Ръст от 19% на вторичния пазар на жилища в Москва

Броят на сделките с жилища в Москва през април 2026 г. се е увеличил до над 13 500 договора, което е с 19% повече в сравнение със същия период на миналата година, съобщи московският офис на Росреестр в Макс.
„През април 2026 г. московският офис на Росреестър е регистрирал 13 522 прехвърляния на права въз основа на договори за покупко-продажба на жилищни недвижими имоти, което е с почти 12% повече от резултата за март тази година (12 123). В сравнение с април 2025 г. (11 411), цифрата за четвъртия месец на тази година се е увеличила с почти 19%, а в сравнение със същия месец на 2024 г. (13 086), броят на прехвърлянията на права се е увеличил с 3%“, отбелязва докладът.
От началото на тази година в Москва са регистрирани приблизително 43 860 прехвърляния на права по договори за покупко-продажба на жилищни недвижими имоти, което е с 3% по-малко от цифрата за януари-април 2025 г. (45 300 договора) и с 1,5% повече от същия период на 2024 г. (43 200 договора).
„Нарастващото търсене в този сегмент на пазара на недвижими имоти сочи тенденция, при която купувачите на апартаменти все по-често предпочитат да купуват завършени жилища, вместо да чакат завършването на строителството. В същото време вторичният пазар е достатъчно наситен със завършени жилищни комплекси на не повече от две до пет години, така че няма нужда да се прави компромис между по-стари жилища и недовършено ново строителство“, заяви в изявлението Мария Макарова, заместник-началник на московския офис на Росреестр.
1 Петрохан
13:41 18.05.2026
2 Преди седмици разговарях с българин,
13:45 18.05.2026
3 Аз Кочо
Край на масовите преференциални ипотеки: Държавните субсидии за ново строителство (на нива от 8%) бяха прекратени или силно ограничени. Това изравни условията и премахна изкуственото предимство на „зелено“ пред готовото строителство.Ценова аномалия (Ново строителство срещу Вторичен пазар): Новопостроените сгради в Москва станаха значително по-скъпи на квадратен метър от готовите апартаменти на вторичния пазар (разликата достига около 20%). Купувачите вече не виждат икономически смисъл да плащат повече за недовършен имот.Психологически фактор и риск: Потребителите предпочитат готови сгради (на 2-5 години) пред риска от забавяне на строителството на нови обекти, което се засилва от растящите разходи за материали на предприемачите.Повишена достъпност на пазарните ипотеки: Купувачите се завръщат към стандартните банкови кредити за готови имоти, тъй като пазарът постепенно се адаптира към новите макроикономически реалности и лихвени проценти.Алтернатива на банковите депозити: Поради очакванията за промени в лихвените проценти, част от гражданите изтеглят спестяванията си от банкови депозити и ги инвестират в реални активи като недвижими имоти в столицата
13:45 18.05.2026
4 Мдаааа
13:46 18.05.2026
5 Аз Кочо
До коментар #3 от "Аз Кочо":Тоест, и там както и тук има истерия която подтиква хората да купуват. Както в бъ гъ така и там скоро ще разберат че са се прецакали купувайки масово под стрес на растящи цени заради тази масовост.
13:49 18.05.2026
6 Аз кочо
14:55 18.05.2026
7 Зеленото:
14:56 18.05.2026
8 Балъци
15:14 18.05.2026
9 село Говнягово
15:22 18.05.2026
10 Продавачка от София
16:11 18.05.2026
11 чЕти Вуе
До коментар #8 от "Балъци":Съкращения на разходите за персонал с 10% ще бъдат въведени в целия бюджетен сектор от 1 септември 2026 г. Това обяви на брифинг в понеделник вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му няма да има намаляване на индивидуалните заплати на служителите, но мярката ще изисква съкращаване на персонал (на първо място незаети щатове) и структурни промени, като всеки ресорен министър ще си реши как да изпълни целта. Мярката цели по-нисък дефицит в Бюджет 2026, който вече се подготвя.
16:17 18.05.2026
12 чЕти Вуе
До коментар #8 от "Балъци":финансовият дефицит на държава е 1 милиард и 750 милиона евро. Той обясни, че се слага край на автоматичното вдигане на заплатите на премиер, министри, заместник-министри, началници на кабинети, регулаторни органи, силови структури, съдебна система и висши училища
А ако не съкратят щата с 10%, ще съкратят действащите заплати
16:21 18.05.2026
13 Ааааа
16:41 18.05.2026
14 Супер
До коментар #11 от "чЕти Вуе":Лежачите аут
16:48 18.05.2026
15 Ти не моме вуева
До коментар #14 от "Супер":Нали пееше как заплатите на чиновниците и МВР щели само да растат и да надминават инфлацията, хахаха
И сега Комстава замразяват се всички заплати в държавния сектор и автоматичните формули отпадат. А те горките чиновници са теглили кредити а инфлацията расте и имптету искат подръжка и плащане на ипотека .
Сега ще видите кон боб яде ли хахаха
17:03 18.05.2026