Българинът е все по-чувствителен към цените на имотите

Пазарът на жилища у нас ясно показва, че купувачите са склонни да закупят там, където има налично предлагане, особено на ново строителство, но те са вече и много чувствителни към цените. Доскоро масово закупувани жилища в квартали като Малинова долина и други райони с активно ново строителство забавиха темпове заради значително поскъпване.



Същевременно, увеличеното предлагане даде възможност за сключване на повече сделки в стари и винаги търсени квартали като Лозенец, Изток, Стрелбище, Бели Брези, Красно село и други.



В началото на 2026 г. купувачите на семейни жилища с две спални са по-активни на пазара, отколкото купувачите на двустайни апартаменти. Това води до равен дял с лек превес на тристайните в общите закупени апартаменти в масовия сегмент – 45% двустайни и 49% тристайни. Само 6% от закупените жилища са едностайни.



Средната площ на продадените масови жилища е около 83 кв.м., а предпочитанията са към средни етажи от 5-ти до 7-ми.



Новото строителство продължава да бъде водещо – около 70% от всички сделки са с апартаменти в новостроящи се сгради.



Останалите сделки на вторичен пазар представляват пъстра комбинация от стари тухлени и панелни жилища, изцяло обзаведени апартаменти, както и нови жилища, закупени в предходните години с цел препродажба. При тези сделки купувачите вече все по-често успяват да постигнат отстъпки от цената, които по данни на BULGARIAN PROPERTIES достигат 3-5%.



Премиум сегмент



В сегмента на премиум ново строителство компанията успя да реализира сериозен обем продажби в емблематичния комплекс Sky Towers, което потвърждава, че луксозните имоти са по-устойчиви в период на пазарни колебания и промени.



Тук средната площ на закупените апартаменти е 105 кв.м., а купувачите предпочитат по-високите етажи – по възможност от 10-ти нагоре.



Столичната периферия



Една от най-категоричните тенденции през 2026 г. е търсенето в съседните на София населени места. Стремежът към по-достъпни имоти, по-голяма жилищна площ и по-спокоен живот е основен двигател на този процес.



Радиусът на приемливост за ежедневно пътуване се е разширил до 30-40 километра. Потребителите търсят активно парцели и къщи в селата около София, но успехът на проекти за затворени апартаментни комплекси като AМur Gardens дава допълнителна насока за развитие на предлагането в тези райони.

