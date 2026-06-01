Васил Велев: Три пъти УРА, ама токът ни е скъп, а възторгът - телешки!

1 Юни, 2026 12:48 1 100 18

Цената на електроенергията у нас е два пъти по-висока, отколкото трябва и може да бъде и колкото е в САЩ и Китай за нашите конкуренти на общия световен пазар, защото ЕК, поради глупави грешки и нечия алчност, ни облага с въглероден данък

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Тези дни имаше ТРИ ПЪТИ УРА!

УРА: България е N 1 по батерии!

УРА: Произведената от ФЕЦ електроенергия в България в отделни часове е повече от цялата ни консумация в тези часове!

УРА: Рекордно малко производство на електроенергия от въглища еди-кога си!

Това коментира във "Фейсбук" председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.

Три пъти УРА, ама токът ни е скъп, а възторгът - телешки. Защото - повече пари за електроенергия от предприятията е по-малко пари за заплати за работниците веднага и по-малка конкурентоспособност, което е още по-малко пари за работниците и за бюджета средносрочно и дългосрочно.

=> 88,63 евро за мегаватчас е цената днес на електроенергията за небитовите потребители, за предприятията (кучета ги яли). Вместо да е 44 евро.

(Днес е един хубав, топъл, неработен, майски ден, с малка консумация на електроенергия, защото е неработен, и защото е топъл, но не горещ (не се включват нито печки, нито климатици).

=> 101,07 EUR/MWh е средната цена за предприятията за месец май. Вместо да е 50 евро.

(Май е месец с много празници и съответно с малко работни дни, месец с дълъг ден, много слънце и голямо ФЕЦ-производство на "безплатен" ток).

=> 109,05 €/МВтч е средната цена на електроенергията за предприятията за първите пет месеца на годината, вместо да е 55 евро.

=> 71,60 евро за мегаватчас е регулираната, фиксирана, определена от КЕВР цена за бита, вместо да е такава, каквато трябва да е за предприятията - 50-60 евро.

Цената на електроенергията у нас е два пъти по-висока, отколкото трябва и може да бъде и колкото е в САЩ и Китай за нашите конкуренти на общия световен пазар, защото ЕК, поради глупави грешки и нечия алчност, ни облага с въглероден данък. Този данък е 80 евро за тон СО2, при няма и 10 евро в Китай и още по-малко в САЩ, Индия, Русия.

До 08-06-2026 г. в ЕС тече обществено обсъждане по въпроса (Европейска Система за Търговия с Емисии - ЕСТЕ). Колкото и да са сложни, многосвързани и бла-бла-бла тези зелени грешки, въпросите в крайна сметка се свеждат до един - каква да е цената на квотите / емисиите / тон СО2. Тя се определя/манипулира в крайна сметка от ЕК, чрез определяне на броя им. И няма нито една причина, цената на емисиите в ЕС да е по-скъпа, от цената в Китай, САЩ, Индия, Русия.

България трябва да формира позиция по въпроса.

България е сред 4-те най-потърпевши страни (и по-скоро най-потърпевша), от тези безумни и доказали вече несъстоятелността си политики, т.к. е сред страните с най-голям дял на облаганата с 80 евро на тон СО2 (над 100 евро на мегаватчас от въглища) електроенергия. И е сред страните с най-голям дял на промишлено производство в БВП. Наказани сме по две линии, по които в САЩ биха ни наградили.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Защо не оправим дипломатични те

    17 2 Отговор
    Си отношения с Русия?
    Като Фицо, Унгария?
    Какво му пречи на Радев?

    Коментиран от #6

    12:51 01.06.2026

  • 3 Защо Радев

    9 2 Отговор
    Не вижда нищо освен Брюксел?
    Защо?

    12:51 01.06.2026

  • 4 авантгард

    9 1 Отговор
    За правоверното атлантоевропейче това няма значение защото то си хрупа соята доволно.

    12:52 01.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Пуснете АЕЦ Белене и ще има евтин ток за всички.

    12:52 01.06.2026

  • 6 авантгард

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защо не оправим дипломатични те":

    Пречи му кафявопаветния глупогрозитет.

    12:53 01.06.2026

  • 7 Споко Велев.....

    5 0 Отговор
    Рупа ми зелена енергия и дишаме.......

    12:54 01.06.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    6 5 Отговор
    вие си го избрахте румен
    нямате право да ревете
    ся ше си го изтърпите

    Коментиран от #10

    12:55 01.06.2026

  • 9 Държавни институции

    4 1 Отговор
    потребяват твърде много ток без контрол!

    12:55 01.06.2026

  • 10 Ил е време

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "кой мy дpeмe":

    За ..измитане- по вероятно

    12:56 01.06.2026

  • 11 Затваряйте заводите

    2 4 Отговор
    и ще има достатъчно ток!

    12:57 01.06.2026

  • 12 Тръмп трябва да приключи

    6 0 Отговор
    умрелата Европа!

    13:04 01.06.2026

  • 13 сноу

    3 1 Отговор
    Адашче ..винаги си бил по умен от повечето ми адаши ,но телешкия възторг е далеч по скромен от пилешкия...

    13:06 01.06.2026

  • 14 Василе,

    3 1 Отговор
    твоят определено е телешки, по-точно говежди!

    13:08 01.06.2026

  • 15 Не бе не е от €зоната

    4 1 Отговор
    Боклук!

    13:08 01.06.2026

  • 16 Скандално

    5 0 Отговор
    БЧудовищни строежи на Перки и Фото, които амортизират ел. системата и я натоварват с непостоянни напрежения. Без вятър неефективни, зимата неефективни. Загуба докато пристигнат до дома ни от десет до 25%. На тези еничари дължим 50% цена на ток да е достъпи и разпределения, с ДДС.
    Ето защо и чужди, и свои не искаха Белене. Голяма част от бивши и настоящи депутати имат чрез подставени лица енергийни интереси, вклч. и в частни ВЕЦ-ове. Тази алност унищожава Територията.
    Жалко, че за пореден път избрахме статуквото ПБ. Зимата Територията купуваше най-скъп ток в ЕС, 700 лв. мегаватчас на борсата. Ето защо зимата пропищяхме от сметки по 200-400 лв. А не са въвели борса ток за домакинствата, която Василев подписа по ПВУ, а правителствата отлагат, но се въвежда постепенно повишаване на цени.

    13:09 01.06.2026

  • 17 Кой Бате ?

    3 0 Отговор
    Кой Бате ?

    Го Направи Това ?

    И Кой Нищо не направи ?

    За Да е Така ?

    Кат Доиш Кравите !

    Трябва да оставиш !

    И За Телетата !

    Защото !

    После няма да имаш !

    И Крави !

    Така че Няма Икономика !

    Коаято да не се Планира !

    Къде беше ?

    Когато планираше ?

    За да се Сетиш !

    Че Ще стане Така !

    13:09 01.06.2026

  • 18 НРБ

    4 1 Отговор
    Зелената сделка е най-голямата корупция на ЕС !!! Крадливите политици строят ВЕИ и продават скъп ток на бедните българи ,благодарете на Урсулите !!!

    13:13 01.06.2026

