Споделените офис пространства все по-популярни в София

Делът на споделени офиси в столицата достига 4.2% от общото предлагане на офис площи – едно от най‑високите нива в EMEA и показател за зрял и балансиран етап на развитие, сочи доклад на консултантската компания Colliers. Растежът в България преминава към фаза на зрялост, като операторите се фокусират върху подобрения на съществуващи локации вместо върху откриване на нови.

Пазарният преглед показва, че най-голям дял на гъвкавите офисни площи заемат в периферните бизнес зони – 50%, следвани от централната част на града – 32% и широк център – 18%.

Първоначално, голяма част от споделените офис пространства в София се помещаваха в стари административни сгради, поради по‑ниските разходи, като в момента тези площи са 33% от общите. През последните години обаче фокусът се премести към модерни офис сгради, тъй като операторите търсят по‑високо качество, функционалност и професионален имидж, за да привличат големи корпоративни екипи. В момента 50% от гъвкавите офис пространства се намират в нови и модерни офисни сгради.

Местните оператори продължават да доминират, както по обща отдаваема площ, така и по брой активни локации. Част от наемодателите развиват собствени споделени офис пространства, за да останат конкурентни и да задържат наематели, като по този начин предлагат персонализирани услуги и решения и повишават стойността на

своите сгради.

Почти две трети от търсенето идва от големи компании, основно корпоративни потребители от различни сектори (39%) и IT фирми (24%). Те използват гъвкавите офисни площи в полза на хибридната работа, бързо разширяване и краткосрочни решения. Стартиращи компании (13%), фрийлансъри (12%) и хора в творческата сфера (10%) също допринасят за търсенето, оценявайки модерната работна среда и удобните локации. В резултат споделените офиси вече се възприемат като дългосрочен стратегически елемент, а не като временно решение.

Сроковете на наемите постепенно се удължават, тъй като компаниите търсят по‑голяма предвидимост и по‑добър контрол върху разходите в дългосрочен план. По‑дългите договори осигуряват по‑изгодни условия и намаляват несигурността от честите подновявания. Тази тенденция е характерна за по‑зрял пазар на споделените работни пространства, в които операторите предлагат по‑ясни стандарти и по‑високо ниво на обслужване.

Средните цени на гъвкавите офиси остават стабилни, като повечето оператори запазват нивата от последната година. Еднократен дневен достъп е в размер на EUR 25, фиксирано работно място – EUR 200 за месец, а в частен офис – EUR 280 за месец.

Към момента в София има нови проекти за 3 600 кв.м. нови площи. Разширяването на пазара се движи основно от съществуващи оператори, които отварят нови локации, което показва устойчиво търсене и увереност в сегмента.

В краткосрочен план Colliers очаква споделените офис пространства да продължат да служат като допълнение към традиционните офиси, осигурявайки нужната гъвкавост, но без да ги заменят. Растежът им ще продължи, но с по‑умерен и предпазлив темп в сравнение с предходните години.

Цените на гъвкавите офиси се очаква да останат стабилни, тъй като операторите приоритизират заетостта и задържането на клиенти пред повишаването на тарифите.

