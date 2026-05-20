Пазарът на жилища се успокои

След 2 години на изключително силен ръст на цените, ограничено предлагане и еуфория, подклаждана от очакваното въвеждане на еврото, жилищният пазар в София навлезе в нов цикъл през първото тримесечие на 2026 г.
Периодът се характеризира с налично търсене, но и с по-умерена активност, тъй като купувачите и продавачите преразглеждат поведението си.
"Пазарът се промени още в края на 2025 г., когато се усетиха първите признаци на спадащ обем от сделки, но тогава той беше в комбинация с ускорен растеж на цените преди влизане в еврозоната. През първите месеци на 2026 г. освен спад в броя на сделките, ставаме свидетели на забавяне на темпа на нарастване на цените и увеличение на предлагането", коментира Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.
Цени на имотите: Забавяне на растежа
През първото тримесечие средната цена на реално сключените сделки в София е 2680 EUR/кв.м., сочат данните на компанията. Това е лек спад спрямо 2790 EUR/кв.м. в края на 2025 г., но все още представлява годишен ръст от около 29% спрямо средната цена от 2080 EUR/кв.м. в началото на 2025 г.
Средната крайна цена на закупените апартаменти достига 217 500 EUR при 150 000 EUR в началото на 2025 г.
Обеми продажби: Спад спрямо пиковата 2025 г.
По данни от Агенцията по вписванията в София през първото тримесечие са вписани 7 529 сделки – с 12.3% по‑малко на годишна база. Това са първи данни за спад на сделките от 2022 и 2023 г. насам, като и тогава, и сега този спад до голяма степен се дължи на пикови нива на продажбите в предходната година и последващо охлаждане на пазара.
Пазарът се връща към по‑устойчив ритъм. Купувачите са по‑внимателни, но търсене има, а продавачите се адаптират към новата реалност.
Достъпност на жилищата: Усещане за влошаване
Бързият ръст на цените през второто полугодие на 2025 г. изпревари увеличението на доходите и доведе до влошаване на достъпността. Коефициентът на достъпност, изчисляван от BULGARIAN PROPERTIES – показващ колко средни заплати са нужни за 1 кв.м жилищна площ в София – достига 1.4 през първото тримесечие на 2026 г.
Такива нива на достъпност бяха характерни за 2017-2018 г., но обемът от сделки в момента въпреки спада е по-голям.
Банково финансиране: Лихвените проценти остават ниски, а кредитирането продължава да расте
Пазарът продължава да се подкрепя от благоприятни условия за ипотечно кредитиране. Средният лихвен процент по новоотпуснатите жилищни заеми в евро през първото тримесечие е 2.46% по данни на БНБ.
Предлаганите от търговските банки жилищни кредити в евро запазват условията, които съществуваха допреди това за левовите кредити. Заедно с това, oбемът на новоотпуснатите жилищни кредити на домакинствата през първите три месеца на годината продължава да нараства – с около 18% на годишна база.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
14:27 20.05.2026
3 И не само се успокои
Коментиран от #5
14:31 20.05.2026
4 Брокер
Коментиран от #6
14:34 20.05.2026
5 Георги
До коментар #3 от "И не само се успокои":същото се говореше и когато квадрата надхвърли 1000 евра и 1500 и 2000 обаче до тук никой не е съжалявал. Няма причина цените на имотите да започнат да падат, че някой да съжалява.
Коментиран от #7, #9, #15
14:36 20.05.2026
6 Георги
До коментар #4 от "Брокер":хората бързаха за да "хванат лева", че всичко беше неясно в условия на паднало правителство и влизане в еврозоната. Не беше ясно и как ще се смята лихвата след нова година или поне никой не казваше - липсата на ясна информация провокира инфлация и "презапасяване".
14:38 20.05.2026
7 Гост
До коментар #5 от "Георги":Кой е казал че се съжалява.Аз купих на 1200€ а сега цената на имота ми е двойна и отгоре,но не го продавам защото живея в него
14:39 20.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хаха
До коментар #5 от "Георги":Те кашкавала в магазина и яйцата не намалят този чака жилище в София.
14:40 20.05.2026
10 Смърфиета
14:42 20.05.2026
11 иксперт
Коментиран от #13
14:48 20.05.2026
12 Народа
14:48 20.05.2026
13 Гост
До коментар #11 от "иксперт":Тя зимата свърши и чакаме лятото да ходиме на море в Гърция.А който е теглил непосилен кредит,това си е негов проблем.Повечето хора които са теглили са на големи заплати и доходи
14:51 20.05.2026
14 инат
Коментиран от #16, #18
14:53 20.05.2026
15 Купих
До коментар #5 от "Георги":на 1300 в центъра на София, сега е над 3000 на квадрат. Ремонтиран и обзаведен перфектно и готов, ползвам си го като се прибирам в България със семейството. Сестра ми също ако се прибира го ползват с мъжа й.
Купен е директно на името на сина ми е, така че той когато стане на 18 да си има готов собствен апартамент и да си го прави каквото иска: ако иска да продава, ако иска да отдава под наем, ако пък реши да се върне да живее в София някой ден да си го ползва лично.
Какви са цените и какъв е пазарът в момената ми е безразлично.
Коментиран от #19
14:53 20.05.2026
16 Тези
До коментар #14 от "инат":с ипотека обикновено си го ползват лично, те не са инвеститори. Така че и те едва ли ще се разбързат да продават. Разбира се има случаи всякакви, има винаги някой на зор. Но това са единици. Пазарът няма да пада, ще продължава да расте но може би няма да е с по 25% всяка година както досега.
14:55 20.05.2026
17 Търсят се компресори за надуването на ба
Коментиран от #20
14:57 20.05.2026
18 Нокс
До коментар #14 от "инат":Има и такива с кредит които са го купили преди 5 -6 и повече години , и сега ако закъсат и го продадат пак ще са на голяма печалба
14:57 20.05.2026
19 Стенли
До коментар #15 от "Купих":Да за Софето и за още пет шест по големи града в България има все още някаква перспектива в останалата територия до петдесет шестдесет години българите ще са малцинство в собствената си държава ама карай да върви на кой му пука важното ранга банга
Коментиран от #22, #25
14:58 20.05.2026
20 345678
До коментар #17 от "Търсят се компресори за надуването на ба":Това за балона го слушаме от години.Парите се обезценяват жестоко и не виждам как цените ще падат
15:00 20.05.2026
21 Пазарът на жилища УМРЯ !!!
15:00 20.05.2026
22 До Стенли
До коментар #19 от "Стенли":То е така в повечето държави
15:02 20.05.2026
23 Гост
15:04 20.05.2026
24 хаха
Крайте го на ниво -1 у моргата....
15:06 20.05.2026
25 Това
До коментар #19 от "Стенли":е световна тенденция. И в САЩ, и в Русия, и в Китай, и в Япония, и в Корея, и във Виетнам и в Европа и навсякъде: хората се местят от селата в градовете. Градовете се пукат по шевовете, жените и наемите се вдигат а селата се обезлюдяват.
Оня ден гледаг предаване за Виетнам. В момента в Хо Чи Мин, един квадрат жилище струва над $3000 долара при средна заплата $330 долара на месец. Дефакто по-скъпо е от София а заплатите са над 5 пъти по-ниски. Просто идея си нямате в България колко са ви евтини жилищата спрямо заплатите -- като гледам как е навсякъде по света, а аз съм живял в 7 страни и съм пътувал в над 40. в България ви спасяват панелките от комунизма че настроиха на всеки жилище, макар и панелено. Но това време отмина. Оттук нататък ще става жестоко с жилищата. Който не е купил досега едва ли някога ще може да си позволи. Все по-малък кръг хора ще държат все по-голям процент от жилищата докато накрая от всеки 20 човека, 19 ще са наематели а последният ще притежава 20 жилища -- едно за себе си и 19 са отдаване под наем. Това са тенденциите във всички големи градове, свиквайте.
15:07 20.05.2026