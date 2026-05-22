Българинът е все по-чувствителен към цените на имотите

Пазарът на жилища у нас ясно показва, че купувачите са склонни да закупят там, където има налично предлагане, особено на ново строителство, но те са вече и много чувствителни към цените. Доскоро масово закупувани жилища в квартали като Малинова долина и други райони с активно ново строителство забавиха темпове заради значително поскъпване.
Същевременно, увеличеното предлагане даде възможност за сключване на повече сделки в стари и винаги търсени квартали като Лозенец, Изток, Стрелбище, Бели Брези, Красно село и други.
В началото на 2026 г. купувачите на семейни жилища с две спални са по-активни на пазара, отколкото купувачите на двустайни апартаменти. Това води до равен дял с лек превес на тристайните в общите закупени апартаменти в масовия сегмент – 45% двустайни и 49% тристайни. Само 6% от закупените жилища са едностайни.
Средната площ на продадените масови жилища е около 83 кв.м., а предпочитанията са към средни етажи от 5-ти до 7-ми.
Новото строителство продължава да бъде водещо – около 70% от всички сделки са с апартаменти в новостроящи се сгради.
Останалите сделки на вторичен пазар представляват пъстра комбинация от стари тухлени и панелни жилища, изцяло обзаведени апартаменти, както и нови жилища, закупени в предходните години с цел препродажба. При тези сделки купувачите вече все по-често успяват да постигнат отстъпки от цената, които по данни на BULGARIAN PROPERTIES достигат 3-5%.
Премиум сегмент
В сегмента на премиум ново строителство компанията успя да реализира сериозен обем продажби в емблематичния комплекс Sky Towers, което потвърждава, че луксозните имоти са по-устойчиви в период на пазарни колебания и промени.
Тук средната площ на закупените апартаменти е 105 кв.м., а купувачите предпочитат по-високите етажи – по възможност от 10-ти нагоре.
Столичната периферия
Една от най-категоричните тенденции през 2026 г. е търсенето в съседните на София населени места. Стремежът към по-достъпни имоти, по-голяма жилищна площ и по-спокоен живот е основен двигател на този процес.
Радиусът на приемливост за ежедневно пътуване се е разширил до 30-40 километра. Потребителите търсят активно парцели и къщи в селата около София, но успехът на проекти за затворени апартаментни комплекси като AМur Gardens дава допълнителна насока за развитие на предлагането в тези райони.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кажи си го!
Коментиран от #12
09:23 22.05.2026
2 Сталин
Коментиран от #9
09:23 22.05.2026
3 Сталин
09:27 22.05.2026
4 Последния Софиянец
09:27 22.05.2026
5 Хе хе
09:30 22.05.2026
6 ИДВАТ ВРЕМЕНА
Коментиран от #24, #25
09:32 22.05.2026
7 Бай Илия
Коментиран от #21
09:33 22.05.2026
8 майтапчия
09:34 22.05.2026
9 Така е
До коментар #2 от "Сталин":Защото сме бедни и не ни се живее в хрусчовки
09:35 22.05.2026
10 Ненормално е в държава
09:36 22.05.2026
11 икономист
Коментиран от #14
09:40 22.05.2026
12 Хи хи
До коментар #1 от "Кажи си го!":Тва го слушаме от 1989-та, че всичко пада, крашва, апокалипсис , не купувайте братя че много скъпо и тем подобни !
09:40 22.05.2026
13 АБВ
Поскъпването през миналата година е функция от приемането на еврото. Огромни пари от сивия сектор трябваше да бъдат изпрани. Това даде тласък на цените и масова психоза да се купуват имоти. Допълнително брокери ни заливат с прогнози, че цените ще вървят нагоре, което е разбираемо с оглед техните интереси. Огромният ръст на цените е психологически. Реално в България строителството е икономически нереално раздуто. Намаляващо население, празни имоти, но голямо търсене, подклаждано от алчността на брокери и строители от една страна, и инвестиционната некомпетентност на българина от друга.
Имот се купува при необходимост, ката причините може да са няколко - по-добра локация, увеличаване на семейството и потребност от по-голяма жилищна площ и т.н. Като инвестиция не се купува един, а много имоти. Един имот не е инвестиция, или поне не е сериозна такава. Дори да го дадеш под наем, ако можеш, защото свободните имоти са прекалено много. А да го държиш празен с години и да чакаш на поскъпне си е глупост отвсякъде. Не, че не се случва както в последните 2 - 3 години. Но причините за това ги посочих по-горе. Икономически причини имотите да поскъпват просто няма.
Коментиран от #22
09:42 22.05.2026
14 Хи хи
До коментар #11 от "икономист":В Испания може, аз например такива дървени бараки там и без пари няма да взема !
09:42 22.05.2026
15 зрител
Коментиран от #23
09:43 22.05.2026
16 Хи хи
Коментиран от #26
09:44 22.05.2026
17 Хи хи
09:47 22.05.2026
18 анализатор
09:47 22.05.2026
19 който чете между редовете
Аз бих го формулирал така: "Пълната слепота и безчувственост на купувачите към цените и качествата на имотите започва да бъде постепенно преодолявана"
09:58 22.05.2026
20 Аз кочо
09:59 22.05.2026
21 ама това е класика
До коментар #7 от "Бай Илия":Пише нешо което звучи като приемливо клише, но в съшото време внушава подсъзнателно, че НЯМА достатъчно предлагане. И то в статия която хленчи за лиспвата на интерес от страна на купувачи.
Хитро като идея.
Създава когнитивен дисонанс в читателите.
От друга страна е доста непохватно изпълнено.
10:02 22.05.2026
22 пенчо
До коментар #13 от "АБВ":Пазарът е доста замрял и няма продажби. Брокери ми звънят да ми предлагат апартаменти за тотал ремонт на завишени цени. Явно са в някаква паника. Комисионните падат надолу.
10:03 22.05.2026
23 Гост
До коментар #15 от "зрител":Той поема целия риск до акт 15 ,ама се иска смелост
10:05 22.05.2026
24 Ха ХаХа
До коментар #6 от "ИДВАТ ВРЕМЕНА":Не пиши простотии
10:08 22.05.2026
25 Хи хи
До коментар #6 от "ИДВАТ ВРЕМЕНА":Аз например чакам по два за лев, упс, чакай, че Левът Умре, значи по два за евро.... Само ме е страх за еврото, да не вземе и то да Умре
10:08 22.05.2026
26 браво
До коментар #16 от "Хи хи":Снесе типичната мисъл на полуинтелигент.
Пари както се създават, така и се ликвидират, човек, и то със замах и едно натискане на копче.
Няма да ви обслужат с хиперинфлация, само защото така ви се ще. Не е 0% веорятно, но е много малко вероятно - под 10%. Тя системата не е моделирана за да ти прави вятър. И скоро ще го разбереш.
Коментиран от #27
10:09 22.05.2026
27 Хи хи
До коментар #26 от "браво":Я обясни как се ликвидират пари. Тебе като ти дадат 100 евро, ти ликвидираш ли ги, щото инфлацията не ти харесва ??
10:15 22.05.2026