75 кв. м):
    Средният топъл наем е около 1 650 €. В централни райони като Мите (Mitte) цените достигат 1 750 €

    18:15 20.04.2026

  • 63 скала на облагане в германия

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "хаха":

    Необлагаем минимум (Grundfreibetrag): Доходите до определен праг (около 12 000 – 12 500 евро годишно в зависимост от финалните законодателни промени за 2026 г.) са напълно освободени от данък.
    Начална данъчна ставка: Веднага след необлагаемия минимум данъкът започва от 14%.
    Прогресивно нарастване: Процентът плавно се покачва с увеличението на доходите до достигане на 42% (обикновено за доходи над 66 000 – 67 000 евро годишно).
    Данък „Богати“ (Reichensteuer): За много високи доходи (над 277 000 евро) ставката достига 45%

    18:18 20.04.2026

  • 64 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "хаха":

    Къде са тези 50 процента данъци?

    18:19 20.04.2026

  • 65 Балъчета

    1 3 Отговор
    Ши пукате ли балоня вее

    Коментиран от #67, #68

    18:21 20.04.2026

  • 66 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "хаха":

    "Според НСИ средната заплата е 1600 евро"

    За кое говориш за България или за София?
    "Средната брутна месечна заплата в България за началото на 2026 г. се очаква да достигне около 1370 евро"

    София

    Към началото на 2026 г. средната брутна месечна заплата в София (град) е между 1859 и 1914 евро

    Като изкривяването е огромно защото в България има МАЛКО хора с огромни заплати които изкривяват средната стойност а в Германия не е така.

    "лица на минимална работна заплата (МРЗ) в България е приблизително 400 000 – 440 000"

    Да, виждаш ли колко е некоректно да пиша така както пишеш.ти сиреч да преувеличавам

    Или това са 20 пр на минимална заплата в България

    Германия

    Според някои по-широки оценки, заедно с работещите на ниски заплати (low-wage sector), процентът на хората с доходи близо до минималните може да достигне около 16-17% от всички заети

    И тук вземи под внимание населението в трудоспособна възраст в двете държави и съпостави процентно хората на минимална заплата.

    И точно това пиша вече за десети път

    Че в България минималната заплата се облага което прави доходите още по ниски а в Германия не се облага което дава повече доходи на най бедните.

    18:36 20.04.2026

  • 67 Балонът издиша вече балък

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Балъчета":

    Сделките се сринаха така се започва хайай

    Коментиран от #69

    18:39 20.04.2026

  • 68 Ми не

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Балъчета":

    Той сам се спука, ай със здраве

    18:49 20.04.2026

  • 69 Гост

    2 4 Отговор

    До коментар #67 от "Балонът издиша вече балък":

    Така се е спукал щото цените са само нагоре

    Коментиран от #70

    19:37 20.04.2026

  • 70 Друг Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #69 от "Гост":

    Сделките са надолу, в такъв случай цените са без значение

    Коментиран от #71

    19:49 20.04.2026

  • 71 Ха ха ха

    1 5 Отговор

    До коментар #70 от "Друг Гост":

    Къде ги бе виде , че са надоле а смехх

    Коментиран от #72, #73

    20:44 20.04.2026

  • 72 Друг гост

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ха ха":

    София. -38,1%тримесечие спрямо тримесечие
    -12,3% годишн база
    Пловдив. -43,5%. -2,1%
    Варна -43,3%. -21,5%
    Бургас. -39,7% -18,0%
    Ключови изводи
    Рязък

    Коментиран от #75

    20:56 20.04.2026

  • 73 Ххаахах

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ха ха":

    Май не живееш у бъ гъ а у Пакистан ххаха

    20:58 20.04.2026

  • 74 Факт

    1 3 Отговор
    Защото е в клуба на богатите.

    21:39 20.04.2026

  • 75 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #72 от "Друг гост":

    И на -70% да станат, изтърваха времето за продаване. Вече никой не търси.

    Коментиран от #76

    21:59 20.04.2026

  • 76 Ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "Факт":

    То никой нормален не продава качествен имот - а ти легай леги леги , че ютри ногУ бач и си на тръстиката

    23:03 20.04.2026

  • 77 смях

    2 0 Отговор
    Какъв недостиг като в София над 30% от жилищата са празни. След 5-6 години ще са над 40%. Тоест жилища има, но не се използват за живеене. Има държави в които това успешно се регулира като много по-високи данъци за празни жилища например. Но тук властта също пере пари в жилища, за това и не само ще стоят празни, ами и ще плащат смешни данъци.

    23:40 20.04.2026

  • 78 хихи

    0 0 Отговор
    Мярката е една и се казва държавна жилищна политика.......

    04:37 21.04.2026