Какво ще се случи с пазара на жилища до края на годината

22 Май, 2026 10:11 922 10

До 10% поскъпване

Какво ще се случи с пазара на жилища до края на годината - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Перспективи: Към устойчива нормализация

Продължаващият приток на нови проекти, ниските лихви по ипотеките и растящите доходи ще окажат положително влияние и ще задържат активността на пазара, макар и на по ниски нива. В същото време войните, геополитическите напрежения и инфлационният натиск са фактори, които ще ограничават търсенето и ще поддържат пазарните участници внимателни.

"Цените ще продължат да нарастват, но темпът ще се забави до умерен двуцифрен ръст - приблизително около 15 % на годишна база, а в края на годината може да спадне и до 10%. Това е в резултат на комбинацията от стабилно вътрешно търсене и растящите доходи, които все още поддържат интерес към имотите като сигурна инвестиция. В същото време по-високите цени и увеличеното предлагане ще охладят спекулативните очаквания", коментира Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.

За купувачите това означава, че 2026  г. може да бъде подходяща за по-обмислени и информирани сделки. Тези, които разполагат с готов ресурс, ще имат възможност да изберат сред по широка гама от имоти и локации. На продавачите препоръчваме да се съобразят с пазарните нива и да заложат на качествено представяне на имотите си, тъй като изискванията на купувачите нарастват.

След присъединяването към еврозоната се наблюдава умерено увеличение на интереса от чуждестранни купувачи, което може да донесе нов оптимизъм на пазара.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 лично мнение

    20 3 Отговор
    Цените ще паднат толкова, че дори да иска масовата ипотечна жертва няма да може да продаде - защото ще е под водата.
    Ще има 50% срив на цени реално, но основнитеп родавачи ще са :
    1. Стоители, които ще си посвият малко претенциите и пак ще реализират печалба на ниската цена.
    2. Банки.
    3. ЧСИ-та.

    Очаквам наводен пазар от тези участници и стагнация при другите. Останалите ще стискат имота , ако могат, за по-добри времена.

    Вие ако очаквате една гарсонера която сега е 200 000 евро, поскъопнала от 30 000, да стане 400 000 евро, ок. Ходете си по вашия акъл. Не карам никой да ходи по моя!

    Коментиран от #7

    10:16 22.05.2026

  • 2 Варна

    8 1 Отговор
    Пазара умря

    10:22 22.05.2026

  • 3 строител

    5 4 Отговор
    Купувай ,инвестирай ,че парите се обезценяват .Добре де , ако моите пари се обезценяват , за какво са му на строителя тези обезценени пари , какво ще ги прави .Логично е да си държи безценните тухли .

    10:24 22.05.2026

  • 4 анонимен

    4 1 Отговор
    Търпение , когато паднат достатъчно , ще дойдат чуждите фондове и ще изкупуват цели сгради от фалирали строители . Ако някой има за прадване тухлен апартамент в София за 500 евро на квадрат , може и да си помисля .Пазара е на купувача , чуствайте се свободни да предлагате каквато цена искате .

    Коментиран от #6

    10:27 22.05.2026

  • 5 купувач

    5 2 Отговор
    Който не помни 2008 година , нека да припомня .Имаше обяваи за апартаменти , гаража подарък с кола вътре подарък .Аз купих изгодно през 2010 година и стрителя ми направи баните като бонус , боядиса , и ми подари 2 климатика ,само и само да вземе някакви пари

    10:30 22.05.2026

  • 6 Хи хи

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "анонимен":

    И аз търся на 500 евро метъра. Ако чуете че някъде се продава, пишете да идем да го огледаме заедно !!

    Коментиран от #9

    10:33 22.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ясно виждащ

    4 1 Отговор
    Какво щяло да се случи до края на годината .Ами ще се случи това , че които намали цената и успее да продаде , ще избегне още по големи загуби в бъдеще .Доматите бяха 5 евро , ама вчера купих на 1,5 евро , ей така за една седмица се срина цената .Като му стоят на стрителя 20 празни апартамента , те му носят само разходи , не забравяйте , че дължи данък , дължи на банки , дължи на майстори , и тн ....

    10:43 22.05.2026

  • 9 анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хи хи":

    Спокойно , ще има на 500 евро , ще видиш . Не бързай .Сами ще идват да ти предлагат , ако разберат , че имаш готови пари .Миналия месец отказах апартамент на морето 52 кв. за 24 000 евро .Не е продаден още

    10:46 22.05.2026

  • 10 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    Ще се случи това че продавачите ще продължат да искат смешните цени а купувачите ще намаляват. Обявите за продажба и за дългосрочен наем ще се увеличават и заради ер БНБ което беше ударено от ек. Ще има сделки с големи отстъпки под масата. Това вероятно ще се задълбочи през следващите две години заради забавянето на икономиката и повишаването на безработицата. И накрая ще видим падащи цени и вероятно бързане на инвеститорите да излязат първи през изхода. Нещата ще си дойдат на мястото

    10:55 22.05.2026