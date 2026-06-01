Путин обсъди с Пашинян решенията от срещата на Евразийския икономически съвет

1 Юни, 2026 12:59 851 17

Руският президент поздрави арменския премиер и по повод рождения му ден

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян, по време на който двамата са обсъдили резултатите от заседанието на Евразийския икономически съвет, състояло се на 29 май в Астана. Това съобщиха от пресслужбата на Кремъл, цитирани от ТАСС, предава БТА.

В хода на разговора Путин е поздравил Пашинян и по случай рождения му ден. По-рано руският държавен глава е изпратил и официална поздравителна телеграма до арменския премиер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    10 10 Отговор
    Путин пак е добродушен спрямо арменците.В Европа сапуна и каймата е в изобилие

    Коментиран от #4, #11

    13:02 01.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 9 Отговор
    и армяните натириха гнома

    Коментиран от #3

    13:02 01.06.2026

  • 3 И Киев е Руски

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Лекувай си гонореята

    13:04 01.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Киев е Руски

    8 8 Отговор

    До коментар #4 от "Чини ми се":

    По добре РП отколкото доведена сестра на Кончита

    13:08 01.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 6 Отговор
    ама как си е вдигнал ръчичката само ,а?

    13:09 01.06.2026

  • 7 Констатация

    5 7 Отговор
    Дедо Пу съвсем клекна..., в руските форуми само дето не го п ::::::::: ват след тази новина! -)))))))

    13:10 01.06.2026

  • 8 Само поздрав е малко

    8 6 Отговор
    Няма ли да целуне и арменския куран?

    13:12 01.06.2026

  • 9 Констатация

    7 6 Отговор
    А, щях да забравя, Сърбия май се готви да свали Безвизите за Русия и да въведе Визов режим от Януари 2027 г., руснаците са в Ступор от дедо Пу след тази Новина!!!!!! -))))) Леле-мале... -)))))

    Коментиран от #10

    13:15 01.06.2026

  • 10 И Киев е Руски

    6 7 Отговор

    До коментар #9 от "Констатация":

    Като свалят Безвизите да си налузят наколенки те като евроТарикатитеЩе е по беЗболезнено В Кремъл

    13:19 01.06.2026

  • 11 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Така е излиза ,че Путин отново е добродушен,,,,,АМА последните три-четири години издиша отвсякъде..... Азербайджан е изпуснат и е под крилото на Турция..... Арменците политиците им де бяха купени от запада и са на път да допуснат стратегическа грешка като излезат от орбитата на Русия...... А грузинците и те бяха тръгнали, ама се осъзнаха..... Та Путин изпусна и нищо не направи пост съветските държави да не бъдат враждебни на Русия, Не си струва да говоря за Украйна и за балтийските тигри.... Изборите в Армения ми се струва че ще бъдат купени и манипулирани както изборите в Румъния, А пък може и да греша, гледах много клипове с арменци, който са за оставане в орбитата на Русия.... Либералния Путин не е слънце да огрее навсякъде, но определено , либерализма му рано или късно ще му вземе главата....

    Коментиран от #12

    13:23 01.06.2026

  • 12 И Киев е Руски

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Ако някой иска да си пререже вените няма кой да го спаси.Дори Путин е без силен

    13:30 01.06.2026

  • 13 Швейк

    2 3 Отговор
    Путин обсъди ли въпроса с арменския поп ?

    Коментиран от #15

    13:30 01.06.2026

  • 14 През 1822 г.Русия побеждава Англия в Ира

    2 3 Отговор
    Императорът определя големият писател Грибоедов" От ума си пати" да отговаря да разселването на арменците в сегашна Армения, която е била мюсюлманска.
    1914 г.арменците сключват договор с Англия и Америка които ги въоръжават и арменците започват да ликвидират турци.
    Следва арменският геноцид и Турция взема областта Карс с върха Арарат която е дадена от Русия на Армения.Америка и Англия не си мърда пръста въпреки военните договори.
    Сега ще направят същото арменците
    Пашинян предаде Армения нола турците

    Коментиран от #16

    13:32 01.06.2026

  • 15 Путин не обсъжда

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Швейк":

    Той нарежда

    13:33 01.06.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "През 1822 г.Русия побеждава Англия в Ира":

    В историческите архиви няма данни арменците да са сключвали официален държавен договор с Англия и Америка през 1914 г. По това време Армения не е независима държава (разделена е между Руската и Османската империя), а официалните споразумения се случват след края на Първата световна война/////////Твърдението е невярно. През 1822 г. Русия и Англия не воюват една срещу друга, нито провеждат военни действия в Ирак (който по това време е под контрола на Османската империя)

    13:39 01.06.2026

  • 17 ...

    1 0 Отговор
    Русия претърпя геополитическа катастрофа и загуби цялото си влияние в региона.

    13:55 01.06.2026

