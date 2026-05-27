БНТ излъчва документалния филм „Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил“

На 27 май, сряда, от 21:30 ч. Българската национална телевизия ще излъчи документалния филм на журналиста Мая Димитрова „Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил“.

„Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил“ за първи път показва секретни документи с данни за радиационната обстановка в България след аварията. Лентата среща зрителите и с учени от програмата „Радиощит“, които откриват опасните „горещи частици“ от реакторното гориво по улиците на София.

Филмът представя разследване за съзнателното решение на тоталитарната власт да укрие от българските граждани опасността от радиацията след аварията в Чернобил през 1986 г. За първи път пред камера застават хора, които лично са участвали в събитията и досега са отказвали да говорят публично. Зрителите ще чуят свидетелствата на специалистите, измервали нивата на радиация, на експертите, опитали да предупредят за опасността, както и на учените, принудени ежедневно да изследват храната, водата и въздуха за нуждите на Политбюро.

Каква е ролята на Държавна сигурност в укриването на информацията за радиацията? Защо в България е регистриран втори радиационен пик? И защо българското население се оказва сред най-облъчените в Европа? Това са въпросите, които вече близо четири десетилетия очакват своя отговор.

Сценарист и режисьор на документалния филм „Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил“ е Мая Димитрова, оператор е Димитър Атанасов, редактор – Мария Митева, изп. продуцент – Мария Чернева. Екипът на лентата изказва специална благодарност за съдействието на проф. Димитър Вацов, Института за изследване на близкото минало и Върховния касационен съд.