Времето днес, прогноза за неделя, 31 май: Слънчево, краткотрайни валежи следобед

Ще преобладава слънчево време, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

През първите дни на юни въздушната маса ще е силно неустойчива.

Ще преобладава слънчево време, но след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки.

След слабо повишение в понеделник, максималните температури ще се понижат с 2° - 3°.