Незаконно сметище в един от най-скъпите столични картали

Нерегламентирани сметища има в един от най-скъпите райони на София. Сигналите са за зелените, по документи, площи между кварталите „Витоша“ и „Кръстова Вада“.

На място има гуми, дивани, гардероби, тонове купчини пясък от строежи и още много строителни отпадъци. Само на метри от първите жилищни блокове на квартал „Витоша“ се намира купчина от едрогабаритен отпадък, пише bTV.

„Доста често минавам оттук и се радвам, че сте дошли, защото не знам кой си изхвърля боклуците. Живеем тук от 5 години и винаги идва някой и си изхвърля нещата. Природата си го превзема малко по малко“, каза Анелия.

„Доста неприятна гледка виждаме. От няколко месеца може би, може и повече“, обясни Ива.

„Идвам тук не всеки ден, но поне веднъж седмично и мога да кажа, че сега боклуците са повече спрямо преди. Тук имаше съвсем малка купчина боклуци, а сега има нови и нови“, разказа Полина.

„Мисля, че боклукът е временно тук. Трябва да го изчистят, защото това е един от най-скъпите квартали, но сега изглежда повече като село“, коментира Ала.

Пътят свързва квартал „Витоша“ с квартал „Кръстова Вада“. Там е планирано да бъде изграден бъдещият парк „Лозенец“, но в момента мястото изглежда по-скоро като голямо сметище.

„Според мен най-вероятно има някакви органи, които са наясно или би трябвало да са наясно, че това си е така поне от 4-5 години“, каза Емил.

От Столичната община обясниха за bTV, че терените са частни имоти. За да стане ясно кои са собствениците, е нужно геодезическо заснемане.

До момента по сигнали са правени проверки, като са издадени 3 констативни протокола за замърсяване. Фишове и актове не са връчвани, тъй като не могат да се установят собствениците на терените.

Хората в района с нетърпение очакват да могат да се разхождат не сред боклуци, а в парк.

„Доколкото знам, има някакви планове тук да се прави парк някога и предполагам, че е редно такъв голям квартал, какъвто се очертава, да има парк, да се изчисти, да се направят някакви алеи“, сподели Емил.

„Представям си как тук има пейки с гледка към Витоша“, каза Ала.

Плановете за парк там обаче се оказват само мечти и градска легенда. От общината обясниха, че подобен проект изобщо няма.

Проверка установи, че на територията на зелените площи има над 100 частни имота, като два от големите са с предназначение – нива и ливада. Останалите са частни, но с предназначение земеделска земя и с начин на трайно ползване – друг вид застрояване, което би позволило да се построят нови кооперации.

Втората локация, за която е получен сигнал за незаконни сметища, е едва на 2 километра от центъра на столицата. Тя е в квартал „Лагера“, близо до ТЕЦ „Земляне“. Там някога е било път, но вече е едно огромно сметище.

Цяла улица е затрупана с боклуци – строителни, едрогабаритни и битови отпадъци. Гуми, счупени стъкла, мазилка, матраци и дивани са част от отпадъците, които се намират на място.

Пространството на пътя около ТЕЦ-а е затрупано по цялата си дължина с нерегламентиран отпадък. На места той стига внушителни височини и различни форми.

Оттам трафикът е за промишлените обекти в района. Работници споделят, че често самите те успяват да разчистят малка част от боклука по пътя. Други използват улицата, за да стигнат по-бързо от ул. „Житница“ до „Средец“.

„Откога са така отпадъците? Повече от 10 години. Много често минавам оттук, защото бързам понякога и ми се налага да минавам като по-пряко“, каза Георги Петров.

За това незаконно сметище Столичната община също е информирана. Земята е общинска и местната власт обещава, че ще се погрижи за мястото.

Подготвя се процедура по възлагане на почистването на общинското дружество „Софекострой“, което според общината е поредното доказателство, че когато терените са общински и има правомощия, работа се върши.

От Столичната община апелират всички да подават сигнали за подобни казуси.

