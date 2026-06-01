Путин обсъди с Пашинян решенията от срещата на Евразийския икономически съвет

Руският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян, по време на който двамата са обсъдили резултатите от заседанието на Евразийския икономически съвет, състояло се на 29 май в Астана. Това съобщиха от пресслужбата на Кремъл, цитирани от ТАСС, предава БТА.

В хода на разговора Путин е поздравил Пашинян и по случай рождения му ден. По-рано руският държавен глава е изпратил и официална поздравителна телеграма до арменския премиер.