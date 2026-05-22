Какво ще се случи с пазара на жилища до края на годината

Перспективи: Към устойчива нормализация
Продължаващият приток на нови проекти, ниските лихви по ипотеките и растящите доходи ще окажат положително влияние и ще задържат активността на пазара, макар и на по ниски нива. В същото време войните, геополитическите напрежения и инфлационният натиск са фактори, които ще ограничават търсенето и ще поддържат пазарните участници внимателни.
"Цените ще продължат да нарастват, но темпът ще се забави до умерен двуцифрен ръст - приблизително около 15 % на годишна база, а в края на годината може да спадне и до 10%. Това е в резултат на комбинацията от стабилно вътрешно търсене и растящите доходи, които все още поддържат интерес към имотите като сигурна инвестиция. В същото време по-високите цени и увеличеното предлагане ще охладят спекулативните очаквания", коментира Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.
За купувачите това означава, че 2026 г. може да бъде подходяща за по-обмислени и информирани сделки. Тези, които разполагат с готов ресурс, ще имат възможност да изберат сред по широка гама от имоти и локации. На продавачите препоръчваме да се съобразят с пазарните нива и да заложат на качествено представяне на имотите си, тъй като изискванията на купувачите нарастват.
След присъединяването към еврозоната се наблюдава умерено увеличение на интереса от чуждестранни купувачи, което може да донесе нов оптимизъм на пазара.
Ще има 50% срив на цени реално, но основнитеп родавачи ще са :
1. Стоители, които ще си посвият малко претенциите и пак ще реализират печалба на ниската цена.
2. Банки.
3. ЧСИ-та.
Очаквам наводен пазар от тези участници и стагнация при другите. Останалите ще стискат имота , ако могат, за по-добри времена.
Вие ако очаквате една гарсонера която сега е 200 000 евро, поскъопнала от 30 000, да стане 400 000 евро, ок. Ходете си по вашия акъл. Не карам никой да ходи по моя!
10:16 22.05.2026
10:22 22.05.2026
10:24 22.05.2026
Коментиран от #6
10:27 22.05.2026
10:30 22.05.2026
До коментар #4 от "анонимен":И аз търся на 500 евро метъра. Ако чуете че някъде се продава, пишете да идем да го огледаме заедно !!
10:33 22.05.2026
10:43 22.05.2026
До коментар #6 от "Хи хи":Спокойно , ще има на 500 евро , ще видиш . Не бързай .Сами ще идват да ти предлагат , ако разберат , че имаш готови пари .Миналия месец отказах апартамент на морето 52 кв. за 24 000 евро .Не е продаден още
10:46 22.05.2026
10:55 22.05.2026