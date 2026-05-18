Ръст от 19% на вторичния пазар на жилища в Москва

Броят на сделките с жилища в Москва през април 2026 г. се е увеличил до над 13 500 договора, което е с 19% повече в сравнение със същия период на миналата година, съобщи московският офис на Росреестр в Макс.

„През април 2026 г. московският офис на Росреестър е регистрирал 13 522 прехвърляния на права въз основа на договори за покупко-продажба на жилищни недвижими имоти, което е с почти 12% повече от резултата за март тази година (12 123). В сравнение с април 2025 г. (11 411), цифрата за четвъртия месец на тази година се е увеличила с почти 19%, а в сравнение със същия месец на 2024 г. (13 086), броят на прехвърлянията на права се е увеличил с 3%“, отбелязва докладът.

От началото на тази година в Москва са регистрирани приблизително 43 860 прехвърляния на права по договори за покупко-продажба на жилищни недвижими имоти, което е с 3% по-малко от цифрата за януари-април 2025 г. (45 300 договора) и с 1,5% повече от същия период на 2024 г. (43 200 договора).

„Нарастващото търсене в този сегмент на пазара на недвижими имоти сочи тенденция, при която купувачите на апартаменти все по-често предпочитат да купуват завършени жилища, вместо да чакат завършването на строителството. В същото време вторичният пазар е достатъчно наситен със завършени жилищни комплекси на не повече от две до пет години, така че няма нужда да се прави компромис между по-стари жилища и недовършено ново строителство“, заяви в изявлението Мария Макарова, заместник-началник на московския офис на Росреестр.

