Левски с интерес към тунизийския национал Усем Тка: Какви са шансовете за трансфер?

27 Май, 2026 11:41 479 0

Столичният гранд обмисля внимателно следващите си ходове на трансферния пазар

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В последните дни името на тунизийския полузащитник Усем Тка се завъртя усилено около Левски, но дали наистина ще го видим на "Герена"? Въпреки спекулациите, че 25-годишният халф от Есперанс Тунис е на крачка от трансфер в българския гранд, ситуацията далеч не е толкова еднозначна.

Основната пречка пред евентуалното привличане на Тка е липсата на европейски паспорт. Ръководството на "сините" не бърза с решението, а вместо това внимателно проучва алтернативни варианти за подсилване на средната линия. Едва след като се изяснят всички възможности, ще стане ясно дали Левски ще отправи официална оферта към тунизийския национал, информира Gong.bg.

Договорът на Усем Тка с Есперанс изтича в края на юни, което означава, че той ще бъде свободен агент и може да премине в нов клуб без трансферна сума. Интересното е, че името му е предложено на Левски от добре познатия на "Герена" Билал Бари – бивш нападател на тима, който вече има заслуги за привличането на други чуждестранни футболисти в клуба.

През изминалия сезон Тка записа 40 мача с екипа на Есперанс, в които реализира три попадения. Освен това, той има пет участия за националния отбор на Тунис, макар че не попадна в състава за световните квалификации под ръководството на Сабри Ламуши. В кариерата си полузащитникът е носил още екипа на Монастир в родината си.


