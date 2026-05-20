Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Имоти »
Пазарът на жилища се успокои

Пазарът на жилища се успокои

20 Май, 2026 14:25 876 25

  • жилища-
  • цени-
  • пазар-
  • българия-
  • полина стойкова-
  • bulgarian properties

Купувачите и продавачите преразглеждат поведението си

Пазарът на жилища се успокои - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

След 2 години на изключително силен ръст на цените, ограничено предлагане и еуфория, подклаждана от очакваното въвеждане на еврото, жилищният пазар в София навлезе в нов цикъл през първото тримесечие на 2026 г.

Периодът се характеризира с налично търсене, но и с по-умерена активност, тъй като купувачите и продавачите преразглеждат поведението си.

"Пазарът се промени още в края на 2025 г., когато се усетиха първите признаци на спадащ обем от сделки, но тогава той беше в комбинация с ускорен растеж на цените преди влизане в еврозоната. През първите месеци на 2026 г. освен спад в броя на сделките, ставаме свидетели на забавяне на темпа на нарастване на цените и увеличение на предлагането", коментира Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.

Цени на имотите: Забавяне на растежа

През първото тримесечие средната цена на реално сключените сделки в София е 2680 EUR/кв.м., сочат данните на компанията. Това е лек спад спрямо 2790 EUR/кв.м. в края на 2025 г., но все още представлява годишен ръст от около 29% спрямо средната цена от 2080 EUR/кв.м. в началото на 2025 г.

Средната крайна цена на закупените апартаменти достига 217 500 EUR при 150 000 EUR в началото на 2025 г.

Обеми продажби: Спад спрямо пиковата 2025 г.

По данни от Агенцията по вписванията в София през първото тримесечие са вписани 7 529 сделки – с 12.3% по‑малко на годишна база. Това са първи данни за спад на сделките от 2022 и 2023 г. насам, като и тогава, и сега този спад до голяма степен се дължи на пикови нива на продажбите в предходната година и последващо охлаждане на пазара.

Пазарът се връща към по‑устойчив ритъм. Купувачите са по‑внимателни, но търсене има, а продавачите се адаптират към новата реалност.

Достъпност на жилищата: Усещане за влошаване

Бързият ръст на цените през второто полугодие на 2025 г. изпревари увеличението на доходите и доведе до влошаване на достъпността. Коефициентът на достъпност, изчисляван от BULGARIAN PROPERTIES – показващ колко средни заплати са нужни за 1 кв.м жилищна площ в София – достига 1.4 през първото тримесечие на 2026 г.

Такива нива на достъпност бяха характерни за 2017-2018 г., но обемът от сделки в момента въпреки спада е по-голям.

Банково финансиране: Лихвените проценти остават ниски, а кредитирането продължава да расте

Пазарът продължава да се подкрепя от благоприятни условия за ипотечно кредитиране. Средният лихвен процент по новоотпуснатите жилищни заеми в евро през първото тримесечие е 2.46% по данни на БНБ.

Предлаганите от търговските банки жилищни кредити в евро запазват условията, които съществуваха допреди това за левовите кредити. Заедно с това, oбемът на новоотпуснатите жилищни кредити на домакинствата през първите три месеца на годината продължава да нараства – с около 18% на годишна база.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Фирми от Израел строят закрити комплекси в България.

    14:27 20.05.2026

  • 3 И не само се успокои

    16 5 Отговор
    Баламурниците които купиха, ще се проклинат съвсем скоро...

    Коментиран от #5

    14:31 20.05.2026

  • 4 Брокер

    7 9 Отговор
    То добре , че се успокуи , те хората купуваха като за последно.Сега нещата се движат нормално с плавно поскъпване

    Коментиран от #6

    14:34 20.05.2026

  • 5 Георги

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "И не само се успокои":

    същото се говореше и когато квадрата надхвърли 1000 евра и 1500 и 2000 обаче до тук никой не е съжалявал. Няма причина цените на имотите да започнат да падат, че някой да съжалява.

    Коментиран от #7, #9, #15

    14:36 20.05.2026

  • 6 Георги

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Брокер":

    хората бързаха за да "хванат лева", че всичко беше неясно в условия на паднало правителство и влизане в еврозоната. Не беше ясно и как ще се смята лихвата след нова година или поне никой не казваше - липсата на ясна информация провокира инфлация и "презапасяване".

    14:38 20.05.2026

  • 7 Гост

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Кой е казал че се съжалява.Аз купих на 1200€ а сега цената на имота ми е двойна и отгоре,но не го продавам защото живея в него

    14:39 20.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаха

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Те кашкавала в магазина и яйцата не намалят този чака жилище в София.

    14:40 20.05.2026

  • 10 Смърфиета

    5 1 Отговор
    Троловете на Шакти и на бр. Дмсчви, няма да променят положението – гербаджиларънън парасъ йок.

    14:42 20.05.2026

  • 11 иксперт

    7 1 Отговор
    Днес имаше голяма статия със заглавие .Как да продадем ипотекиран имот .Какво повече да говорим .Да ти кажа и за цената на кашкавала .Когато стоките са скъпи , горивото е скъпо , на човек му остава по-малко разполагаем доход и точно в този момент ипотеката става много тежък разход .През зимата ще дойдат и големите сметки за отопление .Тепърва много хора ще осъзнаят , че сумите които са теглили , са непосилни за връщане .Изтрезняването започна , предстои махмурлука .

    Коментиран от #13

    14:48 20.05.2026

  • 12 Народа

    1 5 Отговор
    има пари , колко души от години са на гурбет в чужбина и пращат пари на семействата си и помпат икономиката.Ще паднат цените в малките села и градове от селски тип където няма работа и поминък

    14:48 20.05.2026

  • 13 Гост

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "иксперт":

    Тя зимата свърши и чакаме лятото да ходиме на море в Гърция.А който е теглил непосилен кредит,това си е негов проблем.Повечето хора които са теглили са на големи заплати и доходи

    14:51 20.05.2026

  • 14 инат

    1 6 Отговор
    Заключвам го и да стои .Кредит нямам , на безценица няма да продавам .След 10 години цените пак ще са високи .Които има ипотека да сваля цената и да се отърва докато е време .

    Коментиран от #16, #18

    14:53 20.05.2026

  • 15 Купих

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    на 1300 в центъра на София, сега е над 3000 на квадрат. Ремонтиран и обзаведен перфектно и готов, ползвам си го като се прибирам в България със семейството. Сестра ми също ако се прибира го ползват с мъжа й.
    Купен е директно на името на сина ми е, така че той когато стане на 18 да си има готов собствен апартамент и да си го прави каквото иска: ако иска да продава, ако иска да отдава под наем, ако пък реши да се върне да живее в София някой ден да си го ползва лично.

    Какви са цените и какъв е пазарът в момената ми е безразлично.

    Коментиран от #19

    14:53 20.05.2026

  • 16 Тези

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "инат":

    с ипотека обикновено си го ползват лично, те не са инвеститори. Така че и те едва ли ще се разбързат да продават. Разбира се има случаи всякакви, има винаги някой на зор. Но това са единици. Пазарът няма да пада, ще продължава да расте но може би няма да е с по 25% всяка година както досега.

    14:55 20.05.2026

  • 17 Търсят се компресори за надуването на ба

    3 2 Отговор
    Балона! Статията по прилича на научна фантастика в стил добри перспективи за мечти

    Коментиран от #20

    14:57 20.05.2026

  • 18 Нокс

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "инат":

    Има и такива с кредит които са го купили преди 5 -6 и повече години , и сега ако закъсат и го продадат пак ще са на голяма печалба

    14:57 20.05.2026

  • 19 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Купих":

    Да за Софето и за още пет шест по големи града в България има все още някаква перспектива в останалата територия до петдесет шестдесет години българите ще са малцинство в собствената си държава ама карай да върви на кой му пука важното ранга банга

    Коментиран от #22, #25

    14:58 20.05.2026

  • 20 345678

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "Търсят се компресори за надуването на ба":

    Това за балона го слушаме от години.Парите се обезценяват жестоко и не виждам как цените ще падат

    15:00 20.05.2026

  • 21 Пазарът на жилища УМРЯ !!!

    4 1 Отговор
    Никой вече не купува, НИКОЙ, лъжливи брокерлячета

    15:00 20.05.2026

  • 22 До Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стенли":

    То е така в повечето държави

    15:02 20.05.2026

  • 23 Гост

    1 0 Отговор
    Дано тия новите не са по гладни от предишните, все са стари комсомолци

    15:04 20.05.2026

  • 24 хаха

    2 0 Отговор
    Пациентът е най-после спокоен.
    Крайте го на ниво -1 у моргата....

    15:06 20.05.2026

  • 25 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стенли":

    е световна тенденция. И в САЩ, и в Русия, и в Китай, и в Япония, и в Корея, и във Виетнам и в Европа и навсякъде: хората се местят от селата в градовете. Градовете се пукат по шевовете, жените и наемите се вдигат а селата се обезлюдяват.

    Оня ден гледаг предаване за Виетнам. В момента в Хо Чи Мин, един квадрат жилище струва над $3000 долара при средна заплата $330 долара на месец. Дефакто по-скъпо е от София а заплатите са над 5 пъти по-ниски. Просто идея си нямате в България колко са ви евтини жилищата спрямо заплатите -- като гледам как е навсякъде по света, а аз съм живял в 7 страни и съм пътувал в над 40. в България ви спасяват панелките от комунизма че настроиха на всеки жилище, макар и панелено. Но това време отмина. Оттук нататък ще става жестоко с жилищата. Който не е купил досега едва ли някога ще може да си позволи. Все по-малък кръг хора ще държат все по-голям процент от жилищата докато накрая от всеки 20 човека, 19 ще са наематели а последният ще притежава 20 жилища -- едно за себе си и 19 са отдаване под наем. Това са тенденциите във всички големи градове, свиквайте.

    15:07 20.05.2026