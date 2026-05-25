Как да инвестирате успешно в имоти?

Инвестициите в недвижими имоти често изглеждат сложни и изпълнени с несигурност. Всеки ден хиляди хора разглеждат обяви, сравняват цени и слушат различни „експерти“, като неизменно си задават въпроса: „Това добра сделка ли е, или капан?“.

Колкото повече информация има онлайн, толкова по-трудно става вземането на информирано решение.

Едни говорят за имотен балон, други очакват срив, а трети твърдят, че сега е последният изгоден момент за покупка. Резултатът често е парализа чрез анализ – месеци на съмнения без реални действия. При имотите обаче грешките струват скъпо и могат да достигнат десетки хиляди евро.

Именно затова Дарик и инвеститорът Иво Димовски организират „Квадратни метри 2026“ – имотно събитие, насочено към амбициозни хора, които търсят ясна система за взимане на решения в новата реалност на пазара. Медиен партньор на еднодневния семинар, който ще се проведе на 30 май е най-големия специализиран сайт за имоти imot.bg.

Според организаторите пазарът през 2026 г. няма нищо общо с този от 2021 г. Времето на „лесните пари“ постепенно приключва, а успешните инвеститори вече разчитат не на късмет, а на конкретни умения и стратегии.

Събитие за хора, които искат да инвестират по-умно в имоти

Форумът ще се проведе на 30 май 2026 г. в Гранд Хотел Милениум, София, и ще събере на едно място инвеститори, брокери, предприемачи, финансисти и професионалисти с реален опит. Основният фокус е върху изграждането на система, базирана на:

Анализ на пазара

Управление на риска

Правилен подбор на локации

Ясна инвестиционна стратегия

Основната цел на „Квадратни метри 2026“ не е просто да предостави информация, а да даде на участниците работеща система, стратегия и конкретна посока.

Организаторите подчертават, че много хора губят години в безкрайно проучване, страх от грешки и чакане на „перфектния момент“, докато добрите сделки се случват.

Лекторите и програмата

Сред основните лектори на форума е Иво Димовски – инвеститор с международно портфолио в Германия, Швейцария, България и Дубай. Той е работил в компании като adidas и Vodafone, участвал е в IPO процеси на Wall Street и е управлявал големи екипи. Най-важен обаче е опитът му от реални сделки.

„Не ти продавам теория от книги – давам ти система, изградена от реален опит, реални сделки и реални грешки.“

Програмата на „Квадратни метри 2026“ е изградена около практически теми и реални казуси. Сред основните панели са въпроси като:

Има ли още доходност в България?,

Какво става в Дубай?,

Как се правят пари „на зелено“?,

Какво ще се случи с лихвите и кредитите?,

Как ще направим 100% доходност на проект в София?.

Освен Иво Димовски, във форума ще участват и редица доказани професионалисти от различни сфери на имотния бизнес, сред които Гери Тенекеджиева, Весела Недялкова, Красимир Джамбазов, Георги Манолов, Иво Кодров, Ивета Михалева и много други инвеститори и предприемачи с активни проекти.

Повече от конференция

Събитието е замислено и като среда за създаване на контакти (networking) между хора, които активно инвестират или искат да започнат. Програмата включва VIP коктейл, Q&A панели, дискусии по реални казуси и възможности за бъдещи партньорства.

