Скок в цената на тока във Великобритания заради конфликта в Близкия изток

Сметките за газ и електричество във Великобритания ще се увеличат през юли поради покачващите се цени на енергията, причинени от конфликта за Иран, според енергийния регулатор Ofgem.
От 1 октомври 2024 г. максималната тарифа, плащана от домакинствата, ще се увеличи до 1862 паунда (2505 USD) годишно. Това представлява увеличение с приблизително 13% в сравнение с настоящата годишна тарифа от 1641 паунда (2210 USD). Това означава, че всяко домакинство в страната, използващо едновременно електричество и газ, ще харчи средно с 221 паунда (300 USD) повече за електричество годишно.
„Това увеличение е резултат от покачващите се цени на едро на газа, причинени от продължаващия конфликт в Близкия изток“, заяви регулаторът.
Според Sky News, позовавайки се на консултантската фирма Cornwall Insight, тарифите могат да се повишат до 1899 паунда (2555 USD) годишно през октомври.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 Българин
Коментиран от #6, #8, #10, #12
12:04 27.05.2026
6 Моарейн
До коментар #5 от "Българин":И това е само началото. "Най-доброто" тепърва предстои.
12:06 27.05.2026
8 Чорбара
До коментар #5 от "Българин":Защо лъжеш бе?
50% е истинското увеличение за последните 6 години.
Коментиран от #11
12:18 27.05.2026
10 Тити на Кака
До коментар #5 от "Българин":Умниченце непоръбено:
1. Когато за 10 години цената на електроенергията е скочила с около 25% / не с 15, мозъче/ , а средната брутна работна заплата през 2026 / 1400Е/ е близо три пъти от СБРЗ през 2016 / малко под 500Е/ - това означава, че токът в България е поевтинял, а не поскъпнал.
2. Когато само за няколко месеца след началото на войната на Израсащ срещу Иран токът в Британия поскъпва с 13% - това е друга бира.
Скачай, зайче, опитай се да прескочиш летвата!
Коментиран от #13
12:22 27.05.2026
12 име
До коментар #5 от "Българин":Пропуснал си една нула, увеличението на тока за бита е 150% за 10г. Иначе ДайБългария и зелените пиявици ни надуваха главата как тока от солари ще е безплатен, само за пренос ще плащаме, как не ни трябват нови ядрени мощности щото всичко става енергийно ефективно, няма да развиваме тежка промишленост, как цената ще падне като въведат борсовите игри и прекупвачите....
12:25 27.05.2026
13 име
До коментар #10 от "Тити на Кака":Затова ли всички изреваха Януари месец, за декемврийските сметки? Щото е поевтинял тока?
12:29 27.05.2026