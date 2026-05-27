БНТ излъчва документалния филм „Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил“

27 Май, 2026 11:44 695 10

Нови свидетелства и секретни архиви разкриват премълчаната истина за радиацията след аварията в Чернобил пред журналиста Мая Димитрова

Кадър: БНТ
Венелина Маринова

На 27 май, сряда, от 21:30 ч. Българската национална телевизия ще излъчи документалния филм на журналиста Мая Димитрова „Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил“.

„Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил“ за първи път показва секретни документи с данни за радиационната обстановка в България след аварията. Лентата среща зрителите и с учени от програмата „Радиощит“, които откриват опасните „горещи частици“ от реакторното гориво по улиците на София.

Филмът представя разследване за съзнателното решение на тоталитарната власт да укрие от българските граждани опасността от радиацията след аварията в Чернобил през 1986 г. За първи път пред камера застават хора, които лично са участвали в събитията и досега са отказвали да говорят публично. Зрителите ще чуят свидетелствата на специалистите, измервали нивата на радиация, на експертите, опитали да предупредят за опасността, както и на учените, принудени ежедневно да изследват храната, водата и въздуха за нуждите на Политбюро.

Каква е ролята на Държавна сигурност в укриването на информацията за радиацията? Защо в България е регистриран втори радиационен пик? И защо българското население се оказва сред най-облъчените в Европа? Това са въпросите, които вече близо четири десетилетия очакват своя отговор.

Сценарист и режисьор на документалния филм „Основание за безпокойство. Архивите за Българския Чернобил“ е Мая Димитрова, оператор е Димитър Атанасов, редактор – Мария Митева, изп. продуцент – Мария Чернева. Екипът на лентата изказва специална благодарност за съдействието на проф. Димитър Вацов, Института за изследване на близкото минало и Върховния касационен съд.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    8 7 Отговор
    Поредната боза...

    Коментиран от #4

    11:46 27.05.2026

  • 2 честен ционист

    11 5 Отговор
    България е заприличала на Припят и без ядрена авария. Интересно тази радиация как не влия на плодовитостта на мургавите българи, а удря само Ганчо у макарите.

    11:47 27.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боза, но демократична

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Днес, замърсяването на улиците с прах от гуми, феродо и смазки в 100 пъти по-опасно. Дишаме го тива всеки ден.

    11:50 27.05.2026

  • 5 Трол

    4 1 Отговор
    Трябва ли да се скрием някъде от този Чернобил, или да чакаме смс от системата бгалерт?

    11:54 27.05.2026

  • 6 Така Така

    10 2 Отговор
    Може и да са укрили но Тошо беше там на площада заедно с нас не се е крил в бункер. Каквото и за нас такова и за пего. Истински Лидер. Явно е имало причини да се екрие може би са очакволи бързо да се справят с авариата. Това е авария ето и в Япония стават такива работи. Там как демократично предпазиха населението???? Аз лично не откривам разлики. Само с глупости се занимавате от както направихте преврат през 1989. Та до днес едно нещо полезно не сте направили. А бе само улиците нямате сили да почистите завещани ви от лошите комунисти но иначе да плямпате празни приказки сте се утрепали

    12:01 27.05.2026

  • 7 Истината

    1 4 Отговор
    Ком.уни.ст.ичес.ка н.@п.@.с.т

    Коментиран от #8

    12:10 27.05.2026

  • 8 Така Така

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Истината":

    Крадлива капиталистическа па$мина

    12:13 27.05.2026

  • 9 Григор

    2 0 Отговор
    Много силно се надявах,че с новия си генерален директор, нещата в БНТ ще се оправят и тя ще стане обективна медия посочваща всички гледни точки. Няма такъв филм! Нещата си продължават както при Кошлуков. Изливане на помия и едностранни "правилни" коментари. Точно по тази причина болшинството българи от БНТ, БТВ, Нова и Европа се осведомяват само за времето и спортните новини.

    12:30 27.05.2026

  • 10 Мисирка

    0 0 Отговор
    Т.н. демократична журналистика не откри до сега нито една истина за социализма. Единствения резултат е деформация на представата за него. Така ще бъде и сега. Хайде да видим дали този път ще успее "да открие" поне от къде е минал радиоактивния облак. 40 години не можа?! А що се отнася до ДС тая песен отдавна е пята и е умряла.

    12:39 27.05.2026