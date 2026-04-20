Защо средностатистическият европеец не може да си купи жилище

Острата жилищна криза в ЕС пречи на европейците „с нормални работни места“, включително учители, медицински сестри и полицаи, да намерят собствен дом. Това беше признато от еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен на пресконференция в Барселона, излъчена на живо от пресслужбата на Европейската комисия.

„В продължение на много години наблюдаваме как жилищната криза в Европа ескалира и не сме в състояние да се справим с нея на европейско ниво“, подчерта той. „Днес се намираме в разгара на тази криза, в която нормални хора с нормални работни места – медицински сестри, учители и полицаи – не могат да живеят сред хората, на които служат, защото не могат да си позволят жилище със средната си заплата. Виждаме млади хора, които не могат да започнат своя възрастен живот, защото често живеят с родителите си 10 години по-дълго, отколкото биха искали.“

Европейският комисар нарече ситуацията „нетърпима“ и подчерта, че това е огромен проблем, но не предложи никакви конкретни мерки за справяне с жилищната криза.

