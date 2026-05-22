Българинът е все по-чувствителен към цените на имотите

22 Май, 2026 09:21

Купува там, където има налично предлагане, най-вече на ново строителство

Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пазарът на жилища у нас ясно показва, че купувачите са склонни да закупят там, където има налично предлагане, особено на ново строителство, но те са вече и много чувствителни към цените. Доскоро масово закупувани жилища в квартали като Малинова долина и други райони с активно ново строителство забавиха темпове заради значително поскъпване.

Същевременно, увеличеното предлагане даде възможност за сключване на повече сделки в стари и винаги търсени квартали като Лозенец, Изток, Стрелбище, Бели Брези, Красно село и други.

В началото на 2026 г. купувачите на семейни жилища с две спални са по-активни на пазара, отколкото купувачите на двустайни апартаменти. Това води до равен дял с лек превес на тристайните в общите закупени апартаменти в масовия сегмент – 45% двустайни и 49% тристайни. Само 6% от закупените жилища са едностайни.

Средната площ на продадените масови жилища е около 83 кв.м., а предпочитанията са към средни етажи от 5-ти до 7-ми.

Новото строителство продължава да бъде водещо – около 70% от всички сделки са с апартаменти в новостроящи се сгради.

Останалите сделки на вторичен пазар представляват пъстра комбинация от стари тухлени и панелни жилища, изцяло обзаведени апартаменти, както и нови жилища, закупени в предходните години с цел препродажба. При тези сделки купувачите вече все по-често успяват да постигнат отстъпки от цената, които по данни на BULGARIAN PROPERTIES достигат 3-5%.

Премиум сегмент

В сегмента на премиум ново строителство компанията успя да реализира сериозен обем продажби в емблематичния комплекс Sky Towers, което потвърждава, че луксозните имоти са по-устойчиви в период на пазарни колебания и промени.

Тук средната площ на закупените апартаменти е 105 кв.м., а купувачите предпочитат по-високите етажи – по възможност от 10-ти нагоре.

Столичната периферия

Една от най-категоричните тенденции през 2026 г. е търсенето в съседните на София населени места. Стремежът към по-достъпни имоти, по-голяма жилищна площ и по-спокоен живот е основен двигател на този процес.

Радиусът на приемливост за ежедневно пътуване се е разширил до 30-40 километра. Потребителите търсят активно парцели и къщи в селата около София, но успехът на проекти за затворени апартаментни комплекси като AМur Gardens дава допълнителна насока за развитие на предлагането в тези райони.

 

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кажи си го!

    27 0 Отговор
    Балъците свършиха, спада започва!

    Коментиран от #12

    09:23 22.05.2026

  • 2 Сталин

    22 1 Отговор
    В България 10 милиона жилища ,на 5 милиона население

    Коментиран от #9

    09:23 22.05.2026

  • 3 Сталин

    17 1 Отговор
    В България такова нещо като жилище няма ,има само бетонни коптори без никаква инфраструктура,няма дървета няма цветя няма трева,няма тротоари ,няма въздух всичко е залято с бетон и само кал и мръсотия,жилища има на запад с инфраструктура паркове,зелени площи ,езера и лебеди и зайци в зелените площи между сградите

    09:27 22.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Свършиха левчетата

    09:27 22.05.2026

  • 5 Хе хе

    13 1 Отговор
    Няма да е спад, срив ще е и на всички с нещо между ушите това е ясно, но брокерчетата, платените мисирки и "инвеститорите" няма да признаят нещо, което не е в техен интерес!

    09:30 22.05.2026

  • 6 ИДВАТ ВРЕМЕНА

    16 2 Отговор
    В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ ЖИЛИЩА НА БЕЗЦЕНИЦА ЗА ХЛЯБ И ВОДА .

    Коментиран от #24, #25

    09:32 22.05.2026

  • 7 Бай Илия

    17 1 Отговор
    "купувачите са склонни да закупят там, където има налично предлагане". Такъв теоретичен постулат е досотен за Нобел, ... или поне Дарвинова награда. Успешно се конкурира с военното "никой да не се качва на камионите, докато не дойдат"

    Коментиран от #21

    09:33 22.05.2026

  • 8 майтапчия

    10 1 Отговор
    Ние знаем ,че цените падат и ще падат , ама я , те как хубаво са го бяснили

    09:34 22.05.2026

  • 9 Така е

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Защото сме бедни и не ни се живее в хрусчовки

    09:35 22.05.2026

  • 10 Ненормално е в държава

    10 1 Отговор
    като нашата където има огромен демографски проблем имотите да растат и да има такива анормални цени.Това разбира се се дължи на стадната психология на българина +спекулативното манипулиране на пазара с тенденциозни писания.

    09:36 22.05.2026

  • 11 икономист

    9 1 Отговор
    Изведнъж парите станаха ценни , а ? Само да ви кажа ,че предстои вдигане на лихвите , както на кредити , така и на депозити . В дебелите книги , ясно е записано , че имота не е инвестиция , ама при нас има израз "инвестиране в имоти " .Ами наинвестираха се , сега които успее да продаде , ще избегне загуби в бъдеще .Напомням ,че в Испания имаше момент , когато ипотекирани имоти се продаваха от банките и цени от 140 000 евро , после ги продаваха за по 18 000 евро и пак нямаше купувачи .

    Коментиран от #14

    09:40 22.05.2026

  • 12 Хи хи

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кажи си го!":

    Тва го слушаме от 1989-та, че всичко пада, крашва, апокалипсис , не купувайте братя че много скъпо и тем подобни !

    09:40 22.05.2026

  • 13 АБВ

    12 1 Отговор
    Пореден мисирски опит да се поддържа напомпан имотния пазар. Това е обяснимо предвид връзките на този сайт с имотен такъв.
    Поскъпването през миналата година е функция от приемането на еврото. Огромни пари от сивия сектор трябваше да бъдат изпрани. Това даде тласък на цените и масова психоза да се купуват имоти. Допълнително брокери ни заливат с прогнози, че цените ще вървят нагоре, което е разбираемо с оглед техните интереси. Огромният ръст на цените е психологически. Реално в България строителството е икономически нереално раздуто. Намаляващо население, празни имоти, но голямо търсене, подклаждано от алчността на брокери и строители от една страна, и инвестиционната некомпетентност на българина от друга.
    Имот се купува при необходимост, ката причините може да са няколко - по-добра локация, увеличаване на семейството и потребност от по-голяма жилищна площ и т.н. Като инвестиция не се купува един, а много имоти. Един имот не е инвестиция, или поне не е сериозна такава. Дори да го дадеш под наем, ако можеш, защото свободните имоти са прекалено много. А да го държиш празен с години и да чакаш на поскъпне си е глупост отвсякъде. Не, че не се случва както в последните 2 - 3 години. Но причините за това ги посочих по-горе. Икономически причини имотите да поскъпват просто няма.

    Коментиран от #22

    09:42 22.05.2026

  • 14 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "икономист":

    В Испания може, аз например такива дървени бараки там и без пари няма да взема !

    09:42 22.05.2026

  • 15 зрител

    3 1 Отговор
    Докато в Ютуб има подкасти с "флипъри" аз на такъв пазар не участвам . Флипър е човек който купува на зелени или готов имот на ниска цена , блъска едни 40 000 евро отгоре и продава .

    Коментиран от #23

    09:43 22.05.2026

  • 16 Хи хи

    5 5 Отговор
    Имота е като златото, не се яде, не се пие, но всеки го търси. Прекалено много пари се напечатаха, които помпят инфлацията.

    Коментиран от #26

    09:44 22.05.2026

  • 17 Хи хи

    5 7 Отговор
    В никакъв случай не купувайте имоти, изчакайте ги да поскъпнат и тогава. Ето например някои чакат от 30 години !!

    09:47 22.05.2026

  • 18 анализатор

    4 3 Отговор
    Не разбирам хората които теглят 20-30 годишни ипотеки .Смисъла на живота става две стаи и кухня . Ако е за лично ползване се събират пари , продава се друг имот, и ако не стигат парите се тегли кредит , но това е покупка с цел да живее семейството в този имот ,Ако човек има 10,20 % от сумата и тегли 80% ипотека , си е приключение

    09:47 22.05.2026

  • 19 който чете между редовете

    6 1 Отговор
    "Все по-визскателен към цени" - еди нвид цените са супер, ама простия купувач мн взискателен :)

    Аз бих го формулирал така: "Пълната слепота и безчувственост на купувачите към цените и качествата на имотите започва да бъде постепенно преодолявана"

    09:58 22.05.2026

  • 20 Аз кочо

    0 0 Отговор
    И аст съм ногу чуствен

    09:59 22.05.2026

  • 21 ама това е класика

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Илия":

    Пише нешо което звучи като приемливо клише, но в съшото време внушава подсъзнателно, че НЯМА достатъчно предлагане. И то в статия която хленчи за лиспвата на интерес от страна на купувачи.
    Хитро като идея.
    Създава когнитивен дисонанс в читателите.
    От друга страна е доста непохватно изпълнено.

    10:02 22.05.2026

  • 22 пенчо

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "АБВ":

    Пазарът е доста замрял и няма продажби. Брокери ми звънят да ми предлагат апартаменти за тотал ремонт на завишени цени. Явно са в някаква паника. Комисионните падат надолу.

    10:03 22.05.2026

  • 23 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "зрител":

    Той поема целия риск до акт 15 ,ама се иска смелост

    10:05 22.05.2026

  • 24 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ИДВАТ ВРЕМЕНА":

    Не пиши простотии

    10:08 22.05.2026

  • 25 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "ИДВАТ ВРЕМЕНА":

    Аз например чакам по два за лев, упс, чакай, че Левът Умре, значи по два за евро.... Само ме е страх за еврото, да не вземе и то да Умре

    10:08 22.05.2026

  • 26 браво

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    Снесе типичната мисъл на полуинтелигент.

    Пари както се създават, така и се ликвидират, човек, и то със замах и едно натискане на копче.
    Няма да ви обслужат с хиперинфлация, само защото така ви се ще. Не е 0% веорятно, но е много малко вероятно - под 10%. Тя системата не е моделирана за да ти прави вятър. И скоро ще го разбереш.

    Коментиран от #27

    10:09 22.05.2026

  • 27 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "браво":

    Я обясни как се ликвидират пари. Тебе като ти дадат 100 евро, ти ликвидираш ли ги, щото инфлацията не ти харесва ??

    10:15 22.05.2026