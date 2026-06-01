Тези дни имаше ТРИ ПЪТИ УРА!
УРА: България е N 1 по батерии!
УРА: Произведената от ФЕЦ електроенергия в България в отделни часове е повече от цялата ни консумация в тези часове!
УРА: Рекордно малко производство на електроенергия от въглища еди-кога си!
Това коментира във "Фейсбук" председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Три пъти УРА, ама токът ни е скъп, а възторгът - телешки. Защото - повече пари за електроенергия от предприятията е по-малко пари за заплати за работниците веднага и по-малка конкурентоспособност, което е още по-малко пари за работниците и за бюджета средносрочно и дългосрочно.
=> 88,63 евро за мегаватчас е цената днес на електроенергията за небитовите потребители, за предприятията (кучета ги яли). Вместо да е 44 евро.
(Днес е един хубав, топъл, неработен, майски ден, с малка консумация на електроенергия, защото е неработен, и защото е топъл, но не горещ (не се включват нито печки, нито климатици).
=> 101,07 EUR/MWh е средната цена за предприятията за месец май. Вместо да е 50 евро.
(Май е месец с много празници и съответно с малко работни дни, месец с дълъг ден, много слънце и голямо ФЕЦ-производство на "безплатен" ток).
=> 109,05 €/МВтч е средната цена на електроенергията за предприятията за първите пет месеца на годината, вместо да е 55 евро.
=> 71,60 евро за мегаватчас е регулираната, фиксирана, определена от КЕВР цена за бита, вместо да е такава, каквато трябва да е за предприятията - 50-60 евро.
Цената на електроенергията у нас е два пъти по-висока, отколкото трябва и може да бъде и колкото е в САЩ и Китай за нашите конкуренти на общия световен пазар, защото ЕК, поради глупави грешки и нечия алчност, ни облага с въглероден данък. Този данък е 80 евро за тон СО2, при няма и 10 евро в Китай и още по-малко в САЩ, Индия, Русия.
До 08-06-2026 г. в ЕС тече обществено обсъждане по въпроса (Европейска Система за Търговия с Емисии - ЕСТЕ). Колкото и да са сложни, многосвързани и бла-бла-бла тези зелени грешки, въпросите в крайна сметка се свеждат до един - каква да е цената на квотите / емисиите / тон СО2. Тя се определя/манипулира в крайна сметка от ЕК, чрез определяне на броя им. И няма нито една причина, цената на емисиите в ЕС да е по-скъпа, от цената в Китай, САЩ, Индия, Русия.
България трябва да формира позиция по въпроса.
България е сред 4-те най-потърпевши страни (и по-скоро най-потърпевша), от тези безумни и доказали вече несъстоятелността си политики, т.к. е сред страните с най-голям дял на облаганата с 80 евро на тон СО2 (над 100 евро на мегаватчас от въглища) електроенергия. И е сред страните с най-голям дял на промишлено производство в БВП. Наказани сме по две линии, по които в САЩ биха ни наградили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Защо не оправим дипломатични те
Като Фицо, Унгария?
Какво му пречи на Радев?
Коментиран от #6
12:51 01.06.2026
3 Защо Радев
Защо?
12:51 01.06.2026
6 авантгард
До коментар #2 от "Защо не оправим дипломатични те":Пречи му кафявопаветния глупогрозитет.
12:53 01.06.2026
8 кой мy дpeмe
нямате право да ревете
ся ше си го изтърпите
Коментиран от #10
12:55 01.06.2026
10 Ил е време
До коментар #8 от "кой мy дpeмe":За ..измитане- по вероятно
12:56 01.06.2026
16 Скандално
Ето защо и чужди, и свои не искаха Белене. Голяма част от бивши и настоящи депутати имат чрез подставени лица енергийни интереси, вклч. и в частни ВЕЦ-ове. Тази алност унищожава Територията.
Жалко, че за пореден път избрахме статуквото ПБ. Зимата Територията купуваше най-скъп ток в ЕС, 700 лв. мегаватчас на борсата. Ето защо зимата пропищяхме от сметки по 200-400 лв. А не са въвели борса ток за домакинствата, която Василев подписа по ПВУ, а правителствата отлагат, но се въвежда постепенно повишаване на цени.
13:09 01.06.2026
