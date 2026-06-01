Бившият зет на Деми Мур влязъл мръсен във ваната, в която раждала дъщеря й Румър

Актрисата Деми Мур обвини бившия приятел на дъщеря си Румър Уилис в агресивно поведение, пише Parade, позовавайки се на съдебни документи.

Румър Уилис започна да се среща с музиканта Дерек Ричард Томас през 2022 г. На следващата година им се роди дъщеря, а през 2024 г. актрисата потвържди за развода им. През юли 2025 г. Томас започва съдебно производство за определяне на попечителството над детето.

В показанията си Румър твърди, че Томас е проявявал „нестабилно и насилствено поведение във връзката“ и е бил агресивен в присъствието на дъщеря им.

В новопубликувани документи Деми Мур се съгласява с дъщеря си, твърдейки, че Томас иска да диктува условията на връзката и да контролира обкръжението си.

„Присъствах при раждането на дъщеря си заедно с братята и сестрите на Румър. Докато Румър раждаше Луета в специален басейн, Дерек, без да иска разрешение или да се изкъпе, внезапно и агресивно се качи в родилната вана, мръсен“, спомня си звездата от „Substance“.

Според Деми Мур всички присъстващи са били възмутени и родилката го е принудила да излезе от ваната.

„Той прекара останалата част от раждането в ярост и цупене, привличайки вниманието към себе си“, пише Мур.

Мъжът, продължава актрисата, поискал тя да му предаде бебето, когато го поела за първи път, и останал недоволен, когато тя дошла да почисти стаята на дъщеря им в деня след раждането.

„Той не показа абсолютно никакво уважение, грижа, състрадание или подкрепа към никого, особено към Румър и бебето“, казва Мур.

Звездата добави още, че бащата е оставил бебето в мръсни пелени, не го е измил правилно и не е подкрепял новата майка.

Адвокатите на Томас отричат ​​твърденията на Румър Уилис за домашно насилие, наричайки показанията на семейството ѝ неточни и неверни.