Проучване: 89% от младите виждат бъдещето си в България

България остава в плановете на младите, но вече не като даденост, а като избор, който трябва да бъде защитен с реални условия. Новото изследване „Живот и работа в България“ на JTN и Bulgaria Wants You показва, че 89% от младите все още виждат бъдещето си в страната, което е спад от 4% спрямо 2025 г.
На пръв поглед цифрата остава висока. Но в контекста на предходните години тя маркира първата ясна пукнатина в растящото доверие.
„В продължение на няколко години наблюдавахме устойчив ръст на оптимизма. През 2026 г. за първи път виждаме корекция. Това е ясен сигнал – младите не се отказват от България, но започват да поставят условия“, коментира Даньо Димитров, управляващ съдружник в JTN.
Данните очертават поколение, което работи повече, иска повече и очаква повече. Все повече млади хора вярват, че успехът зависи от тях самите, но същевременно все по-малко имат ясен професионален план.
От една страна:
74% заявяват, че сами носят отговорност за развитието си (+1%)
67% искат да се издигат в компанията (+5%)
65% вярват, че трябва да работят над средното ниво (+3%)
Но от друга едва 17% имат ясен професионален план (-5%)
Тази комбинация създава напрежение и показва висока мотивация без достатъчна ориентация.
„Имаме поколение, което знае, че трябва да се развива, но не винаги знае накъде. Това е риск не само за тях, но и за бизнеса, който търси устойчиви кадри“, казва Димитров.
Най-голямата промяна идва в отношението към работата. Собственият бизнес, дигиталните професии и алтернативните доходи вече не са изключение – те са новата норма. Все повече млади хора са готови да заменят сигурността със свобода. Традиционният модел „работа срещу сигурност“ губи позиции.
Данните показват силен завой към независимост:
50% смятат, че собствен бизнес е по-перспективен (+8%)
45% биха избрали доход като създатели на съдържание (+6%)
45% се виждат със собствена компания след 5 години (+7%)
Това не е просто тренд – това е структурна промяна в мисленето.
„Младите вече не искат просто сигурна работа. Те искат контрол – върху времето си, доходите си и живота си. Това променя из основи пазара на труда“, подчертава Димитров.
Ръстът в очакванията за доходи е драматичен.
846 евро се считат за твърде ниско възнаграждение (+6%)
1 941 евро са ‘мотивираща’ заплата (+17%)
3 510 евро е желаното възнаграждение в рамките на година (+47%)
Младите не просто искат по-високи заплати - те ги приемат като базово изискване, а не като бонус. И са готови да платят цената – с повече работа, повече усилия и повече време - 20% посочват, че са готови да работят над 40 часа седмично (+3%).
Дистанционната работа губи блясъка си
След години на категорично предпочитание към работа от вкъщи, тенденцията се пречупва - 64% предпочитат дистанционна работа (-3%). Но паралелно расте значението на удобна локация на офиса, гъвкаво работно време и допълнителни придобивки.
Младите започват да търсят баланс – но при едно условие: ако трябва да са в офис, той трябва да си заслужава.
Една от най-тревожните тенденции е спадът в желанието за създаване на семейство – проучването отбелязва спад с 6% на хората, които планират да имат деца в близките 5 години (71%). Значим фактор става финансовата стабилност (41%), ролята на професионалната реализация също расте (33%, +6%).
Тези данни показват, че икономическата несигурност започва директно да влияе върху личните решения – любовта остава важна, но вече не е достатъчна.
„Когато финансовата стабилност изпреварва емоционалната, това е сигнал не само за икономиката, но и за обществото като цяло“, предупреждава Димитров.
Младите ясно назовават приоритетите и очакванията си към новото правителство – борба с корупцията (48%), по-добро образование (38%) и реални възможности за развитие на младите и регионите (38%).
Но са готови и да реагират, ако актуалното управление не отговори на очакванията им:
56% ще продължат да гласуват
56% ще останат да се борят за по-добър живот
52% ще подкрепят каузи за промяна
30% обмислят емиграция
„Това е поколение, което не си тръгва веднага. Но и не остава на всяка цена. То преценява, сравнява и избира всеки ден. Няма да стои пасивно и ако не получи резултати, ще търси промяна - тук или извън страната.“ казва Димитров.
Проучването е проведено сред 500 мъже и жени на възраст 18-35 години, балансирани, спрямо национална представителна извадка по пол, възраст, местожителство и размер на населеното място и се реализира със собствени средства на агенция JTN. Теренната работа е била в периода м.май 2026 г., със собствен онлайн потребителски панел JTN Panel, по методологията CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Всички набрани данни са верифицираци с технологично-аналитичния метод Field Detective, собствена разработка на JTN и водеща система в сферата на CAWI проучванията.
4 честен ционист
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Тъкмо ще почнеш да предлагаш кошерна храна, стига с тия шкембеджийници.
11:32 27.05.2026
5 Леле...
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Що си праззз! Щото по ЕС и САЩ няма да са доказани роби на евреите! Да се пръждосват! Меки Мари са си такива навсякъде.
11:33 27.05.2026
9 честен ционист
До коментар #8 от "Цвете":Ген Зи-тата. От тях нищо не става.
15 Солютно!
До коментар #1 от "Гост":За съжаление за България важи монологът на главния герой от филма "Икуплението Шоу Шенк" " Лошият късмет е между нас и само търси някой, на когогото да се лепне, но не съм предполагал , че ще трае толкова дълго" . Ами да това е България лош късмет и неприятности. Едно време през соца ценностната система ни учеше, че трябва да бъдем добре възпитани, добре образовани и да се трудим. Животът обаче след това специално на мен ми показа една друга истина, че всъщност много по-важно е да имаш добър късмет да попаднеш при читави хора и даже това е най-важното, защото тогава дори да не си много възпиртан и образован те ще те вкарат в пътя ако обаче имаш лошият късмет, от какъвто в България гъмжи и попаднеш на калпави хора ако станеш под тяхно влияние остатъчно дълго време те ще те запратят на дъното и ти ще останеш там завинаги, като работещ беден ще бъде малка част от лошия късмет.
11:48 27.05.2026
17 име
До коментар #6 от "и като видят":А на запад къде има сигурност. Това го виждат вече емигрантите, които забегнаха преди 15 и повече години, и се прибират към родината си.
18 честен ционист
До коментар #17 от "име":Прибират се тези без собственост, ненужните лапачи, да тегнат на местните.
20 Ген Зи
До коментар #9 от "честен ционист":Млъквай да не включа фурната.
25 честен ционист
До коментар #20 от "Ген Зи":Какво ще правиш с тая фурна? Ген Зи-тата не знаете, че фурната е за печене, а не за варене.
27 Моарейн
До коментар #18 от "честен ционист":Прибират се предимно навършилите пенсионна възраст, защото пенсиите им не стигат за нормален живот там, но за тукашния стандарт може би ще бъдат прилични, особено ако имат собствено жилище.
29 Циник
До коментар #16 от "име":Без да звуча гадно, повечето хора се връщат, защото не са успели да се вкоренят там, където са били. И, честно казано, в огромния брой случаи това е от недостатъчно приходи. Тепърва ще разбираме, че Европа вече си насъбра евтина работна ръка от цял свят и ние не сме особенно ценни. А за високоплатена работа се искат умения, които малцина имат.
32 честен ционист
До коментар #27 от "Моарейн":Трябва да си луд ако си в пенсионна възраст и се прибереш в зверилника от някоя бяла държава. Все едно си станал доброволец за руския фронт.
35 име
До коментар #29 от "Циник":Масовата емирация никога не е била с цел високоплатена работа. Масово хората се евакуираха от територията заради сигурност и правов ред, и най-вече заради това, че с посредствена работа и професия можеха без проблеми да си покриват там сметките. Положението вече не е такова на запад и за това не са виновни само другите пришълци.
12:35 27.05.2026
36 име
До коментар #33 от "Нормално":Ти си закостенял някъде в развитието си като тийнейджър, когато си пушил косче, но явно не си го надраснал. Нормалните хора като поживеят и има други цели, примерно, семейство, легализираното косче не им е прироритет.
12:38 27.05.2026