"Ергенът" Марин се срина след края на шоуто: Много съм изморен

"Ергенът" Ергенът Марин се оказа едно от най-коментираните лица в сезона, но и едно от най-противоречивите. Ако в началото зрителите го възприемаха като уверен и категоричен мъж, то след края на формата и последвалите му интервюта образът му рязко се пропука. Самият той вече признава, че преживяването е било далеч по-тежко, отколкото изглежда през телевизионния екран.

"Много съм изморен. Първо се изморих физически, а сега и психически, три месеца, докато го гледах. Като стоиш и гледаш отстрани, изглежда доста по-лесно… Но не знаеш, че е толкова трудно", признава Марин, пише Шоу Блиц.

По думите му най-големият проблем е бил животът в изолирана среда и непрекъснатото емоционално напрежение между участниците.

Марин се опита да обясни и поведението си към жените във формата, което предизвика буря от критики след финала.

„Аз, влизайки… това е необичайна роля. Не правим тези неща в реалния свят. Не излизам с 20 момичета едновременно на срещи. И за мен самия си беше доста неестествено това“, казва той.

Според него се е стремял да бъде коректен към всяка участничка и да ѝ дава внимание и време, защото всяка от тях е имала смелостта да влезе във формата.

„На всяка просто гледах да давам този шанс и внимание, което заслужава“, допълва той. Именно това обаче впоследствие се обръща срещу него. След края на сезона част от участничките признаха, че са се почувствали емоционално подведени от поведението му.

„Останах с впечатление, че някои момичета са се чувствали подведени от мен. Последното нещо, което исках да направя, е това“, признава Марин. И обяснява, че в „балона“ на риалити формата всеки жест и дума се възприемат много по-силно и често се тълкуват различно от реалния живот.

„В такава среда започваш да забелязваш детайли у хората, на които в нормалния живот не би обърнал толкова внимание“, казва още той.

Особено сериозни реакции предизвика отношението му към Михаела. През почти целия сезон зрителите бяха убедени, че именно тя е голямата фаворитка. Между двамата имаше видимо привличане, близост и страстни моменти, а социалните мрежи дори прогнозираха, че остават заедно и след предаването.

Финалът обаче обърна всичко. Марин не избра Михаела, а предпочете Любомира – решение, което шокира голяма част от аудиторията.

Пред водещите Наум Шопов и Мартин Николов той обясни, че е усещал по-лека и естествена комуникация с Любомира, а разговорите им били по-смислени и провокиращи.

По думите му Михаела често оставала твърде пасивна и нерешителна, което постепенно наклонило везните. Въпреки това много зрители останаха с усещането, че Марин е дал прекалено силни сигнали към Михаела още в самото начало и така е създал впечатление, че изборът му вече е ясен.

Самият той впоследствие призна, че вероятно е допуснал грешка именно там – фаворизирайки я прекалено рано.

Допълнително масло в огъня наля фактът, че и връзката му с Любомира не оцеля след края на шоуто.

Двамата останаха в добри отношения, но романтичната им история приключи малко след финала.

Това отприщи нова вълна от коментари в социалните мрежи, където мнозина директно обвиниха Марин, че е бил неискрен и не е знаел защо влиза във формата. А той самият вече признава нещо, което едва ли зрителите са очаквали да чуят:

"Малко съжалявам за участието си."

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1 Оценка 1 от 4 гласа.

html, body, body:not(.web_whatsapp_com) *, html body:not(.web_whatsapp_com) *, html body.ds *, html body:not(.web_whatsapp_com) div *, html body:not(.web_whatsapp_com) span *, html body p *, html body h1 *, html body h2 *, html body h3 *, html body h4 *, html body h5 *, html body:not(.web_whatsapp_com) *:not(input):not(textarea):not([contenteditable=""]):not( [contenteditable="true"] ), html body:not(.web_whatsapp_com) *[class]:not(input):not(textarea):not([contenteditable=""]):not( [contenteditable="true"] ), html body:not(.web_whatsapp_com) *[id]:not(input):not(textarea):not([contenteditable=""]):not( [contenteditable="true"] ) { user-select: text !important; } html body *:not(input):not(textarea)::selection, body *:not(input):not(textarea)::selection, html body div *:not(input):not(textarea)::selection, html body span *:not(input):not(textarea)::selection, html body p *:not(input):not(textarea)::selection, html body h1 *:not(input):not(textarea)::selection, html body h2 *:not(input):not(textarea)::selection, html body h3 *:not(input):not(textarea)::selection, html body h4 *:not(input):not(textarea)::selection, html body h5 *:not(input):not(textarea)::selection { background-color: #3297fd !important; color: #ffffff !important; } /* linkedin */ /* squize */ .www_linkedin_com .sa-assessment-flow__card.sa-assessment-quiz .sa-assessment-quiz__scroll-content .sa-assessment-quiz__response .sa-question-multichoice__item.sa-question-basic-multichoice__item .sa-question-multichoice__input.sa-question-basic-multichoice__input.ember-checkbox.ember-view { width: 40px; } /*linkedin*/ /*instagram*/ /*wall*/ .www_instagram_com ._aagw { display: none; } /*developer.box.com*/ .bp-doc .pdfViewer .page:not(.bp-is-invisible):before { } /*telegram*/ .web_telegram_org .emoji-animation-container { display: none; } html body.web_telegram_org .bubbles-group > .bubbles-group-avatar-container:not(input):not(textarea):not( [contenteditable=""] ):not([contenteditable="true"]), html body.web_telegram_org .custom-emoji-renderer:not(input):not(textarea):not([contenteditable=""]):not( [contenteditable="true"] ) { pointer-events: none !important; } /*ladno_ru*/ .ladno_ru [style*="position: absolute; left: 0; right: 0; top: 0; bottom: 0;"] { display: none !important; } /*mycomfyshoes.fr */ .mycomfyshoes_fr #fader.fade-out { display: none !important; } /*www_mindmeister_com*/ .www_mindmeister_com .kr-view { z-index: -1 !important; } /*www_newvision_co_ug*/ .www_newvision_co_ug .v-snack:not(.v-snack--absolute) { z-index: -1 !important; } /*derstarih_com*/ .derstarih_com .bs-sks { z-index: -1; } html body .alc_unlock-pseudo-before.alc_unlock-pseudo-before.alc_unlock-pseudo-before::before { pointer-events: none !important; } html body .alc_unlock-pseudo-after.alc_unlock-pseudo-after.alc_unlock-pseudo-after::after { pointer-events: none !important; }