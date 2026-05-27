Проучване: 89% от младите виждат бъдещето си в България

27 Май, 2026 11:28

Младото поколение вече не вярва безусловно в бъдещето си в страната

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България остава в плановете на младите, но вече не като даденост, а като избор, който трябва да бъде защитен с реални условия. Новото изследване „Живот и работа в България“ на JTN и Bulgaria Wants You показва, че 89% от младите все още виждат бъдещето си в страната, което е спад от 4% спрямо 2025 г.

На пръв поглед цифрата остава висока. Но в контекста на предходните години тя маркира първата ясна пукнатина в растящото доверие.

„В продължение на няколко години наблюдавахме устойчив ръст на оптимизма. През 2026 г. за първи път виждаме корекция. Това е ясен сигнал – младите не се отказват от България, но започват да поставят условия“, коментира Даньо Димитров, управляващ съдружник в JTN.

Данните очертават поколение, което работи повече, иска повече и очаква повече. Все повече млади хора вярват, че успехът зависи от тях самите, но същевременно все по-малко имат ясен професионален план.

От една страна:

74% заявяват, че сами носят отговорност за развитието си (+1%)

67% искат да се издигат в компанията (+5%)

65% вярват, че трябва да работят над средното ниво (+3%)

Но от друга едва 17% имат ясен професионален план (-5%)

Тази комбинация създава напрежение и показва висока мотивация без достатъчна ориентация.

„Имаме поколение, което знае, че трябва да се развива, но не винаги знае накъде. Това е риск не само за тях, но и за бизнеса, който търси устойчиви кадри“, казва Димитров.

Най-голямата промяна идва в отношението към работата. Собственият бизнес, дигиталните професии и алтернативните доходи вече не са изключение – те са новата норма. Все повече млади хора са готови да заменят сигурността със свобода. Традиционният модел „работа срещу сигурност“ губи позиции.

Данните показват силен завой към независимост:

50% смятат, че собствен бизнес е по-перспективен (+8%)

45% биха избрали доход като създатели на съдържание (+6%)

45% се виждат със собствена компания след 5 години (+7%)

Това не е просто тренд – това е структурна промяна в мисленето.

„Младите вече не искат просто сигурна работа. Те искат контрол – върху времето си, доходите си и живота си. Това променя из основи пазара на труда“, подчертава Димитров.

Ръстът в очакванията за доходи е драматичен.

846 евро се считат за твърде ниско възнаграждение (+6%)

1 941 евро са ‘мотивираща’ заплата (+17%)

3 510 евро е желаното възнаграждение в рамките на година (+47%)

Младите не просто искат по-високи заплати - те ги приемат като базово изискване, а не като бонус. И са готови да платят цената – с повече работа, повече усилия и повече време - 20% посочват, че са готови да работят над 40 часа седмично (+3%).

Дистанционната работа губи блясъка си

След години на категорично предпочитание към работа от вкъщи, тенденцията се пречупва - 64% предпочитат дистанционна работа (-3%). Но паралелно расте значението на удобна локация на офиса, гъвкаво работно време и допълнителни придобивки.

Младите започват да търсят баланс – но при едно условие: ако трябва да са в офис, той трябва да си заслужава.

Една от най-тревожните тенденции е спадът в желанието за създаване на семейство – проучването отбелязва спад с 6% на хората, които планират да имат деца в близките 5 години (71%). Значим фактор става финансовата стабилност (41%), ролята на професионалната реализация също расте (33%, +6%).

Тези данни показват, че икономическата несигурност започва директно да влияе върху личните решения – любовта остава важна, но вече не е достатъчна.

„Когато финансовата стабилност изпреварва емоционалната, това е сигнал не само за икономиката, но и за обществото като цяло“, предупреждава Димитров.

Младите ясно назовават приоритетите и очакванията си към новото правителство – борба с корупцията (48%), по-добро образование (38%) и реални възможности за развитие на младите и регионите (38%).

Но са готови и да реагират, ако актуалното управление не отговори на очакванията им:

56% ще продължат да гласуват

56% ще останат да се борят за по-добър живот

52% ще подкрепят каузи за промяна

30% обмислят емиграция

„Това е поколение, което не си тръгва веднага. Но и не остава на всяка цена. То преценява, сравнява и избира всеки ден. Няма да стои пасивно и ако не получи резултати, ще търси промяна - тук или извън страната.“ казва Димитров.

Проучването е проведено сред 500 мъже и жени на възраст 18-35 години, балансирани, спрямо национална представителна извадка по пол, възраст, местожителство и размер на населеното място и се реализира със собствени средства на агенция JTN. Теренната работа е била в периода м.май 2026 г., със собствен онлайн потребителски панел JTN Panel, по методологията CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Всички набрани данни са верифицираци с технологично-аналитичния метод Field Detective, собствена разработка на JTN и водеща система в сферата на CAWI проучванията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    22 2 Отговор
    Като работещи бедни ли го виждат как?

    Коментиран от #15

    11:29 27.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    26 7 Отговор
    Тук могат да са само роби на евреите.

    Коментиран от #4, #5

    11:29 27.05.2026

  • 3 честен ционист

    7 13 Отговор
    Да бре, той заради това Румбата проси визите да паднат.

    11:30 27.05.2026

  • 4 честен ционист

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тъкмо ще почнеш да предлагаш кошерна храна, стига с тия шкембеджийници.

    11:32 27.05.2026

  • 5 Леле...

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Що си праззз! Щото по ЕС и САЩ няма да са доказани роби на евреите! Да се пръждосват! Меки Мари са си такива навсякъде.

    11:33 27.05.2026

  • 6 и като видят

    3 2 Отговор
    че сигурност няма в бг капитализъма и терменал 2 -пропагандна статиика като онази със средните заплатки

    Коментиран от #17

    11:35 27.05.2026

  • 7 Щом Им Харесва !

    8 0 Отговор
    Дано Имат Късмет !

    11:35 27.05.2026

  • 8 Цвете

    13 1 Отговор
    НЕЩО НЕ СЕ ВРЪЗВА. ЗАЩОТО ПОЛОВИНАТА И МАЛКО ПОВЕЧЕ ДИПЛОМИРАНИ ЛЕКАРИ ЗАМИНАХА ЗА ШВЕЙЦАРИЯ, ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ. ОТ ДРУГИ СПЕЦИАЛНОСТИ КАТО МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ СЪЩО. ЗА КОИ ТОГАВА МЛАДИ СТАВА ВЪПРОС? 💯🌺❤️

    Коментиран от #9

    11:37 27.05.2026

  • 9 честен ционист

    5 13 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    Ген Зи-тата. От тях нищо не става.

    Коментиран от #20

    11:39 27.05.2026

  • 10 кой мy дpeмe

    13 0 Отговор
    заглавието: "89% от младите все още виждат бъдещето си в страната"

    статията: "Младото поколение вече не вярва в бъдещето си в страната"

    11:41 27.05.2026

  • 11 1488

    10 2 Отговор
    щото немат пари да избегнат

    11:42 27.05.2026

  • 12 провинциалист

    10 4 Отговор
    Колко зле трябва да е станало в чужбина, щом младите вече и не бягат натам?

    11:42 27.05.2026

  • 13 Новичок

    2 1 Отговор
    Пак "Опосумски" реклами.Пфу...

    11:44 27.05.2026

  • 14 Кирил

    12 1 Отговор
    младите селянчета дошлЕ на софията. Но бързо им се изпарява мечтата, като се наложи да работят и да живеят на буркани наблъскани, като скариди в двустаен с 9 аверчИта.

    11:47 27.05.2026

  • 15 Солютно!

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    За съжаление за България важи монологът на главния герой от филма "Икуплението Шоу Шенк" " Лошият късмет е между нас и само търси някой, на когогото да се лепне, но не съм предполагал , че ще трае толкова дълго" . Ами да това е България лош късмет и неприятности. Едно време през соца ценностната система ни учеше, че трябва да бъдем добре възпитани, добре образовани и да се трудим. Животът обаче след това специално на мен ми показа една друга истина, че всъщност много по-важно е да имаш добър късмет да попаднеш при читави хора и даже това е най-важното, защото тогава дори да не си много възпиртан и образован те ще те вкарат в пътя ако обаче имаш лошият късмет, от какъвто в България гъмжи и попаднеш на калпави хора ако станеш под тяхно влияние остатъчно дълго време те ще те запратят на дъното и ти ще останеш там завинаги, като работещ беден ще бъде малка част от лошия късмет.

    11:48 27.05.2026

  • 16 име

    5 6 Отговор
    Това е похвално, на фона на масовата емиграция, която започна още от 90те. В момента много емигранти се прибират в България защото положението в страните, в които са емигрирали, стана зле. Дано е урок за всички, че родината си е родина и вместо всеки да се спасява сам, трябва заедно да решаваме проблемите в държавата, защото като стане зле в страната, в която са емигрирали, пак ще трябва да си търсят по-добро място.

    Коментиран от #29

    11:53 27.05.2026

  • 17 име

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "и като видят":

    А на запад къде има сигурност. Това го виждат вече емигрантите, които забегнаха преди 15 и повече години, и се прибират към родината си.

    Коментиран от #18

    11:55 27.05.2026

  • 18 честен ционист

    5 9 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    Прибират се тези без собственост, ненужните лапачи, да тегнат на местните.

    Коментиран от #27

    11:59 27.05.2026

  • 19 асрга де

    6 1 Отговор
    само политик може да вижда перспектива за бъдещето си в България, но не вярвам млад образован човек да е на същото мнение

    12:04 27.05.2026

  • 20 Ген Зи

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Млъквай да не включа фурната.

    Коментиран от #25

    12:05 27.05.2026

  • 21 Амет красивия

    5 1 Отговор
    НА него братМО ходи да бере помУщи ф германеа

    12:06 27.05.2026

  • 22 Перо

    7 0 Отговор
    89% джендърия, които не стават и за чеп за зеле! Тези с мозък и дисциплина се изнесоха отдавна!

    12:07 27.05.2026

  • 23 Браво

    3 0 Отговор
    По време на социализма само децата на комунистиге искаха да останат в България, и граничарите пазеха с насочени автомати някой българин да не избяга от социалистическия рай

    12:11 27.05.2026

  • 24 Изсипани

    3 0 Отговор
    някакви си числа и всеки им "повярва" !

    12:15 27.05.2026

  • 25 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ген Зи":

    Какво ще правиш с тая фурна? Ген Зи-тата не знаете, че фурната е за печене, а не за варене.

    12:16 27.05.2026

  • 26 Циник

    2 0 Отговор
    Превод: "11 процента от българските родители могат да си позволят да изпратят детето си да учи в чужбина". Не е лошо. А се оплаквахме от еврото.

    12:18 27.05.2026

  • 27 Моарейн

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "честен ционист":

    Прибират се предимно навършилите пенсионна възраст, защото пенсиите им не стигат за нормален живот там, но за тукашния стандарт може би ще бъдат прилични, особено ако имат собствено жилище.

    Коментиран от #32

    12:19 27.05.2026

  • 28 Аз па ше продължа да пи кая

    4 1 Отговор
    През прозореца от 3 етаж

    12:21 27.05.2026

  • 29 Циник

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Без да звуча гадно, повечето хора се връщат, защото не са успели да се вкоренят там, където са били. И, честно казано, в огромния брой случаи това е от недостатъчно приходи. Тепърва ще разбираме, че Европа вече си насъбра евтина работна ръка от цял свят и ние не сме особенно ценни. А за високоплатена работа се искат умения, които малцина имат.

    Коментиран от #35

    12:22 27.05.2026

  • 30 Проучване:

    0 2 Отговор
    89% от младите в пРосия виждат бъдещето си в чужбина.
    😅😅😅

    12:23 27.05.2026

  • 31 Видях ги

    5 0 Отговор
    На запад им спряха социалните помощи и носталгия ги подгони.При нас вече дават повече,докато не фалираме.

    12:26 27.05.2026

  • 32 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Моарейн":

    Трябва да си луд ако си в пенсионна възраст и се прибереш в зверилника от някоя бяла държава. Все едно си станал доброволец за руския фронт.

    12:27 27.05.2026

  • 33 Нормално

    4 1 Отговор
    Закостеняла държава сме. Младите отиват в държави където марихуаната е декриминализирана или легализирана - Холандия, Германия, Испания, Португалия, Малта, Люксембург, Словения, Швейцария и др.

    Коментиран от #36

    12:28 27.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 име

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Циник":

    Масовата емирация никога не е била с цел високоплатена работа. Масово хората се евакуираха от територията заради сигурност и правов ред, и най-вече заради това, че с посредствена работа и професия можеха без проблеми да си покриват там сметките. Положението вече не е такова на запад и за това не са виновни само другите пришълци.

    12:35 27.05.2026

  • 36 име

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Нормално":

    Ти си закостенял някъде в развитието си като тийнейджър, когато си пушил косче, но явно не си го надраснал. Нормалните хора като поживеят и има други цели, примерно, семейство, легализираното косче не им е прироритет.

    12:38 27.05.2026

