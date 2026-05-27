Скок в цената на тока във Великобритания заради конфликта в Близкия изток

Сметките за газ и електричество във Великобритания ще се увеличат през юли поради покачващите се цени на енергията, причинени от конфликта за Иран, според енергийния регулатор Ofgem.

От 1 октомври 2024 г. максималната тарифа, плащана от домакинствата, ще се увеличи до 1862 паунда (2505 USD) годишно. Това представлява увеличение с приблизително 13% в сравнение с настоящата годишна тарифа от 1641 паунда (2210 USD). Това означава, че всяко домакинство в страната, използващо едновременно електричество и газ, ще харчи средно с 221 паунда (300 USD) повече за електричество годишно.

„Това увеличение е резултат от покачващите се цени на едро на газа, причинени от продължаващия конфликт в Близкия изток“, заяви регулаторът.

Според Sky News, позовавайки се на консултантската фирма Cornwall Insight, тарифите могат да се повишат до 1899 паунда (2555 USD) годишно през октомври.