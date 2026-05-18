Новини
Имоти »
Ръст от 19% на вторичния пазар на жилища в Москва

Ръст от 19% на вторичния пазар на жилища в Москва

18 Май, 2026 13:37 600 15

  • жилища-
  • вторичен пазар-
  • сделки-
  • москва

Близо 44 000 сделки са реализирани от началото на годината

Ръст от 19% на вторичния пазар на жилища в Москва - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Броят на сделките с жилища в Москва през април 2026 г. се е увеличил до над 13 500 договора, което е с 19% повече в сравнение със същия период на миналата година, съобщи московският офис на Росреестр в Макс.

„През април 2026 г. московският офис на Росреестър е регистрирал 13 522 прехвърляния на права въз основа на договори за покупко-продажба на жилищни недвижими имоти, което е с почти 12% повече от резултата за март тази година (12 123). В сравнение с април 2025 г. (11 411), цифрата за четвъртия месец на тази година се е увеличила с почти 19%, а в сравнение със същия месец на 2024 г. (13 086), броят на прехвърлянията на права се е увеличил с 3%“, отбелязва докладът.

От началото на тази година в Москва са регистрирани приблизително 43 860 прехвърляния на права по договори за покупко-продажба на жилищни недвижими имоти, което е с 3% по-малко от цифрата за януари-април 2025 г. (45 300 договора) и с 1,5% повече от същия период на 2024 г. (43 200 договора).

„Нарастващото търсене в този сегмент на пазара на недвижими имоти сочи тенденция, при която купувачите на апартаменти все по-често предпочитат да купуват завършени жилища, вместо да чакат завършването на строителството. В същото време вторичният пазар е достатъчно наситен със завършени жилищни комплекси на не повече от две до пет години, така че няма нужда да се прави компромис между по-стари жилища и недовършено ново строителство“, заяви в изявлението Мария Макарова, заместник-началник на московския офис на Росреестр.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петрохан

    8 3 Отговор
    Тук не е Москва!

    13:41 18.05.2026

  • 2 Преди седмици разговарях с българин,

    4 6 Отговор
    който от 10 години живее в Москва. Според него заплатите в Москва са колкото тези в София, но наемите са два пъти по-скъпи. Той охарактеризира Русия така - петрол, газ и девочки!

    13:45 18.05.2026

  • 3 Аз Кочо

    4 2 Отговор
    Какви са причините за това? Ето ги.
    Край на масовите преференциални ипотеки: Държавните субсидии за ново строителство (на нива от 8%) бяха прекратени или силно ограничени. Това изравни условията и премахна изкуственото предимство на „зелено“ пред готовото строителство.Ценова аномалия (Ново строителство срещу Вторичен пазар): Новопостроените сгради в Москва станаха значително по-скъпи на квадратен метър от готовите апартаменти на вторичния пазар (разликата достига около 20%). Купувачите вече не виждат икономически смисъл да плащат повече за недовършен имот.Психологически фактор и риск: Потребителите предпочитат готови сгради (на 2-5 години) пред риска от забавяне на строителството на нови обекти, което се засилва от растящите разходи за материали на предприемачите.Повишена достъпност на пазарните ипотеки: Купувачите се завръщат към стандартните банкови кредити за готови имоти, тъй като пазарът постепенно се адаптира към новите макроикономически реалности и лихвени проценти.Алтернатива на банковите депозити: Поради очакванията за промени в лихвените проценти, част от гражданите изтеглят спестяванията си от банкови депозити и ги инвестират в реални активи като недвижими имоти в столицата

    Коментиран от #5

    13:45 18.05.2026

  • 4 Мдаааа

    6 5 Отговор
    КАКВО НИ ДАВАТЕ ТАЗИ КОАКА ЗА ПРИМЕР?? ДА НЕ БИ НЯКОЙ БЪЛГАРИН ДА ЖИВЕЕ ТАМ ?
    ПОЗОР

    13:46 18.05.2026

  • 5 Аз Кочо

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Аз Кочо":

    Тоест, и там както и тук има истерия която подтиква хората да купуват. Както в бъ гъ така и там скоро ще разберат че са се прецакали купувайки масово под стрес на растящи цени заради тази масовост.

    13:49 18.05.2026

  • 6 Аз кочо

    2 0 Отговор
    Аааааауууууи

    14:55 18.05.2026

  • 7 Зеленото:

    3 2 Отговор
    И в Киев всичко поскъпва.. Особено, ако е на Зелено

    14:56 18.05.2026

  • 8 Балъци

    3 2 Отговор
    Пукате ли балона вее

    Коментиран от #11, #12

    15:14 18.05.2026

  • 9 село Говнягово

    1 2 Отговор
    13 милиона население, 4,7 милиона жилища, последните няколко години по 120 000 нови жилища. Много или малко са 44 000 сделки?

    15:22 18.05.2026

  • 10 Продавачка от София

    2 1 Отговор
    Трети месец никой не ми звъни по обявата, какво става, защо етака

    16:11 18.05.2026

  • 11 чЕти Вуе

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Балъци":

    Съкращения на разходите за персонал с 10% ще бъдат въведени в целия бюджетен сектор от 1 септември 2026 г. Това обяви на брифинг в понеделник вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му няма да има намаляване на индивидуалните заплати на служителите, но мярката ще изисква съкращаване на персонал (на първо място незаети щатове) и структурни промени, като всеки ресорен министър ще си реши как да изпълни целта. Мярката цели по-нисък дефицит в Бюджет 2026, който вече се подготвя.

    Коментиран от #14

    16:17 18.05.2026

  • 12 чЕти Вуе

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Балъци":

    финансовият дефицит на държава е 1 милиард и 750 милиона евро. Той обясни, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник-министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структури, съдебна система и висши училища
    А ако не съкратят щата с 10%, ще съкратят действащите заплати

    16:21 18.05.2026

  • 13 Ааааа

    2 1 Отговор
    Миленке, объркала си мястото! Тук е за българчета.

    16:41 18.05.2026

  • 14 Супер

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "чЕти Вуе":

    Лежачите аут

    Коментиран от #15

    16:48 18.05.2026

  • 15 Ти не моме вуева

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Супер":

    Нали пееше как заплатите на чиновниците и МВР щели само да растат и да надминават инфлацията, хахаха
    И сега Комстава замразяват се всички заплати в държавния сектор и автоматичните формули отпадат. А те горките чиновници са теглили кредити а инфлацията расте и имптету искат подръжка и плащане на ипотека .
    Сега ще видите кон боб яде ли хахаха

    17:03 18.05.2026