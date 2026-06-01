Bulgaria Sotheby’s International Realty представи официално duPont REGISTRY PRIVÉ Sofia – първата брандирана резиденция у нас, която вече е официално на пазара и се предлага ексклузивно от компанията.

Събитието събра селектирана аудитория от колекционери, предприемачи, инвеститори и ценители на автомобилната култура за вечер, в която автомобилите, архитектурата и дизайнът естествено се превърнаха в израз на споделена естетика и начин на живот.

Сред специалните гости на вечерта беше Джон Кълифорд – главен изпълнителен директор на duPont REGISTRY Experiences и дългогодишна фигура в световната общност на автомобилните колекционери. По време на презентацията той представи философията зад duPont REGISTRY PRIVÉ и международната екосистема, която стои зад проекта – модел на частен клуб, изграден около принадлежност, общност и внимателно селектирани преживявания с ограничен достъп, които стоят в основата на проекта.

Вечерта започна с експозиция на колекционерски автомобили и продължи с официално представяне в RE Club, където гостите имаха възможност да се запознаят с концепцията зад duPont REGISTRY PRIVÉ Sofia и философията на проекта.

Разположен в Business Park Sofia, duPont REGISTRY PRIVÉ Sofia въвежда нов тип lifestyle real estate концепция за българския пазар – пространство, създадено за хора, за които автомобилът, дизайнът и инженерството са естествена част от личната идентичност и начина на живот.

Проектът включва 43 бутикови суита, разработени в партньорство с Gensler и Pininfarina Miami, и е създаден с идеята да предложи всички услуги и удобства, характерни за този тип international luxury residences – от персонализирани консиерж услуги и специализирана инфраструктура за автомобилни колекции до достъп до международната PRIVÉ екосистема. Част от суитите разполагат и със специализиран автомобилен асансьор, който позволява автомобилът да бъде интегриран директно в жилищното пространство – концепция, характерна за новото поколение automotive residences.

Собствениците получават възможност за членство в глобалната мрежа на duPont REGISTRY PRIVÉ – осигуряващ достъп до международна общност от колекционери и ценители на автомобилната култура, свързана чрез private access, off-market възможности и селектирани партньорства.

„PRIVÉ Sofia не е проект за масовия пазар. Това е концепция, насочена към хора, които търсят среда, общност и дългосрочна стойност отвъд традиционното разбиране за луксозен имот“, коментират от Bulgaria Sotheby’s International Realty.

Като ексклузивен представител на проекта за България, Bulgaria Sotheby’s International Realty предоставя индивидуални консултации, съдействие по процеса на одобрение и цялостно обслужване, свързано с придобиването и членството в duPont REGISTRY PRIVÉ Sofia.