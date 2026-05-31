Дворовете на къщи могат да бъдат превърнати в мини центрове за данни

Изкуственият интелект създаде безпрецедентен глад за изчислителна мощност, а строежът на огромни центрове за данни вече среща все по-сериозна съпротива от местните общности. На този фон американският стартъп SPAN предлага необичайно решение – мини центрове за данни, разположени директно до жилищни сгради.

Компанията обяви партньорство с технологичния гигант NVIDIA за разработването на т.нар. XFRA възли – компактни изчислителни станции, които могат да бъдат монтирани до еднофамилни къщи или малки търговски обекти. Според компанията идеята е да се използва неизползваният капацитет на електрическата мрежа в жилищните квартали, вместо да се изграждат нови мащабни центрове за данни.

XFRA устройствата са с размери, сравними с външно тяло на климатик. Във всяко от тях са интегрирани 16 графични процесора NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, охлаждани с течност и работещи почти безшумно. Това е ключов елемент от концепцията, тъй като шумът е сред основните причини за недоволство срещу традиционните центрове за данни.

От SPAN твърдят, че могат да изградят мрежа от около 8000 такива възела до шест пъти по-бързо и на една пета от цената на конвенционален център за данни с мощност 100 мегавата. Компанията вече работи с американския строителен гигант PulteGroup, като през 2026 г. е планиран пилотен проект със 100 домакинства. Дългосрочната цел е изграждането на до 80 000 възела в САЩ, които заедно да осигурят над 1 гигават изчислителен капацитет.

Моделът предвижда и стимули за собствениците на имоти. В замяна на предоставеното пространство домакинствата могат да получат интелигентно електрическо табло, батерийно съхранение на енергия, възможност за интеграция със соларни панели, както и по-ниски или дори напълно покрити разходи за ток и интернет.

Според представители на NVIDIA основният проблем пред индустрията вече не са самите чипове, а достъпът до достатъчно електроенергия. Именно затова използването на съществуваща инфраструктура в жилищните райони може значително да ускори внедряването на нови AI услуги.

Идеята обаче не е лишена от критики. Експерти предупреждават, че масовото разполагане на подобни системи може да натовари локалните електроразпределителни мрежи, а наличието на скъпо оборудване в жилищни квартали създава и допълнителни рискове за сигурността. Освен това проектът ще трябва да премине през редица регулаторни процедури, преди да бъде реализиран в голям мащаб.

Въпреки това концепцията показва накъде се движи индустрията. Вместо огромни комплекси, концентрирани на едно място, бъдещето на част от AI инфраструктурата може да се окаже разпределено между хиляди домове, превръщайки кварталите в своеобразна мрежа от мини центрове за данни.

