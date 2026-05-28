Построиха първия стадион от евкалиптови стълбове (СНИМКИ)

Африка вече има своя първи стадион, изграден почти изцяло от устойчив дървен материал. Проектът „Stadium of Life“ в столицата на Лесото – Масеру – не просто впечатлява с архитектура, а показва накъде може да се развива строителството на спортни и обществени сгради през следващите години.

Съоръжението е дело на организацията Rise International и местния футболен клуб Kick4Life, а конструкцията му е изградена от над 8500 евкалиптови кола, сертифицирани по стандартите на FSC за устойчиво горско стопанство. Вместо традиционните бетон и стомана, архитектите залагат на дърво като основен конструктивен материал – решение, което значително намалява въглеродния отпечатък на сградата.

Стадионът е с капацитет около 1300 места и е замислен не само като спортно съоръжение, а като социален и образователен център. Освен футболни терени, комплексът включва пространства за обучение, културни събития и обществени инициативи.

Проектът привлича вниманието на архитектурните среди, защото показва нов модел на строителство в държави с ограничени ресурси. Вместо скъпи и тежки конструкции, използването на местни и възобновяеми материали позволява по-ниски разходи и по-малко въздействие върху околната среда.

Според архитектите от Rise International идеята е била стадионът да се превърне в „жива инфраструктура“ – пространство, което комбинира спорт, образование и устойчиво развитие. Част от комплекса дори включва специална „биоразнообразна трибуна“ с растителни видове от различни райони на Лесото.

Конструкцията вече е определяна като едно от най-интересните спортни съоръжения в Африка. Причината не е само нестандартният материал, а фактът, че проектът демонстрира как устойчивата архитектура може да бъде приложена и в мащабни обществени сгради.

В последните години дървото все по-често се използва в големи архитектурни проекти по света – от жилищни кули в Скандинавия до обществени сгради в Канада и Япония. Причината е, че съвременните технологии позволяват дървените конструкции да бъдат изключително здрави, енергийно ефективни и с много по-ниски въглеродни емисии в сравнение с бетона.

„Stadium of Life“ обаче има и друго значение – той показва, че устойчивата архитектура вече не е запазена територия само за богатите държави. Напротив – именно в развиващите се региони подобни решения могат да се окажат по-евтини, по-гъвкави и по-подходящи за местната среда.

Проектът беше официално открит през май и вече е определян като нов ориентир за бъдещето на спортната инфраструктура на континента.

