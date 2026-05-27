Скок в цената на тока във Великобритания заради конфликта в Близкия изток

27 Май, 2026 11:51 540 13

Поскъпването е в размер на 13%

Скок в цената на тока във Великобритания заради конфликта в Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сметките за газ и електричество във Великобритания ще се увеличат през юли поради покачващите се цени на енергията, причинени от конфликта за Иран, според енергийния регулатор Ofgem.

От 1 октомври 2024 г. максималната тарифа, плащана от домакинствата, ще се увеличи до 1862 паунда (2505 USD) годишно. Това представлява увеличение с приблизително 13% в сравнение с настоящата годишна тарифа от 1641 паунда (2210 USD). Това означава, че всяко домакинство в страната, използващо едновременно електричество и газ, ще харчи средно с 221 паунда (300 USD) повече за електричество годишно.

„Това увеличение е резултат от покачващите се цени на едро на газа, причинени от продължаващия конфликт в Близкия изток“, заяви регулаторът.

Според Sky News, позовавайки се на консултантската фирма Cornwall Insight, тарифите могат да се повишат до 1899 паунда (2555 USD) годишно през октомври.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хер Флик

    5 1 Отговор
    Яяя, Яяяяяяяя, Арррбайтеннн, Шнелаааа, Гууууд, Яяя

    11:57 27.05.2026

  • 2 Браво,

    7 1 Отговор
    но още трябва. Трябва да е толкова скъпо, че всичките англо-българи да ги е яд, че са там

    11:58 27.05.2026

  • 3 няма проблем

    8 0 Отговор
    Мюсулманската общност, която е около 5%, но управлява общини с население около 35% от всичко на острова, ще разреши отново паленето на печки в столицата Лондостан!

    12:01 27.05.2026

  • 4 123

    10 0 Отговор
    Сатанистите искат зануляване на населението. Никакъв близик изток не е виновен.

    12:03 27.05.2026

  • 5 Българин

    5 1 Отговор
    В България, само за последните 10 години, цените на тока за гражданите са се повишили с 15%!

    Коментиран от #6, #8, #10, #12

    12:04 27.05.2026

  • 6 Моарейн

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    И това е само началото. "Най-доброто" тепърва предстои.

    12:06 27.05.2026

  • 7 Слънчасалия

    2 1 Отговор
    Да купуват ток от борсата,по обяд цената е отрицателна.

    12:07 27.05.2026

  • 8 Чорбара

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Защо лъжеш бе?
    50% е истинското увеличение за последните 6 години.

    Коментиран от #11

    12:18 27.05.2026

  • 9 Психопата БИБИ Криминал

    1 0 Отговор
    Добре им го сложихме на целия свят с бай Дончо Шашавия !!!!!!!

    12:20 27.05.2026

  • 10 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Умниченце непоръбено:

    1. Когато за 10 години цената на електроенергията е скочила с около 25% / не с 15, мозъче/ , а средната брутна работна заплата през 2026 / 1400Е/ е близо три пъти от СБРЗ през 2016 / малко под 500Е/ - това означава, че токът в България е поевтинял, а не поскъпнал.
    2. Когато само за няколко месеца след началото на войната на Израсащ срещу Иран токът в Британия поскъпва с 13% - това е друга бира.

    Скачай, зайче, опитай се да прескочиш летвата!

    Коментиран от #13

    12:22 27.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 име

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Пропуснал си една нула, увеличението на тока за бита е 150% за 10г. Иначе ДайБългария и зелените пиявици ни надуваха главата как тока от солари ще е безплатен, само за пренос ще плащаме, как не ни трябват нови ядрени мощности щото всичко става енергийно ефективно, няма да развиваме тежка промишленост, как цената ще падне като въведат борсовите игри и прекупвачите....

    12:25 27.05.2026

  • 13 име

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тити на Кака":

    Затова ли всички изреваха Януари месец, за декемврийските сметки? Щото е поевтинял тока?

    12:29 27.05.2026