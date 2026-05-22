Какво ще се случи с пазара на жилища до края на годината

Перспективи: Към устойчива нормализация



Продължаващият приток на нови проекти, ниските лихви по ипотеките и растящите доходи ще окажат положително влияние и ще задържат активността на пазара, макар и на по ниски нива. В същото време войните, геополитическите напрежения и инфлационният натиск са фактори, които ще ограничават търсенето и ще поддържат пазарните участници внимателни.



"Цените ще продължат да нарастват, но темпът ще се забави до умерен двуцифрен ръст - приблизително около 15 % на годишна база, а в края на годината може да спадне и до 10%. Това е в резултат на комбинацията от стабилно вътрешно търсене и растящите доходи, които все още поддържат интерес към имотите като сигурна инвестиция. В същото време по-високите цени и увеличеното предлагане ще охладят спекулативните очаквания", коментира Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.

За купувачите това означава, че 2026 г. може да бъде подходяща за по-обмислени и информирани сделки. Тези, които разполагат с готов ресурс, ще имат възможност да изберат сред по широка гама от имоти и локации. На продавачите препоръчваме да се съобразят с пазарните нива и да заложат на качествено представяне на имотите си, тъй като изискванията на купувачите нарастват.



След присъединяването към еврозоната се наблюдава умерено увеличение на интереса от чуждестранни купувачи, което може да донесе нов оптимизъм на пазара.

